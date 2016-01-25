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Кемерово, мы с тобой.

[Индекс номера 109 (17.07.2018)]

 Спорт–тайм 
Впервые на Севере

В Норильске стартовал первый открытый турнир по пляжному волейболу.

Соревнования, посвященные Дню города и 20–летию ПО «Норильскремонт» — ООО «Норильскникельремонт», стартовали в воскресенье, 15 июля, на спортивной площадке Молодежного центра (ул. Советская, 9). Примечательно, что спортплощадка была не просто оборудована волейбольной сеткой — на ней появился еще и песок. Таким образом, отметил главный судья соревнований, председатель федерации волейбола Норильска Вадим Муратов, это первые состязания подобного уровня на нашем Крайнем Севере:
– Для нас это уникальный турнир, поэтому все спортсмены были настроены на победу. Игры прошли в яркой и принципиальной борьбе, особенно что касается розыгрыша призовых мест. Думаем, этот турнир станет традиционным.
Игры проводятся три дня. За кубок генерального директора «Норильскникельремонта» борются смешанные, женские и мужские пары. В первый игровой день из 12 дружин победу отпраздновала пара игроков Алексей Яковлев и Мария Койнова из «Норильскникельремонта». Вторыми стали Артем Федулов и Яна Московцева (НМЗ). Бронза у Олега Воробьева и Кристины Гусевой («Норильскникельремонт»).
Во второй игровой день, который стартовал в понедельник после подписания номера в печать, сыграли женские команды. Сегодня, 17 июля, в борьбу вступят мужчины. Начало в 19.00.
Организаторы также сообщают, что по итогам соревнований будут определены король и королева пляжного волейбола.
Фото участников соревнований

Меткий заброс
В Норильске определили сильнейшие семейные команды по бочче.
Игры прошли на стадионе «Заполярник» с участием шести команд. В итоговом протоколе первое место заняла команда «Медведи» — семья Варфоломеевых, второе — «БелкИ» — семья Шарафутдиновых, третье — «Ураган» — семья Алимовых.
В следующий раз норильские любители бочче смогут посостязаться в декабре, когда состоится традиционный, пятый по счету, турнир среди руководителей администрации Норильска и «Заполярного филиала», а также сильнейших спортсменов Союза инвалидов Красноярского края.
Геннадий Алимов, президент спортивного Союза инвалидов Красноярского края:
— Хотелось бы выразить слова благодарности руководителям города и комбината, которые не только поддерживают наши состязания, но и участвуют вместе с нами в интересной и захватывающей игре бочче.
Добавим, что игра бочче, или как ее еще называют — бочча, чем–то похожа на керлинг: каждому участнику команды нужно метким броском разместить свой шар как можно ближе к стартовому. Этот вид спорта пришел к нам из Италии.

Матч за матчем
Продолжаются игры чемпионата Норильска по футболу. Неожиданно для многих в лидеры выбился «Металлист Сибири».
Позади четыре тура городского чемпионата, а значит, уже можно подвести кое–какие итоги. В этом сезоне в борьбу за самые высокие места вступил «Металлист Сибири», одержавший четыре победы в первых четырех матчах и возглавивший турнирную таблицу. На второй строчке идет «Океан», в стартовом матче поделивший очки с «Аланией». Места с третьего по пятое делят между собой «Юлдыз», «Строитель» и «Туран» — у них по девять очков, при этом у первых двух по одной игре в запасе.
Пятый тур чемпионата стартует уже сегодня и завершится на этих выходных. Среди центральных встреч стоит выделить игру «Строителя» с «Металлистом Сибири» (17 июля, 19.00, стад. «Солнышко») и «Турана» с «Аланией» (21 июля, 15.00, стад. «Заполярник»).

Михаил Туаев
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Статьи текущего номера:
 
Норильск с размахом отпраздновал свое 65–летие. Масштабное шествие по главной улице города стало, пожалуй, самым ярким событием в череде юбилейных торжеств. Это было очень зрелищно и ярко. Организаторы попытались всю историю города отразить в шести временных отрезках. И им это удалось.

Проверки 
Эпопея со строительством перинатального центра в Норильске, судя по всему, подходит к концу. На прошлой неделе врио губернатора Красноярского края Александр Усс побывал на строительной площадке и лично убедился, что на объекте завершены строительно–монтажные работы, при этом, как ожидается, первых пациентов медицинское учреждение примет уже в сентябре.

Юбилей 
С небывалым размахом отметили норильчане 65–летие любимого города. Официальные праздничные мероприятия начались в пятницу, 13 июля, когда в город прибыли гости праздника и официальные лица. А следующие два дня — 14 и 15 июля — горожане, сняв галстуки, наслаждались концертами, интерактивными площадками, да и просто отличной погодой.

фоторепортаж 
Празднование 65-летия Норильска получилось широким и как никогда массовым. К юбилею подготовили десятки интерактивных, концертных и спортивных площадок, причем в самых разных местах города: от стадиона «Заполярник» до СРК «Арена». Развлечения по душе могли найти для себя все, от мала до велика. Городу в любви признались тысячи горожан. И эта любовь взаимна.

Спорт–тайм 
В Норильске стартовал первый открытый турнир по пляжному волейболу.

Акция 
Миллион рублей получила норильчанка в подарок от группы компаний «Жар.Птица». В день города торговая сеть провела розыгрыш призов, приуроченный к юбилеям города и «Жар. Птицы», которой в мае исполнилось 20 лет.

Новости:
 17 июля 2018 
13:26 Норильчан приглашают поучаствовать в экологическом квесте на набережной озера Долгое.
13:12 День рождения вместе с Норильском отметило и Норильское производственное объединение пассажирского автотранспорта (НПОПАТ).
13:05 «Сгущенка», «Сливочки», «Сметанка» - не могут быть натуральными. Как правильно выбирать и на что обращать внимание?
12:24 Норильск и Таймыр разрабатывают совместную программу развития туризма.
11:57 Развитие оленеводства вывело Таймыр в группу лидеров по эффективности экономики.
11:32 Молодежный этнографический тур проходит по трем регионам Енисейской Сибири. Форум стартовал в Тыве, а завершится в Красноярском крае.
11:20 Выставка к юбилею Норильска в Петербурге покажет повседневную жизнь заполярного города.
11:12 Первая смена волонтеров Арктического субботника прибыла в Диксон.
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