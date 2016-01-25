С небывалым размахом отметили норильчане 65–летие любимого города. Официальные праздничные мероприятия начались в пятницу, 13 июля, когда в город прибыли гости праздника и официальные лица. А следующие два дня — 14 и 15 июля — горожане, сняв галстуки, наслаждались концертами, интерактивными площадками, да и просто отличной погодой.
Люди особой породы
|Народный праздник
Награждения, приуроченные к юбилею города, начались в Норильске еще в минувший понедельник и продолжались всю неделю. А к пятнице для награждения лучших горожан по традиции в Норильск прилетели первые лица края, представители федеральной и краевой законодательной власти. Работникам «Норникеля» — а их было ровно сто человек — вручали государственные, ведомственные, краевые и городские награды в малом зале Дворца культуры, работники же муниципальной сферы, краевых, федеральных учреждений Норильска, а также представители бизнеса принимали поздравления в экспозиционном зале Музея Норильска.
|Галина Савина принимает награду из рук Александра Усса
В числе награжденных много известных людей: Наталья Коростелева, Лариса Семенова, Владимир Фролочкин, Константин Горбель, Тимур Файрузов, Алексей Пупик, Анастасия Красносельская, Наталья Федянина, Ольга Терешонок и многие другие.
– Я неоднократно говорил о том, что, несмотря на отсутствие у меня норильских корней, я всегда ощущал некую родственную связь с этим городом, — отметил в своей поздравительной речи Александр Усс, врио губернатора Красноярского края
. — Я вижу сегодня много знакомых лиц и очень рад вручить награды выдающимся норильчанам. Сегодня у нас не только праздничное настроение, но и немного философское, потому что мы вспоминаем свою историю. Когда посещаешь мемориал «Норильская Голгофа», понимаешь, насколько трагична была история этого места и этого города. Но город развивался, и сегодня выстроилась прочная и неизменная взаимосвязь между комбинатом и городом. Неслучайно многие специалисты, прошедшие школу «Норникеля», затем приходили в систему муниципальной службы. И сегодня мы думаем уже не только об огромном вкладе норильчан в развитие края, но и о том, что Норильск — это еще и Заполярный Ленинград, что здесь живут действительно талантливые, высокоинтеллигентные люди особой породы, элита Красноярского края и всей России. Вы являетесь Городом в самом высоком смысле этого слова. Мы очень гордимся тем, что Норильск есть в Красноярском крае и во многом равняемся на вас!
Валерий Семенов, депутат Госдумы РФ
|Награды от Дмитрия Свиридова
, поздравляя норильчан, сказал:
– В Норильске жизнь идет не год за три, а больше — год за десять. Все, что создано здесь, это сделано вашим трудом и трудом тех, кто начинал строить Норильск и комбинат. Самый северный, самый красивый город земли. Мы как одна семья.Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного собрания Красноярского края
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– Та продукция, которую выдает «Норникель», — это не только труд металлурга, в этом металле есть труд и обогатителя, и горняка, и врача, и учителя, и любого норильчанина, которые сегодня трудятся на благо родного города.
Лаконично, но очень емко, тепло, искренне поздравил норильчан глава Норильска Ринат Ахметчин
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– Я хочу сказать большое спасибо вам всем — за ваш труд, за ваши руки, которые создали этот город, которые поддерживают его в таком хорошем состоянии, и за ваше сердце, которое прикипело навечно к этому городу!На любой вкус
В тот же день в Норильске открылась традиционная ярмарка местных товаропроизводителей «Вкусы мира». В этом году она разместилась не на привычном для горожан месте, а левее от здания ЗАГС, в районе Советской, 5. И пространство ярмарки было организовано необычно: продавцы торговали своей продукцией в небольших деревянных домиках, расположенных по кругу, таким образом удалось избежать скопления народа и толчеи.
|Деликатесы ярмарки
В первый день в ярмарке участвовали местные товаропроизводители. «Жар.Птица» предлагала кондитерские и хлебобулочные изделия, рыбу, в том числе копченую, вяленую, мясные и колбасные изделия, приготовленные на закрытом огне. «Заполярный Пищевой Комбинат» угощал разносолами из мяса и птицы, представлял также молочную продукцию. «Северный гурман» радовал горожан мясными полуфабрикатами. Норильский молочный завод предлагал всю линейку продукции. Кроме того, на ярмарке покупатели могли купить продукцию пчеловодства. Во второй и третий дни свою продукцию на ярмарке представили также предприятия общественного питания: кафе «Янтарь» и «Жареное солнце», пекарня и кулинария «Успех» ООО «ПроСервисТаймыр», организующие детское, школьное и рабочее питание. По главной улице с оркестром
Подготовка к празднованию Дня города началась почти год назад. Тщательно продумывались концепция праздника, площадки и интерактивы, велась работа над логотипом и книгой о городе, которая бы отражала 65 лет жизни Норильска и основные исторические вехи.
Главным событием трехдневного юбилейного марафона стало шествие. К слову, самое масштабное за все годы празднования Дня города. Об этом историческом параде мы написали на первой полосе номера.
|Конкурсное фото «Заполярки»
Шествие предварял не менее интересный фотоконкурс «В ритме норильского времени». Свои фотозарисовки представили все участники юбилейного шествия. 47 заявок и 116 работ, строгому и профессиональному жюри предстояла нелегкая задача — определить победителей в двух номинациях: «История в моем объективе» и «Вливайся в наше шествие». Награждение состоялось на большой сцене на Комсомольской площади сразу после окончания парада. В итоге в номинации «История в моем объективе» третье место досталось Александре Гордеевой (рудник «Таймырский»), второе место — Наталье Шпаковской (детский сад № 59 «Золушка»), а победителем стал Максим Федченко. В номинации «Вливайся в наше шествие» третьего места удостоилась команда Норильского Заполярного тетра драмы им. Вл. Маяковского, второе место — у совместной команды «Заполярной правды» и «зпПЛЮС», победу же одержала команда рудника «Таймырскиий».
|Чаепитие от студии реконструкции исторического бального и ирландского танца «Леприконь»
Признаемся, для коллектива «Заполярки» известие о втором месте стало приятной и неожиданной новостью. Жюри оценило наши 90–е. Стоит отметить, что картинка была бы неполной без байкеров из клуба «Полярные волки», которые охотно поддержали команду.
|Праздничная открытка
Фото участников конкурса и шествия можно посмотреть в Инстаграм
.Большой пикник
Юбилейная праздничная программа была богатой на различные интерактивы, конкурсы, творческие площадки и, кажется, побила рекорды по количеству фотозон. На всем протяжении Ленинского проспекта располагались площадки в тематике той или иной десятилетки, начиная с 1953 года. Собственно Ленинский проспект на сутки превратился в одну большую праздничную площадку. Памятной заявкой в Российскую книгу рекордов стала открытка длиной в 250 метров. Сейчас идет процедура фиксации рекорда и согласования, и у Норильска есть все шансы побить рекорд Новосибирска в 2007 году.
Особенной популярностью у норильчан в дни городских праздников пользуется стадион «Заполярник». Здесь уже третий раз в День города устраивают «ПикNik». В этот раз в его организации приняли участие городские активисты, победители конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей», социальные предприниматели, сотрудники FabLab, участники программы корпоративного волонтерства «Комбинат добра» и индивидуальные предприниматели. Благодаря им в течение дня работала 51 интерактивная площадка. В воскресенье здесь открылся кинотеатр под открытым небом. Ребятня и взрослые больше двух часов смотрели мультфильмы самых разных лет, и старые советские мультики, и современные. Их кинотеатру «Родина» для юбилейного показа предоставил «Союзмультфqильм».
Особой праздничной площадкой для детворы и взрослых стал Молодежный центр. Здесь были задействованы все пять этажей и спортивная площадка перед центром. На каждом метре территории кипела жизнь: проводились мастер–классы, научные опыты, показывались спектакли и так далее.Звезды сошлись
|На сцене Сергей Чиграков, солист рок–группы «ЧИЖ&Cо»
Невероятно насыщенной на День города была и концертная программа. Норильск посетили рок–группа «ЧИЖ&Cо», Денис Майданов, DJ Лимон, сборная Камызякского края по КВН, певица Слава, группа «Браво», R’n’B пати с исполнительницей Бьянкой. И это не считая выступлений местных творческих коллективов.Сергей Чиграков, солист рок–группы «ЧИЖ&Cо»
поздравил норильчан с юбилеем города:
– Это здорово, что на Севере есть такой город. Здоровья и удачи всем его жителям, и спасибо за горячий прием. Мы старались сделать для вас праздник, и если у нас это получилось, то звезды сошлись. Я, к сожалению, так толком и не видел вашего города, но то, как нас принимают норильчане, дорогого стоит. Вы классные!Марина Андриюк, Наталья ЧеркашинаФото Владимира Макушкина и Ирины Яринскойwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда