Норильск с размахом отпраздновал свое 65–летие. Масштабное шествие по главной улице города стало, пожалуй, самым ярким событием в череде юбилейных торжеств. Это было очень зрелищно и ярко. Организаторы попытались всю историю города отразить в шести временных отрезках. И им это удалось.
В праздничной колонне участвовало более 3,5 тысячи норильчан. Шесть временных групп представляли свой отрезок времени в свойственной тому периоду моде. Понять, какое время представляет та или иная группа демонстрантов, можно было именно по одежде. Каждая из колонн отражала определенное десятилетие, начиная с 1953 года и до сегодняшних дней.
Наверное, еще никогда город не видел столько красок. Это были самые яркие дни в жизни Норильска. На одной площадке сошлись сразу несколько эпох. Изящные дамы, стиляги–мужчины из 50–х. Смелые мини–юбки, радужные сочетания цветов, чёткая геометрия причесок выдавали смелые 60–е. Широкий клеш, кудри, образы в стиле «диско» словно кричали нам «Привет» из 70–х.
Участникам парада пришлось штудировать интернет, подшивки старых газет и журналов, перетрясать антресоли в поисках вещей того времени, чтобы быть похожими на представителя того или иного времени. Что–то находили у родственников и друзей, что–то шили на заказ, но результат стоил затраченных усилий. «Заполярной правде», ровеснице города, досталось представлять в шествии лихие 90–е.
Все годы словно на палитре соединились на Комсомольской площади. После исторического парада глава города Ринат Ахметчин
рассказал о будущем Норильска:
– Сейчас город находится на пороге нового этапа своего развития. Должно начаться строительство новых домов, культурных центров, парков. Администрация города вместе с «Норильским никелем» решили, что Норильск не станет вахтовым поселком. Он будет городом, в котором люди будут жить в хороших условиях, долго и счастливо.Директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин
в свою очередь отметил, что наш город преображается и расцветает:
– У нас с администрацией города большие совместные планы и проекты. В этом году мы начинаем строительство физкультурно–оздоровительного комплекса, и этот проект хотим реализовать за два года. У нас есть планы и стратегия развития на следующие пять лет, и к следующему юбилею город станет еще лучше и краше.Александр Пестряков, председатель Норильского городского Совета депутатов
, добавил, что город стоит на пороге больших перемен, которые пойдут ему только на пользу.Фото Владимира Макушкинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда