[Индекс номера 11 (26.01.2018)]



В старом городе

Причуды времени

Как жилось норильчанам по московскому времени в далеком январе 1936–го? Об этом и другом времени — в очередном выпуске рубрики–календаря.



Январь 1936 года В том далеком январе в маленьком Норильске перевели стрелки часов на четыре часа назад. В управлении «Норильстроя» и во всех его подразделениях ввели московское гражданское время. Можно предположить, что так было удобнее работать, находясь с московским руководством на одной волне. Хотя в 1936 году столица была для Норильска как другая планета. Скорее всего, таким образом норильчане пытались урвать хоть немножко светового времени. В шесть утра по Москве, то есть в десять по Норильску, когда все вставали и собирались на работу, январское небо над поселком уже начинало сереть. Но схема эта не вполне работала, ведь вечером–то наблюдалась обратная картина. А в полярный день переход на московское время и вовсе потерял смысл, потому уже 12 сентября того же года Норильск снова стал жить по красноярскому времени. Время в норильском интерьере

Привязка к местности. 1937 год

Январь 1967 года В январе 1967 года Норильский комбинат начал переход на пятидневную рабочую неделю. Если до этого город жил с одним выходным — воскресеньем, то теперь на отдых работающим отводилась и суббота. Чтобы она проходила с пользой, в Норильске был создан штаб выходного дня, определяющий, какие культурные, спортивные и семейные мероприятия были бы интересны жителям. В газетах и специально издаваемых брошюрах–путеводителях норильчанам напоминали, что в городе есть институт, библиотеки, театр, Дворец культуры, Дом техники, и вообще «практически нет увлечения, любимого дела, которым нельзя было бы заниматься в Норильске». «Хорошее это дело — пятидневка, — рассказывал 25 января 1967 года на страницах «Заполярной правды» кузнец Николай Солонин. — Два выходных — это же маленький отпуск! В субботу и воскресенье я хорошо отдохнул, посмотрел фильм «Лес повешенных», принимал гостей, читал...».

Знай наших! 30 января 1893 года родился Николай Николаевич Урванцев, геолог–первооткрыватель норильских месторождений. В этом году исполняется 125 лет со дня его рождения. Эту дату город, обязанный Урванцеву своим рождением, впервые встретит с памятником, установленным в его честь. Памятник Н. Урванцеву

А ещё в январе 15 января 1986 года было создано управление промышленной экологии комбината. 17 января 2008 года Минюст РФ зарегистрировал некоммерческую организацию благотворительный фонд социальных программ Виктора Коновалова «Территория добра». 25 января 1942 года на руднике № 1 пущен первый электровоз местного изготовления. 26 января 1981 года появился на свет 250–тысячный житель Норильска. 27 января 1832 года родился Федор (Фридрих) Богданович Шмидт, русский академик, геолог, палеонтолог и ботаник. В 1866 году он был отправлен Академией наук в экспедицию на Таймыр, по приглашению купцов Сотниковых побывал и в Норильских горах. В честь него названа гора Шмидтиха. 27 января 1940 года родился Джонсон Талович Хагажеев, гендиректор Заполярного филиала «Норникеля» с 1997 по 2002 год. 28 января 1971 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Норильск был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 31 января 1975 года Норильский горсовет впервые присвоил звание «Почетный гражданин Норильска». Первыми его получили геологи–первооткрыватели Николай Урванцев и Александр Воронцов, отец круглогодичной навигации по Северному морскому пути Владимир Всесвятский, почетный металлург Александр Шереметов. В январе 1940 года открылась Опытная обогатительная фабрика. В январе 1972 года в Норильске открылось туристско–экскурсионное бюро. С 1 февраля 1958 года работники комбината перешли на 7–часовой рабочий день. Норильск. 1930–е годы

Светлана Гунина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В том далеком январе в маленьком Норильске перевели стрелки часов на четыре часа назад. В управлении «Норильстроя» и во всех его подразделениях ввели московское гражданское время. Можно предположить, что так было удобнее работать, находясь с московским руководством на одной волне. Хотя в 1936 году столица была для Норильска как другая планета. Скорее всего, таким образом норильчане пытались урвать хоть немножко светового времени. В шесть утра по Москве, то есть в десять по Норильску, когда все вставали и собирались на работу, январское небо над поселком уже начинало сереть. Но схема эта не вполне работала, ведь вечером–то наблюдалась обратная картина. А в полярный день переход на московское время и вовсе потерял смысл, потому уже 12 сентября того же года Норильск снова стал жить по красноярскому времени.В январе 1967 года Норильский комбинат начал переход на пятидневную рабочую неделю. Если до этого город жил с одним выходным — воскресеньем, то теперь на отдых работающим отводилась и суббота. Чтобы она проходила с пользой, в Норильске был создан штаб выходного дня, определяющий, какие культурные, спортивные и семейные мероприятия были бы интересны жителям. В газетах и специально издаваемых брошюрах–путеводителях норильчанам напоминали, что в городе есть институт, библиотеки, театр, Дворец культуры, Дом техники, и вообще «практически нет увлечения, любимого дела, которым нельзя было бы заниматься в Норильске». «Хорошее это дело — пятидневка, — рассказывал 25 января 1967 года на страницах «Заполярной правды» кузнец Николай Солонин. — Два выходных — это же маленький отпуск! В субботу и воскресенье я хорошо отдохнул, посмотрел фильм «Лес повешенных», принимал гостей, читал...».30 января 1893 года родился Николай Николаевич Урванцев, геолог–первооткрыватель норильских месторождений. В этом году исполняется 125 лет со дня его рождения. Эту дату город, обязанный Урванцеву своим рождением, впервые встретит с памятником, установленным в его честь.было создано управление промышленной экологии комбината.Минюст РФ зарегистрировал некоммерческую организацию благотворительный фонд социальных программ Виктора Коновалова «Территория добра».на руднике № 1 пущен первый электровоз местного изготовления.появился на свет 250–тысячный житель Норильска.родился Федор (Фридрих) Богданович Шмидт, русский академик, геолог, палеонтолог и ботаник. В 1866 году он был отправлен Академией наук в экспедицию на Таймыр, по приглашению купцов Сотниковых побывал и в Норильских горах. В честь него названа гора Шмидтиха.родился Джонсон Талович Хагажеев, гендиректор Заполярного филиала «Норникеля» с 1997 по 2002 год.Указом Президиума Верховного Совета СССР Норильск был награжден орденом Трудового Красного Знамени.Норильский горсовет впервые присвоил звание «Почетный гражданин Норильска». Первыми его получили геологи–первооткрыватели Николай Урванцев и Александр Воронцов, отец круглогодичной навигации по Северному морскому пути Владимир Всесвятский, почетный металлург Александр Шереметов.открылась Опытная обогатительная фабрика.в Норильске открылось туристско–экскурсионное бюро.работники комбината перешли на 7–часовой рабочий день.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















