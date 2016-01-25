[Индекс номера 115 (26.07.2018)]



Вопрос недели

Какой туризм нам нужен?

Норильск и Дудинка разрабатывают совместную программу развития туризма. Две территории неслучайно решили объединить свои силы в этом направлении, ведь на нашей общей территории — полуострове Таймыр — много красивых и интересных мест. Планируется создание более десяти туристических маршрутов различной степени сложности, которые охватят всю территорию полуострова — от Дудинки до Диксона и Попигая. Проект программы должны презентовать уже этой осенью. Что именно в нее войдет, пока неизвестно, но в качестве предложений рассматриваются туристические маршруты на Дудинские водопады, путешествие по Енисею до Диксона, маршруты по плато Путорана, спуск по строптивой реке Котуй и многое другое. А что бы хотели сами жители Таймыра? Вот мы и спросили у горожан:



Владимир Коновалов, директор ДЮСШ № 6: — Я большой любитель рыбалки, но в силу занятости у меня редко бывают свободные дни. Тем не менее случается, что выход на природу — на турбазу, на Красные Камни — я совмещаю с рыбалкой. Посидеть на берегу с удочкой — что может быть лучше?.. Отличным местом для туризма, конечно же, является Лама, но, увы, далеко не все могут туда попасть. С другой стороны, именно изолированность Ламы способствует тому, что озеро до сих пор остается одним из чистейших в России. Сложно все. Наталья, все свободное время проводит в тундре: – Туризм — понятие широкое. Если речь о спортивном туризме — походах, сплавах, путешествиях, то этим у нас в городе занимаются несколько турклубов. Еще на Таймыр ежегодно прилетают, наверное, групп по двадцать иногородних туристов — лыжников, водников, горников. Элитный туризм тоже есть: состоятельные граждане оплачивают полеты на вертолете на такие озера, как Кета или Дюпкун, на водопады Иркингды, то есть в такие места, куда рядовые норильчане не попадут никогда. Я и мои друзья можем за сезон побывать на Ламе по несколько раз, у нас есть свой катер, есть знакомые с лодками, есть наработанные контакты. Но я понимаю, что очень много норильчан на Ламе не были ни разу. И это не от нежелания, а от отсутствия элементарной инфраструктуры. Если ты не работаешь в «Норникеле», то не можешь даже взять путевку на турбазу. Можно «заброситься» на Ламу на частном катере или лодке, но тогда встает вопрос с проживанием: тебе необходима куча снаряжения — от палатки до котла, а проката в городе нет. В общем, для массового туризма, рассчитанного на рядового горожанина, у нас нет практически ничего. Георгий Шейбин, студент НИИ: – Думаю, что важнее, но и проще всего развивать городской туризм. Норильчане плохо знают историю своих мест, поэтому очень полезны, уверен, и востребованны будут автобусные экскурсии, особенно летом. Они должны быть увлекательными, по возможности малобюджетными, чтобы такую поездку мог осилить и студент, и пенсионер. Хорошо, если это будет социальный проект. Я думаю, что в каких–то случаях можно обойтись и без экскурсовода, просто радиофицировать маршрут. И темы маршрутов хорошо бы менять: познакомились с улицами и площадями Норильска — можно углубляться в историю города и комбината. Сергей Могловец, журналист, коренной норильчанин, сейчас живет в Воронеже: – Организованный туризм может быть массовым, очень массовым и элитным. Пример очень массового туризма – вывоз грибников на катерах "Заря" на турбазы Ламы. Спору нет, для кого–то такие поездки - отличная отдушина, возможность полюбоваться замечательными видами. Минусы – несбалансированность компании, в которой окажешься. Кто-то будет водку пить и песняки орать всю ночь, а кто-то, например, сидеть с мольбертом и рисовать пейзажи. Налицо полное несовпадение интересов. Примером массового туризма я бы назвал базу Олега Крашевского на той же Ламе. Но и здесь различие мотиваций потенциальных туристов будет проявлять себя. Разве только выезжать одной компанией, полностью выкупая места на базе. Что касается жителей других регионов, возжелавших прикоснуться к северным красотам, то здесь развивать массовый туризм вряд ли получится, ведь одной из составляющих поездки на плато Путорана будет весьма недешевый авиаперелет в Норильск и прочие накладные расходы. Люди с малым и средним достатком вряд ли смогут себе это позволить. Очень массовый и массовый туризм необходимо развивать на Таймыре для постоянных жителей региона. Чтобы, прожив 15-20 лет в Норильске, человек обязательно увидел и Ламу, и Глубокое, и Енисей. А развитие элитного туризма – это удел отдельных энтузиастов, причем высокообеспеченных. Ведь создать приемлемые условия в малодоступных районах Таймыра – задача чрезвычайно затратная. И окупаться затраты будут не один год. Если вообще окупятся. Ведь это не сафари в Африке, где в качестве транспорта можно использовать автомобиль и легкомоторную авиацию. Что касается экстремального туризма на Таймыре, то он был, есть и будет. Но это тоже удел весьма богатых людей. Любовь Попова, директор Таймырского дома народного творчества: – В развитии туризма на Таймыре нужно делать акцент на его уникальности. Только на Таймыре проживают пять коренных малочисленных народов. Этнографическое направление туризма может быть очень востребованным. Поражает и удивительное разнообразие таймырской флоры и фауны. И плато Путорана — мифическая земля. Экологический туризм давно многих привлекает. А экстремальность территории — это и приключенческий туризм. Очень важно не забывать, что наш Таймыр — земля, видевшая боль искалеченных судеб. Тема сталинских репрессий важна для многих, поэтому нам необходимо развивать на территории и исторический туризм. Ольга, педагог: – Я живу в Норильске 25 лет, с раннего возраста. Сейчас у меня самой дочь — подросток, и мне очень хочется показать ей красоту родного края, тем более что природа наша уникальна, но по большей части мы знаем об этом только из книжек. Мы никогда не были на Ламе, вообще в окрестностях Норильска, хотя была бы возможность, тут же собрали бы рюкзак... Кажется, у обычного норильчанина очень мало шансов попасть на наши легендарные озера. Не знаю, почему бы городу не закупить катера, как это сделал комбинат, и не возить людей на природу. Казалось бы, чего проще: купил билет, сел, поехал. Но нет. На суда «Норникеля» нам путь заказан, услуги предпринимателей слишком дороги, вот и получается, что легче купить путевку за границу, тур по России, да и просто поездку на Ергаки в Хакасии. Там нас ждут, а тут — нет. Похоже, Норильску не нужны туристы, ни местные, ни приезжие. Валерия Болгова, председатель нганасанской общины «Ня Танса»: – Я за такой туризм, который меньше всего будет наносить вред природе, — экотуризм и этнотуризм! Необходимо в первую очередь эти направления развивать, чтобы показать, как северяне умеют жить в гармонии с природой, в естественных условиях Крайнего Севера. Галина Потанцева, турист со стажем: – Сразу делаю предложение: надо организовать для людей поездки в красивые места на проходимых «пармах». Я знаю, что неплохие грунтовые дороги проложены на Аяклю, на Пясино. Народ бы с удовольствием платил деньги за такую услугу, особенно в ягодно–грибной сезон. А если снабдить средства передвижения еще и туристическим снаряжением, сдаваемым в аренду, — спальниками, мангалами, то, наверное, от желающих отбоя бы просто не было. Ирина, специалист по компьютерам: – Многие норильчане мечтают попасть на живописное озеро Лама. Я вот коренная, но ни разу там не была. А все потому, что уезжать на три дня по путевке от предприятия из–за напряженной работы для меня сложно. Как бы наладить такой транспорт, чтобы можно было быстро и не очень дорого домчать до Ламы, денек там отдохнуть и скоренько вернуться в Норильск. Как выход для занятых норильчан — выбраться на турбазу. Вот я очень «Голубые озера» уважаю, даже без путевки туда проникаю. Там все приспособлено для приятного однодневного туризма.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — Я большой любитель рыбалки, но в силу занятости у меня редко бывают свободные дни. Тем не менее случается, что выход на природу — на турбазу, на Красные Камни — я совмещаю с рыбалкой. Посидеть на берегу с удочкой — что может быть лучше?.. Отличным местом для туризма, конечно же, является Лама, но, увы, далеко не все могут туда попасть. С другой стороны, именно изолированность Ламы способствует тому, что озеро до сих пор остается одним из чистейших в России. Сложно все.– Туризм — понятие широкое. Если речь о спортивном туризме — походах, сплавах, путешествиях, то этим у нас в городе занимаются несколько турклубов. Еще на Таймыр ежегодно прилетают, наверное, групп по двадцать иногородних туристов — лыжников, водников, горников. Элитный туризм тоже есть: состоятельные граждане оплачивают полеты на вертолете на такие озера, как Кета или Дюпкун, на водопады Иркингды, то есть в такие места, куда рядовые норильчане не попадут никогда. Я и мои друзья можем за сезон побывать на Ламе по несколько раз, у нас есть свой катер, есть знакомые с лодками, есть наработанные контакты. Но я понимаю, что очень много норильчан на Ламе не были ни разу. И это не от нежелания, а от отсутствия элементарной инфраструктуры. Если ты не работаешь в «Норникеле», то не можешь даже взять путевку на турбазу. Можно «заброситься» на Ламу на частном катере или лодке, но тогда встает вопрос с проживанием: тебе необходима куча снаряжения — от палатки до котла, а проката в городе нет. В общем, для массового туризма, рассчитанного на рядового горожанина, у нас нет практически ничего.– Думаю, что важнее, но и проще всего развивать городской туризм. Норильчане плохо знают историю своих мест, поэтому очень полезны, уверен, и востребованны будут автобусные экскурсии, особенно летом. Они должны быть увлекательными, по возможности малобюджетными, чтобы такую поездку мог осилить и студент, и пенсионер. Хорошо, если это будет социальный проект. Я думаю, что в каких–то случаях можно обойтись и без экскурсовода, просто радиофицировать маршрут. И темы маршрутов хорошо бы менять: познакомились с улицами и площадями Норильска — можно углубляться в историю города и комбината.– Организованный туризм может быть массовым, очень массовым и элитным. Пример очень массового туризма – вывоз грибников на катерах "Заря" на турбазы Ламы. Спору нет, для кого–то такие поездки - отличная отдушина, возможность полюбоваться замечательными видами. Минусы – несбалансированность компании, в которой окажешься. Кто-то будет водку пить и песняки орать всю ночь, а кто-то, например, сидеть с мольбертом и рисовать пейзажи. Налицо полное несовпадение интересов. Примером массового туризма я бы назвал базу Олега Крашевского на той же Ламе. Но и здесь различие мотиваций потенциальных туристов будет проявлять себя. Разве только выезжать одной компанией, полностью выкупая места на базе. Что касается жителей других регионов, возжелавших прикоснуться к северным красотам, то здесь развивать массовый туризм вряд ли получится, ведь одной из составляющих поездки на плато Путорана будет весьма недешевый авиаперелет в Норильск и прочие накладные расходы. Люди с малым и средним достатком вряд ли смогут себе это позволить. Очень массовый и массовый туризм необходимо развивать на Таймыре для постоянных жителей региона. Чтобы, прожив 15-20 лет в Норильске, человек обязательно увидел и Ламу, и Глубокое, и Енисей. А развитие элитного туризма – это удел отдельных энтузиастов, причем высокообеспеченных. Ведь создать приемлемые условия в малодоступных районах Таймыра – задача чрезвычайно затратная. И окупаться затраты будут не один год. Если вообще окупятся. Ведь это не сафари в Африке, где в качестве транспорта можно использовать автомобиль и легкомоторную авиацию. Что касается экстремального туризма на Таймыре, то он был, есть и будет. Но это тоже удел весьма богатых людей.– В развитии туризма на Таймыре нужно делать акцент на его уникальности. Только на Таймыре проживают пять коренных малочисленных народов. Этнографическое направление туризма может быть очень востребованным. Поражает и удивительное разнообразие таймырской флоры и фауны. И плато Путорана — мифическая земля. Экологический туризм давно многих привлекает. А экстремальность территории — это и приключенческий туризм. Очень важно не забывать, что наш Таймыр — земля, видевшая боль искалеченных судеб. Тема сталинских репрессий важна для многих, поэтому нам необходимо развивать на территории и исторический туризм.– Я живу в Норильске 25 лет, с раннего возраста. Сейчас у меня самой дочь — подросток, и мне очень хочется показать ей красоту родного края, тем более что природа наша уникальна, но по большей части мы знаем об этом только из книжек. Мы никогда не были на Ламе, вообще в окрестностях Норильска, хотя была бы возможность, тут же собрали бы рюкзак... Кажется, у обычного норильчанина очень мало шансов попасть на наши легендарные озера. Не знаю, почему бы городу не закупить катера, как это сделал комбинат, и не возить людей на природу. Казалось бы, чего проще: купил билет, сел, поехал. Но нет. На суда «Норникеля» нам путь заказан, услуги предпринимателей слишком дороги, вот и получается, что легче купить путевку за границу, тур по России, да и просто поездку на Ергаки в Хакасии. Там нас ждут, а тут — нет. Похоже, Норильску не нужны туристы, ни местные, ни приезжие.– Я за такой туризм, который меньше всего будет наносить вред природе, — экотуризм и этнотуризм! Необходимо в первую очередь эти направления развивать, чтобы показать, как северяне умеют жить в гармонии с природой, в естественных условиях Крайнего Севера.– Сразу делаю предложение: надо организовать для людей поездки в красивые места на проходимых «пармах». Я знаю, что неплохие грунтовые дороги проложены на Аяклю, на Пясино. Народ бы с удовольствием платил деньги за такую услугу, особенно в ягодно–грибной сезон. А если снабдить средства передвижения еще и туристическим снаряжением, сдаваемым в аренду, — спальниками, мангалами, то, наверное, от желающих отбоя бы просто не было.– Многие норильчане мечтают попасть на живописное озеро Лама. Я вот коренная, но ни разу там не была. А все потому, что уезжать на три дня по путевке от предприятия из–за напряженной работы для меня сложно. Как бы наладить такой транспорт, чтобы можно было быстро и не очень дорого домчать до Ламы, денек там отдохнуть и скоренько вернуться в Норильск. Как выход для занятых норильчан — выбраться на турбазу. Вот я очень «Голубые озера» уважаю, даже без путевки туда проникаю. Там все приспособлено для приятного однодневного туризма.

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