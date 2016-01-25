[Индекс номера 113 (24.07.2018)]



Спорт–тайм

Павел Белкин: «Основное правило работы — жить по средствам»

Минувший сезон получился драматичным для некоторых клубов мини–футбольной Суперлиги. По причине финансовой нестабильности из лиги выбыл многолетний чемпион «Динамо». «Дина», которая в прошлом также являлась флагманом отечественного мини–футбола, кое–как доиграла чемпионат, заняв в итоге последнее место. На фоне этого все острее встает вопрос о готовности оставшихся дружин к очередному сезону. Но, как заверил генеральный директор МФК «Норильский никель» Павел Белкин в интервью нашей газете, причин для тревоги нет, у норильчан все идет по плану.



Павел Белкин – Павел Александрович, в 2016 году вы возглавили клуб. Какими для вас стали эти 2,5 года в должности генерального директора?– Сказать, что они были простыми, не могу. В клубе в тот период начались значительные процессы перестройки, начиная от постоянного места базирования и заканчивая составом команды. Многие, и наши болельщики, и сторонние наблюдатели, не верили, что команда продолжит свое существование. Большинство было уверено, что ее перевозят, чтобы закрыть. И все наши уверения, что это не так, всерьез не воспринимались. В таких условиях очень непросто формировать команду. И я рад, что мы не только смогли сохранить состав, но и стали двигаться дальше. Сейчас мы имеем в Норильске хорошую тренировочную базу, у нас лучшая восстановительная база в лиге. Команда активно участвует в спортивной жизни города. И я уверен, что те изменения, которые произошли с клубом, пошли ему только во благо. – Как вы оцениваете выступление команды в прошлом сезоне? Какие сильные и слабые стороны в игре могли бы отметить? – От прошедшего сезона осталось двоякое чувство. С одной стороны, мы выполнили поставленные цели. Но после того как сыграли в финале Кубка России, конечно же, нам хотелось добиться большего в чемпионате. К сожалению, травмы лидеров, полученные ими перед решающими играми чемпионата, не позволили нам показать все, на что мы способны. Но самое главное — мы показали всем, что становимся коллективом, который может играть на равных с любым соперником. А увеличение числа болельщиков на трибунах «Арктики» в минувшем сезоне только подтверждает это. – Как проходит подготовка к новому сезону? – Она только началась. Команда вышла из отпуска 16 июля, прошла углубленное медицинское обследование и приступила к двухразовым тренировкам. В этом сезоне тренерский штаб пополнил наставник по физподготовке испанец Марио Навас. Это прекрасный специалист, имеющий опыт работы с МФК «Динамо». Поэтому я уверен, что с физической подготовкой у нас в этом сезоне проблем не будет. Ни для кого не секрет, что наша команда достаточно возрастная, поэтому в нынешнем году, помимо опытных игроков, которые призваны усилить наш коллектив уже сейчас, мы подписали контракты и с несколькими молодыми футболистами, на которых будем рассчитывать в ближайшем будущем. Тем не менее работа по формированию команды на текущий сезон пока не завершена, будет еще одно–два приобретения серьезного уровня. – Насколько сложно конкурировать с другими клубами в привлечении новых игроков, учитывая, что «Норильский никель» базируется на Крайнем Севере? – На самом деле это совсем непросто. Многих пугает Крайний Север. Опытные футболисты, имеющие семьи, не всегда готовы расставаться со своими близкими на долгий период, а перевозить их сюда отказываются по понятным причинам. Поэтому главным конкурентным преимуществом для нас является стабильность. Ну а то, как меняется Норильск благодаря руководству компании «Норникель» и администрации города, только помогает нам в этом. – Что вы скажете о работе Александра Соколова и всего тренерского штаба, к которому, к слову, недавно присоединился бывший голкипер клуба Алексей Попов? – Считаю, что Александр Анатольевич проделал неплохую работу за два прошедших сезона. Да, может быть, у него не хватало опыта в каких–то моментах. Но прошедший сезон его значительно обогатил, что, я уверен, принесет пользу команде в новом сезоне. То, какую игру показывал Попов до травмы, говорило о том, что он легко может еще два–три сезона провести в качестве основного вратаря. Я внимательно наблюдал за ним последние два года и могу сказать, что Алексей очень умный футболист. Вся его жизнь на площадке и вне ее говорит, что он профессионал с большой буквы. Он имеет не только высшее спортивное образование, но и защитил кандидатскую диссертацию по специфике мини–футбола. А то, как он работал с молодыми футболистами в качестве тренера вратарей, показывает, что он имеет все шансы вырасти в большого тренера. – После того, как Попов завершил игровую карьеру, в команде остался один сильный вратарь — Василий Белов. При всем уважении к Павлу Шамарину многим кажется, пока что он не тянет на место в основном составе. В связи с этим не планируется ли доукомплектовать состав еще одним опытным стражем ворот? – Знаете, Павел Шамарин, находясь за спиной Попова и Белова, действительно не имел никаких шансов занять место в рамке ворот. Но надо отдать ему должное, он терпеливо это переносил. И то, как он работал на тренировках под руководством Алексея Попова, значительно изменило его уровень игры. Даже в прошлом сезоне, когда он остался единственным вратарем в команде после травмы первых двух, он достойно сумел защитить ворота команды. Я уверен, у него есть все шансы стать не только вторым, но и первым номером. Ну а то, что нужен третий вратарь, это однозначно. И в ближайшее время он появится в команде. При этом кто из них будет первым, кто вторым, а кто третьим, будет решать тренерский штаб на основании той игры, которую продемонстрируют ребята. – Как обстоят дела со строительством новой игровой площадки? Насколько готов Дворец спорта «Арктика» к новому мини–футбольному сезону? – Строительством нового ФОК занимается «Норникель», и я думаю, что решение по этому вопросу будет озвучено в ближайшее время. Со своей стороны хочу отметить, что, конечно же, мы все ждем его. А «Арктика», как всегда, будет готова к началу сезона. Каких–либо опасений по этому поводу нет. – По поводу вашего сотрудничества с ДЮСШ–6: как бы вы оценили работу спортшколы, которая единственная в Норильске готовит мини–футболистов? – В целом — положительно. Но надо понимать, что это муниципальное предприятие, которое финансируется из городского бюджета и средства эти ограниченны. К сожалению, выезды команд для участия в турнирах в других регионах очень дороги. И, конечно, ребятам не хватает игровой практики за пределами Норильска, отсутствует возможность проверить себя в играх с лучшими командами своих возрастов. Это очень сильно сказывается в тот период, когда спортсмены начинают выезжать на турниры в составе юношеских команд клуба. – С приходом в Норильск высокоскоростного интернета стало возможно транслировать игры в YouTube. Отразилось ли это на посещаемости домашних игр, и что вообще делается для привлечения болельщиков на трибуны? – Как ни странно, но на посещаемости это не сказалось. Более того, количество болельщиков на трибунах в этом сезоне значительно увеличилось и в первую очередь благодаря результатам команды. А интернет–трансляции дали возможность болельщикам, находящимся за пределами города, посмотреть матчи с участием любимой команды онлайн. В этом сезоне мы решили обратить особое внимание на работу с болельщиками. Запланированы несколько мероприятий, которые будут интересны норильчанам. При этом нам бы очень хотелось организовать группу поддержки, чтобы она гнала вперед команду песнями и кричалками на протяжении всего матча. В ближайшее время мы объявим набор в централизованную группу, и я приглашаю всех неравнодушных болельщиков поучаствовать в этом. – Не страшны ли МФК «Норильский никель» финансовые проблемы? Какое место в Суперлиге занимает клуб в плане бюджета? – К большому сожалению, два флагмана российского мини–футбола «Динамо» и «Дина» выбыли из большой игры на неопределенное время. И вернутся ли они, и в каком статусе, пока непонятно. Конечно, времена сейчас такие, что подобное может произойти с каждым. Но в этом и заключается основное правило работы, что жить нужно по средствам. Ни для кого не секрет, что именно этими двумя клубами в свое время был перегрет рынок мини–футбола, когда устанавливались неоправданно высокие цены на футболистов и уровень их дохода. Что касается нашего клуба, я не буду определять точное место по бюджету, но могу сказать, что сейчас он вполне конкурентоспособен. При этом вы должны понимать, что команда, которая находится на материке, несет меньше расходов по ряду статей бюджета. – В этом году клуб отпраздновал свое 25–летие. Какие праздничные мероприятия прошли по этому поводу?– Основные праздничные мероприятия мы решили приберечь на 50–летие. Ну а если серьезно, мы решили провести мини–турнир в день рождения команды. Нам очень приятно, что 16 местных коллективов откликнулись на приглашение поучаствовать в нем, тем более в этих командах играют много игроков, прошедших школу мини–футбола Норильска. Турнир получился захватывающим и непредсказуемым. Надеемся, что следующие 25 лет клуб проведет на самом высоком уровне и будет радовать наших болельщиков. – И традиционный вопрос: ваши пожелания норильским болельщикам. – Когда 2,5 года назад вы брали у меня интервью, я пожелал болельщикам терпения и понимания, так как в тот период мы не могли особо что–либо противопоставить соперникам. Теперь я хочу пригласить всех болельщиков на наши матчи в новом сезоне. Вы – самые лучшие болельщики, и, поверьте, нам есть что вам показать. И вам за нас не будет стыдно. Мы сделаем все, чтобы большие победы вернулись в Норильск!

Михаил Туаев www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Сказать, что они были простыми, не могу. В клубе в тот период начались значительные процессы перестройки, начиная от постоянного места базирования и заканчивая составом команды. Многие, и наши болельщики, и сторонние наблюдатели, не верили, что команда продолжит свое существование. Большинство было уверено, что ее перевозят, чтобы закрыть. И все наши уверения, что это не так, всерьез не воспринимались. В таких условиях очень непросто формировать команду. И я рад, что мы не только смогли сохранить состав, но и стали двигаться дальше. Сейчас мы имеем в Норильске хорошую тренировочную базу, у нас лучшая восстановительная база в лиге. Команда активно участвует в спортивной жизни города. И я уверен, что те изменения, которые произошли с клубом, пошли ему только во благо.– От прошедшего сезона осталось двоякое чувство. С одной стороны, мы выполнили поставленные цели. Но после того как сыграли в финале Кубка России, конечно же, нам хотелось добиться большего в чемпионате. К сожалению, травмы лидеров, полученные ими перед решающими играми чемпионата, не позволили нам показать все, на что мы способны. Но самое главное — мы показали всем, что становимся коллективом, который может играть на равных с любым соперником. А увеличение числа болельщиков на трибунах «Арктики» в минувшем сезоне только подтверждает это.– Она только началась. Команда вышла из отпуска 16 июля, прошла углубленное медицинское обследование и приступила к двухразовым тренировкам. В этом сезоне тренерский штаб пополнил наставник по физподготовке испанец Марио Навас. Это прекрасный специалист, имеющий опыт работы с МФК «Динамо». Поэтому я уверен, что с физической подготовкой у нас в этом сезоне проблем не будет. Ни для кого не секрет, что наша команда достаточно возрастная, поэтому в нынешнем году, помимо опытных игроков, которые призваны усилить наш коллектив уже сейчас, мы подписали контракты и с несколькими молодыми футболистами, на которых будем рассчитывать в ближайшем будущем. Тем не менее работа по формированию команды на текущий сезон пока не завершена, будет еще одно–два приобретения серьезного уровня.– На самом деле это совсем непросто. Многих пугает Крайний Север. Опытные футболисты, имеющие семьи, не всегда готовы расставаться со своими близкими на долгий период, а перевозить их сюда отказываются по понятным причинам. Поэтому главным конкурентным преимуществом для нас является стабильность. Ну а то, как меняется Норильск благодаря руководству компании «Норникель» и администрации города, только помогает нам в этом.– Считаю, что Александр Анатольевич проделал неплохую работу за два прошедших сезона. Да, может быть, у него не хватало опыта в каких–то моментах. Но прошедший сезон его значительно обогатил, что, я уверен, принесет пользу команде в новом сезоне. То, какую игру показывал Попов до травмы, говорило о том, что он легко может еще два–три сезона провести в качестве основного вратаря. Я внимательно наблюдал за ним последние два года и могу сказать, что Алексей очень умный футболист. Вся его жизнь на площадке и вне ее говорит, что он профессионал с большой буквы. Он имеет не только высшее спортивное образование, но и защитил кандидатскую диссертацию по специфике мини–футбола. А то, как он работал с молодыми футболистами в качестве тренера вратарей, показывает, что он имеет все шансы вырасти в большого тренера.– Знаете, Павел Шамарин, находясь за спиной Попова и Белова, действительно не имел никаких шансов занять место в рамке ворот. Но надо отдать ему должное, он терпеливо это переносил. И то, как он работал на тренировках под руководством Алексея Попова, значительно изменило его уровень игры. Даже в прошлом сезоне, когда он остался единственным вратарем в команде после травмы первых двух, он достойно сумел защитить ворота команды. Я уверен, у него есть все шансы стать не только вторым, но и первым номером. Ну а то, что нужен третий вратарь, это однозначно. И в ближайшее время он появится в команде. При этом кто из них будет первым, кто вторым, а кто третьим, будет решать тренерский штаб на основании той игры, которую продемонстрируют ребята.– Строительством нового ФОК занимается «Норникель», и я думаю, что решение по этому вопросу будет озвучено в ближайшее время. Со своей стороны хочу отметить, что, конечно же, мы все ждем его. А «Арктика», как всегда, будет готова к началу сезона. Каких–либо опасений по этому поводу нет.– В целом — положительно. Но надо понимать, что это муниципальное предприятие, которое финансируется из городского бюджета и средства эти ограниченны. К сожалению, выезды команд для участия в турнирах в других регионах очень дороги. И, конечно, ребятам не хватает игровой практики за пределами Норильска, отсутствует возможность проверить себя в играх с лучшими командами своих возрастов. Это очень сильно сказывается в тот период, когда спортсмены начинают выезжать на турниры в составе юношеских команд клуба.– Как ни странно, но на посещаемости это не сказалось. Более того, количество болельщиков на трибунах в этом сезоне значительно увеличилось и в первую очередь благодаря результатам команды. А интернет–трансляции дали возможность болельщикам, находящимся за пределами города, посмотреть матчи с участием любимой команды онлайн. В этом сезоне мы решили обратить особое внимание на работу с болельщиками. Запланированы несколько мероприятий, которые будут интересны норильчанам. При этом нам бы очень хотелось организовать группу поддержки, чтобы она гнала вперед команду песнями и кричалками на протяжении всего матча. В ближайшее время мы объявим набор в централизованную группу, и я приглашаю всех неравнодушных болельщиков поучаствовать в этом.– К большому сожалению, два флагмана российского мини–футбола «Динамо» и «Дина» выбыли из большой игры на неопределенное время. И вернутся ли они, и в каком статусе, пока непонятно. Конечно, времена сейчас такие, что подобное может произойти с каждым. Но в этом и заключается основное правило работы, что жить нужно по средствам. Ни для кого не секрет, что именно этими двумя клубами в свое время был перегрет рынок мини–футбола, когда устанавливались неоправданно высокие цены на футболистов и уровень их дохода. Что касается нашего клуба, я не буду определять точное место по бюджету, но могу сказать, что сейчас он вполне конкурентоспособен. При этом вы должны понимать, что команда, которая находится на материке, несет меньше расходов по ряду статей бюджета.– Основные праздничные мероприятия мы решили приберечь на 50–летие. Ну а если серьезно, мы решили провести мини–турнир в день рождения команды. Нам очень приятно, что 16 местных коллективов откликнулись на приглашение поучаствовать в нем, тем более в этих командах играют много игроков, прошедших школу мини–футбола Норильска. Турнир получился захватывающим и непредсказуемым. Надеемся, что следующие 25 лет клуб проведет на самом высоком уровне и будет радовать наших болельщиков.– Когда 2,5 года назад вы брали у меня интервью, я пожелал болельщикам терпения и понимания, так как в тот период мы не могли особо что–либо противопоставить соперникам. Теперь я хочу пригласить всех болельщиков на наши матчи в новом сезоне. Вы – самые лучшие болельщики, и, поверьте, нам есть что вам показать. И вам за нас не будет стыдно. Мы сделаем все, чтобы большие победы вернулись в Норильск!

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















