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[Индекс номера 11 (26.01.2018)]

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Для беспокойства оснований нет

Основные работы по остановке процесса деформации и восстановлению фундамента здания поликлиники на ул. Федоровского, 13, будут завершены, как и планировалось, 31 января. Об этом заявил руководитель норильского территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края Коба Кавтеладзе.

На сегодняшний день работы по стягиванию металлическими тяжами несущих конструкций здания — вертикальных и горизонтальных колонн — проведены в полном объеме. Стоит отметить, что в некоторых местах тяжи прошли сквозь стены — фотография именно такого участка попала в Instagram с комментарием: «Детская поликлиника в Талнахе. По ходу здание находится в совсем плохом состоянии? Насколько должно быть все критично, чтобы устанавливали такие распорки, и насколько это безопасно?» Кстати, в данный момент прокуратура проводит проверку достоверности информации о ненадлежащем техническом состоянии здания, полученной в ходе мониторинга социальных сетей.
Как пояснил Коба Кавтеладзе, несмотря на то что окончание работ намечено на последний день января, в начале февраля тяжи будут еще раз проверены и окончательно подтянуты. Он также заметил, что даже когда ремонт здания будет полностью завершен, кое–где тяжи все равно останутся на виду — их постараются замаскировать.
На данный момент усилена несущая способность свай здания на самых напряженных участках: под все сваи по периметру здания нагнетен специальный цементный раствор, который заполнил расстояние между ними и скальным основанием. Напомним, проблема заключается в том, что при строительстве часть свай не была добурена до скалы, теперь же ситуация будет исправлена.
– Работы идут по графику и ведутся в соответствии со строительными стандартами и требованиями безопасности, — заверил Коба Кавтеладзе.
Дата начала последнего этапа работ по усилению несущей способности свай внутри периметра здания, по ремонту подполья и косметическому ремонту помещений поликлиники пока не определена. Сейчас готовится сметная документация для определения стоимости работ. Кто станет подрядчиком, пока не известно, но заказчик очень надеется, что исполнитель останется прежним.
Справка «ЗП»
Поликлиника построена в 1992 году. В процессе эксплуатации здания выяснилось, что его фундамент подтапливают грунтовые воды, и это приводит к проблемам с устойчивостью. Впервые подвижки здания были зафиксированы в 2007 году. С 2012–го здание начало подвергаться деформации, но решение вопроса о его ремонте откладывалось, так как не было ясно, удастся ли избежать подтопления в дальнейшем. Несколько последних лет администрация Норильска проводила изыскания по проекту отведения грунтовых вод. В итоге специалисты пришли к выводу, что причина подтопления может быть устранена, а значит, есть смысл в восстановительных работах. Контракт между подрядчиком — норильской фирмой ООО «Баска+» и руководством детской поликлиники был подписан
11 августа 2017 года, ремонт начался в тот же день.

Надежда Сидор
Фото из архива «ЗП»
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