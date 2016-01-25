[Индекс номера 109 (17.07.2018)]



фоторепортаж

Норильск – 2018

Празднование 65-летия Норильска получилось широким и как никогда массовым. К юбилею подготовили десятки интерактивных, концертных и спортивных площадок, причем в самых разных местах города: от стадиона «Заполярник» до СРК «Арена». Развлечения по душе могли найти для себя все, от мала до велика. Городу в любви признались тысячи горожан. И эта любовь взаимна.



В стиле диско Мастер-класс по батику Ми-ми-зона По морям, по волнам Силовое шоу Певица Слава от Норильска в восторге Библиорыбалка В дни празднования 65-летия города на главной сцене были подведены итоги акции «Супермарафон городского шопинга» от ТЦ «Таймыр». Главный приз розыгрыша — современный городской велосипед — предоставила компания «Петербургская Недвижимость» (входит в Setl Group), чей офис расположен в торговом центре. Победителем стал многодетный отец Максим Проценко. По счастливой случайности свой талон для участия в акции он получил именно в офисе «Петербургской Недвижимости» — Максим внес залог на приобретение квартиры в ЖК «Солнечный город» от компании Setl City в Санкт-Петербурге. «Это невероятные ощущения! — говорит Максим. — Неожиданно! Я еще не могу поверить и осознать, что стал победителем акции и выиграл велосипед. В компанию «Петербургская Недвижимость» я обратился, чтобы приобрести жилье на материке. Заполнил необходимые документы и получил талон на участие в акции. Велосипед — это семейный подарок, которому будет рада и жена, и трое наших детей». Более 20 тысяч норильчан приняли участие в праздновании юбилея Норильска и Дня металлурга в Центральном районе. В воскресенье 3100 горожан посетили праздник в Центральном районе, 1500 — в рудной столице и 4000 — в Кайеркане.

Фото Ирины Яринской, Натальи Черкашиной и Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В дни празднования 65-летия города на главной сцене были подведены итоги акции «Супермарафон городского шопинга» от ТЦ «Таймыр». Главный приз розыгрыша — современный городской велосипед — предоставила компания «Петербургская Недвижимость» (входит в Setl Group), чей офис расположен в торговом центре. Победителем стал многодетный отец Максим Проценко. По счастливой случайности свой талон для участия в акции он получил именно в офисе «Петербургской Недвижимости» — Максим внес залог на приобретение квартиры в ЖК «Солнечный город» от компании Setl City в Санкт-Петербурге.«Это невероятные ощущения! — говорит Максим. — Неожиданно! Я еще не могу поверить и осознать, что стал победителем акции и выиграл велосипед. В компанию «Петербургская Недвижимость» я обратился, чтобы приобрести жилье на материке. Заполнил необходимые документы и получил талон на участие в акции. Велосипед — это семейный подарок, которому будет рада и жена, и трое наших детей».

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