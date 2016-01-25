[Индекс номера 115 (26.07.2018)]



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Слово эксперта. Выбираем квартиру на материке для молодежи





По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (входит в Холдинг Setl Group), среди региональных клиентов компании студии и однокомнатные квартиры выбирают 38% и 43% покупателей соответственно. В основном это родители, покупающие жилье для детей, переезжающих в Санкт–Петербург, а также молодежь в возрасте 25–35 лет. Какие жилые комплексы пользуются популярностью у молодежи, мы спросили у компании «Петербургская Недвижимость». «Мы реализуем жилые комплексы в Петербурге и Москве от целого ряда надежных застройщиков, поэтому легко можем подобрать квартиру для самых разных покупателей. Для молодежи один из главных критериев покупки жилья – доступная цена. «Петербургская Недвижимость» может предложить квартиры в Петербурге от 1,9 млн рублей, при этом отделка входит в стоимость», - говорит генеральный директор компании Олег Пашин. Для молодежи важна транспортная доступность, чтобы иметь возможность быстро добираться до центра города — учебы или работы, а также до мест отдыха и развлечений. В Санкт– Петербурге следует обратить внимание на проекты компании Setl City, которые «Петербургская Недвижимость» реализует на эксклюзивных условиях. Например, жилой квартал «Солнечный город» в Красносельском районе в 15 минутах езды от метро «Проспект Ветеранов». Рядом 4 парка, сданы два детских сада по 220 мест, что будет важно для молодых семей. Также привлекателен ЖК «МореОкеан» в Приморском районе: рядом две станции метро — «Беговая» и «Старая Деревня». Недалеко парк 300–летия, где проводится множество городских мероприятий, здесь же выход на пешеходный Яхтенный мост, ведущий на Крестовский остров к стадиону и парку развлечений. Также молодежи отлично подойдут ЖК «Чистое небо» рядом с метро «Комендантский проспект» или «Философия на Московской» в престижном Московском районе рядом с метро «Московская». Заслуживает внимания и ЖК «Палацио», который возводится в двух минутах от строящейся станции метро «Горный институт» на Васильевском острове. В этой локации стоит отметить большое количество факультетов ведущих вузов Петербурга, включая СПбГУ. Для молодых семей с детьми определяющую роль играет наличие объектов социальной инфраструктуры и парков для прогулок. Среди проектов девелопера Setl City это уже названные жилые кварталы «Чистое небо», «Солнечный город», а также «GreenЛандия 2». Все необходимое здесь располагается в шаговой доступности. Setl City уделяет большое внимание организации комфортной и безопасной жилой среды. Дворы свободны от машин, в них предусмотрены игровые комплексы для разных возрастов с безопасным покрытием, спортивные площадки, велодорожки. В каждой секции дома — удобные колясочные. Застройщик ЖК «Солнечный город» - ООО «Сэтл Инвест». Проектная информация - на сайте http://sc-si.ru. Застройщик ЖК «МореОкеан» - ООО «Сэтл Сити». Проектная информация - на сайте http://sc-setl.ru. Застройщик ЖК «Чистое небо» - ООО «СК «Каменка». Проектная информация - на сайте http://sc-skk.ru. Застройщик ЖК «Философия на Московской» - ООО «Сэтл Сити». Проектная информация - на сайте www.sc-setl.ru. Застройщик ЖК «Палацио» - ООО «Остров Сити». Проектная информация - на сайте http://sc-oc.ru. Застройщик ЖК «GreenЛандия 2» - ООО «Созидание». Проектная информация - на сайте http://sc-soz.ru.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (входит в Холдинг Setl Group), среди региональных клиентов компании студии и однокомнатные квартиры выбирают 38% и 43% покупателей соответственно.В основном это родители, покупающие жильедля детей, переезжающих в Санкт–Петербург, а также молодежь в возрасте 25–35 лет.Какие жилые комплексы пользуются популярностью у молодежи, мы спросили у компании «Петербургская Недвижимость».«Мы реализуем жилые комплексы в Петербурге и Москве от целого ряда надежных застройщиков, поэтому легко можем подобрать квартирудля самых разных покупателей. Для молодежи один из главных критериев покупки жилья – доступная цена. «Петербургская Недвижимость» может предложить квартиры в Петербурге от 1,9 млн рублей, при этом отделка входит в стоимость», - говорит генеральный директор компании Олег Пашин.Для молодежи важна транспортная доступность, чтобы иметь возможность быстро добираться до центра города — учебы или работы, а такжедо мест отдыха и развлечений. В Санкт–Петербурге следует обратить внимание на проекты компании Setl City, которые «ПетербургскаяНедвижимость» реализует на эксклюзивных условиях. Например, жилой квартал «Солнечный город»в Красносельском районе в 15 минутах езды от метро «Проспект Ветеранов». Рядом 4 парка, сданы два детских сада по 220 мест, что будет важно для молодых семей. Также привлекателен ЖК «МореОкеан»в Приморском районе: рядом две станции метро — «Беговая» и «Старая Деревня». Недалеко парк 300–летия, где проводится множество городских мероприятий, здесь же выход на пешеходный Яхтенный мост, ведущий на Крестовский остров к стадионуи парку развлечений. Также молодежи отлично подойдут ЖК «Чистое небо» рядом с метро «Комендантский проспект» или «Философияна Московской» в престижном Московском районе рядом с метро «Московская». Заслуживает внимания и ЖК «Палацио», который возводится в двух минутах от строящейся станции метро «Горный институт» на Васильевском острове. В этой локации стоит отметить большое количество факультетов ведущих вузов Петербурга, включая СПбГУ.Для молодых семей с детьми определяющую роль играет наличие объектов социальной инфраструктуры и парков для прогулок. Среди проектов девелопера Setl City это уже названные жилые кварталы «Чистое небо», «Солнечный город», а также «GreenЛандия 2». Все необходимое здесь располагается в шаговой доступности. Setl City уделяет большое внимание организации комфортной и безопасной жилой среды. Дворы свободны от машин,в них предусмотрены игровые комплексы для разных возрастов с безопасным покрытием, спортивные площадки, велодорожки. В каждой секции дома — удобные колясочные.Застройщик ЖК «Солнечный город» - ООО «Сэтл Инвест». Проектная информация - на сайте http://sc-si.ru.Застройщик ЖК «МореОкеан» - ООО «Сэтл Сити». Проектная информация - на сайте http://sc-setl.ru.Застройщик ЖК «Чистое небо» - ООО «СК «Каменка». Проектная информация - на сайте http://sc-skk.ru.Застройщик ЖК «Философия на Московской» - ООО «Сэтл Сити». Проектная информация - на сайте www.sc-setl.ru.Застройщик ЖК «Палацио» - ООО «Остров Сити». Проектная информация - на сайте http://sc-oc.ru.Застройщик ЖК «GreenЛандия 2» - ООО «Созидание». Проектная информация - на сайте http://sc-soz.ru.

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