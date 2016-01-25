[Индекс номера 109 (17.07.2018)]



Проверки

Строили, строили и, наконец, построили

Эпопея со строительством перинатального центра в Норильске, судя по всему, подходит к концу. На прошлой неделе врио губернатора Красноярского края Александр Усс побывал на строительной площадке и лично убедился, что на объекте завершены строительно–монтажные работы, при этом, как ожидается, первых пациентов медицинское учреждение примет уже в сентябре.



Напомним, что к возведению перинатального центра в Норильске приступили в июле 2015 года. Заказчиком строительства выступило управление капитального строительства Красноярского края, которое заключило контракт с московской компанией ОАО «Инженерный центр ЕЭС». Изначально объект должны были ввести в эксплуатацию в конце 2016 года, но из–за проблем в финансовых взаимоотношениях генподрядчика с субподрядными организациями работа на стройке практически прекратилась, сроки сдачи были перенесены на конец 2017 года. Фирма–подрядчик в сроки строительства по–прежнему не укладывалась — на август 2017 года было выполнено не больше 15% всех работ. В итоге «Инженерный центр ЕЭС» обвинили в неправильной организации работы и с ним в одностороннем порядке расторгли контракт. В феврале 2018 года новым генеральным подрядчиком стала выигравшая тендер компания ООО «Медкон» (входит в состав красноярского «Монолитхолдинга»), ранее построившая перинатальные центры в Абакане, Ачинске и Красноярске.

Важная тема Проинспектировав стройку и оценив по достоинству труд рабочих, врио губернатора края не скупился на похвалы в адрес генерального подрядчика. — Сейчас нет более важной темы для Норильска, чем завершение строительства перинатального центра. Это серьезный объект, и когда он откроется, то, я уверен, норильчане по достоинству его оценят. Мы должны поблагодарить строителей, которые за очень короткий срок совершили настоящий подвиг. Норильск — опорный город не только Красноярского края, но и всей России, и мы всегда это должны помнить, — отметил Александр Усс. Александр Усс и Егор Вавитов По словам генерального директора компании «Медкон» Егора Вавитова, сегодня работы в перинатальном центре завершены на 99%. Сейчас устраняются замечания строительного надзора и ведутся пусконаладочные работы. Генподрядчик планирует сдать объект в конце июля, после чего заказчик должен получить разрешение на ввод в эксплуатацию и акт законченного строительства. Затем понадобится еще примерно месяц на лицензирование, и, таким образом, планируется, что уже в сентябре медучреждение примет первых пациентов. – Когда мы только приступили к работам, то, по сути, кроме фундамента здесь ничего и не было, — говорит Егор Вавитов. — Сам объект стандартный. Все перинатальные центры, которые мы строили, абсолютно похожи. Сегодня на стройплощадке работают 311 человек. Мы ожидаем приезд еще порядка 30 рабочих узконаправленных специальностей. Говоря про основные сложности, с которыми пришлось столкнуться при строительстве, генеральный директор подрядной организации в первую очередь отметил удаленность Норильска и связанную с этим сложную логистику. Не менее важной проблемой Егор Вавитов назвал и отсутствие рабочей силы: не смогли найти даже рабочих общих специальностей — отделочников и бетонщиков. Немало хлопот доставил ремонт взлетно–посадочной полосы аэропорта: из–за отсутствия билетов в свободной продаже было сложно доставить в Норильск специалистов. При поддержке администрации Норильска пришлось даже дважды арендовать чартерные самолеты для доставки людей. Другой немаловажной особенностью строительства на Севере собеседник назвал и климатические условия: например, по части монолитных работ было порядка 40 актированных дней, когда невозможно было выполнять ни фасадные, ни железобетонные работы. Некачественная проектная документация — отдельная проблема, свойственная многим похожим объектам, считает Егор Вавитов. – По этому поводу сейчас проводится экспертиза. В ближайшее время мы получим положительное заключение, после чего начнем работу с государственным надзором по получению акта о соответствии проектной документации, — пояснил он.

Скоро новоселье Перинатальный центр, рассчитанный на 110 койко–мест, ежегодно сможет принимать около трех тысяч пациентов из Норильска и с Таймыра. Его площадь — 22 000 кв. м. Стоимость объекта — более четырех миллиардов рублей, строится он на краевые и федеральные деньги. Шестой этаж здания — технический. Там располагаются вентиляционные камеры и технические помещения. На пятом этаже находятся административные помещения и гистологическая лаборатория. Там уже подано электричество, завозятся оборудование и мебель. Четвертый этаж — послеродовое отделение, в обоих крыльях которого по 25 койко–мест. В центре корпуса — отделение новорожденных, где осталось завершить незначительный объем работ. В конце этой недели подрядчик планирует закончить работы и на третьем этаже, где расположены шесть залов для родов, два операционных блока, отделение патологии беременности и реанимация. Завершаются работы и на первых двух этажах, там планируется приступить к установке оборудования и мебели уже примерно через неделю. К слову, на втором этаже находятся отделения интенсивной терапии, реанимации и патологии новорожденных и так называемый молочный блок. Здание оборудовано девятью лифтами разной вместимости, которые уже запущены. Часть оборудования и мебели завезено, кое–что находится в Дудинском порту или скоро прибудет по Енисею. На этой неделе строители должны завершить монолитные работы на переходе, который в конце месяца соединит перинатальный центр с городской больницей. Совсем скоро все должно быть готово В заключение беседы генеральный подрядчик заверил, что особое внимание было уделено противопожарной безопасности — здание оборудовано панелями, которые не подвержены горению, противопожарными лифтами и так далее. *** Кроме того, Александр Усс побывал в новой парковой зоне на Комсомольской улице, где к юбилею города завершился первый этап благоустройства набережной озера Долгое. Пользуясь случаем, врио губернатора края поблагодарил норильчан, которые живут и работают на Крайнем Севере, чем, по его мнению, демонстрируют свою преданность Сибири и России. – Ваши успехи – это успехи всего Красноярского края, – заключил Александр Усс.

Михаил Туаев Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Напомним, что к возведению перинатального центра в Норильске приступили в июле 2015 года. Заказчиком строительства выступило управление капитального строительства Красноярского края, которое заключило контракт с московской компанией ОАО «Инженерный центр ЕЭС».Изначально объект должны были ввести в эксплуатацию в конце 2016 года, но из–за проблем в финансовых взаимоотношениях генподрядчика с субподрядными организациями работа на стройке практически прекратилась, сроки сдачи были перенесены на конец 2017 года. Фирма–подрядчик в сроки строительства по–прежнему не укладывалась — на август 2017 года было выполнено не больше 15% всех работ. В итоге «Инженерный центр ЕЭС» обвинили в неправильной организации работы и с ним в одностороннем порядке расторгли контракт.В феврале 2018 года новым генеральным подрядчиком стала выигравшая тендер компания ООО «Медкон» (входит в состав красноярского «Монолитхолдинга»), ранее построившая перинатальные центры в Абакане, Ачинске и Красноярске.Проинспектировав стройку и оценив по достоинству труд рабочих, врио губернатора края не скупился на похвалы в адрес генерального подрядчика.— Сейчас нет более важной темы для Норильска, чем завершение строительства перинатального центра. Это серьезный объект, и когда он откроется, то, я уверен, норильчане по достоинству его оценят. Мы должны поблагодарить строителей, которые за очень короткий срок совершили настоящий подвиг. Норильск — опорный город не только Красноярского края, но и всей России, и мы всегда это должны помнить, — отметил Александр Усс.По словам, сегодня работы в перинатальном центре завершены на 99%. Сейчас устраняются замечания строительного надзора и ведутся пусконаладочные работы. Генподрядчик планирует сдать объект в конце июля, после чего заказчик должен получить разрешение на ввод в эксплуатацию и акт законченного строительства. Затем понадобится еще примерно месяц на лицензирование, и, таким образом, планируется, что уже в сентябре медучреждение примет первых пациентов.– Когда мы только приступили к работам, то, по сути, кроме фундамента здесь ничего и не было, — говорит Егор Вавитов. — Сам объект стандартный. Все перинатальные центры, которые мы строили, абсолютно похожи. Сегодня на стройплощадке работают 311 человек. Мы ожидаем приезд еще порядка 30 рабочих узконаправленных специальностей.Говоря про основные сложности, с которыми пришлось столкнуться при строительстве, генеральный директор подрядной организации в первую очередь отметил удаленность Норильска и связанную с этим сложную логистику. Не менее важной проблемой Егор Вавитов назвал и отсутствие рабочей силы: не смогли найти даже рабочих общих специальностей — отделочников и бетонщиков. Немало хлопот доставил ремонт взлетно–посадочной полосы аэропорта: из–за отсутствия билетов в свободной продаже было сложно доставить в Норильск специалистов. При поддержке администрации Норильска пришлось даже дважды арендовать чартерные самолеты для доставки людей.Другой немаловажной особенностью строительства на Севере собеседник назвал и климатические условия: например, по части монолитных работ было порядка 40 актированных дней, когда невозможно было выполнять ни фасадные, ни железобетонные работы.Некачественная проектная документация — отдельная проблема, свойственная многим похожим объектам, считает Егор Вавитов.– По этому поводу сейчас проводится экспертиза. В ближайшее время мы получим положительное заключение, после чего начнем работу с государственным надзором по получению акта о соответствии проектной документации, — пояснил он.Перинатальный центр, рассчитанный на 110 койко–мест, ежегодно сможет принимать около трех тысяч пациентов из Норильска и с Таймыра. Его площадь —22 000 кв. м. Стоимость объекта — более четырех миллиардов рублей, строится он на краевые и федеральные деньги.Шестой этаж здания — технический. Там располагаются вентиляционные камеры и технические помещения. На пятом этаже находятся административные помещения и гистологическая лаборатория. Там уже подано электричество, завозятся оборудование и мебель.Четвертый этаж — послеродовое отделение, в обоих крыльях которого по 25 койко–мест. В центре корпуса — отделение новорожденных, где осталось завершить незначительный объем работ.В конце этой недели подрядчик планирует закончить работы и на третьем этаже, где расположены шесть залов для родов, два операционных блока, отделение патологии беременности и реанимация.Завершаются работы и на первых двух этажах, там планируется приступить к установке оборудования и мебели уже примерно через неделю. К слову, на втором этаже находятся отделения интенсивной терапии, реанимации и патологии новорожденных и так называемый молочный блок.Здание оборудовано девятью лифтами разной вместимости, которые уже запущены. Часть оборудования и мебели завезено, кое–что находится в Дудинском порту или скоро прибудет по Енисею.На этой неделе строители должны завершить монолитные работы на переходе, который в конце месяца соединит перинатальный центр с городской больницей.В заключение беседы генеральный подрядчик заверил, что особое внимание было уделено противопожарной безопасности — здание оборудовано панелями, которые не подвержены горению, противопожарными лифтами и так далее.***Кроме того, Александр Усс побывал в новой парковой зоне на Комсомольской улице, где к юбилею города завершился первый этап благоустройства набережной озера Долгое. Пользуясь случаем, врио губернатора края поблагодарил норильчан, которые живут и работают на Крайнем Севере, чем, по его мнению, демонстрируют свою преданность Сибири и России.– Ваши успехи – это успехи всего Красноярского края, – заключил Александр Усс.

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