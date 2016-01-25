[Индекс номера 109 (17.07.2018)]



У Норильска юбилей

Норильск с размахом отпраздновал свое 65–летие. Масштабное шествие по главной улице города стало, пожалуй, самым ярким событием в череде юбилейных торжеств. Это было очень зрелищно и ярко. Организаторы попытались всю историю города отразить в шести временных отрезках. И им это удалось.



В праздничной колонне участвовало более 3,5 тысячи норильчан. Шесть временных групп представляли свой отрезок времени в свойственной тому периоду моде. Понять, какое время представляет та или иная группа демонстрантов, можно было именно по одежде. Каждая из колонн отражала определенное десятилетие, начиная с 1953 года и до сегодняшних дней. Наверное, еще никогда город не видел столько красок. Это были самые яркие дни в жизни Норильска. На одной площадке сошлись сразу несколько эпох. Изящные дамы, стиляги–мужчины из 50–х. Смелые мини–юбки, радужные сочетания цветов, чёткая геометрия причесок выдавали смелые 60–е. Широкий клеш, кудри, образы в стиле «диско» словно кричали нам «Привет» из 70–х. Участникам парада пришлось штудировать интернет, подшивки старых газет и журналов, перетрясать антресоли в поисках вещей того времени, чтобы быть похожими на представителя того или иного времени. Что–то находили у родственников и друзей, что–то шили на заказ, но результат стоил затраченных усилий. «Заполярной правде», ровеснице города, досталось представлять в шествии лихие 90–е. Все годы словно на палитре соединились на Комсомольской площади. После исторического парада глава города Ринат Ахметчин рассказал о будущем Норильска: – Сейчас город находится на пороге нового этапа своего развития. Должно начаться строительство новых домов, культурных центров, парков. Администрация города вместе с «Норильским никелем» решили, что Норильск не станет вахтовым поселком. Он будет городом, в котором люди будут жить в хороших условиях, долго и счастливо. Директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин в свою очередь отметил, что наш город преображается и расцветает: – У нас с администрацией города большие совместные планы и проекты. В этом году мы начинаем строительство физкультурно–оздоровительного комплекса, и этот проект хотим реализовать за два года. У нас есть планы и стратегия развития на следующие пять лет, и к следующему юбилею город станет еще лучше и краше. Александр Пестряков, председатель Норильского городского Совета депутатов, добавил, что город стоит на пороге больших перемен, которые пойдут ему только на пользу.

Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В праздничной колонне участвовало более 3,5 тысячи норильчан. Шесть временных групп представляли свой отрезок времени в свойственной тому периоду моде. Понять, какое время представляет та или иная группа демонстрантов, можно было именно по одежде. Каждая из колонн отражала определенное десятилетие, начиная с 1953 года и до сегодняшних дней.Наверное, еще никогда город не видел столько красок. Это были самые яркие дни в жизни Норильска. На одной площадке сошлись сразу несколько эпох. Изящные дамы, стиляги–мужчины из 50–х. Смелые мини–юбки, радужные сочетания цветов, чёткая геометрия причесок выдавали смелые 60–е. Широкий клеш, кудри, образы в стиле «диско» словно кричали нам «Привет» из 70–х.Участникам парада пришлось штудировать интернет, подшивки старых газет и журналов, перетрясать антресоли в поисках вещей того времени, чтобы быть похожими на представителя того или иного времени. Что–то находили у родственников и друзей, что–то шили на заказ, но результат стоил затраченных усилий. «Заполярной правде», ровеснице города, досталось представлять в шествии лихие 90–е.Все годы словно на палитре соединились на Комсомольской площади. После исторического парадарассказал о будущем Норильска:– Сейчас город находится на пороге нового этапа своего развития. Должно начаться строительство новых домов, культурных центров, парков. Администрация города вместе с «Норильским никелем» решили, что Норильск не станет вахтовым поселком. Он будет городом, в котором люди будут жить в хороших условиях, долго и счастливо.в свою очередь отметил, что наш город преображается и расцветает:– У нас с администрацией города большие совместные планы и проекты. В этом году мы начинаем строительство физкультурно–оздоровительного комплекса, и этот проект хотим реализовать за два года. У нас есть планы и стратегия развития на следующие пять лет, и к следующему юбилею город станет еще лучше и краше., добавил, что город стоит на пороге больших перемен, которые пойдут ему только на пользу.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















