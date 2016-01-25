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«Заварка»

[Индекс номера 115 (26.07.2018)]

 Итоги 
Медицинская карта

В Минздраве края рассказали, чем чаще всего болеют жители региона. Норильские показатели соответствуют средним по краю.

В министерстве здравоохранения Красноярского края подвели итоги диспансеризации населения за первое полугодие. Всего в этом году плановый медосмотр должны пройти 467 427 жителей края. Первый этап уже прошли 251 966 человек — это больше половины людей, подлежащих диспансеризации, отметили в краевом ведомстве.
В ходе обследований медики обнаружили более 15,5 тысячи случаев заболеваний. Чаще всего жители края имеют болезни эндокринной системы, нарушения обмена веществ и различные расстройства пищевого поведения — 7,6 тысячи случаев. На втором месте — заболевания системы кровообращения — почти четыре тысячи случаев. Третье место заняли болезни мочеполовой системы — 1,2 тысячи случаев. У пациентов также часто диагностировали новообразования, заболевания ЖКТ, органов дыхания, нервной системы, глаз.
По итогам обследований на диспансерное наблюдение взяли 7397 человек, это чуть более полутора процентов от общего числа прошедших расширенные медосмотры. В Норильске из 20,5 тысячи обследованных 439 были поставлены различные диагнозы. На диспансерный учет взяли 200 человек. Структура заболеваний, впервые выявленных во время диспансеризации, от общекраевой отличается незначительно.
Как и в целом по региону, на первом месте — заболевания эндокринной системы — 158 случаев. Второе место делят болезни мочеполовой системы и кровообращения — 77 и 74 случая соответственно. Третье место — у сердечно–сосудистых заболеваний — поставлено 47 диагнозов. Следом идут новообразования — 13 случаев и заболевания органов пищеварения — семь случаев.
При этом стоит отметить, что картина превалирования тех или иных заболеваний по районам города отличается. Если в Центральном районе на первом месте стоят эндокринные патологии, то в Талнахе больше зарегистрировано заболеваний сердечно– сосудистой системы, а в Кайеркане — мочеполовой системы.
А вот причины заболеваемости населения врачи всех трех норильских поликлиник называют одни и те же. На первом месте стоит низкая физическая активность, на втором — неправильное питание и на третьем — избыточная масса тела.
Собственно такие же выводы сделали и краевые медики. К вышеперечисленному они добавляют курение, высокое давление и плохую наследственность.

Алла Шуняева
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