[Индекс номера 11 (26.01.2018)]



Программа-максимум

Норильский театр открывает VI Лабораторию современной драматургии «Полярка». Режиссеры, которые в течение нескольких дней поставят с нашими артистами эскизы по пьесам современных драматургов, уже третьи сутки работают на основной и малой сценах северной «маяковки». В эти выходные мы «услышим» главные творческие «выстрелы».



Работы — вал: распределение ролей, читки, постановка, свет, мизансцены, и все это в сжатые сроки, когда актерская и режиссерская энергия выражены максимально. Этот фактор в проведении творческих лабораторий является самым важным и прогрессивным, считает вдохновитель «Полярки» и подобных ей экспериментальных площадок по всей России Олег Лоевский, который традиционно приезжает на творческий форум в Норильск. Помимо спектаклей зрителей ожидает насыщенная образовательная и социально–культурная программа, выходящая за привычные рамки театра. В ходе «Полярки» пройдут дни прибалтийских стран, ведь в 2018 году отмечается столетие независимости Эстонии, Латвии и Литвы. На фестиваль уже приехала представительная делегация из Прибалтики. В этой связи план работы лаборатории дополнится показом художественного фильма эстонского режиссера Элмо Нюганена «1944», посвященного Второй мировой войне, встречами с известным литовским прозаиком, драматургом и режиссером Мариюсом Ивашкявичюсом, театроведом Евгенией Тропп, режиссером Борисом Павловичем. Мечта и реальность, пафос и ирония, порыв и страх, удерживающий от безоглядных поступков и непродуманных решений, — вот эмоциональное наполнение и темы пьес, выбранных для новой «Полярки»: над пьесой «Утопия» Михаила Дурненкова, которую представят зрителям 28 января в 11.00, будет работать режиссер Тимур Файрузов, «Экспонатами» Вячеслава Дурненкова (показ состоится 27 января в 18.00) займется Дмитрий Зимин, а Гиртс Эцис поставит эскиз по «Безумцу» Яна Тятте. Закроется фестиваль 28 января режиссерским эскизом Гиртса Эциса «Безумец» в 14.00. после этого состоится подведение итогов и станет понятно, какая из представленных работ сможет претендовать на полноформатную постановку для нашего театра. Напомним, в рамках «Полярки» покажут и два норильских репертуарных спектакля — «Человек из Подольска» и «Жди меня ...и я вернусь» в постановке главного режиссера нашего театра Анны Бабановой.

Марина Хорошевская www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Работы — вал: распределение ролей, читки, постановка, свет, мизансцены, и все это в сжатые сроки, когда актерская и режиссерская энергия выражены максимально. Этот фактор в проведении творческих лабораторий является самым важным и прогрессивным, считает вдохновитель «Полярки» и подобных ей экспериментальных площадок по всей России Олег Лоевский, который традиционно приезжает на творческий форум в Норильск.Помимо спектаклей зрителей ожидает насыщенная образовательная и социально–культурная программа, выходящая за привычные рамки театра. В ходе «Полярки» пройдут дни прибалтийских стран, ведь в 2018 году отмечается столетие независимости Эстонии, Латвии и Литвы. На фестиваль уже приехала представительная делегация из Прибалтики. В этой связи план работы лаборатории дополнится показом художественного фильма эстонского режиссера Элмо Нюганена «1944», посвященного Второй мировой войне, встречами с известным литовским прозаиком, драматургом и режиссером Мариюсом Ивашкявичюсом, театроведом Евгенией Тропп, режиссером Борисом Павловичем.Закроется фестиваль 28 января режиссерским эскизом Гиртса Эциса «Безумец» в 14.00. после этого состоится подведение итогов и станет понятно, какая из представленных работ сможет претендовать на полноформатную постановку для нашего театра.Напомним, в рамках «Полярки» покажут и два норильских репертуарных спектакля — «Человек из Подольска» и «Жди меня ...и я вернусь» в постановке главного режиссера нашего театра Анны Бабановой.

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