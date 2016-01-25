[Индекс номера 113 (24.07.2018)]



Парк культуры

Радуга памяти

В рудной столице почтили память нашего знаменитого земляка — арктического путешественника, талнахского горноспасателя, почетного гражданина Норильска Василия Рыжкова.



У мемориальной доски в честь Василия Рыжкова Василий Рыжков был штурманом знаменитой экспедиции «Полярная дуга», в мае 1994 года покорившей Северный полюс. Через два года после этого события Василий Рыжков трагически погиб во время приземления на дельтаплане — они с товарищем Николаем Акименко разбились о здание метеостанции в районе Талнаха. В 2006 году мемориальная доска в честь нашего удивительного земляка была установлена на здании ВГСЧ, где он трудился. Несколько лет назад эта служба переехала за городскую черту, доску сняли, и она хранилась в помещении Талнахского филиала Музея Норильска. Сейчас мемориальная доска обрела прописку на здании по улице Маслова, 3а, где в прежние годы жила семья Василия Рыжкова. 19 июля друзья, бывшие коллеги, барды, члены Клуба старожилов Норильска по инициативе городского музея при поддержке управления по делам культуры, территориального управления по району Талнах отправились спецмаршрутом в рейс памяти Василия Рыжкова, чтобы посетить места, связанные с его жизнью и работой. В самом начале пути на небе засияла радуга, и люди, вспоминая всегда отзывчивого Василия Рыжкова, с радостью заметили: «Похоже, это сам Василий шлет нам привет!». Дружную делегацию сердечно встретили в новом здании ВГСЧ. Здесь в «уголке истории» хранится фотография с информацией о Василии Рыжкове. Норильчане совершили восхождение к мемориалу «Приют одиноких сердец» в районе Красных Камней, посвященному памяти не вернувшихся с маршрута. В этой открытой всем ветрам символической туристической избе, созданной по инициативе депутата Леонида Соломахи и его единомышленников, и лыжи у печки стоят, и гитара — все это сделано навечно из норильского металла... Поклонившись памяти Василия Рыжкова у мемориальной доски на новом месте, участники рейса памяти направились в Талнахский филиал Музея Норильска. Здесь после чаепития устроили показ фильма «Полярная дуга», снятый во время легендарной экспедиции. В следующем году 17 мая исполняется четверть века с тех пор, как команда во главе с известным полярником Владимиром Чуковым достигла макушки Земли и водрузила там флаг России. Съемки вел и норильчанин — штурман экспедиции Василий Рыжков. С виду совсем не могучий, небольшого роста человек, обладавший огромным запасом мужества, надежности и любви к людям... На встрече в музее об этом вспоминали те, кто близко знал нашего героя, — почетный полярник, в прошлом метеоролог, депутат Леонид Соломаха, ветеран–горноспасатель Владимир Архипов, журналист «Заполярки» Ирина Даниленко, талнашенка Галина Скворцова, которая дружила с большой семьей многодетного Василия Рыжкова... Говорили и том, что он был надежным и заботливым комендантом турслета на Хараелахе, участником Таймырского фестиваля авторской песни, не расстававшимся с гитарой. Прозвучали и истории о том, как неутомимый путешественник Василий Рыжков ходил в одиночные лыжные походы по всему Таймыру, а тренировался оригинально — отправлялся пешком за картошкой в самые отдаленные продуктовые точки Талнаха или усаживал за спину в рюкзак своих маленьких детей... В завершение дня памяти музейщики вместе со спецкором «Заполярки» побывали на метеостанции в районе Талнаха, где оставили две красные гвоздики на месте гибели Василия Рыжкова и его друга Николая Акименко. Вечная и светлая им память. И пусть новые поколения норильчан о них не забывают. Не должна гаснуть радуга нашей благодарной памяти... Участники рейса памяти решили, что вернутся в Талнах, чтобы 25 июля в 19.00 в сквере у КДЦ им. В. Высоцкого вместе помянуть любимого актера, барда, поэта. Завтра исполняется 38 лет со дня кончины Владимира Семеновича. Песни в исполнении норильских бардов при любой погоде прозвучат у нового арт–объекта «Гитара» и в память о Василии Рыжкове, который очень уважал творчество Высоцкого...

Летите, «Белые птицы»! В дни праздников на разных площадках норильчан вместе с другими коллективами поздравляла и творческая команда из столицы Таймыра. В числе ее участников был и театр–студия «Белые птицы». «Заполярка» уже несколько лет дружит с этим, пожалуй, самым необычным на Таймыре театральным объединением, где всегда рады маленьким и взрослым гостям из Норильска, готовы делиться своим особым опытом.

Екатерина Ушакова и Марина Петракова Некоммерческий театр «Белые птицы» родился три года назад и успел создать немало интересных постановок. Новый проект «Сказки сквозь камни» для ребят из Дудинского детского дома поддержал Фонд президентских грантов. Режиссер проекта Екатерина Ушакова рассказала «Заполярке», что когда–то они с сестрой из–за сложных семейных обстоятельств сами чуть не попали в детский дом. Но в жизни их всегда поддерживали добрые и творческие люди. Поверил в них и режиссер детского театрального коллектива, куда девочки порой приходили просто, чтобы поесть. Со временем театр стал для них профессией, а секрет успеха в работе с сиротами заключается в умении слушать и любить ребят. Руководитель театра Марина Петракова рассказала нам, что этим летом в зрительном зале культурного пространства «Белых птиц» три дня с аншлагами показывали «Лесные истории» — спектакль о дружбе и ценности каждого живого создания. Актерами стали воспитанники Дудинского детского дома и их наставники. Комплексный и многогранный проект охватил всех воспитанников детдома — 60 человек. С ребятами работали хореографы, режиссеры, психолог, звукорежиссер, оператор по свету и художник. Дети узнали, как создаются спектакли на большой сцене, как сводят вместе свет и звук. Они не только приняли участие в создании образов и ролей, но и вместе с художником изготовили декорации. Сцена из спектакля «Лесные истории» Интересно, что в спектакле участвовал и сотрудник Заполярного транспортного филиала Владимир Берестецкий — лидер движения молодых специалистов ЗФ «Норникеля». Съездила команда и в наш театр драмы, чтобы вдохновиться игрой профессиональных актеров. Открытием для детей стал «Конек–Горбунок», поставленный в жанре клоунады. Гости с радостью ловили мыльные пузыри, которые выпускала рыба–кит, и с восторгом рассматривали декорации. «Уже наступила ночь?» — спрашивал один из ребят, Максим, глядя на удивительное звездное небо, которое опустилось на сцену. И это был тот самый момент, когда вымысел становился явью, а это — лучшая награда для артистов. И дудинцы благодарны за то, что для юных дарований первая встреча с большим театром состоялась именно в Норильске. Можно только поздравить неутомимых «Белых птиц» с тем, что они согрели творческим вниманием столько ребячьих сердец. Совместная работа с Дудинским детским домом проделана огромная, его директор Юлия Шамрай с надеждой на будущее заметила: «Проект еще больше объединил наших воспитанников, они даже стали лучше учиться! Продолжайте дальше, мы не хотим завершения». «Белые птицы» рассказали «Заполярной правде» и о том, что проводят благотворительные акции вместе с норильским фондом «Территория добра», который заботится и о ребятах из детского дома Дудинки. Помимо прочего, театру–студии в новом сезоне очень бы хотелось показать свои работы воспитанникам норильского детдома. Есть задумка поставить несколько сказок Ганса Христиана Андерсена. Наши дудинские соседи поздравляют с 65–летием Норильска всех своих помощников, благодаря которым так успешно работает театр–студия «Белые птицы». Среди них — «Норильсктелеком», движение молодых специалистов ЗТФ «Норникеля» и ООО «Жар.Птица». Пусть совместный полет продолжается, почаще достигая и Норильска! Ирина Даниленко Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Василий Рыжков был штурманом знаменитой экспедиции «Полярная дуга», в мае 1994 года покорившей Северный полюс. Через два года после этого события Василий Рыжков трагически погиб во время приземления на дельтаплане — они с товарищем Николаем Акименко разбились о здание метеостанции в районе Талнаха. В 2006 году мемориальная доска в честь нашего удивительного земляка была установлена на здании ВГСЧ, где он трудился. Несколько лет назад эта служба переехала за городскую черту, доску сняли, и она хранилась в помещении Талнахского филиала Музея Норильска. Сейчас мемориальная доска обрела прописку на здании по улице Маслова, 3а, где в прежние годы жила семья Василия Рыжкова.19 июля друзья, бывшие коллеги, барды, члены Клуба старожилов Норильска по инициативе городского музея при поддержке управления по делам культуры, территориального управления по району Талнах отправились спецмаршрутом в рейс памяти Василия Рыжкова, чтобы посетить места, связанные с его жизнью и работой. В самом начале пути на небе засияла радуга, и люди, вспоминая всегда отзывчивого Василия Рыжкова, с радостью заметили: «Похоже, это сам Василий шлет нам привет!».Дружную делегацию сердечно встретили в новом здании ВГСЧ. Здесь в «уголке истории» хранится фотография с информацией о Василии Рыжкове. Норильчане совершили восхождение к мемориалу «Приют одиноких сердец» в районе Красных Камней, посвященному памяти не вернувшихся с маршрута. В этой открытой всем ветрам символической туристической избе, созданной по инициативе депутата Леонида Соломахи и его единомышленников, и лыжи у печки стоят, и гитара — все это сделано навечно из норильского металла...Поклонившись памяти Василия Рыжкова у мемориальной доски на новом месте, участники рейса памяти направились в Талнахский филиал Музея Норильска. Здесь после чаепития устроили показ фильма «Полярная дуга», снятый во время легендарной экспедиции. В следующем году 17 мая исполняется четверть века с тех пор, как команда во главе с известным полярником Владимиром Чуковым достигла макушки Земли и водрузила там флаг России. Съемки вел и норильчанин — штурман экспедиции Василий Рыжков. С виду совсем не могучий, небольшого роста человек, обладавший огромным запасом мужества, надежности и любви к людям... На встрече в музее об этом вспоминали те, кто близко знал нашего героя, — почетный полярник, в прошлом метеоролог, депутат Леонид Соломаха, ветеран–горноспасатель Владимир Архипов, журналист «Заполярки» Ирина Даниленко, талнашенка Галина Скворцова, которая дружила с большой семьей многодетного Василия Рыжкова... Говорили и том, что он был надежным и заботливым комендантом турслета на Хараелахе, участником Таймырского фестиваля авторской песни, не расстававшимся с гитарой. Прозвучали и истории о том, как неутомимый путешественник Василий Рыжков ходил в одиночные лыжные походы по всему Таймыру, а тренировался оригинально — отправлялся пешком за картошкой в самые отдаленные продуктовые точки Талнаха или усаживал за спину в рюкзак своих маленьких детей...В завершение дня памяти музейщики вместе со спецкором «Заполярки» побывали на метеостанции в районе Талнаха, где оставили две красные гвоздики на месте гибели Василия Рыжкова и его друга Николая Акименко. Вечная и светлая им память. И пусть новые поколения норильчан о них не забывают. Не должна гаснуть радуга нашей благодарной памяти...Некоммерческий театр «Белые птицы» родился три года назад и успел создать немало интересных постановок. Новый проект «Сказки сквозь камни» для ребят из Дудинского детского дома поддержал Фонд президентских грантов. Режиссер проекта Екатерина Ушакова рассказала «Заполярке», что когда–то они с сестрой из–за сложных семейных обстоятельств сами чуть не попали в детский дом. Но в жизни их всегда поддерживали добрые и творческие люди. Поверил в них и режиссер детского театрального коллектива, куда девочки порой приходили просто, чтобы поесть. Со временем театр стал для них профессией, а секрет успеха в работе с сиротами заключается в умении слушать и любить ребят.Руководитель театра Марина Петракова рассказала нам, что этим летом в зрительном зале культурного пространства «Белых птиц» три дня с аншлагами показывали «Лесные истории» — спектакль о дружбе и ценности каждого живого создания. Актерами стали воспитанники Дудинского детского дома и их наставники. Комплексный и многогранный проект охватил всех воспитанников детдома — 60 человек. С ребятами работали хореографы, режиссеры, психолог, звукорежиссер, оператор по свету и художник. Дети узнали, как создаются спектакли на большой сцене, как сводят вместе свет и звук. Они не только приняли участие в создании образов и ролей, но и вместе с художником изготовили декорации.Интересно, что в спектакле участвовал и сотрудник Заполярного транспортного филиала Владимир Берестецкий — лидер движения молодых специалистов ЗФ «Норникеля». Съездила команда и в наш театр драмы, чтобы вдохновиться игрой профессиональных актеров. Открытием для детей стал «Конек–Горбунок», поставленный в жанре клоунады. Гости с радостью ловили мыльные пузыри, которые выпускала рыба–кит, и с восторгом рассматривали декорации. «Уже наступила ночь?» — спрашивал один из ребят, Максим, глядя на удивительное звездное небо, которое опустилось на сцену. И это был тот самый момент, когда вымысел становился явью, а это — лучшая награда для артистов. И дудинцы благодарны за то, что для юных дарований первая встреча с большим театром состоялась именно в Норильске.Можно только поздравить неутомимых «Белых птиц» с тем, что они согрели творческим вниманием столько ребячьих сердец. Совместная работа с Дудинским детским домом проделана огромная, его директор Юлия Шамрай с надеждой на будущее заметила: «Проект еще больше объединил наших воспитанников, они даже стали лучше учиться! Продолжайте дальше, мы не хотим завершения».«Белые птицы» рассказали «Заполярной правде» и о том, что проводят благотворительные акции вместе с норильским фондом «Территория добра», который заботится и о ребятах из детского дома Дудинки. Помимо прочего, театру–студии в новом сезоне очень бы хотелось показать свои работы воспитанникам норильского детдома. Есть задумка поставить несколько сказок Ганса Христиана Андерсена.Наши дудинские соседи поздравляют с 65–летием Норильска всех своих помощников, благодаря которым так успешно работает театр–студия «Белые птицы». Среди них — «Норильсктелеком», движение молодых специалистов ЗТФ «Норникеля» и ООО «Жар.Птица». Пусть совместный полет продолжается, почаще достигая и Норильска!

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