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[Индекс номера 116 (27.07.2018)]

 Перспективы 
Енисейская Сибирь

Президент РФ Владимир Путин поддерживает «Енисейскую Сибирь» — проект создания Енисейской экономической зоны, инициатором которого выступает Александр Усс. «Енисейская Сибирь» — это ряд крупных инвестиционных проектов, призванных повысить экономическую активность регионов Сибири. Норильск в этом ряду вновь впереди прочих территорий.

В «Енисейскую Сибирь» будут включены промышленные и инфраструктурные инициативы, составляющие «промышленный хребет» Красноярского края, Хакасии и Тувы. Топ–менеджеры российских компаний четко обозначили контуры проекта на Красноярском экономическом форуме.
Сегодня в «инвестиционный портфель» «Енисейской Сибири» входят следующие проекты:
– строительство моста в районе поселка Высокогорский в Енисейском районе Красноярского края. Это позволит освоить ресурсы Ангаро–Енисейского экономического района;
– создание в Красноярске и Хакасии «Технологических долин» — комплексов предприятий по высокому переделу алюминия. Инвесторам предлагают налоговые льготы и преференции. Они, в свою очередь, ответят на это организацией 1200 новых рабочих мест;
– модернизация системы энергомощностей и теплоснабжения Красноярска — это позитивно скажется на экологической обстановке;
– создание в Красноярске международного транспортно–логистического авиаузла с сортировочным центром и складскими комплексами;
– создание комплекса «Агропромышленный парк «Сибирь» в Шарыповском районе. В состав парка войдут крупное тепличное хозяйство (до 45 тысяч тонн овощей в год), мукомольный завод, предприятие глубокой переработки зерна (250 тысяч тонн), птицефабрика (70 тонн мяса бройлера в год) и рыбная ферма;
– строительство железной дороги Элегест–Кызыл–Курагино протяженностью 410 километров.
Однако интереснее и масштабнее прочих выглядит норильский проект «Южный кластер». В планах: развитие рудника «Заполярный» и комплексная реконструкция Норильской обогатительной фабрики. В итоге к 2024 году добывающие мощности производства вырастут до 6 миллионов тонн. В рамках проекта «Норникель» создаст около 1900 рабочих мест. Инвестиции составят около 110 миллиардов рублей, а налоговые отчисления в бюджет дадут до 30 миллиардов рублей в год.
Есть здесь одна важная деталь, и врио губернатора Красноярского края Александр Усс в своих комментариях не обходит ее стороной:
– «Енисейская Сибирь» не подразумевалась мной как макрорегион. Это инвестиционная корпорация или
портфель проектов. То есть бизнес бизнесом, а все остальное врозь. Укрупнения регионов с финансовым или административным объединением, которое могло бы вызывать сбои в управлении, никто не хочет.
И это отдельная хорошая новость.
Правительство поддерживает начинания крупного бизнеса и краевой власти, потому как уверено — бизнес–проекты «Енисейской Сибири» могут дать толчок росту экономики всей России. Такие же надежды возлагает на северян и Владимир Путин. И его ожидания вполне понятны. Для экономики России «Енисейская Сибирь» — это комплексное освоение Арктики и импортозамещение. А с точки зрения социальной, если так можно выразиться, — развитие «человеческого капитала» и улучшение экологии края. Другими словами, все то, чего требует президент России в майских указах.
Таким образом, Норильск будет и дальше развиваться и работать промышленным локомотивом и «кормильцем» края. И северянам к этому не привыкать. Но если говорить об интересах норильчан, то реализация даже одного такого проекта, как «Южный кластер», позволит городу сохранить бюджет и получить дополнительные средства на решение основных проблем — например, на продолжение работ по благоустройству и озеленению. К тому же появление в нашем городе новых рабочих мест пойдет на пользу всем.
Теперь перед Норильском стоит задача получить из краевого и федерального бюджетов причитающиеся городу средства. А кроме того, добиться от края решения транспортных проблем, в том числе снижения стоимости авиабилетов: мы это давно заслужили.

Николай Орлов
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