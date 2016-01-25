[Индекс номера 11 (26.01.2018)]



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Опытным путем

Девять старшеклассников из Норильска и Дудинки с 15 по 21 января прошли обучение в Зимней научно–технической школе «АрктикPRO–2018», которая была организована в Екатеринбурге. Это третий, заключительный, этап научно–технического марафона для подростков, который проводит компания «Норникель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей».



Марафон «АрктикPRO» — это пространство для развития научно–технического потенциала подростков в регионах, где работает «Норникель». Проект реализуется в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» с 2014 года с целью популяризации среди детей и подростков научного подхода к окружающей действительности. Марафон «АрктикPRO» состоит из трех этапов: онлайн–викторина, Заполярный технодром и Зимняя научно–техническая школа. В первом туре на сайте arktik.pro участники прошли викторину с ТРИЗ–вопросами (изобретательскими задачами), во втором — приняли участие в сессии деловых игр, где их по различным критериям оценивала группа экспертов. Завершающий этап — Зимняя научно–техническая школа, которая призвана закрепить интерес подростков к науке и инициировать их на собственные исследования и изобретения. Из более чем 1300 человек на третий тур были отобраны 25 школьников из Норильска и Дудинки, Мончегорска и Печенгского района Мурманской области. Впервые в марафоне в этом году приняли участие подростки из Читы. – Я поздравляю вас с блестящим завершением марафона, который «Норникель» ежегодно проводит на территориях присутствия компании. Надеюсь, что те знания и опыт, которые вы получили в ходе прохождения всех этапов марафона, вам пригодятся и повлияют на ваш выбор дальнейшего жизненного пути. Возможно, кто–то из вас станет талантливым ученым или изобретателем, желаю вам в этом большого успеха, — отметила Марьяна Якупова, ведущий специалист управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля». Марьяна Якупова В этом году победители — а это учащиеся 7–11–х классов — отправились для участия в Зимней школе в Екатеринбург. Это четвертый крупный промышленный город, который посетили участники марафона за время его существования. В предыдущие годы в рамках АрктикPRO школьники побывали в Санкт–Петербурге, Красноярске и Казани. По возвращении ребята взахлеб делятся впечатлениями о поездке. Программа была построена таким образом, чтобы активизировать исследовательский и изобретательский потенциал подростков. – В первую очередь нас ожидало яркое открытие Зимней научной школы и знакомство друг с другом, с городом. Очень нас впечатлила великолепная лаборатория на базе Уральского федерального университета. Было много экскурсий, всевозможных квестов. График очень плотный, но четко спланированный, все организовано так, что у нас не было ни минуты свободной, но все настолько интересно... Ни от одного мероприятия мы не могли бы отказаться в пользу отдыха, — рассказывает Виктор Сергеев, ученик 42–й школы. За шесть дней участники много где успели побывать: они посетили Белоярскую атомную электростанцию (единственную в России, где действуют разные типы реакторов), Уральский трубный завод и его инновационный обучающий центр, цех электролиза меди на предприятии «Уралэлектромедь». Показали им и самый северный необскреб в мире — бизнес–центр «Высоцкий» — высотой 198 метров (54 этажа), экскурсию проводил главный инженер центра. Он провел ребят туда, куда не ступала нога туристов, продемонстрировал гостям все скрытые механизмы здания. На открытых уроках в Уральском федеральном университете школьников научили проводить опыты. Каждый из них получил специальный «опытный» набор для проведения собственных открытых уроков в родных городах. Марафонцы посетили лекцию Дмитрия Мамонтова, научного редактора политехнического музея, который рассказал о самых необычных и при этом простых изобретениях в мире, а также проконсультировал ребят по их собственным проектам. Специально для участников Зимней школы провела мастер–класс по ораторскому искусству Светлана Фоминых, главный эксперт по TED в России. Ребята учились эффектно представлять свои идеи. Результат общения — 24 необычных презентации собственных изобретений. Кроме этого, школьники успели развлечься в парке Героев на веревочных трассах, а чуть позже — порезвиться в батутном парке. В последний день по итогам всех путешествий по Екатеринбургу они прошли квест по городу, который также вызвал массу эмоций. За успешное выполнение предлагаемых заданий ребятам на каждом этапе вручали и небольшие призы, и достаточно весомые подарки, например I–pad, акустические колонки и т. д. Итогом поездки для участников Зимней школы стало создание проектов собственных изобретений. Одним из лучших был признан проект Даниила Кватера из школы № 20, который разработал икроножный протез, позволяющий генерировать энергию при ходьбе. – Я придумал такой протез еще в Норильске: когда работал волонтером в Комплексном центре социального обслуживания населения, я общался с людьми с ограниченными возможностями, от них узнал, что протезы достаточно дорогие. Стал думать, как разработать такую систему, чтобы и цена ее была оправдана, и качество устройства позволяло облегчить жизнь людям, – поясняет Даниил. Вначале он решил разработать протез голени, действующий на поршневой амортизации, но, исследовав вопрос, понял, что «изобретает велосипед». Однако тема девятиклассника захватила, и он постоянно думал о возможности разработки некоего аналога протеза. В результате придумал систему с генератором, чтобы при ходьбе вырабатывалось электричество, усиливающее силовые характеристики устройства. После школы Даниил планировал поступить в военно–медицинскую академию, но узнав, что там нет отделения протезирования, теперь подумывает о других вузах. Программу поездки разрабатывала компания «Единство в многообразии», которая не первый год побеждает в конкурсе на организацию таких поездок. Ребята были в восторге от вожатых, которые с ними работали. Алеся Домаева из 42–й школы поделилась, что тоже хотела бы научиться так организовывать людей и создавать теплую, дружескую атмосферу в коллективе, как это удалось сделать их старшим товарищам. Нельзя сказать, что поездка заставила ребят пересмотреть планы на свое профессиональное будущее, но все они говорят о том, что теперь наука открылась им с новой стороны. На самом деле химия и физика — интереснейшие, захватывающие предметы, которые могут стать для детей настоящим приключением в мир выбранной профессии.

Марина Андриюк Фото Владимира Макушкина и из архива участников поездки www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Из более чем 1300 человек на третий тур были отобраны 25 школьников из Норильска и Дудинки, Мончегорска и Печенгского района Мурманской области. Впервые в марафоне в этом году приняли участие подростки из Читы.– Я поздравляю вас с блестящим завершением марафона, который «Норникель» ежегодно проводит на территориях присутствия компании. Надеюсь, что те знания и опыт, которые вы получили в ходе прохождения всех этапов марафона, вам пригодятся и повлияют на ваш выбор дальнейшего жизненного пути. Возможно, кто–то из вас станет талантливым ученым или изобретателем, желаю вам в этом большого успеха, — отметила Марьяна Якупова, ведущийВ этом году победители — а это учащиеся 7–11–х классов — отправились для участия в Зимней школе в Екатеринбург. Это четвертый крупный промышленный город, который посетили участники марафона за время его существования. В предыдущие годы в рамках АрктикPRO школьники побывали в Санкт–Петербурге, Красноярске и Казани.По возвращении ребята взахлеб делятся впечатлениями о поездке. Программа была построена таким образом, чтобы активизировать исследовательский и изобретательский потенциал подростков.– В первую очередь нас ожидало яркое открытие Зимней научной школы и знакомство друг с другом, с городом. Очень нас впечатлила великолепная лаборатория на базе Уральского федерального университета. Было много экскурсий, всевозможных квестов. График очень плотный, но четко спланированный, все организовано так, что у нас не было ни минуты свободной, но все настолько интересно... Ни от одного мероприятия мы не могли бы отказаться в пользу отдыха, — рассказываетЗа шесть дней участники много где успели побывать: они посетили Белоярскую атомную электростанцию (единственную в России, где действуют разные типы реакторов), Уральский трубный завод и его инновационный обучающий центр, цех электролиза меди на предприятии «Уралэлектромедь». Показали им и самый северный необскреб в мире — бизнес–центр «Высоцкий» — высотой 198 метров (54 этажа), экскурсию проводил главный инженер центра. Он провел ребят туда, куда не ступала нога туристов, продемонстрировал гостям все скрытые механизмы здания.На открытых уроках в Уральском федеральном университете школьников научили проводить опыты. Каждый из них получил специальный «опытный» набор для проведения собственных открытых уроков в родных городах. Марафонцы посетили лекцию Дмитрия Мамонтова, научного редактора политехнического музея, который рассказал о самых необычных и при этом простых изобретениях в мире, а также проконсультировал ребят по их собственным проектам. Специально для участников Зимней школы провела мастер–класс по ораторскому искусству Светлана Фоминых, главный эксперт по TED в России. Ребята учились эффектно представлять свои идеи. Результат общения — 24 необычных презентации собственных изобретений.Кроме этого, школьники успели развлечься в парке Героев на веревочных трассах, а чуть позже — порезвиться в батутном парке. В последний день по итогам всех путешествий по Екатеринбургу они прошли квест по городу, который также вызвал массу эмоций.За успешное выполнение предлагаемых заданий ребятам на каждом этапе вручали и небольшие призы, и достаточно весомые подарки, например I–pad, акустические колонки и т. д.Итогом поездки для участников Зимней школы стало создание проектов собственных изобретений. Одним из лучших был признан проект, который разработал икроножный протез, позволяющий генерировать энергию при ходьбе.– Я придумал такой протез еще в Норильске: когда работал волонтером в Комплексном центре социального обслуживания населения, я общался с людьми с ограниченными возможностями, от них узнал, что протезы достаточно дорогие. Стал думать, как разработать такую систему, чтобы и цена ее была оправдана, и качество устройства позволяло облегчить жизнь людям, – поясняет Даниил.Вначале он решил разработать протез голени, действующий на поршневой амортизации, но, исследовав вопрос, понял, что «изобретает велосипед». Однако тема девятиклассника захватила, и он постоянно думал о возможности разработки некоего аналога протеза. В результате придумал систему с генератором, чтобы при ходьбе вырабатывалось электричество, усиливающее силовые характеристики устройства.После школы Даниил планировал поступить в военно–медицинскую академию, но узнав, что там нет отделения протезирования, теперь подумывает о других вузах.Программу поездки разрабатывала компания «Единство в многообразии», которая не первый год побеждает в конкурсе на организацию таких поездок. Ребята были в восторге от вожатых, которые с ними работали.поделилась, что тоже хотела бы научиться так организовывать людей и создавать теплую, дружескую атмосферу в коллективе, как это удалось сделать их старшим товарищам.Нельзя сказать, что поездка заставила ребят пересмотреть планы на свое профессиональное будущее, но все они говорят о том, что теперь наука открылась им с новой стороны. На самом деле химия и физика — интереснейшие, захватывающие предметы, которые могут стать для детей настоящим приключением в мир выбранной профессии.

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