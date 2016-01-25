[Индекс номера 11 (26.01.2018)]



Проекты

Личный вклад

«Норникель» объявил итоги конкурса социальных проектов. Победителями признаны 116 общественно–полезных инициатив, поступивших из Норильска и таймырского региона, из Мончегорска, Печенгского района, а также из Читы. Объем грантовой поддержки составил 123,6 миллиона рублей.



Напомним, конкурс социальных проектов, направленный на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития территорий, — компонент благотворительной программы «Мир новых возможностей», которая реализуется с 2014 года. За три года на конкурс поступило 1087 заявок, всего было поддержано 294 проекта, на реализацию которых выделено 265,5 миллиона рублей. В 2017 году на грантовую поддержу «Норникеля» претендовало 489 разработок. Светлана Рубашкина Сегодня о программе и ее перспективах мы говорим с начальником управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля» Светланой Рубашкиной. – Светлана Александровна, похоже, что за последние четыре года Норильск пришел к устойчивому развитию массовой благотворительности. Это так? – Действительно, за это время скорость распространения добрых идей, инициатив, технологий в Норильске стала очень высокой. На мой взгляд, это связано с несколькими значимыми факторами — с проактивной позицией в развитии корпоративной благотворительности градообразующего предприятия, заинтересованностью городской администрации и масштабной поддержкой, которую она оказывает общественным движениям, неравнодушием к теме норильских СМИ и динамичным развитием местных некоммерческих организаций. Норильчане — народ отзывчивый, креативный, легкий на подъем, считает Светлана Рубашкина. Главное, говорит она, создать условия для их вовлечения в сотворение добрых дел: «Город сейчас переживает эпоху расцвета благотворительности. Есть все предпосылки к тому, чтобы дальнейшее развитие в этой области шло по нарастающей и число ее активных сторонников среди горожан росло». – Если говорить о вкладе компании «Норникель» в формирование условий для развития благотворительности на территории, то он не ограничивается выделением средств на поддержку социальной инфраструктуры и общественных инициатив, — продолжает Светлана Рубашкина. — Мы понимаем, как важно помогать внедрению в городе новых интересных социальных технологий, приглашать экспертов для обмена профессиональным опытом с местными активистами, создавать и продвигать новые форматы массовой благотворительной деятельности. Важно делать это в партнерстве с норильскими организациями, которые сами стремятся двигаться вперед, ставят перед собой большие цели, которые открыты для работы с населением. И таких организаций становится все больше. Открытие цирковой студии проекта «Старт» По оценке Игоря Сухотина, начальника управления благотворительных программ «Норникеля», победители прошедшего конкурса сумели порадовать экспертов оригинальностью идей и качеством проработки проектных заявок. Стоит отметить, что впервые социальные проекты, поддержанные компанией, будут реализованы в Чите — это связано с запуском в регионе нового предприятия, Быстринского ГОКа. В числе проектов–победителей 2017 года: • организация проектного офиса для развития проектной деятельности школьников; • открытие в Норильске цирковой студии; • постановка малоформатных спектаклей об этносах Таймыра; • открытие общественного пространства для молодежи в сельском поселении Караул; • проведение архитектурных экскурсий по городу и организация ночного турнира по футболу в Чите; • возрождение традиций проведения городских праздников в Никеле (Мурманская область); • создание народного снежного парка в Мончегорске. В этом году с 30 марта по 1 апреля в Норильске пройдет ставший уже традиционным форум социальных технологий «Город — это мы», на который приедет много интересных гостей из разных регионов страны и даже зарубежья. Но почти половину ключевых спикеров форума составят наши местные общественные лидеры, которым есть о чем рассказать норильчанам, которые способны пробудить в них желание проявить себя в нужных городу делах, жить в одном ритме с сегодняшним Норильском. Не случайно главная объединяющая тема форума — «Ритм нашего времени». PolArt -резиденция – Немалое значение имеет масштаб финансовых вложений компании в развитие местных инициатив. Расскажите об этом. – В 2018 году в Норильске и на Таймыре в реализацию уже хорошо известных благотворительных программ, таких как «Мир новых возможностей» и «Комбинат добра», компания планирует вложить свыше 116 миллионов рублей. Большая часть средств пойдет на финансирование социальных проектов местных организаций, победивших в грантовом конкурсе «Норникеля». Это 63 проекта, разработанные некоммерческими организациями и муниципальными учреждениями Норильска, Дудинки, поселков Таймыра. Все они будут представлены на церемонии награждения, которая состоится 8 февраля во Дворце культуры. Интересно, что наряду с организациями, имеющими немалый опыт и регулярно получающими поддержку компании, — это благотворительный фонд «Территория добра» и «69 параллель», фонд «Возможность», Клуб исследователей Таймыра, — среди победителей есть новички из удаленных районов, например, из Снежногорска. Осенью 2017 года управление благотворительных программ ЗФ «Норникеля» и администрация Норильска высадили там дружественный десант, чтобы рассказать о «Мире новых возможностей». В итоге снежногорский Дом культуры «Энергия» уверенно вышел в лидеры конкурса с проектом «Территория детства» и летом сможет создать интересную досуговую площадку для детей, оставшихся на каникулы в поселке. В Карауле проектная команда школы–интерната придумала коворкинг «Молодежка» — это общественное пространство свободного самовыражения и проявления творческих способностей для детей и подростков. В Норильске тоже появятся новые общественные пространства с разным функционалом. Фонд поддержки спорта получит грант на открытие зала единоборств и бокса, где первые шаги в спорте смогут делать даже дошколята. Для малышей от 6 месяцев до трех лет и их родителей в норильском драматическом театре будет создано культурное пространство для совместных занятий, развивающих коммуникативные навыки. Организация «Необычные люди» откроет мастерскую, где любой посетитель сможет смастерить что–нибудь для себя без необходимости приобретения дорогостоящего оборудования. Организация «Танцуют все» откроет для малышей и подростков новый танцевальный зал, где будут проходить занятия на бесплатной основе. При поддержке «Норникеля» в 2018 году продолжит свою работу и городская арт–резиденция. Самое важное — это то, что в Норильске становится все больше людей, которые готовы брать на себя ответственность за то, чтобы все задуманное ими осуществилось и послужило во благо городу и его жителям. Без этого даже крупные социальные инвестиции не оправдали бы себя. Я уверена, что личный вклад в развитие города очень важен, это вклад и в настоящее, и в будущее Норильска. Полагаю, что каждый думающий человек рано или поздно задает себе вопросы — зачем я живу, какой след оставлю после себя, что могу сделать для других, на что будут равняться мои дети. И ответы мы предлагаем искать вместе.

Марина Хорошевская www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Напомним, конкурс социальных проектов, направленный на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития территорий, — компонент благотворительной программы «Мир новых возможностей», которая реализуется с 2014 года. За три года на конкурс поступило 1087 заявок, всего было поддержано 294 проекта, на реализацию которых выделено 265,5 миллиона рублей. В 2017 году на грантовую поддержу «Норникеля» претендовало 489 разработок.Сегодня о программе и ее перспективах мы говорим– Действительно, за это время скорость распространения добрых идей, инициатив, технологий в Норильске стала очень высокой. На мой взгляд, это связано с несколькими значимыми факторами — с проактивной позицией в развитии корпоративной благотворительности градообразующего предприятия, заинтересованностью городской администрации и масштабной поддержкой, которую она оказывает общественным движениям, неравнодушием к теме норильских СМИ и динамичным развитием местных некоммерческих организаций.– Если говорить о вкладе компании «Норникель» в формирование условий для развития благотворительности на территории, то он не ограничивается выделением средств на поддержку социальной инфраструктуры и общественных инициатив, — продолжает Светлана Рубашкина. — Мы понимаем, как важно помогать внедрению в городе новых интересных социальных технологий, приглашать экспертов для обмена профессиональным опытом с местными активистами, создавать и продвигать новые форматы массовой благотворительной деятельности. Важно делать это в партнерстве с норильскими организациями, которые сами стремятся двигаться вперед, ставят перед собой большие цели, которые открыты для работы с населением. И таких организаций становится все больше.В этом году с 30 марта по 1 апреля в Норильске пройдет ставший уже традиционным форум социальных технологий «Город — это мы», на который приедет много интересных гостей из разных регионов страны и даже зарубежья. Но почти половину ключевых спикеров форума составят наши местные общественные лидеры, которым есть о чем рассказать норильчанам, которые способны пробудить в них желание проявить себя в нужных городу делах, жить в одном ритме с сегодняшним Норильском. Не случайно главная объединяющая тема форума — «Ритм нашего времени».– В 2018 году в Норильске и на Таймыре в реализацию уже хорошо известных благотворительных программ, таких как «Мир новых возможностей» и «Комбинат добра», компания планирует вложить свыше 116 миллионов рублей. Большая часть средств пойдет на финансирование социальных проектов местных организаций, победивших в грантовом конкурсе «Норникеля». Это 63 проекта, разработанные некоммерческими организациями и муниципальными учреждениями Норильска, Дудинки, поселков Таймыра. Все они будут представлены на церемонии награждения, которая состоится 8 февраля во Дворце культуры.Интересно, что наряду с организациями, имеющими немалый опыт и регулярно получающими поддержку компании, — это благотворительный фонд «Территория добра» и «69 параллель», фонд «Возможность», Клуб исследователей Таймыра, — среди победителей есть новички из удаленных районов, например, из Снежногорска. Осенью 2017 года управление благотворительных программ ЗФ «Норникеля» и администрация Норильска высадили там дружественный десант, чтобы рассказать о «Мире новых возможностей». В итоге снежногорский Дом культуры «Энергия» уверенно вышел в лидеры конкурса с проектом «Территория детства» и летом сможет создать интересную досуговую площадку для детей, оставшихся на каникулы в поселке. В Карауле проектная команда школы–интерната придумала коворкинг «Молодежка» — это общественное пространство свободного самовыражения и проявления творческих способностей для детей и подростков.В Норильске тоже появятся новые общественные пространства с разным функционалом. Фонд поддержки спорта получит грант на открытие зала единоборств и бокса, где первые шаги в спорте смогут делать даже дошколята. Для малышей от 6 месяцев до трех лет и их родителей в норильском драматическом театре будет создано культурное пространство для совместных занятий, развивающих коммуникативные навыки.Организация «Необычные люди» откроет мастерскую, где любой посетитель сможет смастерить что–нибудь для себя без необходимости приобретения дорогостоящего оборудования. Организация «Танцуют все» откроет для малышей и подростков новый танцевальный зал, где будут проходить занятия на бесплатной основе. При поддержке «Норникеля» в 2018 году продолжит свою работу и городская арт–резиденция.Самое важное — это то, что в Норильске становится все больше людей, которые готовы брать на себя ответственность за то, чтобы все задуманное ими осуществилось и послужило во благо городу и его жителям. Без этого даже крупные социальные инвестиции не оправдали бы себя. Я уверена, что личный вклад в развитие города очень важен, это вклад и в настоящее, и в будущее Норильска. Полагаю, что каждый думающий человек рано или поздно задает себе вопросы — зачем я живу, какой след оставлю после себя, что могу сделать для других, на что будут равняться мои дети. И ответы мы предлагаем искать вместе.

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