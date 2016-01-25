[Индекс номера 115 (26.07.2018)]



Ровесница города

Конец великой эпохи

«Заполярка» 1981–1985 годов все еще пропитана духом партийной идеологии. В газете публикуются итоги соцсоревнований за достойную встречу ХХVI и XXVII съездов КПСС; стенограммы пленумов местного горкома партии; информация о заседаниях парткомов и партийно–хозяйственных активов, профсоюзных конференциях. Даже интервью с руководителями предприятий подавались в свете «Основных направлений экономического и социального развития СССР». Немало места в каждом номере отводилось международной политической обстановке. Вместе с тем на страницах «Заполярной правды» жарко обсуждались городские проблемы, не забывала наша газета и про досуг норильчан.



Партия — наш рулевой! Дела партийные поистине освещались с размахом. В редакции даже существовал отдел партийной жизни — она в то время била ключом. В 1981 году, например, партия «добралась» и до афиши культурных событий, где видное место занимал репертуар кинофестиваля «Дело партии — дело народа», проходившего в местных кинотеатрах. Стоит отметить, что в те годы партия и производство были неразрывно связаны. Не зря же с легкой руки Сергея Михалкова когда–то пошло: «Партия — наш рулевой!». Так и было. Причем во всех сферах. Сами за себя говорят заголовки передовиц тех лет: «К горизонтам одиннадцатой пятилетки», «Социалистическим обязательствам — гарантию выполнения», «60–летию СССР — наш ударный труд!», «Крепить дисциплину и правопорядок!», «Слава труженикам трижды орденоносного Норильского комбината!» и так далее — в общем, сплошные лозунги. Как для предприятий, так и для отдельно взятых работников делом чести было не только выполнить взятые на себя социалистические обязательства, но и перевыполнить их, о чем регулярно докладывала «Заполярная правда» с указанием преуспевающих переделов комбината и фамилий передовиков. И, конечно же, все эти успехи были приурочены к съездам и пленумам партии и посвящались ей, родимой. Особой датой в производственном календаре являлся день рождения В. И. Ленина. Cубботник, именуемый Ленинским, — дело святое. «Вчера в растворном отделении завода был выдан 110–й сверхплановый кубометр строительных растворов. Коллектив отделения поддержал почин мастера В. Ю. Шадрина с завода минераловатных изделий и решил производственное задание двух первых месяцев года выполнить к дню открытия XXVI съезда КПСС...» «В честь Ленинского субботника смена В. П. Татаринова из гидрометаллургического отделения хлорно–кобальтового цеха решила выдать дополнительной продукции на 6630 рублей...». Обязательным «атрибутом» таких крупных производственных событий, как, например, сдача объекта в эксплуатацию, первый металл, юбилейная тонна руды и прочее, были торжественные митинги, на которых партийные лидеры поздравляли работников комбината с очередной победой. Лицом к лицу Впрочем, «Заполярная правда» была не только рупором власти, но и отражала чаяния народа. Горожане регулярно обращались в редакцию с просьбой разобраться в той или иной ситуации — для этого существовал отдел писем. Журналисты выясняли причины названных проблем и помогали их решать. Для этого газетчики очень часто прибегали к жанру фельетона, ныне почти позабытому. Публиковались в нашей газете и письма читателей в рубрике «От нашего главного корреспондента» с подрубриками «Читатель рассказывает (предлагает, поддерживает, возмущается, благодарит)». В рубрике «Резонанс» подводили итоги «борьбы за справедливость». «Статья «Перед взлетом и после посадки», опубликованная 29 июня 1983 года, была обсуждена на планово–производственном совещании руководителей треста общественного питания и в коллективе ресторана «Алыкель». Для улучшения обслуживания пассажиров в ресторане укомплектован штат официантов. Пересмотрен перечень продукции, реализуемой в буфете, расширен ассортимент прохладительных напитков. Организована продажа кваса на территории аэропорта, получены четыре автомата газированной воды». Очень популярной формой общения местных властей с населением был так называемый день открытого письма, к которому основательно готовились в течение месяца. Жителей через телевидение и газету призывали озвучить в своих письмах насущные проблемы, имеющиеся в Норильске, внести предложения по их решению и приглашали обсудить эти темы с руководителями партии, комбината и городских служб во Дворец культуры. Очень, кстати, эффективная обратная связь получалась. У норильчан было немало претензий в адрес коммунальных служб, предприятий торговли, транспорта, бытового обслуживания. Жаловались даже на работу киносети: «Многие авторы писем сетовали на то, что не всегда удается купить билеты на популярные у норильчан сеансы «Всей семьей в кино», на то, что в широкоформатном кинотеатре одни и те же фильмы идут слишком долго». Пьянству — бой! Горячая тема — борьба с пьянством и пропаганда здорового образа жизни. В «Заполярке» регулярно выходили «сводки» о работе вытрезвителя, причем с упоминанием фамилий его посетителей и места их работы — не щадили ни простых рабочих, ни руководителей высшего звена: «отличился» — получи. Доставалось и предприятиям, на чьих работников «случалась проруха». «...По прежнему в числе должников, которые задерживают ответы на сообщения отдела профилактики медвытрезвителя УВД, можно назвать «Сибтехмонтаж–1, ответивший за полгода только на одно из 23 сообщений, ЛЭП–220, не принявшая мер ни по одному из семи сигналов, и горкомбинат, оставивший без внимания семь из 28 сообщений». «Приглашаем в общественную приемную редакции всех, кто имеет вопросы или нуждается в помощи нарколога, венеролога, в методической консультации. По традиции во время городского месячника пропаганды здорового образа жизни в «Заполярной правде» дежурят медицинские работники, члены городской комиссии по борьбе с пьянством». Здоровый отдых О трезвом досуге. «Заполярка» предлагала массу вариантов полезного времяпровождения: анонсировала культурные и спортивные мероприятия, рассказывала о кинопремьерах, готовила книжные обзоры, знакомила норильчан с театральной жизнью. Очень популярной у читателей была страница выходного дня «Перекресток», в которой представляли интересных гостей «ЗП». Здесь же «Дискоклуб» знакомил меломанов с музыкальными новинками и популярными исполнителями. * * * Хотя труженики страны по–прежнему бодро рапортовали родной партии о своих победах и достижениях, для СССР наступило крайне неспокойное время. Друг за другом сменялись руководители государства: 10 ноября 1982 года умер Леонид Брежнев, его преемник Юрий Андропов правил недолго и скончался 9 февраля 1984 года. Такая же судьба постигла и Константина Черненко, который занимал пост генсека чуть больше года (умер 10 марта 1985 года). Близился конец эпохи застоя, впереди маячили большие перемены, о которых в 1986 году известил XXVII съезд КПСС, провозгласивший начало перестройки. И это было отнюдь не то светлое будущее, о котором так мечтали строители социализма.

Елена Клыкова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Дела партийные поистине освещались с размахом. В редакции даже существовал отдел партийной жизни — она в то время била ключом. В 1981 году, например, партия «добралась» и до афиши культурных событий, где видное место занимал репертуар кинофестиваля «Дело партии — дело народа», проходившего в местных кинотеатрах. Стоит отметить, что в те годы партия и производство были неразрывно связаны. Не зря же с легкой руки Сергея Михалкова когда–то пошло: «Партия — наш рулевой!». Так и было. Причем во всех сферах. Сами за себя говорят заголовки передовиц тех лет: «К горизонтам одиннадцатой пятилетки», «Социалистическим обязательствам — гарантию выполнения», «60–летию СССР — наш ударный труд!», «Крепить дисциплину и правопорядок!», «Слава труженикам трижды орденоносного Норильского комбината!» и так далее — в общем, сплошные лозунги.Как для предприятий, так и для отдельно взятых работников делом чести было не только выполнить взятые на себя социалистические обязательства, но и перевыполнить их, о чем регулярно докладывала «Заполярная правда» с указанием преуспевающих переделов комбината и фамилий передовиков. И, конечно же, все эти успехи были приурочены к съездам и пленумам партии и посвящались ей, родимой. Особой датой в производственном календаре являлся день рождения В. И. Ленина. Cубботник, именуемый Ленинским, — дело святое.Обязательным «атрибутом» таких крупных производственных событий, как, например, сдача объекта в эксплуатацию, первый металл, юбилейная тонна руды и прочее, были торжественные митинги, на которых партийные лидеры поздравляли работников комбината с очередной победой.Впрочем, «Заполярная правда» была не только рупором власти, но и отражала чаяния народа. Горожане регулярно обращались в редакцию с просьбой разобраться в той или иной ситуации — для этого существовал отдел писем. Журналисты выясняли причины названных проблем и помогали их решать. Для этого газетчики очень часто прибегали к жанру фельетона, ныне почти позабытому.Публиковались в нашей газете и письма читателей в рубрике «От нашего главного корреспондента» с подрубриками «Читатель рассказывает (предлагает, поддерживает, возмущается, благодарит)». В рубрике «Резонанс» подводили итоги «борьбы за справедливость».Очень популярной формой общения местных властей с населением был так называемый день открытого письма, к которому основательно готовились в течение месяца. Жителей через телевидение и газету призывали озвучить в своих письмах насущные проблемы, имеющиеся в Норильске, внести предложения по их решению и приглашали обсудить эти темы с руководителями партии, комбината и городских служб во Дворец культуры. Очень, кстати, эффективная обратная связь получалась. У норильчан было немало претензий в адрес коммунальных служб, предприятий торговли, транспорта, бытового обслуживания. Жаловались даже на работу киносети:Горячая тема — борьба с пьянством и пропаганда здорового образа жизни. В «Заполярке» регулярно выходили «сводки» о работе вытрезвителя, причем с упоминанием фамилий его посетителей и места их работы — не щадили ни простых рабочих, ни руководителей высшего звена: «отличился» — получи. Доставалось и предприятиям, на чьих работников «случалась проруха».О трезвом досуге. «Заполярка» предлагала массу вариантов полезного времяпровождения: анонсировала культурные и спортивные мероприятия, рассказывала о кинопремьерах, готовила книжные обзоры, знакомила норильчан с театральной жизнью.Очень популярной у читателей была страница выходного дня «Перекресток», в которой представляли интересных гостей «ЗП». Здесь же «Дискоклуб» знакомил меломанов с музыкальными новинками и популярными исполнителями.* * *Хотя труженики страны по–прежнему бодро рапортовали родной партии о своих победах и достижениях, для СССР наступило крайне неспокойное время. Друг за другом сменялись руководители государства: 10 ноября 1982 года умер Леонид Брежнев, его преемник Юрий Андропов правил недолго и скончался 9 февраля 1984 года. Такая же судьба постигла и Константина Черненко, который занимал пост генсека чуть больше года (умер 10 марта 1985 года). Близился конец эпохи застоя, впереди маячили большие перемены, о которых в 1986 году известил XXVII съезд КПСС, провозгласивший начало перестройки. И это было отнюдь не то светлое будущее, о котором так мечтали строители социализма.

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