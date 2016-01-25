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[Индекс номера 11 (26.01.2018)]

 Событие 
Живая история

Норильск читает новую книгу о себе — «История домов и людей» Станислава Стрючкова. Ее презентация прошла на днях в публичной библиотеке.

Станислав Стрючков
Можно сказать, что автор издания побил как минимум один рекорд: это наверняка самая объемная книга о Норильске: 560 страниц альбомного формата, порядка 1000 иллюстраций, вес под три килограмма.
К сожалению, долгожданный фолиант еще при рождении попал в букинистические раритеты. Большая часть небольшого тиража — всего тысяча экземпляров — осталась в Красноярске. Ведь книга родилась только благодаря грантовой программе «Книжное Красноярье — 2017». Поэтому по условиям гранта «История домов и людей» разойдется по библиотекам и другим учреждения культуры края. Для свободной продажи в Норильске осталось всего около 150 экземпляров.
Станислав Стрючков писал свою книгу в течение 13 лет. Причем первые восемь из них, как признается сам автор, он о книге и не думал. Собирал материал, охваченный поисковым азартом, поначалу что ни день — то находка. Подумывал даже, используя массив архивной информации, сесть за диссертацию.
Автограф автора
Станислав Стрючков:
– Я родился в Норильске и надеюсь прожить здесь всю свою жизнь. На досуге как–то подсчитал: здесь я успел сменить 17 адресов — куда–то с родителями переезжал, где–то снимал. И на определенном этапе жизни мне стала интересна судьба домов, которые меня окружают. Сначала мне захотелось узнать историю одного здания — Дворца культуры комбината. Сидел в архивах города, Заполярного филиала, института «Норильскпроект», газеты «Заполярная правда». Но одно цеплялось за другое, интерес мой перекинулся на дома Комсомольской площади, потом появилась задача описать все здания исторической части города. В итоге самым любимым и интересным проектом для меня стала музыкальная школа с концертным залом: и история ее создания очень увлекательна, и судьба ее создателя — архитектора Екоба Трушиньша... А самыми сложными были те дома, на которые не оказалось практически никаких архивных данных, проектной документации. Как ни странно, таким зданием был один из последних по времени строительства объектов — городская больница в Оганере. Пришлось искать очевидцев строительства.
Книга Станислава Стрючкова рассказывает историю не только домов, но и людей. В ней множество воспоминаний очевидцев, рассказов и свидетельств уже уехавших норильчан. Эту живую память Станиславу удалось собрать под обложкой одной книги, которую вы пока еще можете успеть купить в магазинах издательства «Апекс». Или же взять почитать в норильских библиотеках.

Светлана Гунина
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