В выходные, 28 и 29 июля, на базе «Оль–Гуль» пройдет второй ежегодный Фестиваль северной ягоды, на который в этом году соберутся не только норильчане, приедут и гости из Дудинки, и даже из Шушенского.
В прошлом году норильское лето подарило первому норильскому фестивалю ягод великолепную погоду, праздник прошел на ура, а потому в нынешнем году еще задолго до мероприятия желающие поучаствовать в этом своеобразном пикнике на «Оль–Гуле» потянулись в управление по делам культуры и искусства, организатору фестиваля.
– В прошлом году нам было важно понять, насколько мобильны наши горожане. Площадка находится за городом, а практика показывает, что люди несколько избалованны в отношении праздников, считая, что они должны проходить в шаговой доступности. Но все сложилось, люди приехали — несколько тысяч норильчан посетили тогда ягодный фестиваль, и отзывы были очень хорошими. Когда же праздник прошел, мы огорчились, что столько вложено ресурсов в доставку, установку оборудования, предприниматели потратили массу усилий для организации выезда за пределы города, и так недолго длилось само мероприятие. И мы тогда решили, что фестиваль должен идти несколько дней, — рассказывает Ирина Субочева, начальник управления по делам культуры и искусства. И развлечься, и перекусить
В этом году Фестиваль северной ягоды рассчитан на два дня. Организаторы постарались составить программу таким образом, чтобы на празднике было чем заняться и семьям с маленькими детьми, и взрослым компаниям. Также предусмотрены точки общественного питания, чтобы горожане могли не только развлечься, но и перекусить. Первый день ориентирован больше на семейный отдых: будут работать игровые тематические площадки для детей, пройдут мастер–классы.
– Мы стараемся сделать эти площадки максимально насыщенными. Сейчас, правда, у нас будет менее яркой концертная программа, потому что после Дня города большинство коллективов разъехались в отпуск, но в развлекательную часть праздника включено много всевозможных конкурсов, — делится начальник управления культуры.
Партнером фестиваля второй год подряд выступает Почта России, которая будет работать на «Оль–Гуле» оба фестивальных дня. Люди смогут порадовать родных, отправив им открытку прямо с места события. На открытках, к слову, напечатаны лучшие работы фотоконкурса северной ягоды, который проходил в прошлом году.
Стоит отметить, что бесплатно на фестивале будут работать те площадки, которые организуют муниципалитет и общественные организации. А коммерсанты, а их немало принимает участие в празднике, будут предлагать свои услуги платно. Горожане должны быть к этому готовы.
Второй день — более размеренный и направлен на духовно–интеллектуальное времяпрепровождение. В этот день пройдут фестиваль уличного кино, конкурсы «На привале», акция «Ягодная фамилия». К слову, в рамках акции все норильчане с соответствующими фамилиями получат сувениры (Корзинкиным и Лукошкиным можно не беспокоиться, а вот Малинкиным, Брусникиным, Морошкиным и т. п. стоит заинтересоваться, кстати, и Арбузовым — тоже).Обмен опытом
– В этом году мы запланировали некий эксперимент, и если он окажется удачным, мы хотели бы продолжить такой формат работы. Суть его в том, чтобы приглашать в Норильск представителей тех городов, где проходят похожие фестивали, и обмениваться с ними опытом, — поясняет Ирина Кремен, куратор Фестиваля северной ягоды управления по делам культуры и искусства.
— К сожалению, отдаленность Норильска людей пугает, поэтому из других регионов России, несмотря на большое количество звонков, так никто пока и не решился к нам приехать. Зато с радостью откликнулись на наше предложение жители Шушенского Красноярского края.
Гости из Шушенского — участники агрофеста «Субботинская земляника» — представят норильчанам презентацию «Мое Субботино», предложат принять участие в мастер–классах по изготовлению корзинок из лозы и куклы–оберега для дома, познакомят с особенностями чайной церемонии, предложат в качестве сувениров горшочки с живой земляникой. Здесь же можно будет отведать гастрономическую продукцию — конфитюры, повидло, варенье, джемы из ягод. К сожалению, этих деликатесов гости привезут с собой немного — ровно столько, сколько позволяют в этом году провозить авиакомпании. Никакие уговоры шушенцев принять в виде исключения дополнительный груз на представителей авиакомпании не подействовали — правила одинаковы для всех. Тем не менее представление о продукции «Субботинской земляники» норильчане получат.На привале
А сейчас самое время подавать заявки для участия в конкурсе «На привале». В этом году его требования остались прежними: участники должны за час обустроить из подручных материалов место отдыха на природе. Это могут быть самостоятельно сделанные сборные и переносные композиции. Проекты будут оцениваться по пятибалльной шкале в номинациях: «Зона отдыха с детьми», «Зона отдыха старшего поколения», «Зона отдыха молодежи», «Зона Х» (другие предложения конкурсантов). Критерии оценки: креативность, качество, экологичность, эстетический вид, презентация проекта (2–5 минут, любой вид презентации).
К участию приглашаются команды, как семейные, так и друзей, единомышленников, коллег. Возраст участников не ограничен, но в команде может быть не более десяти человек. С собой необходимо взять средства индивидуальной защиты — перчатки, маски, и т. д. Для участия требуется заполнить заявку, которая размещена на сайте города. Подробности можно узнать по телефону 43–72–45, добавочный 2836.
Марина Андриюкwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда
|Фестиваль пройдет 28 и 29 июля с 12 до 17 часов.• В субботу, 28 июля, в 14.00 состоится торжественное открытие. Презентация гостей из Шушенского начнется в 14.30. Геокешинг «Ягодный фреш» на экотропе, организованный Музеем Норильска, стартует в 14.30 и продлится до 16.00. Завершит день Рок–Фест, который пройдет с 18.00 до 23.00.• В воскресенье, 29 июля, с 13.00 до 14.00 юные зрители увидят спектакль «Ягодная история», поставленный норильским драмтеатром. В это же время стартует конкурс «На привале». С 15.15 до 16.00 состоится подведение итогов конкурсов и закрытие фестиваля. Однако на этом праздник не закончится. В 16.00 начнется уличный кинофест с викториной от кинотеатра «Родина». Работа торговых точек продлится до 18.00.