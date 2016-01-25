[Индекс номера 109 (17.07.2018)]



Юбилей

Норильск. Юбилейные дни

С небывалым размахом отметили норильчане 65–летие любимого города. Официальные праздничные мероприятия начались в пятницу, 13 июля, когда в город прибыли гости праздника и официальные лица. А следующие два дня — 14 и 15 июля — горожане, сняв галстуки, наслаждались концертами, интерактивными площадками, да и просто отличной погодой.



Народный праздник Люди особой породы Награждения, приуроченные к юбилею города, начались в Норильске еще в минувший понедельник и продолжались всю неделю. А к пятнице для награждения лучших горожан по традиции в Норильск прилетели первые лица края, представители федеральной и краевой законодательной власти. Работникам «Норникеля» — а их было ровно сто человек — вручали государственные, ведомственные, краевые и городские награды в малом зале Дворца культуры, работники же муниципальной сферы, краевых, федеральных учреждений Норильска, а также представители бизнеса принимали поздравления в экспозиционном зале Музея Норильска. Галина Савина принимает награду из рук Александра Усса В числе награжденных много известных людей: Наталья Коростелева, Лариса Семенова, Владимир Фролочкин, Константин Горбель, Тимур Файрузов, Алексей Пупик, Анастасия Красносельская, Наталья Федянина, Ольга Терешонок и многие другие. – Я неоднократно говорил о том, что, несмотря на отсутствие у меня норильских корней, я всегда ощущал некую родственную связь с этим городом, — отметил в своей поздравительной речи Александр Усс, врио губернатора Красноярского края. — Я вижу сегодня много знакомых лиц и очень рад вручить награды выдающимся норильчанам. Сегодня у нас не только праздничное настроение, но и немного философское, потому что мы вспоминаем свою историю. Когда посещаешь мемориал «Норильская Голгофа», понимаешь, насколько трагична была история этого места и этого города. Но город развивался, и сегодня выстроилась прочная и неизменная взаимосвязь между комбинатом и городом. Неслучайно многие специалисты, прошедшие школу «Норникеля», затем приходили в систему муниципальной службы. И сегодня мы думаем уже не только об огромном вкладе норильчан в развитие края, но и о том, что Норильск — это еще и Заполярный Ленинград, что здесь живут действительно талантливые, высокоинтеллигентные люди особой породы, элита Красноярского края и всей России. Вы являетесь Городом в самом высоком смысле этого слова. Мы очень гордимся тем, что Норильск есть в Красноярском крае и во многом равняемся на вас! Награды от Дмитрия Свиридова Валерий Семенов, депутат Госдумы РФ, поздравляя норильчан, сказал: – В Норильске жизнь идет не год за три, а больше — год за десять. Все, что создано здесь, это сделано вашим трудом и трудом тех, кто начинал строить Норильск и комбинат. Самый северный, самый красивый город земли. Мы как одна семья. Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного собрания Красноярского края: – Та продукция, которую выдает «Норникель», — это не только труд металлурга, в этом металле есть труд и обогатителя, и горняка, и врача, и учителя, и любого норильчанина, которые сегодня трудятся на благо родного города. Лаконично, но очень емко, тепло, искренне поздравил норильчан глава Норильска Ринат Ахметчин: – Я хочу сказать большое спасибо вам всем — за ваш труд, за ваши руки, которые создали этот город, которые поддерживают его в таком хорошем состоянии, и за ваше сердце, которое прикипело навечно к этому городу!

На любой вкус В тот же день в Норильске открылась традиционная ярмарка местных товаропроизводителей «Вкусы мира». В этом году она разместилась не на привычном для горожан месте, а левее от здания ЗАГС, в районе Советской, 5. И пространство ярмарки было организовано необычно: продавцы торговали своей продукцией в небольших деревянных домиках, расположенных по кругу, таким образом удалось избежать скопления народа и толчеи. Деликатесы ярмарки В первый день в ярмарке участвовали местные товаропроизводители. «Жар.Птица» предлагала кондитерские и хлебобулочные изделия, рыбу, в том числе копченую, вяленую, мясные и колбасные изделия, приготовленные на закрытом огне. «Заполярный Пищевой Комбинат» угощал разносолами из мяса и птицы, представлял также молочную продукцию. «Северный гурман» радовал горожан мясными полуфабрикатами. Норильский молочный завод предлагал всю линейку продукции. Кроме того, на ярмарке покупатели могли купить продукцию пчеловодства. Во второй и третий дни свою продукцию на ярмарке представили также предприятия общественного питания: кафе «Янтарь» и «Жареное солнце», пекарня и кулинария «Успех» ООО «ПроСервисТаймыр», организующие детское, школьное и рабочее питание.

По главной улице с оркестром Подготовка к празднованию Дня города началась почти год назад. Тщательно продумывались концепция праздника, площадки и интерактивы, велась работа над логотипом и книгой о городе, которая бы отражала 65 лет жизни Норильска и основные исторические вехи. Главным событием трехдневного юбилейного марафона стало шествие. К слову, самое масштабное за все годы празднования Дня города. Об этом историческом параде мы написали на первой полосе номера. Конкурсное фото «Заполярки» Шествие предварял не менее интересный фотоконкурс «В ритме норильского времени». Свои фотозарисовки представили все участники юбилейного шествия. 47 заявок и 116 работ, строгому и профессиональному жюри предстояла нелегкая задача — определить победителей в двух номинациях: «История в моем объективе» и «Вливайся в наше шествие». Награждение состоялось на большой сцене на Комсомольской площади сразу после окончания парада. В итоге в номинации «История в моем объективе» третье место досталось Александре Гордеевой (рудник «Таймырский»), второе место — Наталье Шпаковской (детский сад № 59 «Золушка»), а победителем стал Максим Федченко. В номинации «Вливайся в наше шествие» третьего места удостоилась команда Норильского Заполярного тетра драмы им. Вл. Маяковского, второе место — у совместной команды «Заполярной правды» и «зпПЛЮС», победу же одержала команда рудника «Таймырскиий». Чаепитие от студии реконструкции исторического бального и ирландского танца «Леприконь» Признаемся, для коллектива «Заполярки» известие о втором месте стало приятной и неожиданной новостью. Жюри оценило наши 90–е. Стоит отметить, что картинка была бы неполной без байкеров из клуба «Полярные волки», которые охотно поддержали команду. Праздничная открытка Фото участников конкурса и шествия можно посмотреть в

Большой пикник Юбилейная праздничная программа была богатой на различные интерактивы, конкурсы, творческие площадки и, кажется, побила рекорды по количеству фотозон. На всем протяжении Ленинского проспекта располагались площадки в тематике той или иной десятилетки, начиная с 1953 года. Собственно Ленинский проспект на сутки превратился в одну большую праздничную площадку. Памятной заявкой в Российскую книгу рекордов стала открытка длиной в 250 метров. Сейчас идет процедура фиксации рекорда и согласования, и у Норильска есть все шансы побить рекорд Новосибирска в 2007 году. Особенной популярностью у норильчан в дни городских праздников пользуется стадион «Заполярник». Здесь уже третий раз в День города устраивают «ПикNik». В этот раз в его организации приняли участие городские активисты, победители конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей», социальные предприниматели, сотрудники FabLab, участники программы корпоративного волонтерства «Комбинат добра» и индивидуальные предприниматели. Благодаря им в течение дня работала 51 интерактивная площадка. В воскресенье здесь открылся кинотеатр под открытым небом. Ребятня и взрослые больше двух часов смотрели мультфильмы самых разных лет, и старые советские мультики, и современные. Их кинотеатру «Родина» для юбилейного показа предоставил «Союзмультфqильм». Особой праздничной площадкой для детворы и взрослых стал Молодежный центр. Здесь были задействованы все пять этажей и спортивная площадка перед центром. На каждом метре территории кипела жизнь: проводились мастер–классы, научные опыты, показывались спектакли и так далее.

Звезды сошлись На сцене Сергей Чиграков, солист рок–группы «ЧИЖ&Cо» Невероятно насыщенной на День города была и концертная программа. Норильск посетили рок–группа «ЧИЖ&Cо», Денис Майданов, DJ Лимон, сборная Камызякского края по КВН, певица Слава, группа «Браво», R’n’B пати с исполнительницей Бьянкой. И это не считая выступлений местных творческих коллективов. Сергей Чиграков, солист рок–группы «ЧИЖ&Cо» поздравил норильчан с юбилеем города: – Это здорово, что на Севере есть такой город. Здоровья и удачи всем его жителям, и спасибо за горячий прием. Мы старались сделать для вас праздник, и если у нас это получилось, то звезды сошлись. Я, к сожалению, так толком и не видел вашего города, но то, как нас принимают норильчане, дорогого стоит. Вы классные!

Марина Андриюк, Наталья Черкашина Фото Владимира Макушкина и Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Награждения, приуроченные к юбилею города, начались в Норильске еще в минувший понедельник и продолжались всю неделю. А к пятнице для награждения лучших горожан по традиции в Норильск прилетели первые лица края, представители федеральной и краевой законодательной власти. Работникам «Норникеля» — а их было ровно сто человек — вручали государственные, ведомственные, краевые и городские награды в малом зале Дворца культуры, работники же муниципальной сферы, краевых, федеральных учреждений Норильска, а также представители бизнеса принимали поздравления в экспозиционном зале Музея Норильска.В числе награжденных много известных людей: Наталья Коростелева, Лариса Семенова, Владимир Фролочкин, Константин Горбель, Тимур Файрузов, Алексей Пупик, Анастасия Красносельская, Наталья Федянина, Ольга Терешонок и многие другие.– Я неоднократно говорил о том, что, несмотря на отсутствие у меня норильских корней, я всегда ощущал некую родственную связь с этим городом, — отметил в своей поздравительной речи. — Я вижу сегодня много знакомых лиц и очень рад вручить награды выдающимся норильчанам. Сегодня у нас не только праздничное настроение, но и немного философское, потому что мы вспоминаем свою историю. Когда посещаешь мемориал «Норильская Голгофа», понимаешь, насколько трагична была история этого места и этого города. Но город развивался, и сегодня выстроилась прочная и неизменная взаимосвязь между комбинатом и городом. Неслучайно многие специалисты, прошедшие школу «Норникеля», затем приходили в систему муниципальной службы. И сегодня мы думаем уже не только об огромном вкладе норильчан в развитие края, но и о том, что Норильск — это еще и Заполярный Ленинград, что здесь живут действительно талантливые, высокоинтеллигентные люди особой породы, элита Красноярского края и всей России. Вы являетесь Городом в самом высоком смысле этого слова. Мы очень гордимся тем, что Норильск есть в Красноярском крае и во многом равняемся на вас!, поздравляя норильчан, сказал:– В Норильске жизнь идет не год за три, а больше — год за десять. Все, что создано здесь, это сделано вашим трудом и трудом тех, кто начинал строить Норильск и комбинат. Самый северный, самый красивый город земли. Мы как одна семья.– Та продукция, которую выдает «Норникель», — это не только труд металлурга, в этом металле есть труд и обогатителя, и горняка, и врача, и учителя, и любого норильчанина, которые сегодня трудятся на благо родного города.Лаконично, но очень емко, тепло, искренне поздравил норильчан– Я хочу сказать большое спасибо вам всем — за ваш труд, за ваши руки, которые создали этот город, которые поддерживают его в таком хорошем состоянии, и за ваше сердце, которое прикипело навечно к этому городу!В тот же день в Норильске открылась традиционная ярмарка местных товаропроизводителей «Вкусы мира». В этом году она разместилась не на привычном для горожан месте, а левее от здания ЗАГС, в районе Советской, 5. И пространство ярмарки было организовано необычно: продавцы торговали своей продукцией в небольших деревянных домиках, расположенных по кругу, таким образом удалось избежать скопления народа и толчеи.В первый день в ярмарке участвовали местные товаропроизводители. «Жар.Птица» предлагала кондитерские и хлебобулочные изделия, рыбу, в том числе копченую, вяленую, мясные и колбасные изделия, приготовленные на закрытом огне. «Заполярный Пищевой Комбинат» угощал разносолами из мяса и птицы, представлял также молочную продукцию. «Северный гурман» радовал горожан мясными полуфабрикатами. Норильский молочный завод предлагал всю линейку продукции. Кроме того, на ярмарке покупатели могли купить продукцию пчеловодства. Во второй и третий дни свою продукцию на ярмарке представили также предприятия общественного питания: кафе «Янтарь» и «Жареное солнце», пекарня и кулинария «Успех» ООО «ПроСервисТаймыр», организующие детское, школьное и рабочее питание.Подготовка к празднованию Дня города началась почти год назад. Тщательно продумывались концепция праздника, площадки и интерактивы, велась работа над логотипом и книгой о городе, которая бы отражала 65 лет жизни Норильска и основные исторические вехи.Главным событием трехдневного юбилейного марафона стало шествие. К слову, самое масштабное за все годы празднования Дня города. Об этом историческом параде мы написали на первой полосе номера.Шествие предварял не менее интересный фотоконкурс «В ритме норильского времени». Свои фотозарисовки представили все участники юбилейного шествия. 47 заявок и 116 работ, строгому и профессиональному жюри предстояла нелегкая задача — определить победителей в двух номинациях: «История в моем объективе» и «Вливайся в наше шествие». Награждение состоялось на большой сцене на Комсомольской площади сразу после окончания парада. В итоге в номинации «История в моем объективе» третье место досталось Александре Гордеевой (рудник «Таймырский»), второе место — Наталье Шпаковской (детский сад № 59 «Золушка»), а победителем стал Максим Федченко. В номинации «Вливайся в наше шествие» третьего места удостоилась команда Норильского Заполярного тетра драмы им. Вл. Маяковского, второе место — у совместной команды «Заполярной правды» и «зпПЛЮС», победу же одержала команда рудника «Таймырскиий».Признаемся, для коллектива «Заполярки» известие о втором месте стало приятной и неожиданной новостью. Жюри оценило наши 90–е. Стоит отметить, что картинка была бы неполной без байкеров из клуба «Полярные волки», которые охотно поддержали команду.Фото участников конкурса и шествия можно посмотреть в Инстаграм Юбилейная праздничная программа была богатой на различные интерактивы, конкурсы, творческие площадки и, кажется, побила рекорды по количеству фотозон. На всем протяжении Ленинского проспекта располагались площадки в тематике той или иной десятилетки, начиная с 1953 года. Собственно Ленинский проспект на сутки превратился в одну большую праздничную площадку. Памятной заявкой в Российскую книгу рекордов стала открытка длиной в 250 метров. Сейчас идет процедура фиксации рекорда и согласования, и у Норильска есть все шансы побить рекорд Новосибирска в 2007 году.Особенной популярностью у норильчан в дни городских праздников пользуется стадион «Заполярник». Здесь уже третий раз в День города устраивают «ПикNik». В этот раз в его организации приняли участие городские активисты, победители конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей», социальные предприниматели, сотрудники FabLab, участники программы корпоративного волонтерства «Комбинат добра» и индивидуальные предприниматели. Благодаря им в течение дня работала 51 интерактивная площадка. В воскресенье здесь открылся кинотеатр под открытым небом. Ребятня и взрослые больше двух часов смотрели мультфильмы самых разных лет, и старые советские мультики, и современные. Их кинотеатру «Родина» для юбилейного показа предоставил «Союзмультфqильм».Особой праздничной площадкой для детворы и взрослых стал Молодежный центр. Здесь были задействованы все пять этажей и спортивная площадка перед центром. На каждом метре территории кипела жизнь: проводились мастер–классы, научные опыты, показывались спектакли и так далее.Невероятно насыщенной на День города была и концертная программа. Норильск посетили рок–группа «ЧИЖ&Cо», Денис Майданов, DJ Лимон, сборная Камызякского края по КВН, певица Слава, группа «Браво», R’n’B пати с исполнительницей Бьянкой. И это не считая выступлений местных творческих коллективов.поздравил норильчан с юбилеем города:– Это здорово, что на Севере есть такой город. Здоровья и удачи всем его жителям, и спасибо за горячий прием. Мы старались сделать для вас праздник, и если у нас это получилось, то звезды сошлись. Я, к сожалению, так толком и не видел вашего города, но то, как нас принимают норильчане, дорогого стоит. Вы классные!

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