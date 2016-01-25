[Индекс номера 11 (26.01.2018)]



Мысли вслух

Весь этот хайп

Вот и прошел Татьянин день — дата образования Московского университета и праздник российского студенчества, когда молодые люди, проживая отрезок между окончанием школы и стартом непростых трудовых будней, фиксируют это состояние своей будущей значимости, особой гордости и даже элитарности...



Добрый праздник, светлый. И мы там были, мед–пиво пили. Учились, проходя путь от растерянного первокурсника, ищущего свою аудиторию, до многоопытного дипломника. И в наши времена людям не давала покоя проблема отцов и детей, как и традиционные для студенческой среды противоречивость и фронда. Казалось бы, помним, знаем, способны вовремя увидеть, понять, предупредить. Но так ли это? Не получается сходу вспомнить предыдущий общественный взрыв такой мощности, что грянул после скандального видео с танцами группы из пятнадцати ульяновских студентов, будущих авиамехаников. Резонанс получился бешеный, споры, при всей разнице сопутствующих им оценок, не утихают по сей день. Разбежка большая: от убеждения в абсолютной безобидности акции, чему якобы не может помешать даже принадлежность танцоров к некой корпоративной культуре, до уверения в том, что все это был диверсионно–подрывной акт, задуманный и осуществленный силами ЦРУ. Тем не менее, срез мнений показывает, что большинство зрителей восприняли юношеский тверк под песню Satisfaction, исполненный в синих форменных фуражках, отрицательно. Что не удивляет — чудовищный контраст вещественных элементов летной героики и романтики неба с групповым любительским стриптизом способен ошеломить любого. Нашлись и усмотревшие в студенческом действе пропаганду гомосексуализма, хотя то, что пародийный ролик как в задумке, так и на деле является именно бездумным приколом, понимают все. Сразу скажу, что никаких других чувств, кроме брезгливости, я при просмотре не испытал, радоваться здесь нечему. Не это ожидаешь увидеть при демонстрации достоинств заведений такого профиля, куда планируешь отправить своего ребенка. Ждёшь индикаторов особой ответственности и дисциплины, умения оценивать последствия поступков и ранней зрелости, понимания с молодости, что такое честь и достоинство, а обнаруживаешь... стриптиз у пилона, оторопь берет. Тем не менее, хайп — живейшее обсуждение события взбудораженным сообществом — вышел знатный. Чего студенты и добивались, имея весьма искаженное представление о славе, ибо слово это в русском языке несет весьма определенную коннотацию. Это далеко не то же самое, что скандальная известность. Большинство из нас, так или иначе, участвовало в обсуждении шумного выступления, и вы слышали все предложения спорящих: от беззаботно–наивного «Не надо обращать внимания на шалости деточек» до идиотического «Бросить их всех на зону к уголовникам, которые объяснят и воспитают». Эти воспитают, не сомневаюсь. Поэтому, ориентируясь на взгляды средне–нормального человека, я не стану смаковать все нюансы и подробности далее. Хотелось бы поговорить совсем о другом. Не о них, а о нас, о взрослых. Важно помнить, что после начала разбирательств на всех уровнях случилась еще одна общественная реакция — молодежная, когда учащиеся других заведений в поддержку милых авиамехаников, которым замаячило отчисление, начали выкладывать в Сеть подобные же видеоролики. Тревожный знак. С помощью тверка солидарность с курсантами Ульяновского института гражданской авиации выразили будущие медики и аграрии, строители, автомеханики и даже спасатели. Это и есть проявление той самой фронды и протеста в вечном споре отцов и детей. Однако уже появились и другие медийные молодежные отклики: 23 января в Сети появилось видео, снятое кремлевскими курсантами, речитативом читающими на камеру текст, в котором они осуждают действия сверстников из Ульяновска. Неплохой ролик. Однако ложка хороша к обеду; посмотрят ли его столько же молодых, как и первый, провокативный? Да и отклик такой пока единичен. Почему столь удачный ответ не последовал сразу же, почему не помогли, не подсказали? Как вообще обстоит дело с корпоративным и патриотическим воспитанием, помогают ли взрослые правильно решать нравственные уравнения тогда, когда ребенок находится не в семейном кругу, а среди себе подобных, где сказываются стайные рефлексы, порой стирающие все благие поучения? После произошедшего проверками занялись Росавиация, правительство Ульяновской области и даже прокуратура. Мы вправе ожидать, что решения будут взвешенными и мудрыми. Прокуратура, кстати, уже заявила, что воспитательная работа в институте сведена исключительно к контролю за посещаемостью и успеваемостью. Усмотрев нарушение Закона об образовании, она вынесла соответствующее предписание. Сами возмущенные авиаторы, отметив попутно показанные в ролике обшарпанные стены и рваные обои, вытащили на свет божий проблемы Росавиации вообще... У нас критически не хватает первых пилотов, которых на отличных условиях работы готовы перекупить китайцы. В стране осталось всего семь летных училищ, где можно получить свидетельство частного пилота, и путешественник Федор Конюхов, например, вынужден был получать таковое за границей. Конечно, можно, встав в предельно жесткую позицию, безжалостно отчислять всех сотрясателей общественных устоев, но не получится ли так, что мечтающие о небе в итоге начнут поступать в китайские вузы? Очевидно, что прежде чем начинать размахивать над молодыми людьми саблей, надо бы кропотливо с ними поработать. Что же, вышеуказанные структуры разъяснительную работу проведут, положенные сенькам шапки раздадут, отремонтируют общежития и перепишут внутренние уставы вузов, где будут прямо запрещены подобные выходки. Мне справедливо подсказывали, что молодежь у нас на поверку совсем другая, в целом она весьма нравственна и патриотична и проявляет себя далеко не только в смелых видеоэкспериментах, но и в большом спорте, например. Однако я отчего–то не испытываю эйфории, наблюдая, как молодые спортсмены примеряют безликую олимпийскую форму с нечитаемой уже с двух метров надписью. Нет, товарищи, неладно что–то с воспитанием, с общественной гордостью и честью, упускаем. Но в чем первопричины? И где же здесь мы, родители? Ролик, со слов курсантов, был снят в качестве поздравления для девушек, хотя при просмотре действительно может показаться, что ребятам хорошо и без девчат. Мы справедливо отмечаем, что сделано это было именно для публичной демонстрации, ради лайков. И тут же начинаем проклинать эти самые проклятые лайки, как и тягу к ним молодежи. Однако давайте вспомним, с чего начинались подобные групповые демонстрации. Если мне не изменяет память, первопроходцами здесь стали вовсе не безусые студенты, а работники доблестной дальневосточной таможни, серьезной федеральной структуры. Тут же нашлись и последователи... А уж после череды праздничных корпоративов ютуб наполняется подобными произведениями мгновенно. И пляшут на них далеко не студенты, а вполне взрослые, состоявшиеся люди. Ролики общедоступны, любуйтесь, соотносите их с благими нравоучениями. В наш информационный век ситуация публичного взаимодействия поколений выглядит так: сепарируясь по возрастным группам, люди расселись по своим групповым жердочкам в наиболее подходящих для них социальных сетях, не буду их перечислять. Где и сидят, активно общаясь внутри своего круга, и не интересуясь тем, что происходит в других возрастных группах и на других площадках. Мало того, на этих «островах» уже сложилось взаимно пренебрежительное, а то и уничижительное отношение. Что очень плохо, потому что в ВК, например, почти никто с молодежью не работает. Конечно, каждый родитель, в той или иной степени волнуясь за дитя, нет–нет да и заглянет на его страничку с негласной проверкой. Но понимаем ли мы, что наши дети поступают точно так же? Им тоже интересно, чем в Сети живут папы и мамы, а создать анонимный аккаунт для этой цели — минутное дело. И что же они видят? Ровно такую же гонку за лайками, жажду минутной популярности. Глупый демотиватор с орфографическими ошибками, а под ним сакральное «Ставь класс, посмотрим, сколько нас!». Видят наши сальные посты, сомнительные ролики, видят нетерпимость, доведенную до абсолюта, ругань и оскорбления, флирт и откровенное вранье про себя, справедливо воспринимая все это как ханжество и лицемерие. В виртуальном общении, значение которого стало огромным, нам кажется, что мы, как в квартире, уложив детей спать после воспитательной беседы, плотно закрыли за собой дверь, и теперь с чувством выполненного долга можем пуститься во все тяжкие. А это не так. Давайте очнемся, оценим свое публичное — подчеркиваю — поведение. Это первый и самый главный шаг, без которого все дальнейшие не имеют смысла. Вот что сказал применительно к проблеме Лев Николаевич Толстой: «Я о воспитании никогда не писал, потому что полагаю, что воспитание сводится к тому, чтобы самому жить хорошо, то есть самому двигаться, воспитываться, только этим люди влияют на других, воспитывают их. И тем более на детей, с которыми связаны. Быть правдивым и честным с детьми, не скрывая от них того, что происходит в душе, есть единственное воспитание. Педагогика же есть наука о том, каким образом, живя дурно, можно иметь хорошее влияние на детей... Все трудности воспитания вытекают из того, что родители, не только не исправляя своих недостатков, но и оправдывая их в себе, хотят не видеть эти недостатки в детях». Что тут еще скажешь, потому он и классик.

Вадим Денисов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Добрый праздник, светлый. И мы там были, мед–пиво пили. Учились, проходя путь от растерянного первокурсника, ищущего свою аудиторию, до многоопытного дипломника. И в наши времена людям не давала покоя проблема отцов и детей, как и традиционные для студенческой среды противоречивость и фронда. Казалось бы, помним, знаем, способны вовремя увидеть, понять, предупредить.Но так ли это? Не получается сходу вспомнить предыдущий общественный взрыв такой мощности, что грянул после скандального видео с танцами группы из пятнадцати ульяновских студентов, будущих авиамехаников. Резонанс получился бешеный, споры, при всей разнице сопутствующих им оценок, не утихают по сей день. Разбежка большая: от убеждения в абсолютной безобидности акции, чему якобы не может помешать даже принадлежность танцоров к некой корпоративной культуре, до уверения в том, что все это был диверсионно–подрывной акт, задуманный и осуществленный силами ЦРУ.Тем не менее, срез мнений показывает, что большинство зрителей восприняли юношеский тверк под песню Satisfaction, исполненный в синих форменных фуражках, отрицательно. Что не удивляет — чудовищный контраст вещественных элементов летной героики и романтики неба с групповым любительским стриптизом способен ошеломить любого. Нашлись и усмотревшие в студенческом действе пропаганду гомосексуализма, хотя то, что пародийный ролик как в задумке, так и на деле является именно бездумным приколом, понимают все.Сразу скажу, что никаких других чувств, кроме брезгливости, я при просмотре не испытал, радоваться здесь нечему. Не это ожидаешь увидеть при демонстрации достоинств заведений такого профиля, куда планируешь отправить своего ребенка. Ждёшь индикаторов особой ответственности и дисциплины, умения оценивать последствия поступков и ранней зрелости, понимания с молодости, что такое честь и достоинство, а обнаруживаешь... стриптиз у пилона, оторопь берет. Тем не менее, хайп — живейшее обсуждение события взбудораженным сообществом — вышел знатный. Чего студенты и добивались, имея весьма искаженное представление о славе, ибо слово это в русском языке несет весьма определенную коннотацию. Это далеко не то же самое, что скандальная известность.Большинство из нас, так или иначе, участвовало в обсуждении шумного выступления, и вы слышали все предложения спорящих: от беззаботно–наивного «Не надо обращать внимания на шалости деточек» до идиотического «Бросить их всех на зону к уголовникам, которые объяснят и воспитают». Эти воспитают, не сомневаюсь. Поэтому, ориентируясь на взгляды средне–нормального человека, я не стану смаковать все нюансы и подробности далее. Хотелось бы поговорить совсем о другом. Не о них, а о нас, о взрослых.Важно помнить, что после начала разбирательств на всех уровнях случилась еще одна общественная реакция — молодежная, когда учащиеся других заведений в поддержку милых авиамехаников, которым замаячило отчисление, начали выкладывать в Сеть подобные же видеоролики. Тревожный знак. С помощью тверка солидарность с курсантами Ульяновского института гражданской авиации выразили будущие медики и аграрии, строители, автомеханики и даже спасатели. Это и есть проявление той самой фронды и протеста в вечном споре отцов и детей. Однако уже появились и другие медийные молодежные отклики: 23 января в Сети появилось видео, снятое кремлевскими курсантами, речитативом читающими на камеру текст, в котором они осуждают действия сверстников из Ульяновска. Неплохой ролик. Однако ложка хороша к обеду; посмотрят ли его столько же молодых, как и первый, провокативный? Да и отклик такой пока единичен. Почему столь удачный ответ не последовал сразу же, почему не помогли, не подсказали? Как вообще обстоит дело с корпоративным и патриотическим воспитанием, помогают ли взрослые правильно решать нравственные уравнения тогда, когда ребенок находится не в семейном кругу, а среди себе подобных, где сказываются стайные рефлексы, порой стирающие все благие поучения?После произошедшего проверками занялись Росавиация, правительство Ульяновской области и даже прокуратура. Мы вправе ожидать, что решения будут взвешенными и мудрыми. Прокуратура, кстати, уже заявила, что воспитательная работа в институте сведена исключительно к контролю за посещаемостью и успеваемостью. Усмотрев нарушение Закона об образовании, она вынесла соответствующее предписание. Сами возмущенные авиаторы, отметив попутно показанные в ролике обшарпанные стены и рваные обои, вытащили на свет божий проблемы Росавиации вообще... У нас критически не хватает первых пилотов, которых на отличных условиях работы готовы перекупить китайцы. В стране осталось всего семь летных училищ, где можно получить свидетельство частного пилота, и путешественник Федор Конюхов, например, вынужден был получать таковое за границей.Конечно, можно, встав в предельно жесткую позицию, безжалостно отчислять всех сотрясателей общественных устоев, но не получится ли так, что мечтающие о небе в итоге начнут поступать в китайские вузы? Очевидно, что прежде чем начинать размахивать над молодыми людьми саблей, надо бы кропотливо с ними поработать. Что же, вышеуказанные структуры разъяснительную работу проведут, положенные сенькам шапки раздадут, отремонтируют общежития и перепишут внутренние уставы вузов, где будут прямо запрещены подобные выходки.Мне справедливо подсказывали, что молодежь у нас на поверку совсем другая, в целом она весьма нравственна и патриотична и проявляет себя далеко не только в смелых видеоэкспериментах, но и в большом спорте, например. Однако я отчего–то не испытываю эйфории, наблюдая, как молодые спортсмены примеряют безликую олимпийскую форму с нечитаемой уже с двух метров надписью. Нет, товарищи, неладно что–то с воспитанием, с общественной гордостью и честью, упускаем. Но в чем первопричины? И где же здесь мы, родители?Ролик, со слов курсантов, был снят в качестве поздравления для девушек, хотя при просмотре действительно может показаться, что ребятам хорошо и без девчат. Мы справедливо отмечаем, что сделано это было именно для публичной демонстрации, ради лайков. И тут же начинаем проклинать эти самые проклятые лайки, как и тягу к ним молодежи. Однако давайте вспомним, с чего начинались подобные групповые демонстрации. Если мне не изменяет память, первопроходцами здесь стали вовсе не безусые студенты, а работники доблестной дальневосточной таможни, серьезной федеральной структуры. Тут же нашлись и последователи... А уж после череды праздничных корпоративов ютуб наполняется подобными произведениями мгновенно. И пляшут на них далеко не студенты, а вполне взрослые, состоявшиеся люди. Ролики общедоступны, любуйтесь, соотносите их с благими нравоучениями.В наш информационный век ситуация публичного взаимодействия поколений выглядит так: сепарируясь по возрастным группам, люди расселись по своим групповым жердочкам в наиболее подходящих для них социальных сетях, не буду их перечислять. Где и сидят, активно общаясь внутри своего круга, и не интересуясь тем, что происходит в других возрастных группах и на других площадках. Мало того, на этих «островах» уже сложилось взаимно пренебрежительное, а то и уничижительное отношение. Что очень плохо, потому что в ВК, например, почти никто с молодежью не работает.Конечно, каждый родитель, в той или иной степени волнуясь за дитя, нет–нет да и заглянет на его страничку с негласной проверкой. Но понимаем ли мы, что наши дети поступают точно так же? Им тоже интересно, чем в Сети живут папы и мамы, а создать анонимный аккаунт для этой цели — минутное дело. И что же они видят? Ровно такую же гонку за лайками, жажду минутной популярности. Глупый демотиватор с орфографическими ошибками, а под ним сакральное «Ставь класс, посмотрим, сколько нас!». Видят наши сальные посты, сомнительные ролики, видят нетерпимость, доведенную до абсолюта, ругань и оскорбления, флирт и откровенное вранье про себя, справедливо воспринимая все это как ханжество и лицемерие. В виртуальном общении, значение которого стало огромным, нам кажется, что мы, как в квартире, уложив детей спать после воспитательной беседы, плотно закрыли за собой дверь, и теперь с чувством выполненного долга можем пуститься во все тяжкие. А это не так. Давайте очнемся, оценим свое публичное — подчеркиваю — поведение. Это первый и самый главный шаг, без которого все дальнейшие не имеют смысла.Вот что сказал применительно к проблеме Лев Николаевич Толстой: «Я о воспитании никогда не писал, потому что полагаю, что воспитание сводится к тому, чтобы самому жить хорошо, то есть самому двигаться, воспитываться, только этим люди влияют на других, воспитывают их. И тем более на детей, с которыми связаны. Быть правдивым и честным с детьми, не скрывая от них того, что происходит в душе, есть единственное воспитание. Педагогика же есть наука о том, каким образом, живя дурно, можно иметь хорошее влияние на детей... Все трудности воспитания вытекают из того, что родители, не только не исправляя своих недостатков, но и оправдывая их в себе, хотят не видеть эти недостатки в детях».Что тут еще скажешь, потому он и классик.

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