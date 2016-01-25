[Индекс номера 112 (20.07.2018)]



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Спасибо товарищу Ленину!

Это был год великого юбилея — 100 лет со дня рождения Ленина. В Норильске, как и везде в СССР, по этому случаю приготовили подарки: и новый Ледовый дворец «Арктика», и первый норильский «небоскреб», и первый цветочный магазин, и школа № 17, чей проект разрабатывался специально для Крайнего Севера. В Талнахе открыли большой овощной магазин — «Огни тундры». А на пр–де Солнечном, 7, сдан под заселение миллионный квадратный метр жилья.

1970 Профессия: партийный работник Да, была такая профессия — освобожденный секретарь партийной организации, они работали на предприятиях с численностью персонала более 500 человек. В 1970 году у партийных работников было особенно много дел. «Всю работу направить на достойную встречу ленинского юбилея» — эти слова прозвучали на городской партийной конференции в самом начале года. Ленинский юбилей затмил остальные круглые даты, в том числе 25–летие Победы и 35–летие комбината — последний отмечали не так пышно. Столетие Ленина праздновали как первый «настоящий» советский юбилей — многие именно со дня рождения будущего вождя отсчитывали историю советского государства (хотя это не так). Ленинский субботник Адреса: улицы Красноярская и Нансена В один день — 30 сентября — в Норильске были приняты первая двенадцатиэтажка (ул. Красноярская, 1) и первая девятиэтажка (ул. Нансена, 62). Вторая как–то ушла на фоне своей более высокой соседки. Первый в Норильске небоскреб расположился на северном въезде в город. С квартирами улучшенной планировки, с двумя лифтами, с настоящим мусоропроводом! 12–этажная коробка стоит на 152 монолитных сваях, площадку под фундамент бурили новым сваебойным станком, разработанным в Норильске. На первом этаже новостройки открылся магазин «Морзянка». Руководство комбината решило, что жильцами высотного дома будут 98 семей строителей, это было признанием их заслуг, наградой за миллион возведенных квадратных метров. Кроме того, в 1970–м на карте города появился новый проезд — Молодежный и была построена первая гостинка — ее называли «Домом молодоженов». Точка на карте: Усть–Хантайская ГЭС Но все–таки главным подарком юбилейного года стала энергия Хантайки. В январе приступили к монтажу первого гидроагрегата, в апреле началось заполнение Хантайского водохранилища. А 20 ноября Хантайская ГЭС дала первый промышленный ток. Хантайка и сегодня остается уникальным сооружением. Одна из самых северных гидроэлектростанций в мире возводилась за полярным кругом 12 лет в сложнейших климатических условиях. Она строилась в скальном грунте на глубине 40 метров. Высота плотины — 65 метров, огромное водохранилище размером 100 на 20 километров с объемом 18 миллиардов кубометров. От высадки первого десанта строителей в 1963 году до пуска первой очереди прошло семь с половиной лет. Целиком Усть–Хантайская ГЭС была принята в промышленную эксплуатацию в 1975 году. Вместе с Курейкой она является основным поставщиком электроэнергии для всего Норильского района и предприятий «Норникеля». Комсомольская трудовая эстафета Цифра: 28 лет В этом году в СССР проводилась Всесоюзная перепись населения, по итогам которой стало известно, что средний возраст норильчанина составляет 28 лет, что он ездит на работу на одном из 196 автобусов, а в кино и театре бывает не реже 26 раз в году. В Норильске в то время проживало 155 тысяч человек. Событие: открытие Дворца спорта 22 апреля 1970 года — в день главного юбилея — открылся самый большой в Красноярском крае (на то время) спортивный комплекс. Точнее, была сдана его первая очередь — крытый каток с трибунами на 2850 мест. Первые хоккеисты вышли на лед еще безымянного и безадресного комплекса, да и самой арене было далеко до полной готовности. В конце года Дворец спорта получил гордое имя «Арктика»: норильчане предлагали свои варианты на конкурс, объявленный в «Заполярке». Но само здание еще не было полностью завершено, официально его приняли только в 1971 году: в феврале там прошло первенство СССР по хоккею дальневосточной зоны. Вторую очередь — корпус с манежем, залами для гимнастики и борьбы — построили к концу 1974 года. Первая руда «Комсомольская» Вещь: обручальное кольцо и букет невесты Специально для тех, кто хотел создать семью, в этом году открылся новый Дом бракосочетаний. Он расположился на первом этаже типовой хрущевки на ул. Красноярской, 7. До этого норильчан женили в здании на Ленинском, 20. А в соседнем доме — на Красноярской, 8, — заработал магазин товаров для новобрачных «Солнечный». По талонам из загса в салоне можно было купить свадебные наряды, обручальные кольца, посуду, хрусталь, бытовую утварь. Самые ушлые граждане подавали заявление ради вожделенного талончика, покупали в «Солнечном» дефицит и на свадьбу не являлись. Еще один «праздничный» магазин открылся на пр. Ленинском, 33, это был филиал «Солнечного», первый за полярным кругом специализированный магазин «Цветы». Он выглядел как тропический оазис — с фонтаном, рыбками и птичками, особенно по соседству с городской автостанцией, которая располагалась тогда в другом крыле здания.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Да, была такая профессия — освобожденный секретарь партийной организации, они работали на предприятиях с численностью персонала более 500 человек. В 1970 году у партийных работников было особенно много дел. «Всю работу направить на достойную встречу ленинского юбилея» — эти слова прозвучали на городской партийной конференции в самом начале года. Ленинский юбилей затмил остальные круглые даты, в том числе 25–летие Победы и 35–летие комбината — последний отмечали не так пышно. Столетие Ленина праздновали как первый «настоящий» советский юбилей — многие именно со дня рождения будущего вождя отсчитывали историю советского государства (хотя это не так).В один день — 30 сентября — в Норильске были приняты первая двенадцатиэтажка (ул. Красноярская, 1) и первая девятиэтажка (ул. Нансена, 62). Вторая как–то ушла на фоне своей более высокой соседки. Первый в Норильске небоскреб расположился на северном въезде в город. С квартирами улучшенной планировки, с двумя лифтами, с настоящим мусоропроводом! 12–этажная коробка стоит на 152 монолитных сваях, площадку под фундамент бурили новым сваебойным станком, разработанным в Норильске. На первом этаже новостройки открылся магазин «Морзянка». Руководство комбината решило, что жильцами высотного дома будут 98 семей строителей, это было признанием их заслуг, наградой за миллион возведенных квадратных метров. Кроме того, в 1970–м на карте города появился новый проезд — Молодежный и была построена первая гостинка — ее называли «Домом молодоженов».Но все–таки главным подарком юбилейного года стала энергия Хантайки. В январе приступили к монтажу первого гидроагрегата, в апреле началось заполнение Хантайского водохранилища. А 20 ноября Хантайская ГЭС дала первый промышленный ток. Хантайка и сегодня остается уникальным сооружением. Одна из самых северных гидроэлектростанций в мире возводилась за полярным кругом 12 лет в сложнейших климатических условиях. Она строилась в скальном грунте на глубине 40 метров. Высота плотины — 65 метров, огромное водохранилище размером 100 на 20 километров с объемом 18 миллиардов кубометров. От высадки первого десанта строителей в 1963 году до пуска первой очереди прошло семь с половиной лет. Целиком Усть–Хантайская ГЭС была принята в промышленную эксплуатацию в 1975 году. Вместе с Курейкой она является основным поставщиком электроэнергии для всего Норильского района и предприятий «Норникеля».В этом году в СССР проводилась Всесоюзная перепись населения, по итогам которой стало известно, что средний возраст норильчанина составляет 28 лет, что он ездит на работу на одном из 196 автобусов, а в кино и театре бывает не реже 26 раз в году. В Норильске в то время проживало 155 тысяч человек.22 апреля 1970 года — в день главного юбилея — открылся самый большой в Красноярском крае (на то время) спортивный комплекс. Точнее, была сдана его первая очередь — крытый каток с трибунами на 2850 мест. Первые хоккеисты вышли на лед еще безымянного и безадресного комплекса, да и самой арене было далеко до полной готовности. В конце года Дворец спорта получил гордое имя «Арктика»: норильчане предлагали свои варианты на конкурс, объявленный в «Заполярке». Но само здание еще не было полностью завершено, официально его приняли только в 1971 году: в феврале там прошло первенство СССР по хоккею дальневосточной зоны. Вторую очередь — корпус с манежем, залами для гимнастики и борьбы — построили к концу 1974 года.Специально для тех, кто хотел создать семью, в этом году открылся новый Дом бракосочетаний. Он расположился на первом этаже типовой хрущевки на ул. Красноярской, 7. До этого норильчан женили в здании на Ленинском, 20. А в соседнем доме — на Красноярской, 8, — заработал магазин товаров для новобрачных «Солнечный». По талонам из загса в салоне можно было купить свадебные наряды, обручальные кольца, посуду, хрусталь, бытовую утварь. Самые ушлые граждане подавали заявление ради вожделенного талончика, покупали в «Солнечном» дефицит и на свадьбу не являлись. Еще один «праздничный» магазин открылся на пр. Ленинском, 33, это был филиал «Солнечного», первый за полярным кругом специализированный магазин «Цветы». Он выглядел как тропический оазис — с фонтаном, рыбками и птичками, особенно по соседству с городской автостанцией, которая располагалась тогда в другом крыле здания.

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