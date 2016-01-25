[Индекс номера 112 (20.07.2018)]



в городе N

Работа в саду

Первый в городе Сад камней станет одной из достопримечательностей Норильска. Сейчас здесь продолжается благоустройство территории.



Работы над Садом камней на Нансена, 92, начались еще в 2017 году, когда в Норильске проходил экомарафон «ПонесЛось!». Идея создать такой сад принадлежит двум активным и творческим девушкам Веронике Подолько и Екатерине Карагодовой. Они приняли участие в конкурсе социальных проектов «Норникеля» «Мир новых возможностей», получили грант и начали воплощать свою идею в жизнь. Сейчас реализация проекта проходит при партнерстве администрации города, «Норникеля» и волонтеров. Депутаты Норильского городского Совета Наталья Плотникова и Денис Каминский активно поддерживают девушек. Когда все начиналось, территория двора на Нансена, 92, была в запущенном состоянии. Жители превратили каменный склон в помойку, и то, что по соседству с ней находится детский сад, никого не смущало. В 2017 году из двора вывезли несколько машин мусора, а туда доставили две тонны щебня, разровняли его, обустроили клумбы и посадили растения. Сейчас склон заметно преобразился. Его очистили от мусора, там появились лестница, ограждение, первый декоративный элемент, готовятся новые клумбы. Екатерина Карагодова говорит, что в ближайшее время будет завезена земля, высажены цветы и трава, а также доставят арт–объект — металлическую конструкцию с надписью «Я люблю Норильск» и сердечком. Дополнят картину лавочки и урны. К концу августа планируется завершить обустройство Сада камней и передать его на баланс города. Однако работы по благоустройству здесь продолжатся и в следующем году: будет заасфальтирована прилегающая территория, на детской площадке появятся специальное резиновое покрытие и качели, в планах также озеленение. Когда этот живописный островок будет окончательно завершен, у него есть все шансы стать городской культурной достопримечательностью. – Сложности при благоустройстве площадки заключаются в том, что работы выполняются с учетом особенностей ее расположения и рельефа. А рельеф, как вы видите, тут весьма непростой, — поясняет Екатерина. Стоит добавить, что этот проект вызывает неоднозначную реакцию у горожан. Одни рады, что появится еще один благоустроенный двор и живописная площадка, другие считают, что средства можно было бы потратить на что–то другое, а третьи — что Сад камней городу совсем не нужен. Но первых — все–таки большинство, и они готовы всячески помогать. Активисты обращаются к жителям двора с просьбой бережно относиться к площадке: не захламлять ее мусором и не ломать ограждения, лавочки и арт–объект, а в будущем и зеленые насаждения. Хотя бы из уважения к чужому труду. Задать свои вопросы, а также предложить свою помощь волонтерам можно на страничке в Инстаграм: eko_garden_

Наталья Санина Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Работы над Садом камней на Нансена, 92, начались еще в 2017 году, когда в Норильске проходил экомарафон «ПонесЛось!». Идея создать такой сад принадлежит двум активным и творческим девушкам Веронике Подолько и Екатерине Карагодовой. Они приняли участие в конкурсе социальных проектов «Норникеля» «Мир новых возможностей», получили грант и начали воплощать свою идею в жизнь. Сейчас реализация проекта проходит при партнерстве администрации города, «Норникеля» и волонтеров. Депутаты Норильского городского Совета Наталья Плотникова и Денис Каминский активно поддерживают девушек.Когда все начиналось, территория двора на Нансена, 92, была в запущенном состоянии. Жители превратили каменный склон в помойку, и то, что по соседству с ней находится детский сад, никого не смущало. В 2017 году из двора вывезли несколько машин мусора, а туда доставили две тонны щебня, разровняли его, обустроили клумбы и посадили растения.Сейчас склон заметно преобразился. Его очистили от мусора, там появились лестница, ограждение, первый декоративный элемент, готовятся новые клумбы. Екатерина Карагодова говорит, что в ближайшее время будет завезена земля, высажены цветы и трава, а также доставят арт–объект — металлическую конструкцию с надписью «Я люблю Норильск» и сердечком. Дополнят картину лавочки и урны. К концу августа планируется завершить обустройство Сада камней и передать его на баланс города. Однако работы по благоустройству здесь продолжатся и в следующем году: будет заасфальтирована прилегающая территория, на детской площадке появятся специальное резиновое покрытие и качели, в планах также озеленение.Когда этот живописный островок будет окончательно завершен, у него есть все шансы стать городской культурной достопримечательностью.– Сложности при благоустройстве площадки заключаются в том, что работы выполняются с учетом особенностей ее расположения и рельефа. А рельеф, как вы видите, тут весьма непростой, — поясняет Екатерина.Стоит добавить, что этот проект вызывает неоднозначную реакцию у горожан. Одни рады, что появится еще один благоустроенный двор и живописная площадка, другие считают, что средства можно было бы потратить на что–то другое, а третьи — что Сад камней городу совсем не нужен. Но первых — все–таки большинство, и они готовы всячески помогать.Активисты обращаются к жителям двора с просьбой бережно относиться к площадке: не захламлять ее мусором и не ломать ограждения, лавочки и арт–объект, а в будущем и зеленые насаждения. Хотя бы из уважения к чужому труду.Задать свои вопросы, а также предложить свою помощь волонтерам можно на страничке в Инстаграм:

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