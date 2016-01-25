[Индекс номера 112 (20.07.2018)]



Мысли вслух

Обновленное лето

Отгремели юбилейные празднования, затихли звуки рок–музыки, идет плановая уборка, а Норильск быстро входит в привычный рабочий ритм. Все те, кто долгое время готовили праздничные мероприятия, участвовали в них и вовлекали других, нынче вздохнули с облегчением, а многие принялись паковать чемоданы. Скоро город опустеет — начнется вторая волна отпускных перелетов к местам летнего отдыха.



Мне бы хотелось немного поговорить о том, как к 65–летнему рубежу изменилось наше городское пространство, а вместе с ним и мы сами. Что же касается общей оценки воплощенного праздника, то понравилось всё. Этот юбилей запомнится даже не впечатляющей масштабностью, а новизной подхода, когда приоритетом становится не демонстрация, будь то колонна с символикой над головами или спецтехника комбината, а желанием вовлечь в праздник как можно больше горожан. А именно так сработали двухдневный гастрономический фестиваль и открытие первой очереди нового городского парка. Это свежо. Критиковать не хочется, потому что после оставшегося в душе общего позитива досадные мелочи списываются просто на недостаток опыта, а не на плохую работу устроителей и исполнителей. Будет и опыт, какие наши годы, нам как городу всего–то 65... Тем не менее критика была, есть и будет. Вот разве что становится она более резкой, но в то же время всё более бесконструктивной — сказывается, увы, уже привычная разнузданность общения в социальных сетях. Наивно ожидать, что само празднование, подготовка к нему, как и проведенная работа по изменению городского пространства, понравятся всем. Мы люди разные и живем в соответствии со своими представлениями. Есть и нарочито злобная, напоказ, критика, подпитываемая упрямством. В социуме сформировались группы чуть ли не профессиональных «общественных хейтеров», которые всегда против всего, что делается не ими, но их окружает. Это слово пришло к нам из английского, первично использовалось в рэп–культуре и является производным от hate — ненависть, предмет ненависти, вещь или человек. Соответственно, haters (хейтеры) — это чьи–то недруги, непримиримые враги. Раньше хейтинг относился лишь к частному лицу и его творчеству, но всё чаще он возникает в отношении к общественным деяниям и явлениям. Хейтеры критикуют кого–либо или что–либо иррационально, необъяснимо, с точки зрения логики без видимых на то причин, без веской аргументации и выдвижения конструктивных предложений. Ну, не нравится им что–то, и всё тут! Такие люди обычно считают личное мнение в принципе единственно верным и неоспоримым. Как ни удивительно, но чаще всего в социальных сетях вы наблюдаете эмоции хейтеров столичных — жителей самого большого мегаполиса страны с максимально обустроенным и приспособленным для комфортной жизни и работы пространством, где в каждый квадратный метр закачано огромное количество денег. Феномен известный: когда кони сытые, они бьют копытами. Как частный хейтер превращается в общественного? Очень просто, он начинает ненавидеть не творческую личность, а крупного руководителя или заметного общественного деятеля. С этого момента предметом критики становится абсолютно всё, созданное либо внедренное объектом хейтинга. Остановиться хейтер не может, как не может пойти против созданного самим себе имиджа. Вообще–то, хейтером быть очень удобно. Это вам не политической работой заниматься. За власть хейтер не борется, программы своей не имеет. Критикуй до остервенения, и взятки гладки. Это такие великовозрастные инфанты, юношеский максимализм которых никак не хочет трансформироваться в мудрость, а плавно превращается в злое брюзжание. В обществе всегда хватает тех, кто знает, как и на что потратить деньги и материальные ресурсы. Уже легендарный штамп относительно возможности распилить новый городской парк на кусочки и раздать пенсионерам можно рассматривать в качестве анекдота. А вот возрождение традиции воскресных посиделок людей пожилого возраста на лавочках сквера стадиона «Заполярник» меня откровенно радует. Мне вообще хочется, чтобы на нашем главном стадионе проходило как можно больше мероприятий, а Пушкинский сквер не захирел в связи с перспективами нового строительства на месте четвертой гимназии. Ведь это не только исторический центр, а еще и максимально удаленный от низовых сернистых газов медного завода городской район, что особенно важно при неблагоприятной летней розе ветров. Летом редкие норильские скверы особенно важны. И очень хорошо, что в городе появится еще один уголок подобного отдыха — обширный парк, протянувшийся от улицы Комсомольской до озера Долгое. Вспомните, как часто мы сетовали о том, что в Заполярье наши старики заперты в бетонных клетках, ни скамеечек им, ни деревьев... Не то что на материке. И вот они — места отдыха и вечерних посиделок среди северной зелени появляются. Это дорогого стоит, и это настоящая забота, в том числе о пожилых людях и их качестве жизни. Да и для детей хочется иметь больше организованного пространства, пригодного для активных занятий. Чтобы не лазили по так называемым городским «заброшкам». Если вы не в курсе, то это слово, как и само небезопасное занятие подросткового сталкинга на руинах, очень популярно в школьной среде, знаю не понаслышке. Кстати, о зелени. Мой дилетантский взгляд на разделительный газон под окном может быть необъективным. Может быть, я просто выдаю желаемое за действительное. Тем не менее поездки в тундру, в сторону Дудинки, в частности, дают вот такой результат наблюдений: разговоры о том, что граница эвенкийской тайги достаточно быстро смещается по широте к северу, как и граница произрастания сосны, — важнейший показатель динамики процесса, — перестают быть только разговорами. Климат Заполярья действительно быстро на наших глазах меняется. Зелени в окрестностях Норильска стало заметно больше, она выше, пышней, а вдоль дудинской автотрассы деревья начинают расти там, где они сроду не встречались. Самое время для активного городского озеленения, вам не кажется? Наша городская среда заметно похорошела в последние годы, этого нельзя не заметить. Здесь сказываются не только усилия людей, но и те самые финансы, по накопительной вкладываемые в квадратный метр площади. А вкладывать их придется еще долго, ведь сразу всё желаемое не сделаешь, даже очень того желая. Вот и в новом городском парке неизбежны правки и доработки с анализом первого опыта эксплуатации, такие объекты вообще долго доводятся до ума. И это правило одинаково действует на любой широте, и я уверяю вас, что европейцам, жителям маленьких уютных стран вокруг долины Паннонии и предгорий Альп пришлось через все это пройти. Хорошо организованная и удобная городская среда меняет и всех нас. Прошедшие фестивали показали, что норильчане стали разнообразней и ярче одеваться, они более раскованны в общении. Мы умеем улыбаться, и на улицах стало меньше агрессии. В такой среде не хочется ругаться и мусорить, пространство чистоты и порядка приучает людей не только к внешней опрятности, но и к внутренней. Появился новый торговый центр на проспекте с облагороженной территорией вокруг — ни одного окурка или бумажки. Ясно, что о чистоте заботится собственник, но и прохожий ведет себя иначе. Когда откроется новый храм на улице Мира, то и там неизбежно начнет формироваться территория чистоты. И вот еще что приятно удивляет — практически не видно пьяных. Вы ведь тоже заметили, что мы начали реже употреблять спиртное. Я редко бываю в винно– водочных отделах, однако замечаю — посетителей там мало, а то и вовсе никого нет. В былые годы после таких грандиозных мероприятий пустые бутылки с площадей дворникам пришлось бы вывозить колоннами грузовиков, а жителей прилегающих подъездов до сих пор бы потрясывало от перепивших визитеров. Сейчас же человек с бутылкой пива в руке смотрится чужеродно, в моду быстро входит трезвость. Однако и тут не без издержек. У меня во дворе поставили между подъездами красивую лавочку с урной. Хорошее дело, но в последнее время объект облюбовали «последние из могикан», еще не осознавшие, что мир вокруг них изменился. Думаю, всего один вечерний визит участкового эту проблему снимет. Говорят, что один наркотик частенько замещается другим, и если алкоголь нас интересует всё меньше и меньше, то он чем–то замещается... Мне кажется, что замещается он своеобразной наркоманией социальных сетей, что тоже опасно, однако это уже совсем другой разговор. А пока у нас стоит лето с отличной погодой. Настолько теплой, что и грибы вызревают раньше времени, говорят, что такое происходит по всему Красноярскому краю. Так что скоро мы поедем в тундру уже не только на барбекю с учетом полученных на мастер–классах уроков, но и с традиционным сезонным интересом. Лето в Норильске. Наше прекрасное северное лето.

Вадим Денисов Фото Ирины ЯРИНСКОЙ и Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Мне бы хотелось немного поговорить о том, как к 65–летнему рубежу изменилось наше городское пространство, а вместе с ним и мы сами. Что же касается общей оценки воплощенного праздника, то понравилось всё. Этот юбилей запомнится даже не впечатляющей масштабностью, а новизной подхода, когда приоритетом становится не демонстрация, будь то колонна с символикой над головами или спецтехника комбината, а желанием вовлечь в праздник как можно больше горожан. А именно так сработали двухдневный гастрономический фестиваль и открытие первой очереди нового городского парка. Это свежо.Критиковать не хочется, потому что после оставшегося в душе общего позитива досадные мелочи списываются просто на недостаток опыта, а не на плохую работу устроителей и исполнителей. Будет и опыт, какие наши годы, нам как городу всего–то 65... Тем не менее критика была, есть и будет. Вот разве что становится она более резкой, но в то же время всё более бесконструктивной — сказывается, увы, уже привычная разнузданность общения в социальных сетях. Наивно ожидать, что само празднование, подготовка к нему, как и проведенная работа по изменению городского пространства, понравятся всем. Мы люди разные и живем в соответствии со своими представлениями. Есть и нарочито злобная, напоказ, критика, подпитываемая упрямством.В социуме сформировались группы чуть ли не профессиональных «общественных хейтеров», которые всегда против всего, что делается не ими, но их окружает. Это слово пришло к нам из английского, первично использовалось в рэп–культуре и является производным от hate — ненависть, предмет ненависти, вещь или человек. Соответственно, haters (хейтеры) — это чьи–то недруги, непримиримые враги. Раньше хейтинг относился лишь к частному лицу и его творчеству, но всё чаще он возникает в отношении к общественным деяниям и явлениям. Хейтеры критикуют кого–либо или что–либо иррационально, необъяснимо, с точки зрения логики без видимых на то причин, без веской аргументации и выдвижения конструктивных предложений. Ну, не нравится им что–то, и всё тут! Такие люди обычно считают личное мнение в принципе единственно верным и неоспоримым.Как ни удивительно, но чаще всего в социальных сетях вы наблюдаете эмоции хейтеров столичных — жителей самого большого мегаполиса страны с максимально обустроенным и приспособленным для комфортной жизни и работы пространством, где в каждый квадратный метр закачано огромное количество денег. Феномен известный: когда кони сытые, они бьют копытами. Как частный хейтер превращается в общественного? Очень просто, он начинает ненавидеть не творческую личность, а крупного руководителя или заметного общественного деятеля. С этого момента предметом критики становится абсолютно всё, созданное либо внедренное объектом хейтинга. Остановиться хейтер не может, как не может пойти против созданного самим себе имиджа. Вообще–то, хейтером быть очень удобно. Это вам не политической работой заниматься. За власть хейтер не борется, программы своей не имеет. Критикуй до остервенения, и взятки гладки. Это такие великовозрастные инфанты, юношеский максимализм которых никак не хочет трансформироваться в мудрость, а плавно превращается в злое брюзжание.В обществе всегда хватает тех, кто знает, как и на что потратить деньги и материальные ресурсы. Уже легендарный штамп относительно возможности распилить новый городской парк на кусочки и раздать пенсионерам можно рассматривать в качестве анекдота. А вот возрождение традиции воскресных посиделок людей пожилого возраста на лавочках сквера стадиона «Заполярник» меня откровенно радует. Мне вообще хочется, чтобы на нашем главном стадионе проходило как можно больше мероприятий, а Пушкинский сквер не захирел в связи с перспективами нового строительства на месте четвертой гимназии. Ведь это не только исторический центр, а еще и максимально удаленный от низовых сернистых газов медного завода городской район, что особенно важно при неблагоприятной летней розе ветров.Летом редкие норильские скверы особенно важны. И очень хорошо, что в городе появится еще один уголок подобного отдыха — обширный парк, протянувшийся от улицы Комсомольской до озера Долгое. Вспомните, как часто мы сетовали о том, что в Заполярье наши старики заперты в бетонных клетках, ни скамеечек им, ни деревьев... Не то что на материке. И вот они — места отдыха и вечерних посиделок среди северной зелени появляются. Это дорогого стоит, и это настоящая забота, в том числе о пожилых людях и их качестве жизни. Да и для детей хочется иметь больше организованного пространства, пригодного для активных занятий. Чтобы не лазили по так называемым городским «заброшкам». Если вы не в курсе, то это слово, как и само небезопасное занятие подросткового сталкинга на руинах, очень популярно в школьной среде, знаю не понаслышке.Кстати, о зелени. Мой дилетантский взгляд на разделительный газон под окном может быть необъективным. Может быть, я просто выдаю желаемое за действительное. Тем не менее поездки в тундру, в сторону Дудинки, в частности, дают вот такой результат наблюдений: разговоры о том, что граница эвенкийской тайги достаточно быстро смещается по широте к северу, как и граница произрастания сосны, — важнейший показатель динамики процесса, — перестают быть только разговорами. Климат Заполярья действительно быстро на наших глазах меняется. Зелени в окрестностях Норильска стало заметно больше, она выше, пышней, а вдоль дудинской автотрассы деревья начинают расти там, где они сроду не встречались. Самое время для активного городского озеленения, вам не кажется?Наша городская среда заметно похорошела в последние годы, этого нельзя не заметить. Здесь сказываются не только усилия людей, но и те самые финансы, по накопительной вкладываемые в квадратный метр площади. А вкладывать их придется еще долго, ведь сразу всё желаемое не сделаешь, даже очень того желая. Вот и в новом городском парке неизбежны правки и доработки с анализом первого опыта эксплуатации, такие объекты вообще долго доводятся до ума. И это правило одинаково действует на любой широте, и я уверяю вас, что европейцам, жителям маленьких уютных стран вокруг долины Паннонии и предгорий Альп пришлось через все это пройти.Хорошо организованная и удобная городская среда меняет и всех нас. Прошедшие фестивали показали, что норильчане стали разнообразней и ярче одеваться, они более раскованны в общении. Мы умеем улыбаться, и на улицах стало меньше агрессии. В такой среде не хочется ругаться и мусорить, пространство чистоты и порядка приучает людей не только к внешней опрятности, но и к внутренней. Появился новый торговый центр на проспекте с облагороженной территорией вокруг — ни одного окурка или бумажки. Ясно, что о чистоте заботится собственник, но и прохожий ведет себя иначе. Когда откроется новый храм на улице Мира, то и там неизбежно начнет формироваться территория чистоты.И вот еще что приятно удивляет — практически не видно пьяных. Вы ведь тоже заметили, что мы начали реже употреблять спиртное. Я редко бываю в винно– водочных отделах, однако замечаю — посетителей там мало, а то и вовсе никого нет. В былые годы после таких грандиозных мероприятий пустые бутылки с площадей дворникам пришлось бы вывозить колоннами грузовиков, а жителей прилегающих подъездов до сих пор бы потрясывало от перепивших визитеров. Сейчас же человек с бутылкой пива в руке смотрится чужеродно, в моду быстро входит трезвость. Однако и тут не без издержек. У меня во дворе поставили между подъездами красивую лавочку с урной. Хорошее дело, но в последнее время объект облюбовали «последние из могикан», еще не осознавшие, что мир вокруг них изменился. Думаю, всего один вечерний визит участкового эту проблему снимет. Говорят, что один наркотик частенько замещается другим, и если алкоголь нас интересует всё меньше и меньше, то он чем–то замещается... Мне кажется, что замещается он своеобразной наркоманией социальных сетей, что тоже опасно, однако это уже совсем другой разговор.А пока у нас стоит лето с отличной погодой. Настолько теплой, что и грибы вызревают раньше времени, говорят, что такое происходит по всему Красноярскому краю. Так что скоро мы поедем в тундру уже не только на барбекю с учетом полученных на мастер–классах уроков, но и с традиционным сезонным интересом. Лето в Норильске. Наше прекрасное северное лето.

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