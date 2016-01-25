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Кемерово, мы с тобой.

[Индекс номера 109 (17.07.2018)]

 Проверки 
Строили, строили и, наконец, построили

Эпопея со строительством перинатального центра в Норильске, судя по всему, подходит к концу. На прошлой неделе врио губернатора Красноярского края Александр Усс побывал на строительной площадке и лично убедился, что на объекте завершены строительно–монтажные работы, при этом, как ожидается, первых пациентов медицинское учреждение примет уже в сентябре.

Напомним, что к возведению перинатального центра в Норильске приступили в июле 2015 года. Заказчиком строительства выступило управление капитального строительства Красноярского края, которое заключило контракт с московской компанией ОАО «Инженерный центр ЕЭС».
Изначально объект должны были ввести в эксплуатацию в конце 2016 года, но из–за проблем в финансовых взаимоотношениях генподрядчика с субподрядными организациями работа на стройке практически прекратилась, сроки сдачи были перенесены на конец 2017 года. Фирма–подрядчик в сроки строительства по–прежнему не укладывалась — на август 2017 года было выполнено не больше 15% всех работ. В итоге «Инженерный центр ЕЭС» обвинили в неправильной организации работы и с ним в одностороннем порядке расторгли контракт.
В феврале 2018 года новым генеральным подрядчиком стала выигравшая тендер компания ООО «Медкон» (входит в состав красноярского «Монолитхолдинга»), ранее построившая перинатальные центры в Абакане, Ачинске и Красноярске.

Важная тема
Проинспектировав стройку и оценив по достоинству труд рабочих, врио губернатора края не скупился на похвалы в адрес генерального подрядчика.
— Сейчас нет более важной темы для Норильска, чем завершение строительства перинатального центра. Это серьезный объект, и когда он откроется, то, я уверен, норильчане по достоинству его оценят. Мы должны поблагодарить строителей, которые за очень короткий срок совершили настоящий подвиг. Норильск — опорный город не только Красноярского края, но и всей России, и мы всегда это должны помнить, — отметил Александр Усс.
Александр Усс и Егор Вавитов
По словам генерального директора компании «Медкон» Егора Вавитова, сегодня работы в перинатальном центре завершены на 99%. Сейчас устраняются замечания строительного надзора и ведутся пусконаладочные работы. Генподрядчик планирует сдать объект в конце июля, после чего заказчик должен получить разрешение на ввод в эксплуатацию и акт законченного строительства. Затем понадобится еще примерно месяц на лицензирование, и, таким образом, планируется, что уже в сентябре медучреждение примет первых пациентов.
– Когда мы только приступили к работам, то, по сути, кроме фундамента здесь ничего и не было, — говорит Егор Вавитов. — Сам объект стандартный. Все перинатальные центры, которые мы строили, абсолютно похожи. Сегодня на стройплощадке работают 311 человек. Мы ожидаем приезд еще порядка 30 рабочих узконаправленных специальностей.
Говоря про основные сложности, с которыми пришлось столкнуться при строительстве, генеральный директор подрядной организации в первую очередь отметил удаленность Норильска и связанную с этим сложную логистику. Не менее важной проблемой Егор Вавитов назвал и отсутствие рабочей силы: не смогли найти даже рабочих общих специальностей — отделочников и бетонщиков. Немало хлопот доставил ремонт взлетно–посадочной полосы аэропорта: из–за отсутствия билетов в свободной продаже было сложно доставить в Норильск специалистов. При поддержке администрации Норильска пришлось даже дважды арендовать чартерные самолеты для доставки людей.
Другой немаловажной особенностью строительства на Севере собеседник назвал и климатические условия: например, по части монолитных работ было порядка 40 актированных дней, когда невозможно было выполнять ни фасадные, ни железобетонные работы.
Некачественная проектная документация — отдельная проблема, свойственная многим похожим объектам, считает Егор Вавитов.
– По этому поводу сейчас проводится экспертиза. В ближайшее время мы получим положительное заключение, после чего начнем работу с государственным надзором по получению акта о соответствии проектной документации, — пояснил он.

Скоро новоселье
Перинатальный центр, рассчитанный на 110 койко–мест, ежегодно сможет принимать около трех тысяч пациентов из Норильска и с Таймыра. Его площадь —
22 000 кв. м. Стоимость объекта — более четырех миллиардов рублей, строится он на краевые и федеральные деньги.
Шестой этаж здания — технический. Там располагаются вентиляционные камеры и технические помещения. На пятом этаже находятся административные помещения и гистологическая лаборатория. Там уже подано электричество, завозятся оборудование и мебель.
Четвертый этаж — послеродовое отделение, в обоих крыльях которого по 25 койко–мест. В центре корпуса — отделение новорожденных, где осталось завершить незначительный объем работ.
В конце этой недели подрядчик планирует закончить работы и на третьем этаже, где расположены шесть залов для родов, два операционных блока, отделение патологии беременности и реанимация.
Завершаются работы и на первых двух этажах, там планируется приступить к установке оборудования и мебели уже примерно через неделю. К слову, на втором этаже находятся отделения интенсивной терапии, реанимации и патологии новорожденных и так называемый молочный блок.
Здание оборудовано девятью лифтами разной вместимости, которые уже запущены. Часть оборудования и мебели завезено, кое–что находится в Дудинском порту или скоро прибудет по Енисею.
На этой неделе строители должны завершить монолитные работы на переходе, который в конце месяца соединит перинатальный центр с городской больницей.
Совсем скоро все должно быть готово
В заключение беседы генеральный подрядчик заверил, что особое внимание было уделено противопожарной безопасности — здание оборудовано панелями, которые не подвержены горению, противопожарными лифтами и так далее.
***
Кроме того, Александр Усс побывал в новой парковой зоне на Комсомольской улице, где к юбилею города завершился первый этап благоустройства набережной озера Долгое. Пользуясь случаем, врио губернатора края поблагодарил норильчан, которые живут и работают на Крайнем Севере, чем, по его мнению, демонстрируют свою преданность Сибири и России.
– Ваши успехи – это успехи всего Красноярского края, – заключил Александр Усс.

Михаил Туаев
Фото Владимира Макушкина
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Статьи текущего номера:
 
Норильск с размахом отпраздновал свое 65–летие. Масштабное шествие по главной улице города стало, пожалуй, самым ярким событием в череде юбилейных торжеств. Это было очень зрелищно и ярко. Организаторы попытались всю историю города отразить в шести временных отрезках. И им это удалось.

Проверки 
Эпопея со строительством перинатального центра в Норильске, судя по всему, подходит к концу. На прошлой неделе врио губернатора Красноярского края Александр Усс побывал на строительной площадке и лично убедился, что на объекте завершены строительно–монтажные работы, при этом, как ожидается, первых пациентов медицинское учреждение примет уже в сентябре.

Юбилей 
С небывалым размахом отметили норильчане 65–летие любимого города. Официальные праздничные мероприятия начались в пятницу, 13 июля, когда в город прибыли гости праздника и официальные лица. А следующие два дня — 14 и 15 июля — горожане, сняв галстуки, наслаждались концертами, интерактивными площадками, да и просто отличной погодой.

фоторепортаж 
Празднование 65-летия Норильска получилось широким и как никогда массовым. К юбилею подготовили десятки интерактивных, концертных и спортивных площадок, причем в самых разных местах города: от стадиона «Заполярник» до СРК «Арена». Развлечения по душе могли найти для себя все, от мала до велика. Городу в любви признались тысячи горожан. И эта любовь взаимна.

Спорт–тайм 
В Норильске стартовал первый открытый турнир по пляжному волейболу.

Акция 
Миллион рублей получила норильчанка в подарок от группы компаний «Жар.Птица». В день города торговая сеть провела розыгрыш призов, приуроченный к юбилеям города и «Жар. Птицы», которой в мае исполнилось 20 лет.

Новости:
 17 июля 2018 
13:26 Норильчан приглашают поучаствовать в экологическом квесте на набережной озера Долгое.
13:12 День рождения вместе с Норильском отметило и Норильское производственное объединение пассажирского автотранспорта (НПОПАТ).
13:05 «Сгущенка», «Сливочки», «Сметанка» - не могут быть натуральными. Как правильно выбирать и на что обращать внимание?
12:24 Норильск и Таймыр разрабатывают совместную программу развития туризма.
11:57 Развитие оленеводства вывело Таймыр в группу лидеров по эффективности экономики.
11:32 Молодежный этнографический тур проходит по трем регионам Енисейской Сибири. Форум стартовал в Тыве, а завершится в Красноярском крае.
11:20 Выставка к юбилею Норильска в Петербурге покажет повседневную жизнь заполярного города.
11:12 Первая смена волонтеров Арктического субботника прибыла в Диксон.
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