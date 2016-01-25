[Индекс номера 112 (20.07.2018)]



Театр

...А Германа все нет

22 июля норильчан ждет новый спектакль, поставленный в ритме «упорядоченного безумия» с элементами романтизма. «Пиковой дамой» А. С. Пушкина, произведением с богатой сценической и кинематографической судьбой, закрывается творческий сезон в норильском театре драмы.



Интриг, связанных с премьерой, достаточно. Говорят, сам режиссер–москвич Владимир Скворцов сыграет в ней одного из персонажей, для этого он прилетит из столицы в Норильск. Что–то драматическое происходило и с выбором главного героя на роль Германа. За новую постановку взялась московская команда. Режиссер спектакля заслуженный артист России Владимир Скворцов в интервью «Заполярной правде», рассказывая о тех, кто работал с ним над этим спектаклем, особенно тепло отзывался о сценографе — народном художнике России Марии Рыбасовой, художнике по костюмам — Ольге Резниченко, режиссере по пластике — Константине Мишине, художнике по свету — Сергее Скорнецком. История про Германа и «тройку, семерку, туза» обещает стать неожиданной. Ведь над инсценировкой работал сам Владимир Скворцов, мастер интерпретаций. Здесь не будет ни кричащих громоздких декораций, ни бутафорских костюмов. Все элегантно и сдержанно. Однако в классической форме вовсю будут бушевать вполне современные страсти, обещает автор. – В этой истории, как ей и положено, много загадок, — признается Владимир Скворцов. — Насколько я знаю, «Пиковая дама» не входит в число «нехороших» пьес, которые страшатся ставить. Тем более что из мистического анекдота, как говорил о своем произведении сам Пушкин, у меня она превращается в мелодраму, в историю лирическую и красивую. В данном случае я за развенчание мистификаций и за романтику. В этом году у меня вообще сезон режиссерских интерпретаций... В центре - режиссер Владимир Скворцов ДОСЬЕ «ЗП» Владимир Скворцов — известный актер и режиссер театра и кино, заслуженный артист России. Окончил школу–студию МХАТ в 1995 году и сразу же был принят в труппу театра Et Cetera. В Et Cetera как режиссер поставил спектакли «Орфей» по Ж. Кокто и «Старшая сестра» по пьесе А. Володина. Своим учителем в области режиссуры считает Роберта Стуруа. Изобрел стиль «небытовой реализм», когда при аскетизме декораций весь упор делается на актерскую игру, сопряженную с визуальными, световыми и аудиоэффектами, что полностью погружает зрителей в атмосферу спектакля и в происходящее на сцене. Активно снимается в кино (сериалы «Шаман», «Проклятый рай», «Адъютанты любви», «Штрафбат» и других — всего более 50 ролей), работает на радио. В Норильске впервые побывал в 2016 году — как преподаватель образовательной программы «Шекспир в меняющемся мире». Тогда же с Заполярным театром драмы было заключено соглашение, что поставит в Норильске собственный спектакль. Выбор пал на Пушкина. «Пиковая дама» — 12–я по счету режиссерская работа в творческой биографии Владимира Скворцова. В спектакле заняты: Роман Лесик, Евгения Камбалина, Денис Чайников, Алексей Ковригин, Александр Жуйков, Александр Носырев, Варвара Бабаянц, Галина Савина, Юлия Новикова. – История переформатирована вами и рассказана несколько с другой стороны... – Да. Но я не выворачиваю ее наизнанку. Просто обычно повествование идет о Германе, а здесь в основном все про Лизу: история рассказана от имени Лизы, ее глазами, через ее ощущения (в спектакле Лизу играет молодая актриса норильской «маяковки» Евгения Камбалина. — Авт.). Поэтому в спектакле появляется раздвоение: маленькая Лиза — большая Лиза, есть также маленький Герман и большой Герман, и даже графиня в молодости... Многое в философии героев идет из прошлого, из детства и через детство. «Трамвай желаний», поставленный мной в Челябинске, постановка «Кроткие», ставшая театральным хитом, а также «Маленький принц», недавно сделанный мною моноспектакль, — это все события в одном ряду, если можно так сказать, в ряду неожиданных трактовок. «Пиковая дама» дополнит этот ряд. То же самое касается распределения ролей: в этом спектакле оно самое неожиданное из всех, которые я когда–либо делал в своей жизни. По всем позициям. Репетиция спектакля – Судя по репетиции, чувствуется настроенность на 19–й век однозначно, и все же эта история современна. Благодаря чему? – Потому что персонажи графини, Германа и Лизы переработаны, остальные отчасти вымышлены, придуманы или, скорее, додуманы мной. Классические пьесы в принципе хороши и плохи одновременно — тут до боли знакомый сюжет надо верно подать, рассказать историю вкусно и правильно, как будто она новая и зрителям не известна. Вот я и подумал: а что если с другой стороны на «Пиковую даму» взглянуть, тогда, может, и призрака вовсе нет? И Герман может быть не бедным–несчастным–загубленным, он у меня отнюдь не роковой мужчина, и это оправданно, я считаю... Знаете, тут много разных пластов: кто–то считает одни смыслы, кто–то — другие. Например, есть ожидание спасения и некоего предательства, которое было в свое время совершено мужем графини. Пушкин объясняет историю с тремя картами как мистический анекдот и дает мне как художнику множество «подмигиваний». Можно рассказать просто про человека, одержимого страстями, возможностью обогащения. Но при этом мы знаем, что Герману оставлено наследство: почему он не пользуется своими тысячами и ютится в лачужке? Что за состояние у этого человека? – И все же, какие главные смыслы вы в историю вкладываете, какой пласт главный? – Герман, выросший в тотальной строгости, ищет выход. Мистика заключается в том, что его тянет именно в этот дом, к этой графине. Но это не желание узнать про три карты, — этот дом ассоциируется у него с его собственным утерянным детством. Взрослая Лиза, живя в имении графини и воспитывая дальнюю родственницу, как будто проходит свой круг и, по сути, становится «графиней». Она тоже влюблена в саму возможность выскочить из этого мира, и для нее Герман — объект–выход. Получается, что моя «Пиковая дама» — история про наше желание вырваться, про влюбленность, поиск выхода. Даже если этот путь ведет за собой разобщенность с самим собой, ошибки и фатальные обстоятельства.

Марина Хорошевская Фото Ирины Яринской и Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Интриг, связанных с премьерой, достаточно. Говорят, сам режиссер–москвич Владимир Скворцов сыграет в ней одного из персонажей, для этого он прилетит из столицы в Норильск. Что–то драматическое происходило и с выбором главного героя на роль Германа.За новую постановку взялась московская команда. Режиссер спектакля заслуженный артист России Владимир Скворцов в интервью «Заполярной правде», рассказывая о тех, кто работал с ним над этим спектаклем, особенно тепло отзывался о сценографе — народном художнике России Марии Рыбасовой, художнике по костюмам — Ольге Резниченко, режиссере по пластике — Константине Мишине, художнике по свету — Сергее Скорнецком.История про Германа и «тройку, семерку, туза» обещает стать неожиданной. Ведь над инсценировкой работал сам Владимир Скворцов, мастер интерпретаций. Здесь не будет ни кричащих громоздких декораций, ни бутафорских костюмов. Все элегантно и сдержанно. Однако в классической форме вовсю будут бушевать вполне современные страсти, обещает автор.– В этой истории, как ей и положено, много загадок, — признается Владимир Скворцов. — Насколько я знаю, «Пиковая дама» не входит в число «нехороших» пьес, которые страшатся ставить. Тем более что из мистического анекдота, как говорил о своем произведении сам Пушкин, у меня она превращается в мелодраму, в историю лирическую и красивую. В данном случае я за развенчание мистификаций и за романтику. В этом году у меня вообще сезон режиссерских интерпретаций...– Да. Но я не выворачиваю ее наизнанку. Просто обычно повествование идет о Германе, а здесь в основном все про Лизу: история рассказана от имени Лизы, ее глазами, через ее ощущения (в спектакле Лизу играет молодая актриса норильской «маяковки» Евгения Камбалина. — Авт.). Поэтому в спектакле появляется раздвоение: маленькая Лиза — большая Лиза, есть также маленький Герман и большой Герман, и даже графиня в молодости... Многое в философии героев идет из прошлого, из детства и через детство. «Трамвай желаний», поставленный мной в Челябинске, постановка «Кроткие», ставшая театральным хитом, а также «Маленький принц», недавно сделанный мною моноспектакль, — это все события в одном ряду, если можно так сказать, в ряду неожиданных трактовок. «Пиковая дама» дополнит этот ряд. То же самое касается распределения ролей: в этом спектакле оно самое неожиданное из всех, которые я когда–либо делал в своей жизни. По всем позициям.– Потому что персонажи графини, Германа и Лизы переработаны, остальные отчасти вымышлены, придуманы или, скорее, додуманы мной. Классические пьесы в принципе хороши и плохи одновременно — тут до боли знакомый сюжет надо верно подать, рассказать историю вкусно и правильно, как будто она новая и зрителям не известна. Вот я и подумал: а что если с другой стороны на «Пиковую даму» взглянуть, тогда, может, и призрака вовсе нет? И Герман может быть не бедным–несчастным–загубленным, он у меня отнюдь не роковой мужчина, и это оправданно, я считаю...Знаете, тут много разных пластов: кто–то считает одни смыслы, кто–то — другие. Например, есть ожидание спасения и некоего предательства, которое было в свое время совершено мужем графини. Пушкин объясняет историю с тремя картами как мистический анекдот и дает мне как художнику множество «подмигиваний». Можно рассказать просто про человека, одержимого страстями, возможностью обогащения. Но при этом мы знаем, что Герману оставлено наследство: почему он не пользуется своими тысячами и ютится в лачужке? Что за состояние у этого человека?– Герман, выросший в тотальной строгости, ищет выход. Мистика заключается в том, что его тянет именно в этот дом, к этой графине. Но это не желание узнать про три карты, — этот дом ассоциируется у него с его собственным утерянным детством. Взрослая Лиза, живя в имении графини и воспитывая дальнюю родственницу, как будто проходит свой круг и, по сути, становится «графиней». Она тоже влюблена в саму возможность выскочить из этого мира, и для нее Герман — объект–выход. Получается, что моя «Пиковая дама» — история про наше желание вырваться, про влюбленность, поиск выхода. Даже если этот путь ведет за собой разобщенность с самим собой, ошибки и фатальные обстоятельства.

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