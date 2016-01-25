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«Заварка»

[Индекс номера 113 (24.07.2018)]

Островок добра

Благотворительный фестиваль «Заварка», целью которого было помочь четырехлетнему Максиму Пономареву и шестилетней Милене Балобановой, объединил порядка четырех тысяч неравнодушных горожан.

Идея проведения такого фестиваля, в новом для Норильска — уличном — формате, принадлежит благотворительном фонду «69 параллель» и байк–клубу «Полярные волки». В этом году «Заварка фест» прошел в Талнахе во второй раз. Дебют состоялся в прошлом, 2017 году, и тогда в фестивале приняли участие три тысячи норильчан, которые помогли собрать средства на реабилитацию Максиму Пономареву (диагноз ДЦП).
В этом году у «Заварки фест» два благополучателя — Милена Балобанова и Максим Пономарев. На двоих им необходимо 398 тысяч рублей на оплату курсов реабилитации: 240 тысяч рублей — для Максима и 158 тысяч рублей — для Милены. У детей одно и то же заболевание — ДЦП. Вместе с мамами они борются за свое здоровье и успешную социализацию, и для них важна каждая победа.
В субботу, 21 июля, горожан на площадь Горняков привлекла доносившаяся оттуда громкая музыка — норильские рок–группы Сity A, Zippers, «Нет идей», Plombeer, The Sibeerians устроили там шестичасовой концерт. Кроме того, на площади была организована выставка техники, где были представлены мотоциклы и карты, спортивные авто. Здесь же на различных площадках работали порядка 200 мастеров и представителей различных общественных организаций. Пришедшие на «Заварку фест» могли оценить выставку оружия, посетить выставку кошек, посмотреть показательные выступления спортсменов кендо, приобрести на ярмарке изделия ручной работы, эксклюзивные подарки для себя и своих близких, продегустировать вкусности, побывать на мастер–
классе по цветоводству, выбрать наряд в благотворительном «Сундуке» и многое другое.
Благодаря неравнодушию горожан на фестивале было собрано 134 тысячи 542 рубля, а сборы на сайте благотворительного фонда «69 параллель», ярмарка «Подарошная» и благотворительный «Сундук» добавили в копилку еще 78 тысяч рублей. На сегодняшний день осталось собрать еще 185 тысяч 458 рублей. Максим уже проходит курс реабилитации в одном из центров города Пензы, а в ближайшие дни в этот же центр отправится и Милена. Детей и их мам объединили общие проблемы, и теперь они дружат семьями и всячески поддерживают друг друга.
Все, кто хочет помочь ребятишкам и их семьям, могут сделать это через сайт благотворительного фонда «69 параллель» — http://bf69.ru/. Здесь можно найти информацию обо всех подопечных фонда и, нажав на кнопку под анкетой «Помочь сейчас», перевести средства для конкретного ребенка. А можно внести пожертвования в благотворительном фримаркете «Сундук».

Наталья Черкашина
Фото Ирины ЯРИНСКОЙ
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Благотворительный фестиваль «Заварка», целью которого было помочь четырехлетнему Максиму Пономареву и шестилетней Милене Балобановой, объединил порядка четырех тысяч неравнодушных горожан.

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