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Кемерово, мы с тобой.

[Индекс номера 109 (17.07.2018)]

У Норильска юбилей

Норильск с размахом отпраздновал свое 65–летие. Масштабное шествие по главной улице города стало, пожалуй, самым ярким событием в череде юбилейных торжеств. Это было очень зрелищно и ярко. Организаторы попытались всю историю города отразить в шести временных отрезках. И им это удалось.

В праздничной колонне участвовало более 3,5 тысячи норильчан. Шесть временных групп представляли свой отрезок времени в свойственной тому периоду моде. Понять, какое время представляет та или иная группа демонстрантов, можно было именно по одежде. Каждая из колонн отражала определенное десятилетие, начиная с 1953 года и до сегодняшних дней.
Наверное, еще никогда город не видел столько красок. Это были самые яркие дни в жизни Норильска. На одной площадке сошлись сразу несколько эпох. Изящные дамы, стиляги–мужчины из 50–х. Смелые мини–юбки, радужные сочетания цветов, чёткая геометрия причесок выдавали смелые 60–е. Широкий клеш, кудри, образы в стиле «диско» словно кричали нам «Привет» из 70–х.
Участникам парада пришлось штудировать интернет, подшивки старых газет и журналов, перетрясать антресоли в поисках вещей того времени, чтобы быть похожими на представителя того или иного времени. Что–то находили у родственников и друзей, что–то шили на заказ, но результат стоил затраченных усилий. «Заполярной правде», ровеснице города, досталось представлять в шествии лихие 90–е.
Все годы словно на палитре соединились на Комсомольской площади. После исторического парада глава города Ринат Ахметчин рассказал о будущем Норильска:
– Сейчас город находится на пороге нового этапа своего развития. Должно начаться строительство новых домов, культурных центров, парков. Администрация города вместе с «Норильским никелем» решили, что Норильск не станет вахтовым поселком. Он будет городом, в котором люди будут жить в хороших условиях, долго и счастливо.
Директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин в свою очередь отметил, что наш город преображается и расцветает:
– У нас с администрацией города большие совместные планы и проекты. В этом году мы начинаем строительство физкультурно–оздоровительного комплекса, и этот проект хотим реализовать за два года. У нас есть планы и стратегия развития на следующие пять лет, и к следующему юбилею город станет еще лучше и краше.
Александр Пестряков, председатель Норильского городского Совета депутатов, добавил, что город стоит на пороге больших перемен, которые пойдут ему только на пользу.

Фото Владимира Макушкина
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Норильск с размахом отпраздновал свое 65–летие. Масштабное шествие по главной улице города стало, пожалуй, самым ярким событием в череде юбилейных торжеств. Это было очень зрелищно и ярко. Организаторы попытались всю историю города отразить в шести временных отрезках. И им это удалось.

Проверки 
Эпопея со строительством перинатального центра в Норильске, судя по всему, подходит к концу. На прошлой неделе врио губернатора Красноярского края Александр Усс побывал на строительной площадке и лично убедился, что на объекте завершены строительно–монтажные работы, при этом, как ожидается, первых пациентов медицинское учреждение примет уже в сентябре.

Юбилей 
С небывалым размахом отметили норильчане 65–летие любимого города. Официальные праздничные мероприятия начались в пятницу, 13 июля, когда в город прибыли гости праздника и официальные лица. А следующие два дня — 14 и 15 июля — горожане, сняв галстуки, наслаждались концертами, интерактивными площадками, да и просто отличной погодой.

фоторепортаж 
Празднование 65-летия Норильска получилось широким и как никогда массовым. К юбилею подготовили десятки интерактивных, концертных и спортивных площадок, причем в самых разных местах города: от стадиона «Заполярник» до СРК «Арена». Развлечения по душе могли найти для себя все, от мала до велика. Городу в любви признались тысячи горожан. И эта любовь взаимна.

Спорт–тайм 
В Норильске стартовал первый открытый турнир по пляжному волейболу.

Акция 
Миллион рублей получила норильчанка в подарок от группы компаний «Жар.Птица». В день города торговая сеть провела розыгрыш призов, приуроченный к юбилеям города и «Жар. Птицы», которой в мае исполнилось 20 лет.

Новости:
 17 июля 2018 
13:26 Норильчан приглашают поучаствовать в экологическом квесте на набережной озера Долгое.
13:12 День рождения вместе с Норильском отметило и Норильское производственное объединение пассажирского автотранспорта (НПОПАТ).
13:05 «Сгущенка», «Сливочки», «Сметанка» - не могут быть натуральными. Как правильно выбирать и на что обращать внимание?
12:24 Норильск и Таймыр разрабатывают совместную программу развития туризма.
11:57 Развитие оленеводства вывело Таймыр в группу лидеров по эффективности экономики.
11:32 Молодежный этнографический тур проходит по трем регионам Енисейской Сибири. Форум стартовал в Тыве, а завершится в Красноярском крае.
11:20 Выставка к юбилею Норильска в Петербурге покажет повседневную жизнь заполярного города.
11:12 Первая смена волонтеров Арктического субботника прибыла в Диксон.
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