[Индекс номера 109 (17.07.2018)]



Акция

«Жар.Птица» на миллион!

Миллион рублей получила норильчанка в подарок от группы компаний «Жар.Птица». В день города торговая сеть провела розыгрыш призов, приуроченный к юбилеям города и «Жар. Птицы», которой в мае исполнилось 20 лет.



С 20 мая по 14 июля за покупку от пяти тысяч рублей в универсамах «Жар.Птица» на кассах выдавался купон, который нужно было заполнить и бросить в специальный контейнер, установленный в каждом магазине этой торговой сети. Каждый ящик был надежно закрыт на ключ и опечатан. Кульминационный момент наступил в воскресенье, 15 июля, — на большой сцене Комсомольской площади компания устроила розыгрыш купонов. Суперприз — ОДИН МИЛЛИОН РУБЛЕЙ! Но сначала были разыграны дополнительные призы: десять пледов, пять наборов посуды и по столько же электромясорубок, мультиварок и электрогрилей. Шансы получить бытовую технику или миллион рублей у всех были одинаковые. Это еще больше подогревало нетерпение горожан. Одни скрещивали на удачу пальцы, другие нервно пританцовывали, третьи просили ведущего получше крутить барабан. Каждый раз, когда ведущий и его помощники доставали очередной купон, площадь на мгновение замирала, а после объявления имени призера взрывалась аплодисментами. Норильчане искренне радовались за счастливчиков. Вячеслав Носов стал обладателем электрогриля: – В таком розыгрыше я участвую впервые, и меня очень порадовал подарок. Мама покупала продукты в «Жар.Птице» на Талнахской, 30, и там же заполнила купон, а поскольку сейчас она в отпуске, то я вместо нее получаю этот подарок. Вот для нее сюрприз будет! Талнашенке Галине Купчинской досталась электромясорубка. – Я участвовала раньше в розыгрыше призов от других магазинов, и тогда было непонятно, каким образом выбирается победитель. А у «Жар.Птицы» все ясно и прозрачно. Вот крутится барабан, вот помощник вытаскивает купоны. Все честно, — поделилась Галина. — Я очень довольна. Купон, который моя мама получила в магазине на Ленинском проспекте, 48, а потом подарила мне, стал призовым. Молодая пара Андрей Горланов и Мария Никитенко ушли домой с набором фирменной посуды. – Мы заполняли три купона, а за продуктами приезжали из Кайеркана в «Жар.Птицу» на Талнахской, 30. Надеялись, что какой–то из купонов станет призовым. Мы очень рады, положен еще один кирпичик в строительство нашего совместного будущего. А еще нам очень не хватает «Жар.Птицы» в Кайеркане, — отметили молодые люди. Девятилетняя Вика Тимофеева пришла на Комсомольскую площадь вместе с мамой. Они также вместе принимали решение об участии в акции. Буквально в последний день ее проведения купили продукты, заполнили купон и стали обладателями мультиварки. После того как призы нашли своих владельцев, настал волнительный момент розыгрыша заветного миллиона. Снова мелькает барабан, рука помощника достает купон и... Обладательницей одного миллиона рублей от компании «Жар.Птица» стала норильчанка Алиса Лисовая. Новоявленный миллионер под бурю аплодисментов выходит на сцену. Миллионер – Алиса Лисовая – Я вообще везучий человек, — призналась Алиса. — Часто что–нибудь выигрываю. Не сомневалась, что удача улыбнется мне и в этот раз. Участие в акции — это наше с мужем совместное решение. Свой миллион планируем потратить на покупку квартиры, а может, и на путешествие. Надо подумать. Я очень счастлива! И пока еще не до конца осознаю, что стала обладательницей такой крупной суммы. Символический купон на один миллион рублей Алисе вручил коммерческий директор розничной сети «Жар.Птица» Петр Иванов. Он сказал, что такой акцией было решено масштабно, на весь город, отметить 20-летний юбилей «Жар. Птицы». – Мы рады, что наши покупатели осознанно выбирают нашу розничную сеть, доверяют нам и уже много лет приходят к нам за покупками, - отметил Петр Иванов. – «Жар. Птица» всегда в первую очередь делает ставку на высокий уровень сервиса и гарантированное качество продуктов, что очень важно для имиджа нашего города и благополучия горожан.

Наталья Черкашина Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда С 20 мая по 14 июля за покупку от пяти тысяч рублей в универсамах «Жар.Птица» на кассах выдавался купон, который нужно было заполнить и бросить в специальный контейнер, установленный в каждом магазине этой торговой сети. Каждый ящик был надежно закрыт на ключ и опечатан.Кульминационный момент наступил в воскресенье, 15 июля, — на большой сцене Комсомольской площади компания устроила розыгрыш купонов. Суперприз — ОДИН МИЛЛИОН РУБЛЕЙ!Но сначала были разыграны дополнительные призы: десять пледов, пять наборов посуды и по столько же электромясорубок, мультиварок и электрогрилей.Шансы получить бытовую технику или миллион рублей у всех были одинаковые. Это еще больше подогревало нетерпение горожан. Одни скрещивали на удачу пальцы, другие нервно пританцовывали, третьи просили ведущего получше крутить барабан. Каждый раз, когда ведущий и его помощники доставали очередной купон, площадь на мгновение замирала, а после объявления имени призера взрывалась аплодисментами. Норильчане искренне радовались за счастливчиков.стал обладателем электрогриля:– В таком розыгрыше я участвую впервые, и меня очень порадовал подарок. Мама покупала продукты в «Жар.Птице» на Талнахской, 30, и там же заполнила купон, а поскольку сейчас она в отпуске, то я вместо нее получаю этот подарок. Вот для нее сюрприз будет!досталась электромясорубка.– Я участвовала раньше в розыгрыше призов от других магазинов, и тогда было непонятно, каким образом выбирается победитель. А у «Жар.Птицы» все ясно и прозрачно. Вот крутится барабан, вот помощник вытаскивает купоны. Все честно, — поделилась Галина. — Я очень довольна. Купон, который моя мама получила в магазине на Ленинском проспекте, 48, а потом подарила мне, стал призовым.Молодая параушли домой с набором фирменной посуды.– Мы заполняли три купона, а за продуктами приезжали из Кайеркана в «Жар.Птицу» на Талнахской, 30. Надеялись, что какой–то из купонов станет призовым. Мы очень рады, положен еще один кирпичик в строительство нашего совместного будущего. А еще нам очень не хватает «Жар.Птицы» в Кайеркане, — отметили молодые люди.Девятилетняя Вика Тимофеева пришла на Комсомольскую площадь вместе с мамой. Они также вместе принимали решение об участии в акции. Буквально в последний день ее проведения купили продукты, заполнили купон и стали обладателями мультиварки.После того как призы нашли своих владельцев, настал волнительный момент розыгрыша заветного миллиона. Снова мелькает барабан, рука помощника достает купон и... Обладательницей одного миллиона рублей от компании «Жар.Птица» стала норильчанка. Новоявленный миллионер под бурю аплодисментов выходит на сцену.– Я вообще везучий человек, — призналась Алиса. — Часто что–нибудь выигрываю. Не сомневалась, что удача улыбнется мне и в этот раз. Участие в акции — это наше с мужем совместное решение. Свой миллион планируем потратить на покупку квартиры, а может, и на путешествие. Надо подумать. Я очень счастлива! И пока еще не до конца осознаю, что стала обладательницей такой крупной суммы.Символический купон на один миллион рублей Алисе вручилОн сказал, что такой акцией было решено масштабно, на весь город, отметить 20-летний юбилей «Жар. Птицы».– Мы рады, что наши покупатели осознанно выбирают нашу розничную сеть, доверяют нам и уже много лет приходят к нам за покупками, - отметил Петр Иванов. – «Жар. Птица» всегда в первую очередь делает ставку на высокий уровень сервиса и гарантированное качество продуктов, что очень важно для имиджа нашего города и благополучия горожан.

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