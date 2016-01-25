[Индекс номера 108 (13.07.2018)]



Газета для детей, а так же их родителей

Забавная полянка

Здравствуйте, дорогие читатели! В эти чудесные летние дни мы отмечаем 65–летие родного города. В Норильске подготовлена небывалая праздничная программа, так постараемся принять в ней самое активное участие! Надеюсь, что вы поделитесь своими впечатлениями. И сердечно благодарю всех, кто уже прислал свои сообщения и поздравления. Желаю отличных юбилейных выходных! Да здравствует Норильск! Ваша Заполярочка



И жарки в подарок В честь главных городских событий лета в детском саду № 90 «Цветик–семицветик» устроили увлекательный литературно–познавательный праздник «Норильск — отдельная планета, Норильск — огромная семья». К ребятам из старших групп «Волшебные узоры», «Дружная семейка» и «Лесная сказка» приходил в гости волшебный гном Никелька. Дети узнали много интересного о металлах, которые добывают в недрах нашей земли и о профессии металлургов, а еще откуда получил свое название наш Норильск. Вместе вспомнили названия улиц города, спортивных и досуговых центров, таймырских рек и озер. Ребятам показали чудесные фотографии с видами нашего города, а они увлеченно декламировали стихи норильского поэта Татьяны Шайбулатовой. На память о встрече Никелька подарил детям раскраски самых красивых норильских цветов — жарков!

Главное сокровище В детском саду № 97 «Светлица» дошколята нашли самые настоящие сокровища. Их об этом попросило Лето. То были удивительные приключения. На пути дошколятам встречались и Кот в сапогах со своими мудреными заданиями, и пират Джек тоже задал задачку — попробуйте сами быстро перелить воду из ведра в бутылку. Покапризничала и Баба–яга! Чего только не придумывали сказочные герои для детей! Но ребятня была готова на подвиги, чтобы помочь Лету в поисках сокровищ. Все задания были успешно выполнены и сокровища добыты. И веселое настроение в канун юбилея Норильска тому подтверждение!

Люблю тебя, Норильск! Музыкальный руководитель из детсада «Светлица» Алла Лирнык, которая активно сотрудничает с нашей «Забавной полянкой», прислала поздравление с 65– летием любимого Норильска. Рисунок Ники Ряполовой, 7 лет Как можно не любить наш Норильск! Мы любим бескрайние просторы тундры и голубого неба, вкус черники и голубики в тундре, а самое главное — очень ценим чистые и добрые сердца норильчан! Я приехала в Норильск в 1998 году из Украины, здесь училась в Норильском колледже искусств на народном отделении. Счастлива, что работаю в детском саду, где каждый день тебе открываются маленькие детские сердца, которые ждут чуда! Именно с малых лет в человечке формируется чувство прекрасного, любви к матери, Родине, своему городу. Ради этого трудится и наш замечательный коллектив во главе с руководителем Ириной Анатольевной Соловьевой. Мне очень хочется поздравить своих коллег, всех норильчан с Днем города, пожелать всего самого наилучшего на жизненном пути и творческих успехов в любых начинаниях!

Такое весёлое лето! Многие норильчата летом улетают с родителями в теплые края. Но те, кто остается в городе, весело и интересно проводят время в детских садах, и у них тоже остаются незабываемые впечатления о лете. В детском садике № 84 «Голубок» педагоги придумали для ребят летние игровые зоны. Здесь даже появилось свое «Кафе», в котором очень разнообразное меню: тут тебе и пирожные, и тортики, и бутерброды, одной только пиццы четыре вида, есть и с креветками! Все эти «блюда» приготовили сами ребята из картона. А еще на песке мальчишки и девчонки строят сказочные города из обклеенных яркой разноцветной бумагой коробок. А какой выбор цветов в «Цветочном магазине» — букеты на любой вкус! Начала работать «Метеостанция», где ребята следят за погодой, осадками и отмечают все данные в дневнике. Даже «Ловец облаков» имеется, с помощью которого можно определить, какие сегодня облака, кучевые или перистые... А в самом настоящем парнике ребята ухаживают за помидорами, свеклой и огурцами. В автогородке ребята могут повторить правила дорожного движения, изучить новые дорожные знаки, чтобы быть примерными пешеходами. Детям и взрослым особенно понравилось в фотосалоне, где ребята с удовольствием позировали, примеряя всё, что есть для съемок в фотосалоне... А еще в садике поселились забавные куклы–марионетки: зебра с жирафчиком, собачки с кошечкой, лошадка с козликом. И в компании с ними — Танечка, Ванечка, старичок–дождевичок и страусенок Тим. Сколько же восторга и радости они доставили ребятам! Вот так весело в «Голубке» проводят лето.

Город детей В субботу, 14 июля, в книжном дворике публичной библиотеки на Ленинском, 20а, развернутся культурные, творческие и игровые площадки в рамках праздничной программы «Город детей». Для горожан с 15.30 до 19.00 будут работать летний читальный зал, точка буккроссинга и фотоуголок. Все желающие примут участие в мастер–классе «Животные Севера» по изготовлению поделок из картона и цветной бумаги, займутся аппликацией на площадке «Орнаменты северных народов» или отправятся на литературную экскурсию «Семь чудес Норильска». Кроме того, ребят пригласят сыграть в настольные игры и проявить себя в игровых программах «Сокровища моря» и «Приключения в Африке».

День открытий В пятницу, 13 июля, в 16.00 в публичной библиотеке юные норильчане встретятся с детской писательницей Марией Бершадской. Сценарист программы «Улица Сезам», создательница серии книг о «Большой маленькой девочке», ответит на вопросы гостей встречи. Она расскажет о том, как сочиняются сказки, из чего складываются стихи и что скрывается за кадром наших любимых детских телешоу. Писательнице очень хочется, чтобы дети почувствовали, как много в мире необычного, неожиданного, непонятного для нас, но при этом — прекрасного. Она считает, что главное — учиться видеть и думать самостоятельно, а не идти по привычной, проложенной другими дороге. А значит, от встречи с этой нескучной писательницей стоит ждать множества приятных сюрпризов.

Вместе с девочкой Заполярочкой на «Забавной полянке» побывала Ирина Даниленко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда К ребятам из старших групп «Волшебные узоры», «Дружная семейка» и «Лесная сказка» приходил в гости волшебный гном Никелька. Дети узнали много интересного о металлах, которые добывают в недрах нашей земли и о профессии металлургов, а еще откуда получил свое название наш Норильск. Вместе вспомнили названия улиц города, спортивных и досуговых центров, таймырских рек и озер. Ребятам показали чудесные фотографии с видами нашего города, а они увлеченно декламировали стихи норильского поэта Татьяны Шайбулатовой. На память о встрече Никелька подарил детям раскраски самых красивых норильских цветов — жарков!То были удивительные приключения. На пути дошколятам встречались и Кот в сапогах со своими мудреными заданиями, и пират Джек тоже задал задачку — попробуйте сами быстро перелить воду из ведра в бутылку. Покапризничала и Баба–яга! Чего только не придумывали сказочные герои для детей! Но ребятня была готова на подвиги, чтобы помочь Лету в поисках сокровищ. Все задания были успешно выполнены и сокровища добыты. И веселое настроение в канун юбилея Норильска тому подтверждение!Как можно не любить наш Норильск! Мы любим бескрайние просторы тундры и голубого неба, вкус черники и голубики в тундре, а самое главное — очень ценим чистые и добрые сердца норильчан! Я приехала в Норильск в 1998 году из Украины, здесь училась в Норильском колледже искусств на народном отделении. Счастлива, что работаю в детском саду, где каждый день тебе открываются маленькие детские сердца, которые ждут чуда! Именно с малых лет в человечке формируется чувство прекрасного, любви к матери, Родине, своему городу. Ради этого трудится и наш замечательный коллектив во главе с руководителем Ириной Анатольевной Соловьевой. Мне очень хочется поздравить своих коллег, всех норильчан с Днем города, пожелать всего самого наилучшего на жизненном пути и творческих успехов в любых начинаниях!В детском садике № 84 «Голубок» педагоги придумали для ребят летние игровые зоны. Здесь даже появилось свое «Кафе», в котором очень разнообразное меню: тут тебе и пирожные, и тортики, и бутерброды, одной только пиццы четыре вида, есть и с креветками! Все эти «блюда» приготовили сами ребята из картона. А еще на песке мальчишки и девчонки строят сказочные города из обклеенных яркой разноцветной бумагой коробок. А какой выбор цветов в «Цветочном магазине» — букеты на любой вкус! Начала работать «Метеостанция», где ребята следят за погодой, осадками и отмечают все данные в дневнике. Даже «Ловец облаков» имеется, с помощью которого можно определить, какие сегодня облака, кучевые или перистые... А в самом настоящем парнике ребята ухаживают за помидорами, свеклой и огурцами.В автогородке ребята могут повторить правила дорожного движения, изучить новые дорожные знаки, чтобы быть примерными пешеходами.Детям и взрослым особенно понравилось в фотосалоне, где ребята с удовольствием позировали, примеряя всё, что есть для съемок в фотосалоне...А еще в садике поселились забавные куклы–марионетки: зебра с жирафчиком, собачки с кошечкой, лошадка с козликом. И в компании с ними — Танечка, Ванечка, старичок–дождевичок и страусенок Тим. Сколько же восторга и радости они доставили ребятам! Вот так весело в «Голубке» проводят лето.Для горожан с 15.30 до 19.00 будут работать летний читальный зал, точка буккроссинга и фотоуголок. Все желающие примут участие в мастер–классе «Животные Севера» по изготовлению поделок из картона и цветной бумаги, займутся аппликацией на площадке «Орнаменты северных народов» или отправятся на литературную экскурсию «Семь чудес Норильска». Кроме того, ребят пригласят сыграть в настольные игры и проявить себя в игровых программах «Сокровища моря» и «Приключения в Африке».В пятницу, 13 июля, в 16.00 в публичной библиотеке юные норильчане встретятся с детской писательницей Марией Бершадской. Сценарист программы «Улица Сезам», создательница серии книг о «Большой маленькой девочке», ответит на вопросы гостей встречи. Она расскажет о том, как сочиняются сказки, из чего складываются стихи и что скрывается за кадром наших любимых детских телешоу. Писательнице очень хочется, чтобы дети почувствовали, как много в мире необычного, неожиданного, непонятного для нас, но при этом — прекрасного. Она считает, что главное — учиться видеть и думать самостоятельно, а не идти по привычной, проложенной другими дороге. А значит, от встречи с этой нескучной писательницей стоит ждать множества приятных сюрпризов.

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