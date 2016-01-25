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«Заварка»

[Индекс номера 115 (26.07.2018)]

 Перспективы 
Дом под слом

В Норильске приступили к демонтажу аварийного здания по Талнахской, 59, к. 1. Завершить его снос планируется к 20 сентября.

Первый корпус дома 59 на улице Талнахской был признан аварийным в 2015 году. Некоторое время здание стояло законсервированным, как только нашлись средства, было принято решение демонтировать его. Работы там выполняет подрядная организация «Стройтехнология». Сумма контракта составляет 6 миллионов 255 тысяч рублей. Финансирование осуществляется за счет субсидии из краевого бюджета.
– Эти деньги пойдут на установку ограждения, непосредственно снос здания, вывоз и утилизацию строительных отходов, а также благоустройство ростверка, — поясняет Сергей Гарбарук, начальник производственного отдела УЖКХ. — Так как строительный мусор относится к категории опасных отходов, он будет вывозиться на один из полигонов Заполярного филиала. Ростверк будет сохранен, так как под ним проходят инженерные коммуникации, в дальнейшем его благоустроят — он будет обшит металлическим листом, который закроет доступ к коммуникациям для посторонних. Работы ведутся с учетом требований законодательства — с 9 до 19 часов с техническими перерывами.
К работам подрядчик приступил 23 июня. Снос здания будет проводиться поэтапно. На каждый из них в среднем отводится две недели.
На первом этапе подготовят территорию к демонтажу: установят ограждение с улицы и со двора, отключат коммуникации.
Второй этап — это собственно демонтаж здания, который будет проводиться методом обрушения с применением тяжелой производственной техники: экскаватора, фронтального подъемника и самосвалов. Обрушение здания будет выполняться в направлении двора, а сами стены сложатся внутрь дома. Подрядчик с многолетним опытом выполнения подобных работ в других регионах гарантирует, что такой способ сноса аварийного здания безопасен для соседних домов и жителей.
Третий этап — благоустройство ростверка — завершится к 20 сентября. После этого нечетная сторона дороги на улице Талнахской от перекрестка с Ленинградской будет открыта для движения транспорта.
– Хочу обратиться к жителям двора, где находится аварийное здание, с просьбой не заходить на его территорию во время проведения демонтажных работ. Ради собственной безопасности, — отметил Сергей Гарбарук.
Также в этом году планируется демонтировать гостинку на Лауреатов, 81.

Наталья Черкашина
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