[Индекс номера 112 (20.07.2018)]



На дорогах

Нарисуют - не сотрешь

На юго–восточном въезде в город выясняют причины быстрого износа дорожной разметки. Лабораторные испытания совместно с заказчиком МКУ “Норильскавтодор” проводит сотрудник Красноярской специализированной испытательной лаборатории.



Эта лаборатория работает в Красноярске с 2009 года. Специфика ее деятельности — разметка и обустройство автомобильных дорог. На юго–восточном въезде в город (за «пятнашкой») специалисты проводят испытания по устойчивости различных материалов, а именно термопластика и холоднопластика, используемых для нанесения дорожной разметки, к механическим, погодным и температурным воздействиям. Юго–восточный въезд в город был выбран для испытаний, поскольку на этой автодороге особенно интенсивное движение. На экспериментальном участке нанесли 15 контрольных линий, за состоянием которых будут наблюдать два месяца. По словам Николая Щукина, и. о. начальника отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения МКУ «Норильскавтодор», красноярских специалистов пригласили, чтобы те выяснили, почему так быстро изнашивается разметка, необходимая для безопасности дорожного движения, и подобрали ее «рецепт», наиболее подходящий для Севера. К слову, претензии к качеству дорожной разметки есть не только у надзорных органов, но и у водителей. – Специально для вашего региона были разработаны различные «рецепты» разметки с такими характеристиками, как износостойкость, эластичность и морозоустойчивость, — поясняет Марина Мальчикова, руководитель специализированной испытательной лаборатории. — Наша лаборатория в течение двух месяцев будет проверять контрольные линии на соответствие их светотехническим и фотометрическим параметрам специальным оборудованием, которое мы привезли с собой. Это позволит нам определить, какие из материалов больше всего подходят для экстремальных погодных условий Крайнего Севера. — Если результаты исследований нас устроят, и качество и устойчивость предложенной разметки окажутся значительно выше, мы будем решать вопрос дальнейшего сотрудничества: в рамках тендера или муниципального контракта. Право выбора материалов все равно остается за нами, — резюмировал Николай Щукин. А пока специалисты дорожных служб называют предварительные причины разрушения дорожной разметки — это использование автомобилистами шипованной резины, климатические условия и использование противогололедных материалов в зимнее время, а также более интенсивное движение транспорта на норильских дорогах, чем в прошлые годы.

Наталья Черкашина Фото Владимира Макушкина. www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Эта лаборатория работает в Красноярске с 2009 года. Специфика ее деятельности — разметка и обустройство автомобильных дорог. На юго–восточном въезде в город (за «пятнашкой») специалисты проводят испытания по устойчивости различных материалов, а именно термопластика и холоднопластика, используемых для нанесения дорожной разметки, к механическим, погодным и температурным воздействиям. Юго–восточный въезд в город был выбран для испытаний, поскольку на этой автодороге особенно интенсивное движение. На экспериментальном участке нанесли 15 контрольных линий, за состоянием которых будут наблюдать два месяца.По словамкрасноярских специалистов пригласили, чтобы те выяснили, почему так быстро изнашивается разметка, необходимая для безопасности дорожного движения, и подобрали ее «рецепт», наиболее подходящий для Севера. К слову, претензии к качеству дорожной разметки есть не только у надзорных органов, но и у водителей.– Специально для вашего региона были разработаны различные «рецепты» разметки с такими характеристиками, как износостойкость, эластичность и морозоустойчивость, — поясняет. — Наша лаборатория в течение двух месяцев будет проверять контрольные линии на соответствие их светотехническим и фотометрическим параметрам специальным оборудованием, которое мы привезли с собой. Это позволит нам определить, какие из материалов больше всего подходят для экстремальных погодных условий Крайнего Севера.— Если результаты исследований нас устроят, и качество и устойчивость предложенной разметки окажутся значительно выше, мы будем решать вопрос дальнейшего сотрудничества: в рамках тендера или муниципального контракта. Право выбора материалов все равно остается за нами, — резюмировал Николай Щукин.А пока специалисты дорожных служб называют предварительные причины разрушения дорожной разметки — это использование автомобилистами шипованной резины, климатические условия и использование противогололедных материалов в зимнее время, а также более интенсивное движение транспорта на норильских дорогах, чем в прошлые годы.

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