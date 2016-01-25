[Индекс номера 115 (26.07.2018)]



Человек родился

Навстречу приключениям

Обе эти семьи все мы, норильские журналисты, знаем и любим, как родных. Жизнь связала их не только работой, но и общими интересами, крепкой дружбой, а теперь — еще и детьми, родившимися практически в одно время...

С Анной Горбуновой, Егором Тулновским и Людмилой Кожевниковой мы знакомы много лет — начинали работать в «Вестях», потом разлетелись по другим организациям и учреждениям. В последние годы Аня — специалист пресс–службы норильского ОМВД. Егор и Люда — специальные корреспонденты медиакомпании «Северный город». Обстоятельства разделили бывших коллег, но общаться, встречаться, вместе отмечать праздники — что может быть прекраснее! Более коммуникабельных, эрудированных, разносторонних людей найти, на мой взгляд, очень сложно. И очень забавно, что Люда и Аня параллельно засобирались в роддом — врачи поставили им срок в один день. Будущие мамы вместе ходили на УЗИ, на плановые приемы, на обязательные лекции педиатров... За три года до... Анна Горбунова и Павел Матросов с Ульянкой С Павлом Матросовым, замечательным парнем, участковым полиции, Аня познакомилась, конечно же, на службе. У него за плечами уже есть брак, подрастают две девчушки–двойняшки, которые каждые выходные бывают в гостях у папы и тети Ани. Она вяжет им забавные игрушки, играет с ними и мечтает о своем малыше, приглядываясь к близнецам в колясках... генетика же... Аня — шумная и говорливая, она может рассуждать обо всем на свете часами. В отпусках учится каким–то новым невероятным навыкам: то на курсы автомобильной аэрографии идет, то вникает в особенности изготовления цветов из фоамирана. Вяжет и шьет. Увлекается пол–дэнсом... Да чем она только не увлекается! А Павел — он спокойный. Немногословный. Он уравновешивает кипучий темперамент Ани. И любит... За двенадцать лет до... Молодые родители: Егор Тулновский и Людмила Кожевникова Егор познакомился с Людой, когда ходил в экспедицию по маршруту Харитона Лаптева. Исследователи зашли в Хатангу — перевалочную базу, Егор бродил по поселку, фотографировал окрестности, заглянул на местное телевидение. А Людмила — в этот момент и журналист, и ведущая в одном лице — как раз записывала сюжет, работала в кадре. – Когда я ввалился в павильон, она на меня наорала: мол, работать мешаю и вообще, кто я такой! Так и познакомились... Какое–то время перебрасывались СМС, потом вместе в экспедиции ходили, в походы, на сплавы, — рассказывает путешественник. А поженились ребята в Красноярске. Есть там буферная зона заповедника, где в горах притаился отель. Недалеко от основного здания они поставили шатры и заказали выездную свадебную церемонию. Сопровождала ее основная музыкальная тема из «Игры престолов». Рокировка Дедушка с Данте Семья Тулновских в своем ожидании настроилась на появление дочки. Соньки. Другие варианты даже не рассматривались. А вот Матросовы ждали сына. Или даже двоих — почему нет? – У нас была абсолютная уверенность в том, что будет сын. Я сама всегда говорила: мне нужны два мальчика. Один должен стать нейрохирургом, а другой — летчиком гражданской авиации. А с девочкой — я даже не знаю, что делать, я ведь даже косички плести не умею! Придется, видимо, растить из нее летчицу или доктора! — хохочет Аня. — Впрочем, мальчиков никто пока не отменял. Можно чередовать. Я не возражаю! Аня удивительно легко перенесла беременность: до последнего момента никто на работе не знал о том, что она уходит в декрет — ни фигура, ни ее поведение никак не выдавали грядущие перемены в жизни. Не было ни токсикоза, ни внезапных гастрономических капризов, ни скачков настроения. И родила она так же легко. Ульяна Матросова, обманув врачей, родилась на неделю раньше срока, 10 июля, не дожидаясь друга Тулновского. Когда Тулновским сказали, что у них будет мальчик, они тоже оказались к этому не готовы. – У нас даже варианта мужского имени не было. Я предложил назвать сына Данте — мне это имя всегда нравилось — и мы сошлись на том, что это отличная идея. Другие имена на его фоне ребенку совершенно не подходили, — делится молодой отец. — Имя само по себе очень удобное, его можно сокращать, оно может быть уменьшительным: по–моему, забавно, если когда– нибудь на соревнованиях по карате объявят: «Дан получает первый дан...». Нельзя сказать, что будущее Данте Тулновского предопределено, и его неминуемо ждет карьера каратиста. Сын будет заниматься тем, чем захочет сам, утверждает Егор. Однако родители не отрицают, что какие–то вещи он должен впитать с молоком матери... и трофеями отца. – Именно поэтому мы сразу сделали правильный ремонт: переоборудовали трофейную комнату в детскую. Вынесли оттуда ножи, черепа, куклы старинного водного театра, привезенные из Сайгона, молитвенные барабаны с Тибета... Но общий настрой комнаты решили не менять — она предлагает его обитателю окунуться в мир путешествий. На потолке — космос, на стенах — карты, географическая и карта великих открытий, — не без гордости рассказывает Егор. Красуются в детской и чертежи Леонардо да Винчи вместе со знаменитой работой «Витрувианский человек». Сразу видно: это комната будущего исследователя и первопроходца. – В поход сына тоже возьму. Как только ходить начнет. Да и пораньше — тоже брать буду, — улыбается Егор. — Есть у нас одна идея... Хотим в следующем году отправить его в Хатангу к родителям Люды. А сами сядем на байдарки и в течение месяца дойдем до Хатанги по воде. Оттуда самолетом вернемся в Норильск. По–моему, очень интересный план. Если же поймем, что ребенок для таких экспериментов пока маловат, попробуем сделать это через год... На торжественной выписке новоиспеченные родители вновь танцевали вальс под музыку из «Игры престолов»... Первые дни Сейчас, когда они познакомились — Аня и Ульянка, молодая мама делится впечатлениями: – Ульяша — девочка своенравная. Она вся в маму, на папу разве что размером ноги походит. Нам десять дней уже, мы сдружились, обо всем договорились, план действий выстроили... Теперь я ни на какого мальчика такую чудесную девочку не променяю! И косы плести научусь... А как счастлива бабушка! Глядя на маленького человечка, мама Павла говорит: – Вот, ждала–ждала внуков, а тут раз — и за несколько лет уже трое! Первые три дня жизни с новым человеком в семье Тулновских тоже полны открытий. Пара осваивает премудрости ухода за новорожденным: тут протереть, тут смазать зеленкой, тут — маслом, в чем купать, как пеленать... Это тебе не телепередачи снимать! – Люда — замечательная мать, — говорит Егор. — Пусть замученная, невыспавшаяся, но при этом самая заботливая: по первому зову ребенка просыпается и бежит к нему. Радует, что на помощь приехали ее родители, они помогают, дают мастер–классы по купанию–кормлению малыша... Сейчас Ульяна Матросова и Данте Тулновский еще не знают, что им достались замечательные папы и мамы, благодаря которым их жизнь будет насыщена невероятными приключениями. А мы будем следить за развитием событий... Счастливого вам пути в большой мир, маленькие норильчата! Марина Андриюк Фото Владимира Макушкина

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда мы знакомы много лет — начинали работать в «Вестях», потом разлетелись по другим организациям и учреждениям. В последние годы Аня — специалист пресс–службы норильского ОМВД. Егор и Люда — специальные корреспонденты медиакомпании «Северный город». Обстоятельства разделили бывших коллег, но общаться, встречаться, вместе отмечать праздники — что может быть прекраснее! Более коммуникабельных, эрудированных, разносторонних людей найти, на мой взгляд, очень сложно. И очень забавно, что Люда и Аня параллельно засобирались в роддом — врачи поставили им срок в один день. Будущие мамы вместе ходили на УЗИ, на плановые приемы, на обязательные лекции педиатров...замечательным парнем, участковым полиции, Аня познакомилась, конечно же, на службе. У него за плечами уже есть брак, подрастают две девчушки–двойняшки, которые каждые выходные бывают в гостях у папы и тети Ани. Она вяжет им забавные игрушки, играет с ними и мечтает о своем малыше, приглядываясь к близнецам в колясках... генетика же...Аня — шумная и говорливая, она может рассуждать обо всем на свете часами. В отпусках учится каким–то новым невероятным навыкам: то на курсы автомобильной аэрографии идет, то вникает в особенности изготовления цветов из фоамирана. Вяжет и шьет. Увлекается пол–дэнсом... Да чем она только не увлекается!А Павел — он спокойный. Немногословный. Он уравновешивает кипучий темперамент Ани. И любит...Егор познакомился с Людой, когда ходил в экспедицию по маршруту Харитона Лаптева. Исследователи зашли в Хатангу — перевалочную базу, Егор бродил по поселку, фотографировал окрестности, заглянул на местное телевидение. А Людмила — в этот момент и журналист, и ведущая в одном лице — как раз записывала сюжет, работала в кадре.– Когда я ввалился в павильон, она на меня наорала: мол, работать мешаю и вообще, кто я такой! Так и познакомились... Какое–то время перебрасывались СМС, потом вместе в экспедиции ходили, в походы, на сплавы, — рассказывает путешественник.А поженились ребята в Красноярске. Есть там буферная зона заповедника, где в горах притаился отель. Недалеко от основного здания они поставили шатры и заказали выездную свадебную церемонию. Сопровождала ее основная музыкальная тема из «Игры престолов».Семья Тулновских в своем ожидании настроилась на появление дочки. Соньки. Другие варианты даже не рассматривались. А вот Матросовы ждали сына. Или даже двоих — почему нет?– У нас была абсолютная уверенность в том, что будет сын. Я сама всегда говорила: мне нужны два мальчика. Один должен стать нейрохирургом, а другой — летчиком гражданской авиации. А с девочкой — я даже не знаю, что делать, я ведь даже косички плести не умею! Придется, видимо, растить из нее летчицу или доктора! — хохочет Аня. — Впрочем, мальчиков никто пока не отменял. Можно чередовать. Я не возражаю!Аня удивительно легко перенесла беременность: до последнего момента никто на работе не знал о том, что она уходит в декрет — ни фигура, ни ее поведение никак не выдавали грядущие перемены в жизни. Не было ни токсикоза, ни внезапных гастрономических капризов, ни скачков настроения. И родила она так же легко. Ульяна Матросова, обманув врачей, родилась на неделю раньше срока, 10 июля, не дожидаясь друга Тулновского.Когда Тулновским сказали, что у них будет мальчик, они тоже оказались к этому не готовы.– У нас даже варианта мужского имени не было. Я предложил назвать сына Данте — мне это имя всегда нравилось — и мы сошлись на том, что это отличная идея. Другие имена на его фоне ребенку совершенно не подходили, — делится молодой отец. — Имя само по себе очень удобное, его можно сокращать, оно может быть уменьшительным: по–моему, забавно, если когда– нибудь на соревнованиях по карате объявят: «Дан получает первый дан...».Нельзя сказать, что будущее Данте Тулновского предопределено, и его неминуемо ждет карьера каратиста. Сын будет заниматься тем, чем захочет сам, утверждает Егор. Однако родители не отрицают, что какие–то вещи он должен впитать с молоком матери... и трофеями отца.– Именно поэтому мы сразу сделали правильный ремонт: переоборудовали трофейную комнату в детскую. Вынесли оттуда ножи, черепа, куклы старинного водного театра, привезенные из Сайгона, молитвенные барабаны с Тибета... Но общий настрой комнаты решили не менять — она предлагает его обитателю окунуться в мир путешествий. На потолке — космос, на стенах — карты, географическая и карта великих открытий, — не без гордости рассказывает Егор.Красуются в детской и чертежи Леонардо да Винчи вместе со знаменитой работой «Витрувианский человек». Сразу видно: это комната будущего исследователя и первопроходца.– В поход сына тоже возьму. Как только ходить начнет. Да и пораньше — тоже брать буду, — улыбается Егор. — Есть у нас одна идея... Хотим в следующем году отправить его в Хатангу к родителям Люды. А сами сядем на байдарки и в течение месяца дойдем до Хатанги по воде. Оттуда самолетом вернемся в Норильск. По–моему, очень интересный план. Если же поймем, что ребенок для таких экспериментов пока маловат, попробуем сделать это через год...На торжественной выписке новоиспеченные родители вновь танцевали вальс под музыку из «Игры престолов»...Сейчас, когда они познакомились — Аня и Ульянка, молодая мама делится впечатлениями:– Ульяша — девочка своенравная. Она вся в маму, на папу разве что размером ноги походит. Нам десять дней уже, мы сдружились, обо всем договорились, план действий выстроили... Теперь я ни на какого мальчика такую чудесную девочку не променяю! И косы плести научусь...А как счастлива бабушка! Глядя на маленького человечка, мама Павла говорит:– Вот, ждала–ждала внуков, а тут раз — и за несколько лет уже трое!Первые три дня жизни с новым человеком в семье Тулновских тоже полны открытий. Пара осваивает премудрости ухода за новорожденным: тут протереть, тут смазать зеленкой, тут — маслом, в чем купать, как пеленать... Это тебе не телепередачи снимать!– Люда — замечательная мать, — говорит Егор. — Пусть замученная, невыспавшаяся, но при этом самая заботливая: по первому зову ребенка просыпается и бежит к нему. Радует, что на помощь приехали ее родители, они помогают, дают мастер–классы по купанию–кормлению малыша...Сейчас Ульяна Матросова и Данте Тулновский еще не знают, что им достались замечательные папы и мамы, благодаря которым их жизнь будет насыщена невероятными приключениями. А мы будем следить за развитием событий...Счастливого вам пути в большой мир, маленькие норильчата!

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