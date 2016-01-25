Недостроенным домам на ул. 50 лет Октября не видать новых жильцов: принято решение эти здания снести. Притом что фундамент находится в отличном состоянии, железобетонные конструкции всех трех корпусов от времени пришли в полную негодность.
Несмотря на такое радикальное решение, которое было принято на основании выводов по результатам обследования зданий, перспективы у норильчан достаточно позитивные: на оставшихся ростверках будут построены новые современные дома.
Напомним, в прошлом году администрация Норильска вместе с «Норникелем» приняла решение обследовать три корпуса недостроя на ул. 50 лет Октября, чтобы выяснить, можно ли их использовать. Был заключен контракт на проведение обследования конструкций фундамента и грунтов, работы велись на средства «Норникеля».
Специалисты сделали вывод, что эти здания до фундамента не подлежат восстановлению и производить там какие–либо работы по сохранению несущей способности конструкций, панелей, лестничных клеток и лифтовых шахт нецелесообразно.
– Основной причиной стало то, что здания много лет стояли без консервации, кровельное покрытие отсутствовало, оконные блоки были открыты. Атмосферные осадки, которые попадали в здание, стекая по стенам, полностью разрушили структуру несущих панелей — с девятого по первый этаж. В тех конструкциях, которые соединяют стеновые панели с каркасом здания, арматура подверглась значительной коррозии, — сообщил начальник управления капитальных ремонтов и строительства Дмитрий Самородов. — Кроме того, надо отметить, что дома строились в 1990–е годы, и проект не отвечает никаким современным требованиям: ширина лифтовых шахт, лестничных проемов не соответствует сегодняшним нормам, не предусмотрен монтаж оборудования для маломобильных групп населения.
Таким образом, проводить мероприятия по достройке и расширению проходов тоже нецелесообразно. Более того, в домах этой серии квартиры преимущественно трех– и четырехкомнатные, которые не очень востребованы в нашем городе.
«Норникель» выделил 50 миллионов рублей для разработки проектно–сметной документации на строительство новых современных многоэтажных домов на существующих ростверках, а также на снос старых конструкций. Сейчас уже начаты дополнительные работы по обследованию фундамента, также будут обследованы коллекторы. Проектирование займет не меньше полугода, прохождение Госэкспертизы — еще два месяца, то есть ПСД на новые жилые объекты будет готова через восемь месяцев, к апрелю 2019 года.
А тем временем рабочие будут вести демонтажные работы, на которые уже подготовлено техническое задание. Демонтаж начнется уже через две–три недели, и к ноябрю этого года недостроенные дома будут разобраны. Сносить их будут поэлементно, аккуратно срезая панели и опуская их на землю, так что жильцы окрестных домов испытают минимальные неудобства от проводимых рядом работ.Марина АндриюкФото Ирины ЯРИНСКОЙ и автораwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда