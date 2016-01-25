[Индекс номера 113 (24.07.2018)]



Больной вопрос

Меры пресечения

Проблема молодежной наркомании на протяжении многих лет является для нашего общества одной из самых острых и вызывает особое беспокойство. Прокуратура Норильска проанализировала работу органов системы профилактики наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних и сделала определенные выводы.



Границы обозначены Ситуация с незаконным оборотом наркотиков и подростковой наркоманией обсуждалась на заседании межведомственной группы под председательством и. о. прокурора города Хаважа Гутаева. В совещании приняли участие представители полиции, следственного комитета, таможни, транспортной прокуратуры, администрации Норильска, управлений здравоохранения, образования, культуры, отдела молодежной политики. Цифры и факты привела собравшимся старший помощник прокурора Наталья Ткаченко. Прежде всего было отмечено, что для успешного решения проблемы необходимо как можно раньше выявлять подростков, склонных к употреблению наркотиков. Для этого в городе выделены ставки врачей–наркологов и штатные единицы «школьных участковых» (полиция общественной безопасности). Взаимодействие врачей и полицейских дали положительные результаты — за последние полтора года число зарегистрированных несовершеннолетних наркоманов снизилось: если в 2017 году на учете состояло 25 подростков, то в текущем — 17. Однако чтобы свести детскую наркоманию к нулю, одного контроля мало, нужна активная работа в сфере образования и организации занятости подростков. Как раз в этом секторе деятельности отдела молодежной политики прокуратура видит недостаточную активность. – За счет средств муниципального бюджета в Норильске реализуется лишь одна программа, нацеленная на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, финансирование ее ведется по минимуму. При этом анализ эффективности программы не проводился, следовательно, новые методики в этой области не разрабатывались. Просветительская работа администрацией города проводится не на должном уровне, — отметила в своем докладе Наталья Ткаченко. По мнению помощника прокурора, в городе не хватает информационных стендов, буклетов, практически отсутствует необходимая информация на сайтах образовательных учреждений. В 2018 году: из оборота изъято 1139 г наркотиков; в суд передано 147 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков; на диспансерном учете состоят 365 человек; от передозировки умерли 16 человек. Желая проверить, как работает местный телефон доверия, Хаваж Гутаев набрал номер 43–70–77, указанный во всех буклетах, но на его звонок так никто и не ответил. Специалисты сообщили, что разобрались в случившемся, и выяснили, что имел место технический сбой. Психолог разговаривал по другой линии и, хотя телефон многоканальный, звонок попросту не прошел. Обещали, что больше подобных сбоев не допустят. В итоге главе города было внесено представление о необходимости реализации комплекса мер, направленных на безусловное исполнение федерального закона о профилактике наркомании среди несовершеннолетних. Хаваж Гутаев считает, что любое поручение должно иметь конкретное ответственное лицо и конкретный срок исполнения. Иначе вся работа может быть попросту спущена на самотек — спрашивать–то не с кого. Задания и предложения В 2017 году прокуратурой города было выявлено несколько сайтов, через которые велась продажа наркотических средств. Но для их блокировки требовалось время, поскольку сделать это можно лишь по решению суда, которое, ко всему прочему, нужно было отправить в Роскомнадзор по почте. Для того чтобы ускорить процесс, было предложено наладить электронный документооборот. Еще одно предложение — увеличить объем социальной рекламы, направленной на информирование молодежи, причем не только о вреде наркотиков, но и об ответственности за их распространение. Хаваж Гутаев предложил снять тематические видеоролики и показывать их перед сеансами в кинотеатрах. Сделать это должны уже в августе. Языком цифр и фактов Еще более острый вопрос касается выявления путей распространения наркотиков, начиная с их поставки и заканчивая реализацией на территории Норильска. Участники совещания согласны с тем, что действенные меры должны приниматься соответствующими службами на всех этапах. В частности, обсуждалась процедура проверки входящих грузов в аэропорту и морском порту Дудинки. Если с мониторингом авиагрузов дела обстоят более–менее нормально, то досмотр трюмов и морских контейнеров — дело непростое. Транспортный прокурор Руслан Романов отметил, что технических средств для этого катастрофически не хватает. В первом полугодии 2018 года число сообщений о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло со 175 до 202. При этом большая часть из них (65%) — сообщения о сбыте. В докладе прокуратуры было сказано о повышении раскрываемости преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с 72,9% до 74,4%, а по фактам сбыта — с 50% до 54,1%. Вместе с тем на данный момент наблюдается тенденция к снижению числа наркозависимых в городе. Если в 2016 году их было 734 человека на 100 тысяч населения, то в 2017–м — уже 685. Тем не менее прокуратура обозначила целый ряд нарушений, которые мешают раскрытию преступлений в сфере НОН. Так, отмечена порочная практика отказа в возбуждении уголовного дела по факту сбыта наркотиков лишь на основании пояснений задержанного, якобы случайно нашедшего «тайник» или «закладку». В итоге работа по выявлению лиц, которые произвели эти «закладки», практически не ведется. Хорошую оценку получила работа полиции в области пресечения деятельности преступных группировок, сбывающих наркотики в Норильске. Только в первом полугодии текущего года задержано 12 членов таких группировок, в суд передано девять уголовных дел с пометкой «совершено в составе ОПГ». А вот усилия по выявлению преступлений, связанных с легализацией наркодоходов, положительного отзыва не заслужили. Не на должном уровне находится и взаимодействие следственных органов и отдела наркоконтроля. В качестве отрицательного примера были приведены факты, когда следователи задерживали и помещали под стражу лиц, пожелавших сотрудничать с полицией в изобличении «сбытчиков». Все эти недочеты были изложены в прокурорском докладе. И по каждому из них были вынесены предложения руководителям соответствующих ведомств. Так, наладить четкую взаимосвязь с Роскомнадзором прокуратура должна уже к августу. Комиссиям по делам несовершеннолетних и по защите их прав к сентябрю необходимо приобрести документальные и художественные фильмы на тему профилактики наркомании. Норильскому ОМВД предстоит не только усилить работу по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, но и устанавливать при расследовании источники финансирования преступной деятельности, а также схемы расходования денег. Отчет о проделанной работе ждут в третьем квартале текущего года. Следственному отделу рекомендовано оказывать сотрудникам полиции в этом плане всемерную помощь. Хаваж Гутаев обозначил еще одно немаловажное направление деятельности — обязательное обнародование результатов уголовных дел. Прокуратура намерена просить суд о максимальном наказании виновных в распространении наркотиков и каждый такой случай широко освещать в СМИ.

Алла Шуняева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Ситуация с незаконным оборотом наркотиков и подростковой наркоманией обсуждалась на заседании межведомственной группы под председательством и. о. прокурора города Хаважа Гутаева. В совещании приняли участие представители полиции, следственного комитета, таможни, транспортной прокуратуры, администрации Норильска, управлений здравоохранения, образования, культуры, отдела молодежной политики. Цифры и факты привела собравшимся старший помощник прокурора Наталья Ткаченко.Прежде всего было отмечено, что для успешного решения проблемы необходимо как можно раньше выявлять подростков, склонных к употреблению наркотиков. Для этого в городе выделены ставки врачей–наркологов и штатные единицы «школьных участковых» (полиция общественной безопасности). Взаимодействие врачей и полицейских дали положительные результаты — за последние полтора года число зарегистрированных несовершеннолетних наркоманов снизилось: если в 2017 году на учете состояло 25 подростков, то в текущем — 17.Однако чтобы свести детскую наркоманию к нулю, одного контроля мало, нужна активная работа в сфере образования и организации занятости подростков. Как раз в этом секторе деятельности отдела молодежной политики прокуратура видит недостаточную активность.– За счет средств муниципального бюджета в Норильске реализуется лишь одна программа, нацеленная на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, финансирование ее ведется по минимуму. При этом анализ эффективности программы не проводился, следовательно, новые методики в этой области не разрабатывались. Просветительская работа администрацией города проводится не на должном уровне, — отметила в своем докладе Наталья Ткаченко. По мнению помощника прокурора, в городе не хватает информационных стендов, буклетов, практически отсутствует необходимая информация на сайтах образовательных учреждений.Желая проверить, как работает местный телефон доверия, Хаваж Гутаев набрал номер, указанный во всех буклетах, но на его звонок так никто и не ответил. Специалисты сообщили, что разобрались в случившемся, и выяснили, что имел место технический сбой. Психолог разговаривал по другой линии и, хотя телефон многоканальный, звонок попросту не прошел. Обещали, что больше подобных сбоев не допустят.В итоге главе города было внесено представление о необходимости реализации комплекса мер, направленных на безусловное исполнение федерального закона о профилактике наркомании среди несовершеннолетних. Хаваж Гутаев считает, что любое поручение должно иметь конкретное ответственное лицо и конкретный срок исполнения. Иначе вся работа может быть попросту спущена на самотек — спрашивать–то не с кого.В 2017 году прокуратурой города было выявлено несколько сайтов, через которые велась продажа наркотических средств. Но для их блокировки требовалось время, поскольку сделать это можно лишь по решению суда, которое, ко всему прочему, нужно было отправить в Роскомнадзор по почте. Для того чтобы ускорить процесс, было предложено наладить электронный документооборот.Еще одно предложение — увеличить объем социальной рекламы, направленной на информирование молодежи, причем не только о вреде наркотиков, но и об ответственности за их распространение.Хаваж Гутаев предложил снять тематические видеоролики и показывать их перед сеансами в кинотеатрах. Сделать это должны уже в августе.Еще более острый вопрос касается выявления путей распространения наркотиков, начиная с их поставки и заканчивая реализацией на территории Норильска. Участники совещания согласны с тем, что действенные меры должны приниматься соответствующими службами на всех этапах. В частности, обсуждалась процедура проверки входящих грузов в аэропорту и морском порту Дудинки. Если с мониторингом авиагрузов дела обстоят более–менее нормально, то досмотр трюмов и морских контейнеров — дело непростое. Транспортный прокурор Руслан Романов отметил, что технических средств для этого катастрофически не хватает.В докладе прокуратуры было сказано о повышении раскрываемости преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с 72,9% до 74,4%, а по фактам сбыта — с 50% до 54,1%. Вместе с тем на данный момент наблюдается тенденция к снижению числа наркозависимых в городе. Если в 2016 году их было 734 человека на 100 тысяч населения, то в 2017–м — уже 685.Тем не менее прокуратура обозначила целый ряд нарушений, которые мешают раскрытию преступлений в сфере НОН. Так, отмечена порочная практика отказа в возбуждении уголовного дела по факту сбыта наркотиков лишь на основании пояснений задержанного, якобы случайно нашедшего «тайник» или «закладку». В итоге работа по выявлению лиц, которые произвели эти «закладки», практически не ведется.Хорошую оценку получила работа полиции в области пресечения деятельности преступных группировок, сбывающих наркотики в Норильске. Только в первом полугодии текущего года задержано 12 членов таких группировок, в суд передано девять уголовных дел с пометкой «совершено в составе ОПГ».А вот усилия по выявлению преступлений, связанных с легализацией наркодоходов, положительного отзыва не заслужили. Не на должном уровне находится и взаимодействие следственных органов и отдела наркоконтроля. В качестве отрицательного примера были приведены факты, когда следователи задерживали и помещали под стражу лиц, пожелавших сотрудничать с полицией в изобличении «сбытчиков».Все эти недочеты были изложены в прокурорском докладе. И по каждому из них были вынесены предложения руководителям соответствующих ведомств. Так, наладить четкую взаимосвязь сРоскомнадзором прокуратура должна уже к августу.Комиссиям по делам несовершеннолетних и по защите их прав к сентябрю необходимо приобрести документальные и художественные фильмы на тему профилактики наркомании.Норильскому ОМВД предстоит не только усилить работу по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, но и устанавливать при расследовании источники финансирования преступной деятельности, а также схемы расходования денег. Отчет о проделанной работе ждут в третьем квартале текущего года. Следственному отделу рекомендовано оказывать сотрудникам полиции в этом плане всемерную помощь.Хаваж Гутаев обозначил еще одно немаловажное направление деятельности — обязательное обнародование результатов уголовных дел. Прокуратура намерена просить суд о максимальном наказании виновных в распространении наркотиков и каждый такой случай широко освещать в СМИ.

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