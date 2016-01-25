[Индекс номера 115 (26.07.2018)]



Город со всеми удобствами

Городская среда в Норильске становится комфортнее. Это не вопрос, а утверждение. Любой горожанин может убедиться в этом сам. Конечно, наш запрос на комфортность гораздо выше, но не замечать очевидные изменения было бы неправильно.



Так выглядит теперь двор по Ленинскому проспекту, 37 Городская среда меняется, преображается, улучшается. На эти цели, слава богу, выделяются деньги, причем немалые и из разных источников. Благоустройство территории наконец–то стало заботой не только местных властей. Помогают деньгами край и федерация. Норильское индустриальное пространство возникло в советские годы и с тех пор оставалось незыблемым. О планировке и благоустройстве территории особенно не говорили. Но за последние пару лет процесс действительно сдвинулся с мертвой точки. Что радует — к этому изменению причастны все: и муниципалитет, и просто инициативные норильчане. Возьмем, например, Сад камней, который вскоре украсит улицу Нансена. Для того, чтобы проект состоялся, надо было найтись двум неугомонным людям — Наталье Плотниковой и Денису Каминскому — выиграть грант в «Норникеле», провести конкурс, найти подрядчиков и проследить за их работой. Скоро стройка завершится, и в городе, не в самой центральной его части, появится уютное место для отдыха — большая федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» дает ощутимый результат. Сейчас, по сути, мы видим только первые ее плоды. Оценить их весомость взялась комиссия, куда вошли руководители города и управлений, реализующих текущие проекты. Сама структура программы формирования комфортной городской среды довольно сложна. Она подразделяется на несколько подпрограмм, одна из которых позволяет благоустраивать территории отдельных многоквартирных домов. Но здесь действует принцип: «Хочешь иметь ухоженный двор — прояви инициативу». Без собрания собственников ничего не решится, вот им–то и придется проявить активность. Жители домов на Ленинском проспекте, 37 и 39, в награду за инициативность уже заполучили в свой двор большую площадку, строительство которой обошлось почти в 10 миллионов рублей. Ее еще доводят до идеального состояния, но эффект уже очевиден. Этот проект курировало норильское отделение «Единой России». Неказистый когда–то газон с рассыпавшимися поребриками превратился в игровую зону, а вскоре здесь появится небольшой парк и игровой комплекс «Бригантина» — родители смогут наблюдать за тем, как резвятся их чада, из окон домов. Конечно, не все проекты являются масштабными. Но здесь прежде всего важна доля участия жителей близлежащих домов. Хочешь немного привести родной двор в порядок — можно согласиться на софинансирование в 1% от суммы проекта, хочешь максимума — будь готов к большему. Всего в нынешнем году в рамках программы запланировано благоустроить 23 придомовых территории. На 15 из них работы уже завершены. На месте земляной насыпи появится круглогодичная горка Самый крупный проект, который реализуется в том числе и за счет средств программы формирования комфортной городской среды, — создание парка у озера Долгое. Да, скептиков, иронизирующих по поводу наполнения нового городского пространства, хватает. Но посмотрите сами на то, что было, и то, что стало. Построить «под ключ» такой огромный объект в условиях Крайнего Севера очень и очень непросто. Учтите, что долгие годы территорию, по сути, захламляли. Здесь был пустырь, площадка, куда во время возведения близлежащего микрорайона свозили строительный мусор. «Чего тут только не находили, — говорит заместитель главы Норильска по городскому хозяйству Николай Жигулин, — металлоконструкции, арматуру, дерево, стекло, битый кирпич». Адреса территорий, включенных в муниципальную программу: • ул. Завенягина, 11 • ул. Федоровского, 25 • ул. Дудинская, 3, 15, 21 • ул. Завенягина, 13 • ул. Талнахская, 9, 11,18, 21, 22, 26 • ул. Полярная, 9 • ул. Федоровского, 19, 23, 25 • ул. Советская, 6, 8 • ул. Орджоникидзе, 18, 20 • ул. Надеждинская, 2в • ул. Горняков, 15, 17 • ул. Первопроходцев, 10, 12 • ул. Лауреатов, 75, 77 • ул. Енисейская, 18 • ул. Строительная, 5 • ул. Павлова, 18 • ул. Ленинградская, 10, 12, 12а • ул. Маслова, 6 • ул. Хантайская, 19, 21, 23 • пр. Солнечный, 1 • ул. Первомайская, 28 • ул. Норильская, 24 Планировка территории — самая затратная часть проекта. Из 18 миллионов рублей почти 13 миллионов ушло на обустройство основания площадки. При этом строителям довелось столкнуться с определенными сложностями: грунт оказался настолько обводненным, что его пришлось почти полностью срезать и насыпать другой, скальный. Один раз чуть не потеряли бульдозер — он просто ушел под воду. 233 742 кв. метра – общая площадь проекта благоустройства озера Долгое Работы еще продолжаются. И плитку местами придется укладывать заново — усадка грунта дает о себе знать, и озеленение надо провести. Очень скоро начнут строить искусственную горку, которая будет использоваться круглый год. Занимаются ей специалисты «строгановки», той, что восстанавливает мозаичное панно на Комсомольской. Первые представления о том, каким будет объект, уже есть, но детали еще продумывают. Горка будет занимать правую часть площадки, от АЗС к дороге, в левой расположится пешеходно–велосипедная зона. Финансирование работ взял на себя «Норникель». Николай Жигулин надеется, что к следующему Дню города облагороженная территория сможет приятно удивить отдыхающих. Конечно, место здесь довольно ветреное, и на открытом продуваемом пространстве в непогоду может быть очень некомфортно, особенно мамам с детьми. Однако выход был найден: во дворе дома по Комсомольской, 30, уже обустраивают территорию под детскую площадку. Фасад дома, который, мягко говоря, выглядит неприглядно, планируют обновить в следующем году. «Город меняется, — говорит Николай Жигулин. — Он должен быть комфортным и уютным». Объект топиарного искусства в Талнахе Напоследок откроем маленький секрет — следующим летом в Норильске появятся элементы топиарного искусства — зеленые насаждения, которым придают фигурную форму путем стрижки и формовки. Какие именно, пока не говорится, — пусть это будет сюрпризом.

Татьяна Глебова Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Городская среда меняется, преображается, улучшается. На эти цели, слава богу, выделяются деньги, причем немалые и из разных источников. Благоустройство территории наконец–то стало заботой не только местных властей. Помогают деньгами край и федерация.Норильское индустриальное пространство возникло в советские годы и с тех пор оставалось незыблемым. О планировке и благоустройстве территории особенно не говорили. Но за последние пару лет процесс действительно сдвинулся с мертвой точки. Что радует — к этому изменению причастны все: и муниципалитет, и просто инициативные норильчане. Возьмем, например, Сад камней, который вскоре украсит улицу Нансена. Для того, чтобы проект состоялся, надо было найтись двум неугомонным людям — Наталье Плотниковой и Денису Каминскому — выиграть грант в «Норникеле», провести конкурс, найти подрядчиков и проследить за их работой. Скоро стройка завершится, и в городе, не в самой центральной его части, появится уютное место для отдыха — большая федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» дает ощутимый результат. Сейчас, по сути, мы видим только первые ее плоды. Оценить их весомость взялась комиссия, куда вошли руководители города и управлений, реализующих текущие проекты.Сама структура программы формирования комфортной городской среды довольно сложна. Она подразделяется на несколько подпрограмм, одна из которых позволяет благоустраивать территории отдельных многоквартирных домов. Но здесь действует принцип: «Хочешь иметь ухоженный двор — прояви инициативу». Без собрания собственников ничего не решится, вот им–то и придется проявить активность. Жители домов на Ленинском проспекте, 37 и 39, в награду за инициативность уже заполучили в свой двор большую площадку, строительство которой обошлось почти в 10 миллионоврублей. Ее еще доводят до идеального состояния, но эффект уже очевиден. Этот проект курировало норильское отделение «Единой России». Неказистый когда–то газон с рассыпавшимися поребриками превратился в игровую зону, а вскоре здесь появится небольшой парк и игровой комплекс «Бригантина» — родители смогут наблюдать за тем, как резвятся их чада, из окон домов.Конечно, не все проекты являются масштабными. Но здесь прежде всего важна доля участия жителей близлежащих домов. Хочешь немного привести родной двор в порядок — можно согласиться на софинансирование в 1% от суммы проекта, хочешь максимума — будь готов к большему. Всего в нынешнем году в рамках программы запланировано благоустроить 23 придомовых территории. На 15 из них работы уже завершены.Самый крупный проект, который реализуется в том числе и за счет средств программы формирования комфортной городской среды, — создание парка у озера Долгое. Да, скептиков, иронизирующих по поводу наполнения нового городского пространства, хватает. Но посмотрите сами на то, что было, и то, что стало. Построить «под ключ» такой огромный объект в условиях Крайнего Севера очень и очень непросто. Учтите, что долгие годы территорию, по сути, захламляли. Здесь был пустырь, площадка, куда во время возведения близлежащего микрорайона свозили строительный мусор. «Чего тут только не находили, — говорит заместитель главы Норильска по городскому хозяйству Николай Жигулин, — металлоконструкции, арматуру, дерево, стекло, битый кирпич».Планировка территории — самая затратная часть проекта. Из 18 миллионов рублей почти 13 миллионов ушло на обустройство основания площадки. При этом строителям довелось столкнуться с определенными сложностями: грунт оказался настолько обводненным, что его пришлось почти полностью срезать и насыпать другой, скальный. Один раз чуть не потеряли бульдозер — он просто ушел под воду.Работы еще продолжаются. И плитку местами придется укладывать заново — усадка грунта дает о себе знать, и озеленение надо провести. Очень скоро начнут строить искусственную горку, которая будет использоваться круглый год. Занимаются ей специалисты «строгановки», той, что восстанавливает мозаичное панно на Комсомольской. Первые представления о том, каким будет объект, уже есть, но детали еще продумывают. Горка будет занимать правую часть площадки, от АЗС к дороге, в левой расположится пешеходно–велосипедная зона. Финансирование работ взял на себя «Норникель».Николай Жигулин надеется, что к следующему Дню города облагороженная территория сможет приятно удивить отдыхающих. Конечно, место здесь довольно ветреное, и на открытом продуваемом пространстве в непогоду может быть очень некомфортно, особенно мамам с детьми. Однако выход был найден: во дворе дома по Комсомольской, 30, уже обустраивают территорию под детскую площадку. Фасад дома, который, мягко говоря, выглядит неприглядно, планируют обновить в следующем году. «Город меняется, — говорит Николай Жигулин. — Он должен быть комфортным и уютным».Напоследок откроем маленький секрет — следующим летом в Норильске появятся элементы топиарного искусства — зеленые насаждения, которым придают фигурную форму путем стрижки и формовки. Какие именно, пока не говорится, — пусть это будет сюрпризом.

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