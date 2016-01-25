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[Индекс номера 11 (26.01.2018)]

 Газета для детей, а также их родителей 
Забавная полянка

Привет, ребята! Вот и позади новогодние праздники, торжественный бой курантов и яркие вспышки салютов. Карнавальные костюмы заботливо убраны в шкафчик — самое время готовиться к новым интересным праздникам. В феврале мы будем мастерить «валентинки», стряпать блины на Масленицу, поздравлять братиков и пап с мужским праздником, дел будет много... А сегодня мы вспомним о том, каким стал первый месяц года, и о новом конкурсе, в котором смело могут участвовать ваши мамы и папы. Ваша Заполярочка

Коляда–Коляда, отворяй ворота!
С этих слов начались Святки в детских садах Норильска. Святки или святые вечера — так в России называли праздничные дни от Рождества и до Крещения.
А вы когда–нибудь пробовали колядовать вместе с детьми? Педагоги детского сада «Брусничка» считают, что это отличный способ сделать праздник ярким и запоминающимся. Ребята подготовительной группы «Рябинушка» переоделись в самые разные костюмы, надели маски, сделали Вифлеемскую звезду, выучили короткие песенки–колядки и пошли по садику колядовать, желая детям и взрослым счастья и процветания в новом году. Обошли все тринадцать групп, заглянули на кухню, да и про главного заведующего не забыли. Подарили всем хорошее настроение, а себе угощение заработали.
В детском саду «Умка» колядки звучали всю прошедшую неделю. С песнями и плясками, частушками и прибаутками ходила всюду веселая компания ряженых малышей с большим мешком для сладостей. В группе «Пингвинята» одна из мам, Ольга Скабелина, облачившись в русский народный наряд, познакомила детей с традициями празднования Рождества на Руси.

Танец маленьких цыплят
Зимняя дискотека прошла в детском саду «Золотой петушок».
Сразу после новогодних праздников в гости к ребятне пришел диджей, клоун Веселинка. Он устроил настоящий танцевальный фристайл, провел конкурс на лучшего танцора «Бананамама». Вдоволь наплясавшись, воспитанники «Золотого петушка» угостили клоуна вкусным соком в дискобаре.

Секрет отличного настроения
Знать ответы на тысячу вопросов, показать, успокоить, обнять, побегать, поиграть — угадайте, о ком идет речь?
Все это — часть работы хрупких, милых, добрых воспитателей, педагогов и нянечек. И, конечно, им тоже надо отдыхать и восстанавливать силы. Именно поэтому при детском садике «Огонек» организован клуб «Грация», где проходят специальные игры,
аутотренинги, ритмика и психогимнастика. Творческая активность и отличное настроение — постоянные спутники воспитателей «Огонька».

Радуйся, радуйся, русская зима!
Спортивный праздник в сказочном стиле прошел в детском саду «Светлица».
Что может быть веселее лепки снежной бабы, перетягивания каната и, конечно же, проказ Бабы–яги, которую опять забыли позвать на праздник! А она тут как тут. А еще к дошколятам заглянули настоящий Снеговик и Зимушка–зима. Ох, не хотели уходить зимние гости с праздника, долго играли они вместе с ребятами. Снеговику так понравилось украшать елочку на Новый год, что он унес зеленых красавиц в свой лес, а Зимушка–зима порадовала всех гостей
подарками — льдинками.

Заполярная алентинка
Новый конкурсный проект, посвященный Дню влюбленных, стартовал на сайте «Заполярной правды».
К участию приглашаются люди любого возраста, пола и профессии. Творческий полет фантазии ничем не ограничен. Это может быть авторский стих с фотографией, портрет любимого человека, поделка с пожеланием или что–то совсем новое и оригинальное.
Заявите о себе и о своих чувствах на весь мир! Ваши творения будут размещены на конкурсной странице сайта gazetazp.ru для голосования, а также опубликованы в газете «зпПЛЮС». Главное условие конкурса — приобретение газетной площади для публикации фото ваших рукотворных «валентинок». Для участников с 23 января действует льготный тариф: 100 кв. см всего за 500 рублей, это меньше обычной цены в десять раз. Оплата производится любым удобным способом: наличными, через терминал или мобильный банк. Голосование на сайте начнется с момента публикации первой работы и продлится до 12 февраля. Лидеров голосования ждут дипломы и подарки.

Приносите работы ежедневно с 10.00 до 19.00 в редакцию газеты «зпПЛЮС» по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 18, кроме выходных, по всем вопросам звоните 34–34–89. Работы также можно присылать на электронную почту reklama@gazetazp.ru.
Ребята! Присылайте свои письма, рассказы, рисунки на электронный адрес: tasyabest@ya.ru или на адрес редакции: 663300, г. Норильск, а/я 1299.

На «Забавной полянке» вместе с девочкой Заполярочкой побывала Татьяна Черкащенко
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Газета для детей, а также их родителей 
Привет, ребята! Вот и позади новогодние праздники, торжественный бой курантов и яркие вспышки салютов. Карнавальные костюмы заботливо убраны в шкафчик — самое время готовиться к новым интересным праздникам. В феврале мы будем мастерить «валентинки», стряпать блины на Масленицу, поздравлять братиков и пап с мужским праздником, дел будет много... А сегодня мы вспомним о том, каким стал первый месяц года, и о новом конкурсе, в котором смело могут участвовать ваши мамы и папы. Ваша Заполярочка

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 26 января 2018 
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