[Индекс номера 115 (26.07.2018)]



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Молодежь за чистоту

В Диксоне подвели первые итоги добровольческого экологического проекта «Арктический субботник». Первый отряд волонтеров — около 40 человек — прибыл в самый северный населенный пункт края в середине июля. Ребят — студентов красноярских вузов отобрали физически крепких, ведь на Север они поехали не прохлаждаться, а трудиться. Причем по собственному желанию.



Молодежь края выдвинула инициативу — навести порядок в поселке Диксон. О том, что территория его сильно захламлена, давно известно. Но вот проводить там глобальную уборку до сих пор не спешили. Оказать жителям Диксона посильную помощь и показать проблемы территории — а волонтеры намерены широко освещать будни Арктического субботника — вот главная цель проекта. На торжественном открытии субботника, напутствуя студентов, глава Таймыра Сергей Ткаченко подчеркнул значимость этого события для территории, поблагодарил ребят за активность и желание внести свой вклад в развитие городского поселения: – Диксон по праву считается арктическими воротами Красноярского края, но мы с вами видим, в каком состоянии пребывает сегодня наш Север. Мне очень приятно, что наша молодежь проявляет инициативу, которую мы вместе с вами сегодня реализуем. Уже на этом этапе начали складываться хорошие отношения между местными жителями и студентами. Ребята подготовили для диксонцев небольшой концерт. А дальше начались трудовые будни. Первым участком фронта работ было определено подножие обелиска защитникам Диксона — морякам– североморцам и бойцам народного ополчения. Ребята очищают территорию от различного мусора, разбирают заброшенные инженерные сооружения, некапитальные строения, крупные конструкции распиливаются. Помогают им в этом спасатели управления по делам ГО и ЧС администрации Таймыра, которые, в том числе, пристально следят за безопасностью студентов. Только за первую неделю было разобрано около 300 погонных метров деревянного короба водопровода, выведенного из эксплуатации, собранные три самосвала строительного мусора сожгли. Кроме того, при помощи таймырских спасателей участники акции распилили 360 погонных метров труб диаметром 300 и 120 мм. На набережной из воды подняли и распилили 10 кубов бревен, получившиеся дрова раздали населению. С помощью специальной техники снесено два деревянных двухэтажных дома, признанных аварийными, сейчас ведется работа по подготовке к вывозу деревянных конструкций для их утилизации на специальной площадке. Помимо расписания трудового дня для ребят разработаны культурная, спортивная и туристическая программы, организованы маршруты по местам боевой славы Диксона. Не забыли и о спорте: в рамках студенческой спартакиады запланированы состязания по волейболу, баскетболу, настольному теннису, дартсу. Также ребята покажут свои силы в таких дисциплинах, как перетягивание каната, армрестлинг, шахматы и в общей физической подготовке (ГТО). Кстати, принять участие в соревнованиях может любой житель Диксона. В первых же состязаниях — по мини–футболу — команда студентов сразилась в финале с военнослужащими пограничной заставы и разгромила их со счетом 24:6. Силами компании «Норникель» для волонтеров и жителей поселка организованы обучающие семинары по социальному проектированию. В течение трех дней всех желающих обучили технологии создания социальных проектов и воплощению своих идей в жизнь. По итогам обучения участники семинаров разработают собственные и совместные социальные проекты, примут участие в конкурсе и начнут их реализацию путем проведения различных акций. Первая смена Арктического субботника продлится до начала августа. Затем в Диксон отправится второй отряд волонтеров, сформированный из молодежи Норильска и Дудинки.

Алла Шуняева Фото участников субботника www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Молодежь края выдвинула инициативу — навести порядок в поселке Диксон. О том, что территория его сильно захламлена, давно известно. Но вот проводить там глобальную уборку до сих пор не спешили.Оказать жителям Диксона посильную помощь и показать проблемы территории — а волонтеры намерены широко освещать будни Арктического субботника — вот главная цель проекта.На торжественном открытии субботника, напутствуя студентов, глава Таймыра Сергей Ткаченко подчеркнул значимость этого события для территории, поблагодарил ребят за активность и желание внести свой вклад в развитие городского поселения:– Диксон по праву считается арктическими воротами Красноярского края, но мы с вами видим, в каком состоянии пребывает сегодня наш Север. Мне очень приятно, что наша молодежь проявляет инициативу, которую мы вместе с вами сегодня реализуем.Уже на этом этапе начали складываться хорошие отношения между местными жителями и студентами. Ребята подготовили для диксонцев небольшой концерт. А дальше начались трудовые будни.Первым участком фронта работ было определено подножие обелиска защитникам Диксона — морякам– североморцам и бойцам народного ополчения.Ребята очищают территорию от различного мусора, разбирают заброшенные инженерные сооружения, некапитальные строения, крупные конструкции распиливаются. Помогают им в этом спасатели управления по делам ГО и ЧС администрации Таймыра, которые, в том числе, пристально следят за безопасностью студентов.Только за первую неделю было разобрано около 300 погонных метров деревянного короба водопровода, выведенного из эксплуатации, собранные три самосвала строительного мусора сожгли.Кроме того, при помощи таймырских спасателей участники акции распилили 360 погонных метров труб диаметром 300 и 120 мм. На набережной из воды подняли и распилили 10 кубов бревен, получившиеся дрова раздали населению. С помощью специальной техники снесено два деревянных двухэтажных дома, признанных аварийными, сейчас ведется работа по подготовке к вывозу деревянных конструкций для их утилизации на специальной площадке.Помимо расписания трудового дня для ребят разработаны культурная, спортивная и туристическая программы, организованы маршруты по местам боевой славы Диксона. Не забыли и о спорте: в рамках студенческой спартакиады запланированы состязания по волейболу, баскетболу, настольному теннису, дартсу. Также ребята покажут свои силы в таких дисциплинах, как перетягивание каната, армрестлинг, шахматы и в общей физической подготовке (ГТО). Кстати, принять участие в соревнованиях может любой житель Диксона. В первых же состязаниях — по мини–футболу — команда студентов сразилась в финале с военнослужащими пограничной заставы и разгромила их со счетом 24:6.Силами компании «Норникель» для волонтеров и жителей поселка организованы обучающие семинары по социальному проектированию. В течение трех дней всех желающих обучили технологии создания социальных проектов и воплощению своих идей в жизнь. По итогам обучения участники семинаров разработают собственные и совместные социальные проекты, примут участие в конкурсе и начнут их реализацию путем проведения различных акций.Первая смена Арктического субботника продлится до начала августа. Затем в Диксон отправится второй отряд волонтеров, сформированный из молодежи Норильска и Дудинки.

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