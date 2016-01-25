[Индекс номера 113 (24.07.2018)]



Островок добра

Благотворительный фестиваль «Заварка», целью которого было помочь четырехлетнему Максиму Пономареву и шестилетней Милене Балобановой, объединил порядка четырех тысяч неравнодушных горожан.



Идея проведения такого фестиваля, в новом для Норильска — уличном — формате, принадлежит благотворительном фонду «69 параллель» и байк–клубу «Полярные волки». В этом году «Заварка фест» прошел в Талнахе во второй раз. Дебют состоялся в прошлом, 2017 году, и тогда в фестивале приняли участие три тысячи норильчан, которые помогли собрать средства на реабилитацию Максиму Пономареву (диагноз ДЦП). В этом году у «Заварки фест» два благополучателя — Милена Балобанова и Максим Пономарев. На двоих им необходимо 398 тысяч рублей на оплату курсов реабилитации: 240 тысяч рублей — для Максима и 158 тысяч рублей — для Милены. У детей одно и то же заболевание — ДЦП. Вместе с мамами они борются за свое здоровье и успешную социализацию, и для них важна каждая победа. В субботу, 21 июля, горожан на площадь Горняков привлекла доносившаяся оттуда громкая музыка — норильские рок–группы Сity A, Zippers, «Нет идей», Plombeer, The Sibeerians устроили там шестичасовой концерт. Кроме того, на площади была организована выставка техники, где были представлены мотоциклы и карты, спортивные авто. Здесь же на различных площадках работали порядка 200 мастеров и представителей различных общественных организаций. Пришедшие на «Заварку фест» могли оценить выставку оружия, посетить выставку кошек, посмотреть показательные выступления спортсменов кендо, приобрести на ярмарке изделия ручной работы, эксклюзивные подарки для себя и своих близких, продегустировать вкусности, побывать на мастер– классе по цветоводству, выбрать наряд в благотворительном «Сундуке» и многое другое. Благодаря неравнодушию горожан на фестивале было собрано 134 тысячи 542 рубля, а сборы на сайте благотворительного фонда «69 параллель», ярмарка «Подарошная» и благотворительный «Сундук» добавили в копилку еще 78 тысяч рублей. На сегодняшний день осталось собрать еще 185 тысяч 458 рублей. Максим уже проходит курс реабилитации в одном из центров города Пензы, а в ближайшие дни в этот же центр отправится и Милена. Детей и их мам объединили общие проблемы, и теперь они дружат семьями и всячески поддерживают друг друга. Все, кто хочет помочь ребятишкам и их семьям, могут сделать это через сайт благотворительного фонда «69 параллель» —

Наталья Черкашина Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Идея проведения такого фестиваля, в новом для Норильска — уличном — формате, принадлежит благотворительном фонду «69 параллель» и байк–клубу «Полярные волки». В этом году «Заварка фест» прошел в Талнахе во второй раз. Дебют состоялся в прошлом, 2017 году, и тогда в фестивале приняли участие три тысячи норильчан, которые помогли собрать средства на реабилитацию Максиму Пономареву (диагноз ДЦП).В этом году у «Заварки фест» два благополучателя — Милена Балобанова и Максим Пономарев. На двоих им необходимо 398 тысяч рублей на оплату курсов реабилитации: 240 тысяч рублей — для Максима и 158 тысяч рублей — для Милены. У детей одно и то же заболевание — ДЦП. Вместе с мамами они борются за свое здоровье и успешную социализацию, и для них важна каждая победа.В субботу, 21 июля, горожан на площадь Горняков привлекла доносившаяся оттуда громкая музыка — норильские рок–группы Сity A, Zippers, «Нет идей», Plombeer, The Sibeerians устроили там шестичасовой концерт. Кроме того, на площади была организована выставка техники, где были представлены мотоциклы и карты, спортивные авто. Здесь же на различных площадках работали порядка 200 мастеров и представителей различных общественных организаций. Пришедшие на «Заварку фест» могли оценить выставку оружия, посетить выставку кошек, посмотреть показательные выступления спортсменов кендо, приобрести на ярмарке изделия ручной работы, эксклюзивные подарки для себя и своих близких, продегустировать вкусности, побывать на мастер–классе по цветоводству, выбрать наряд в благотворительном «Сундуке» и многое другое.Благодаря неравнодушию горожан на фестивале было собрано 134 тысячи 542 рубля, а сборы на сайте благотворительного фонда «69 параллель», ярмарка «Подарошная» и благотворительный «Сундук» добавили в копилку еще 78 тысяч рублей. На сегодняшний день осталось собрать еще 185 тысяч 458 рублей. Максим уже проходит курс реабилитации в одном из центров города Пензы, а в ближайшие дни в этот же центр отправится и Милена. Детей и их мам объединили общие проблемы, и теперь они дружат семьями и всячески поддерживают друг друга.Все, кто хочет помочь ребятишкам и их семьям, могут сделать это через сайт благотворительного фонда «69 параллель» — http://bf69.ru/ . Здесь можно найти информацию обо всех подопечных фонда и, нажав на кнопку под анкетой «Помочь сейчас», перевести средства для конкретного ребенка. А можно внести пожертвования в благотворительном фримаркете «Сундук».

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















