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Кемерово, мы с тобой.

[Индекс номера 109 (17.07.2018)]

 фоторепортаж 
Норильск – 2018

Празднование 65-летия Норильска получилось широким и как никогда массовым. К юбилею подготовили десятки интерактивных, концертных и спортивных площадок, причем в самых разных местах города: от стадиона «Заполярник» до СРК «Арена». Развлечения по душе могли найти для себя все, от мала до велика. Городу в любви признались тысячи горожан. И эта любовь взаимна.

В стиле диско
Мастер-класс по батику
Ми-ми-зона
По морям, по волнам
Силовое шоу
Певица Слава от Норильска в восторге
Библиорыбалка
В дни празднования 65-летия города на главной сцене были подведены итоги акции «Супермарафон городского шопинга» от ТЦ «Таймыр». Главный приз розыгрыша — современный городской велосипед — предоставила компания «Петербургская Недвижимость» (входит в Setl Group), чей офис расположен в торговом центре. Победителем стал многодетный отец Максим Проценко. По счастливой случайности свой талон для участия в акции он получил именно в офисе «Петербургской Недвижимости» — Максим внес залог на приобретение квартиры в ЖК «Солнечный город» от компании Setl City в Санкт-Петербурге.
«Это невероятные ощущения! — говорит Максим. — Неожиданно! Я еще не могу поверить и осознать, что стал победителем акции и выиграл велосипед. В компанию «Петербургская Недвижимость» я обратился, чтобы приобрести жилье на материке. Заполнил необходимые документы и получил талон на участие в акции. Велосипед — это семейный подарок, которому будет рада и жена, и трое наших детей».
Более 20 тысяч норильчан приняли участие в праздновании юбилея Норильска и Дня металлурга в Центральном районе. В воскресенье 3100 горожан посетили праздник в Центральном районе, 1500 — в рудной столице и 4000 — в Кайеркане.

Фото Ирины Яринской, Натальи Черкашиной и Владимира Макушкина
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Норильск с размахом отпраздновал свое 65–летие. Масштабное шествие по главной улице города стало, пожалуй, самым ярким событием в череде юбилейных торжеств. Это было очень зрелищно и ярко. Организаторы попытались всю историю города отразить в шести временных отрезках. И им это удалось.

Проверки 
Эпопея со строительством перинатального центра в Норильске, судя по всему, подходит к концу. На прошлой неделе врио губернатора Красноярского края Александр Усс побывал на строительной площадке и лично убедился, что на объекте завершены строительно–монтажные работы, при этом, как ожидается, первых пациентов медицинское учреждение примет уже в сентябре.

Юбилей 
С небывалым размахом отметили норильчане 65–летие любимого города. Официальные праздничные мероприятия начались в пятницу, 13 июля, когда в город прибыли гости праздника и официальные лица. А следующие два дня — 14 и 15 июля — горожане, сняв галстуки, наслаждались концертами, интерактивными площадками, да и просто отличной погодой.

фоторепортаж 
Празднование 65-летия Норильска получилось широким и как никогда массовым. К юбилею подготовили десятки интерактивных, концертных и спортивных площадок, причем в самых разных местах города: от стадиона «Заполярник» до СРК «Арена». Развлечения по душе могли найти для себя все, от мала до велика. Городу в любви признались тысячи горожан. И эта любовь взаимна.

Спорт–тайм 
В Норильске стартовал первый открытый турнир по пляжному волейболу.

Акция 
Миллион рублей получила норильчанка в подарок от группы компаний «Жар.Птица». В день города торговая сеть провела розыгрыш призов, приуроченный к юбилеям города и «Жар. Птицы», которой в мае исполнилось 20 лет.

Новости:
 17 июля 2018 
13:26 Норильчан приглашают поучаствовать в экологическом квесте на набережной озера Долгое.
13:12 День рождения вместе с Норильском отметило и Норильское производственное объединение пассажирского автотранспорта (НПОПАТ).
13:05 «Сгущенка», «Сливочки», «Сметанка» - не могут быть натуральными. Как правильно выбирать и на что обращать внимание?
12:24 Норильск и Таймыр разрабатывают совместную программу развития туризма.
11:57 Развитие оленеводства вывело Таймыр в группу лидеров по эффективности экономики.
11:32 Молодежный этнографический тур проходит по трем регионам Енисейской Сибири. Форум стартовал в Тыве, а завершится в Красноярском крае.
11:20 Выставка к юбилею Норильска в Петербурге покажет повседневную жизнь заполярного города.
11:12 Первая смена волонтеров Арктического субботника прибыла в Диксон.
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