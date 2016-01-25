[Индекс номера 109 (17.07.2018)]



Спорт–тайм

Впервые на Севере

В Норильске стартовал первый открытый турнир по пляжному волейболу.



Соревнования, посвященные Дню города и 20–летию ПО «Норильскремонт» — ООО «Норильскникельремонт», стартовали в воскресенье, 15 июля, на спортивной площадке Молодежного центра (ул. Советская, 9). Примечательно, что спортплощадка была не просто оборудована волейбольной сеткой — на ней появился еще и песок. Таким образом, отметил главный судья соревнований, председатель федерации волейбола Норильска Вадим Муратов, это первые состязания подобного уровня на нашем Крайнем Севере: – Для нас это уникальный турнир, поэтому все спортсмены были настроены на победу. Игры прошли в яркой и принципиальной борьбе, особенно что касается розыгрыша призовых мест. Думаем, этот турнир станет традиционным. Игры проводятся три дня. За кубок генерального директора «Норильскникельремонта» борются смешанные, женские и мужские пары. В первый игровой день из 12 дружин победу отпраздновала пара игроков Алексей Яковлев и Мария Койнова из «Норильскникельремонта». Вторыми стали Артем Федулов и Яна Московцева (НМЗ). Бронза у Олега Воробьева и Кристины Гусевой («Норильскникельремонт»). Во второй игровой день, который стартовал в понедельник после подписания номера в печать, сыграли женские команды. Сегодня, 17 июля, в борьбу вступят мужчины. Начало в 19.00. Организаторы также сообщают, что по итогам соревнований будут определены король и королева пляжного волейбола. Фото участников соревнований

Меткий заброс В Норильске определили сильнейшие семейные команды по бочче. Игры прошли на стадионе «Заполярник» с участием шести команд. В итоговом протоколе первое место заняла команда «Медведи» — семья Варфоломеевых, второе — «БелкИ» — семья Шарафутдиновых, третье — «Ураган» — семья Алимовых. В следующий раз норильские любители бочче смогут посостязаться в декабре, когда состоится традиционный, пятый по счету, турнир среди руководителей администрации Норильска и «Заполярного филиала», а также сильнейших спортсменов Союза инвалидов Красноярского края. Геннадий Алимов, президент спортивного Союза инвалидов Красноярского края: — Хотелось бы выразить слова благодарности руководителям города и комбината, которые не только поддерживают наши состязания, но и участвуют вместе с нами в интересной и захватывающей игре бочче. Добавим, что игра бочче, или как ее еще называют — бочча, чем–то похожа на керлинг: каждому участнику команды нужно метким броском разместить свой шар как можно ближе к стартовому. Этот вид спорта пришел к нам из Италии.

Матч за матчем Продолжаются игры чемпионата Норильска по футболу. Неожиданно для многих в лидеры выбился «Металлист Сибири». Позади четыре тура городского чемпионата, а значит, уже можно подвести кое–какие итоги. В этом сезоне в борьбу за самые высокие места вступил «Металлист Сибири», одержавший четыре победы в первых четырех матчах и возглавивший турнирную таблицу. На второй строчке идет «Океан», в стартовом матче поделивший очки с «Аланией». Места с третьего по пятое делят между собой «Юлдыз», «Строитель» и «Туран» — у них по девять очков, при этом у первых двух по одной игре в запасе. Пятый тур чемпионата стартует уже сегодня и завершится на этих выходных. Среди центральных встреч стоит выделить игру «Строителя» с «Металлистом Сибири» (17 июля, 19.00, стад. «Солнышко») и «Турана» с «Аланией» (21 июля, 15.00, стад. «Заполярник»).

Михаил Туаев www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Соревнования, посвященные Дню города и 20–летию ПО «Норильскремонт» — ООО «Норильскникельремонт», стартовали в воскресенье, 15 июля, на спортивной площадке Молодежного центра (ул. Советская, 9). Примечательно, что спортплощадка была не просто оборудована волейбольной сеткой — на ней появился еще и песок. Таким образом, отметил, это первые состязания подобного уровня на нашем Крайнем Севере:– Для нас это уникальный турнир, поэтому все спортсмены были настроены на победу. Игры прошли в яркой и принципиальной борьбе, особенно что касается розыгрыша призовых мест. Думаем, этот турнир станет традиционным.Игры проводятся три дня. За кубок генерального директора «Норильскникельремонта» борются смешанные, женские и мужские пары. В первый игровой день из 12 дружин победу отпраздновала пара игроков Алексей Яковлев и Мария Койнова из «Норильскникельремонта». Вторыми стали Артем Федулов и Яна Московцева (НМЗ). Бронза у Олега Воробьева и Кристины Гусевой («Норильскникельремонт»).Во второй игровой день, который стартовал в понедельник после подписания номера в печать, сыграли женские команды. Сегодня, 17 июля, в борьбу вступят мужчины. Начало в 19.00.Организаторы также сообщают, что по итогам соревнований будут определены король и королева пляжного волейбола.Игры прошли на стадионе «Заполярник» с участием шести команд. В итоговом протоколе первое место заняла команда «Медведи» — семья Варфоломеевых, второе — «БелкИ» — семья Шарафутдиновых, третье — «Ураган» — семья Алимовых.В следующий раз норильские любители бочче смогут посостязаться в декабре, когда состоится традиционный, пятый по счету, турнир среди руководителей администрации Норильска и «Заполярного филиала», а также сильнейших спортсменов Союза инвалидов Красноярского края.Геннадий Алимов, президент спортивного Союза инвалидов Красноярского края:— Хотелось бы выразить слова благодарности руководителям города и комбината, которые не только поддерживают наши состязания, но и участвуют вместе с нами в интересной и захватывающей игре бочче.Добавим, что игра бочче, или как ее еще называют — бочча, чем–то похожа на керлинг: каждому участнику команды нужно метким броском разместить свой шар как можно ближе к стартовому. Этот вид спорта пришел к нам из Италии.Позади четыре тура городского чемпионата, а значит, уже можно подвести кое–какие итоги. В этом сезоне в борьбу за самые высокие места вступил «Металлист Сибири», одержавший четыре победы в первых четырех матчах и возглавивший турнирную таблицу. На второй строчке идет «Океан», в стартовом матче поделивший очки с «Аланией». Места с третьего по пятое делят между собой «Юлдыз», «Строитель» и «Туран» — у них по девять очков, при этом у первых двух по одной игре в запасе.Пятый тур чемпионата стартует уже сегодня и завершится на этих выходных. Среди центральных встреч стоит выделить игру «Строителя» с «Металлистом Сибири» (17 июля, 19.00, стад. «Солнышко») и «Турана» с «Аланией» (21 июля, 15.00, стад. «Заполярник»).

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