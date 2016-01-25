[Индекс номера 112 (20.07.2018)]



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Я б в рабочие пошел – кто меня научит?

Министерство образования края прошлось катком по среднеспециальным учебным заведениям. В Норильске «под раздачу» попал техникум промышленных технологий и сервиса. Причина — отсутствие финансирования. Таким образом, в новом учебном году вместо 400 первокурсников учебное заведение сможет принять только 150.



В числе попавших «под раздачу» оказалось сразу десять специальностей, среди которых такие востребованные, как токарь–универсал, электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, слесарь по контрольно–измерительным приборам и автоматике, слесарь по ремонту строительных машин, сварщик. Для вновь принятых студентов техникума останутся доступны лишь шесть профессий. Примечательно, что приказ о сокращении мест поступил 15 июня и распространяется на учреждения, подведомственные министерству образования Красноярского края. В соответствии с требованиями СанПиН в учебной группе должно быть не более 25 студентов. В НТПТиС говорят, что у них есть группы, в которые уже подали документы на поступление свыше 80, а то и 100 человек. И если раньше они могли перейти на другие специальности, то сейчас такой возможности нет — количество групп, а значит, и мест, ограниченно. При этом в прошлом году заведение выпустило более 380 человек. Сейчас там числится 638 учащихся, к которым в сентябре прибавится лишь 150 первокурсников, а не 400, как прежде. Куда деваться тем, кому не повезет, неизвестно, ведь НТПТиС, который в прошлом году отметил 60–летний юбилей, по сути, является единственным в своем роде учебным заведением города, позволяющим подросткам бесплатно получить рабочие и среднетехнические специальности. Остается открытым и другой вопрос: смогут ли принять детей, не поступивших в техникум, обратно в общеобразовательные школы для продолжения обучения в 10–11 классах? За пояснением мы обратились к начальнику управления общего и дошкольного образования Норильска Андрею Колину. Он отметил, что муниципалитет, безусловно, надеется, что ситуация нормализуется. В любом случае, уверены в управлении образования, дети не останутся без среднего общего образования — для них будут сформированы дополнительные классы. Другое дело, что не у всех из них останется стимул к учебе в старших классах. – Нам звонят обеспокоенные родители, многие из которых ошибочно полагают, что это мы несем ответственность за то, что они уже не успевают подать документы в другие учебные заведения, — говорит и. о. директора НТПТиС Александр Шаков. — Некоторые из них и вовсе еще не в курсе происходящего, поскольку находятся в отпуске на материке. Но мы ведь сами получили приказ от краевого минобразования лишь в середине июня, притом что прием документов традиционно открыли еще в апреле, когда и предположить не могли, что такое может случиться. К слову, заявления нам несут до сих пор, и мы не вправе людям отказать. Более того, мы будем принимать документы до 15 августа, после чего, естественно, проведем отбор абитуриентов — зачислены будут те, у кого окажутся лучшие оценки в школе. Другой, не менее важной проблемой, которая следует за вышедшим приказом, является неминуемое сокращение преподавательского состава. Сегодня в техникуме трудятся 34 преподавателя и 36 мастеров. Александр Шаков с сожалением признает, что с некоторыми из них придется расстаться. – В нашем распоряжении находятся просторные учебные и производственные помещения, а также лаборатории и первоклассное оборудованное, подаренные нам «Норникелем». Выходит, что все это теперь будет простаивать, — сетует он. — И если на материке у ребят еще есть выбор, куда можно было бы податься, то у нас, учитывая географическую изоляцию, такового нет. Кроме того, не нужно забывать, что в дудинском Таймырском колледже, который тоже попал под удар, обучается много ребят из коренных малочисленных народов (в НКПТиС они тоже есть. — Авт.). Им–то что делать?

Михаил Туаев Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В числе попавших «под раздачу» оказалось сразу десять специальностей, среди которых такие востребованные, как токарь–универсал, электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, слесарь по контрольно–измерительным приборам и автоматике, слесарь по ремонту строительных машин, сварщик. Для вновь принятых студентов техникума останутся доступны лишь шесть профессий. Примечательно, что приказ о сокращении мест поступил 15 июня и распространяется на учреждения, подведомственные министерству образования Красноярского края.В соответствии с требованиями СанПиН в учебной группе должно быть не более 25 студентов. В НТПТиС говорят, что у них есть группы, в которые уже подали документы на поступление свыше 80, а то и 100 человек. И если раньше они могли перейти на другие специальности, то сейчас такой возможности нет — количество групп, а значит, и мест, ограниченно. При этом в прошлом году заведение выпустило более 380 человек. Сейчас там числится 638 учащихся, к которым в сентябре прибавится лишь 150 первокурсников, а не 400, как прежде. Куда деваться тем, кому не повезет, неизвестно, ведь НТПТиС, который в прошлом году отметил 60–летний юбилей, по сути, является единственным в своем роде учебным заведением города, позволяющим подросткам бесплатно получить рабочие и среднетехнические специальности. Остается открытым и другой вопрос: смогут ли принять детей, не поступивших в техникум, обратно в общеобразовательные школы для продолжения обучения в 10–11 классах?За пояснением мы обратились кОн отметил, что муниципалитет, безусловно, надеется, что ситуация нормализуется. В любом случае, уверены в управлении образования, дети не останутся без среднего общего образования — для них будут сформированы дополнительные классы. Другое дело, что не у всех из них останется стимул к учебе в старших классах.– Нам звонят обеспокоенные родители, многие из которых ошибочно полагают, что это мы несем ответственность за то, что они уже не успевают подать документы в другие учебные заведения, — говорит— Некоторые из них и вовсе еще не в курсе происходящего, поскольку находятся в отпуске на материке. Но мы ведь сами получили приказ от краевого минобразования лишь в середине июня, притом что прием документов традиционно открыли еще в апреле, когда и предположить не могли, что такое может случиться. К слову, заявления нам несут до сих пор, и мы не вправе людям отказать. Более того, мы будем принимать документы до 15 августа, после чего, естественно, проведем отбор абитуриентов — зачислены будут те, у кого окажутся лучшие оценки в школе.Другой, не менее важной проблемой, которая следует за вышедшим приказом, является неминуемое сокращение преподавательского состава. Сегодня в техникуме трудятся 34 преподавателя и 36 мастеров. Александр Шаков с сожалением признает, что с некоторыми из них придется расстаться.– В нашем распоряжении находятся просторные учебные и производственные помещения, а также лаборатории и первоклассное оборудованное, подаренные нам «Норникелем». Выходит, что все это теперь будет простаивать, — сетует он. — И если на материке у ребят еще есть выбор, куда можно было бы податься, то у нас, учитывая географическую изоляцию, такового нет. Кроме того, не нужно забывать, что в дудинском Таймырском колледже, который тоже попал под удар, обучается много ребят из коренных малочисленных народов (в НКПТиС они тоже есть. — Авт.). Им–то что делать?

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