[Индекс номера 116 (27.07.2018)]



Норильск – гордость Красноярского края

В середине июля Норильск посетил Александр Викторович Усс, исполняющий обязанности губернатора Красноярского края. Это его второй визит в наш город в 2018 году. В феврале Александр Усс, глава Норильска Ринат Ахметчин и президент компании «Норникель» Владимир Потанин подписали соглашение о взаимодействии в рамках программы закрытия устаревшего производства в Норильске. Чем было вызвано внимание первого лица региональной власти к нашему городу на этот раз?



Визит первого лица края пришелся на празднование юбилея города. В малом зале Дворца культуры и экспозиционном зале Музея Норильска исполняющий обязанности губернатора вручал государственные, ведомственные, краевые и городские награды выдающимся норильчанам. В своей поздравительной речи Александр Викторович отметил огромный вклад северян в развитие всего региона, подчеркнув, что Красноярский край гордится Норильском и во многом равняется на его жителей — «людей особой породы, нашей интеллектуальной элиты». Во время рабочей поездки Александр Усс посетил мемориальный комплекс «Норильская Голгофа», оценил ход работ по благоустройству набережной озера Долгое, проконтролировал процесс строительства перинатального центра. Сегодня этот объект подошел к стадии готовности, и теперь на его территории развернутся работы по благоустройству. В сентябре учреждение будет готово принять первых пациенток. Особое внимание и. о. губернатора края обратил на процесс реконструкции аэропорта «Норильск» и вообще на авиасообщение Норильска с материком. В этом году в аэропорту завершится ремонт взлетно–посадочной полосы, после чего он вновь сможет принимать самолеты без ограничений по типу судов. В данный момент в краевом правительстве решается вопрос о создании отдельного базового авиаперевозчика для всего региона. Для нашего города авиация — основной вид связи с материком, так что стоимость и наличие авиабилетов — не только в период отпусков – это тема, никогда не теряющая своей актуальности. Чтобы избежать сбоев сообщения Норильска с материком, краевые власти предлагают сформировать отдельное предприяние, выполняющее функции регионального авиаперевозчика. Правительство Красноярского края и Росавиация уже подписали соглашение, предусматривающее создание авиакомпании, которая будет перевозить пассажиров круглый год. Участие в управлении компанией- перевозчиком позволит правительству края влиять на стоимость авиабилетов, защищая интересы норильчан. СПРАВКА «ЗП» Александр Викторович Усс родился в Красноярском крае 3 ноября 1954 года в деревне Новогородка Иланского района. Образование: высшее, Красноярский государственный университет, доктор юридических наук, профессор. Занимался научной и преподавательской деятельностью, работал в органах исполнительной и законодательной власти. С 1998 по 2017 год — председатель Законодательного собрания Красноярского края. Президент Сибирского федерального университета; член Совета по внешней и оборонной политике; член президиума Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Заслуги Александра Викторовича отмечены благодарностью президента Российской Федерации (2005); орденами Святого благоверного князя Даниила Московского II степени (2005) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2010), другими наградами. 29 сентября 2017 года в соответствии с Указом президента Российской Федерации Усс Александр Викторович назначен временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края.

Николай Орлов Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Визит первого лица края пришелся на празднование юбилея города. В малом зале Дворца культуры и экспозиционном зале Музея Норильска исполняющий обязанности губернатора вручал государственные, ведомственные, краевые и городские награды выдающимся норильчанам.В своей поздравительной речи Александр Викторович отметил огромный вклад северян в развитие всего региона, подчеркнув, что Красноярский край гордится Норильском и во многом равняется на его жителей — «людей особой породы, нашей интеллектуальной элиты».Во время рабочей поездки Александр Усс посетил мемориальный комплекс «Норильская Голгофа», оценил ход работ по благоустройству набережной озера Долгое, проконтролировал процесс строительства перинатального центра. Сегодня этот объект подошел к стадии готовности, и теперь на его территории развернутся работы по благоустройству. В сентябре учреждение будет готово принять первых пациенток.Особое внимание и. о. губернатора края обратил на процесс реконструкции аэропорта «Норильск» и вообще на авиасообщение Норильска с материком. В этом году в аэропорту завершится ремонт взлетно–посадочной полосы, после чего он вновь сможет принимать самолеты без ограничений по типу судов.В данный момент в краевом правительстве решается вопрос о создании отдельного базового авиаперевозчика для всего региона. Для нашего города авиация — основной вид связи с материком, так что стоимость и наличие авиабилетов — не только в период отпусков – это тема, никогда не теряющая своей актуальности.Чтобы избежать сбоев сообщения Норильска с материком, краевые власти предлагают сформировать отдельное предприяние, выполняющее функции регионального авиаперевозчика. Правительство Красноярского края и Росавиация уже подписали соглашение, предусматривающее создание авиакомпании, которая будет перевозить пассажиров круглый год. Участие в управлении компанией-перевозчиком позволит правительству края влиятьна стоимость авиабилетов, защищая интересы норильчан.

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