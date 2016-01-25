[Индекс номера 112 (20.07.2018)]



Большая уборка

Чистый город

До конца лета на базе Урванцева должен быть убран весь мусор.



Как рассказал заместитель начальника управления городского хозяйства Владимир Царев, между администрацией Норильска и собственниками магазинов, складов и других предприятий, расположенных на базе Урванцева, достигнута договоренность об уборке территории. Годами и десятилетиями здесь, на окраине Норильска, где сосредоточены оптовые продуктовые базы, скапливался мусор. Ситуация дошло до того, что на несанкционированную свалку стали везти бытовые отходы со всего города. Как объяснил Владимир Царев, собственников находящихся здесь зданий регулярно штрафовали за эту помойку, но эти меры не возымели должного действия, поскольку суммы штрафов не так уж велики. Например, сейчас за выброс мусора в ненадлежащем месте физические лица заплатят штраф в размере от тысячи до четырех тысяч рублей, должностные лица и индивидуальные предприниматели — от 10 до 20 тысяч рублей, юридические лица — 30–100 тысяч рублей. Администрации Норильска удалось найти с предпринимателями общий язык. 37 собственников с базы Урванцева объединились и с начала июня своими силами и силами привлеченного подрядчика начали крупномасштабную уборку территории. Вывоз мусора на полигон ТБО, труд наемных работников и закупку щебня для отсыпки собственники оптовок оплачивают из своих средств. В первую очередь они взялись за тот участок, что прилегает к новой объездной дороге — по договоренности с администрацией он должен быть убран до 25 июля. Затем придет черед и внутренних участков. Как рассказал представитель собственников зданий, расположенных на базе Урванцева, Элтай Джаводов, за полтора месяца было вывезено почти 200 КАМАЗов мусора — это около 2000 кубометров. Здесь скопился мусор не только бытовой, но и строительный, так что для его сбора нужно нанимать специализированную технику, а бесхозные металлоконструкции предварительно приходится распиливать. Общая площадь территории, где будет проведена уборка, — около 15–20 тысяч квадратных метров. Работы идут шесть дней в неделю. Для закрепления достигнутых результатов собственники устанавливают дополнительные мусорные контейнеры и заключают договор на их регулярный вывоз. База Урванцева — в этом году не единственная территория, где идет уборка. Администрация города этим летом уже оплатила работы подрядчика по очистке территории в районе улицы Энергетической в Старом городе. Уборка городских окраин продолжится.

Светлана Гунина Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Как рассказалмежду администрацией Норильска и собственниками магазинов, складов и других предприятий, расположенных на базе Урванцева, достигнута договоренность об уборке территории. Годами и десятилетиями здесь, на окраине Норильска, где сосредоточены оптовые продуктовые базы, скапливался мусор. Ситуация дошло до того, что на несанкционированную свалку стали везти бытовые отходы со всего города.Как объяснил Владимир Царев, собственников находящихся здесь зданий регулярно штрафовали за эту помойку, но эти меры не возымели должного действия, поскольку суммы штрафов не так уж велики. Например, сейчас за выброс мусора в ненадлежащем месте физические лица заплатят штраф в размере от тысячи до четырех тысяч рублей, должностные лица и индивидуальные предприниматели — от 10 до 20 тысяч рублей, юридические лица — 30–100 тысяч рублей.Администрации Норильска удалось найти с предпринимателями общий язык. 37 собственников с базы Урванцева объединились и с начала июня своими силами и силами привлеченного подрядчика начали крупномасштабную уборку территории. Вывоз мусора на полигон ТБО, труд наемных работников и закупку щебня для отсыпки собственники оптовок оплачивают из своих средств. В первую очередь они взялись за тот участок, что прилегает к новой объездной дороге — по договоренности с администрацией он должен быть убран до 25 июля. Затем придет черед и внутренних участков.Как рассказалза полтора месяца было вывезено почти 200 КАМАЗов мусора — это около 2000 кубометров. Здесь скопился мусор не только бытовой, но и строительный, так что для его сбора нужно нанимать специализированную технику, а бесхозные металлоконструкции предварительно приходится распиливать. Общая площадь территории, где будет проведена уборка, — около 15–20 тысяч квадратных метров. Работы идут шесть дней в неделю. Для закрепления достигнутых результатов собственники устанавливают дополнительные мусорные контейнеры и заключают договор на их регулярный вывоз.База Урванцева — в этом году не единственная территория, где идет уборка. Администрация города этим летом уже оплатила работы подрядчика по очистке территории в районе улицы Энергетической в Старом городе. Уборка городских окраин продолжится.

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