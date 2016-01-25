[Индекс номера 116 (27.07.2018)]



Перспективы

Енисейская Сибирь

Президент РФ Владимир Путин поддерживает «Енисейскую Сибирь» — проект создания Енисейской экономической зоны, инициатором которого выступает Александр Усс. «Енисейская Сибирь» — это ряд крупных инвестиционных проектов, призванных повысить экономическую активность регионов Сибири. Норильск в этом ряду вновь впереди прочих территорий.



В «Енисейскую Сибирь» будут включены промышленные и инфраструктурные инициативы, составляющие «промышленный хребет» Красноярского края, Хакасии и Тувы. Топ–менеджеры российских компаний четко обозначили контуры проекта на Красноярском экономическом форуме. Сегодня в «инвестиционный портфель» «Енисейской Сибири» входят следующие проекты: – строительство моста в районе поселка Высокогорский в Енисейском районе Красноярского края. Это позволит освоить ресурсы Ангаро–Енисейского экономического района; – создание в Красноярске и Хакасии «Технологических долин» — комплексов предприятий по высокому переделу алюминия. Инвесторам предлагают налоговые льготы и преференции. Они, в свою очередь, ответят на это организацией 1200 новых рабочих мест; – модернизация системы энергомощностей и теплоснабжения Красноярска — это позитивно скажется на экологической обстановке; – создание в Красноярске международного транспортно–логистического авиаузла с сортировочным центром и складскими комплексами; – создание комплекса «Агропромышленный парк «Сибирь» в Шарыповском районе. В состав парка войдут крупное тепличное хозяйство (до 45 тысяч тонн овощей в год), мукомольный завод, предприятие глубокой переработки зерна (250 тысяч тонн), птицефабрика (70 тонн мяса бройлера в год) и рыбная ферма; – строительство железной дороги Элегест–Кызыл–Курагино протяженностью 410 километров. Однако интереснее и масштабнее прочих выглядит норильский проект «Южный кластер». В планах: развитие рудника «Заполярный» и комплексная реконструкция Норильской обогатительной фабрики. В итоге к 2024 году добывающие мощности производства вырастут до 6 миллионов тонн. В рамках проекта «Норникель» создаст около 1900 рабочих мест. Инвестиции составят около 110 миллиардов рублей, а налоговые отчисления в бюджет дадут до 30 миллиардов рублей в год. Есть здесь одна важная деталь, и врио губернатора Красноярского края Александр Усс в своих комментариях не обходит ее стороной: – «Енисейская Сибирь» не подразумевалась мной как макрорегион. Это инвестиционная корпорация или портфель проектов. То есть бизнес бизнесом, а все остальное врозь. Укрупнения регионов с финансовым или административным объединением, которое могло бы вызывать сбои в управлении, никто не хочет. И это отдельная хорошая новость. Правительство поддерживает начинания крупного бизнеса и краевой власти, потому как уверено — бизнес–проекты «Енисейской Сибири» могут дать толчок росту экономики всей России. Такие же надежды возлагает на северян и Владимир Путин. И его ожидания вполне понятны. Для экономики России «Енисейская Сибирь» — это комплексное освоение Арктики и импортозамещение. А с точки зрения социальной, если так можно выразиться, — развитие «человеческого капитала» и улучшение экологии края. Другими словами, все то, чего требует президент России в майских указах. Таким образом, Норильск будет и дальше развиваться и работать промышленным локомотивом и «кормильцем» края. И северянам к этому не привыкать. Но если говорить об интересах норильчан, то реализация даже одного такого проекта, как «Южный кластер», позволит городу сохранить бюджет и получить дополнительные средства на решение основных проблем — например, на продолжение работ по благоустройству и озеленению. К тому же появление в нашем городе новых рабочих мест пойдет на пользу всем. Теперь перед Норильском стоит задача получить из краевого и федерального бюджетов причитающиеся городу средства. А кроме того, добиться от края решения транспортных проблем, в том числе снижения стоимости авиабилетов: мы это давно заслужили.

Николай Орлов Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В «Енисейскую Сибирь» будут включены промышленные и инфраструктурные инициативы, составляющие «промышленный хребет» Красноярского края, Хакасии и Тувы. Топ–менеджеры российских компаний четко обозначили контуры проекта на Красноярском экономическом форуме.Сегодня в «инвестиционный портфель» «Енисейской Сибири» входят следующие проекты:– строительство моста в районе поселка Высокогорский в Енисейском районе Красноярского края. Это позволит освоить ресурсы Ангаро–Енисейского экономического района;– создание в Красноярске и Хакасии «Технологических долин» — комплексов предприятий по высокому переделу алюминия. Инвесторам предлагают налоговые льготы и преференции. Они, в свою очередь, ответят на это организацией 1200 новых рабочих мест;– модернизация системы энергомощностей и теплоснабжения Красноярска — это позитивно скажется на экологической обстановке;– создание в Красноярске международного транспортно–логистического авиаузла с сортировочным центром и складскими комплексами;– создание комплекса «Агропромышленный парк «Сибирь» в Шарыповском районе. В состав парка войдут крупное тепличное хозяйство (до 45 тысяч тонн овощей в год), мукомольный завод, предприятие глубокой переработки зерна (250 тысяч тонн), птицефабрика (70 тонн мяса бройлера в год) и рыбная ферма;– строительство железной дороги Элегест–Кызыл–Курагино протяженностью 410 километров.Однако интереснее и масштабнее прочих выглядит норильский проект «Южный кластер». В планах: развитие рудника «Заполярный» и комплексная реконструкция Норильской обогатительной фабрики. В итоге к 2024 году добывающие мощности производства вырастут до 6 миллионов тонн. В рамках проекта «Норникель» создаст около 1900 рабочих мест. Инвестиции составят около 110 миллиардов рублей, а налоговые отчисления в бюджет дадут до 30 миллиардов рублей в год.Есть здесь одна важная деталь, ив своих комментариях не обходит ее стороной:– «Енисейская Сибирь» не подразумевалась мной как макрорегион. Это инвестиционная корпорация илипортфель проектов. То есть бизнес бизнесом, а все остальное врозь. Укрупнения регионов с финансовым или административным объединением, которое могло бы вызывать сбои в управлении, никто не хочет.И это отдельная хорошая новость.Правительство поддерживает начинания крупного бизнеса и краевой власти, потому как уверено — бизнес–проекты «Енисейской Сибири» могут дать толчок росту экономики всей России. Такие же надежды возлагает на северян и Владимир Путин. И его ожидания вполне понятны. Для экономики России «Енисейская Сибирь» — это комплексное освоение Арктики и импортозамещение. А с точки зрения социальной, если так можно выразиться, — развитие «человеческого капитала» и улучшение экологии края. Другими словами, все то, чего требует президент России в майских указах.Таким образом, Норильск будет и дальше развиваться и работать промышленным локомотивом и «кормильцем» края. И северянам к этому не привыкать. Но если говорить об интересах норильчан, то реализация даже одного такого проекта, как «Южный кластер», позволит городу сохранить бюджет и получить дополнительные средства на решение основных проблем — например, на продолжение работ по благоустройству и озеленению. К тому же появление в нашем городе новых рабочих мест пойдет на пользу всем.Теперь перед Норильском стоит задача получить из краевого и федерального бюджетов причитающиеся городу средства. А кроме того, добиться от края решения транспортных проблем, в том числе снижения стоимости авиабилетов: мы это давно заслужили.

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