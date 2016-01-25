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[Индекс номера 116 (27.07.2018)]

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Год неравнодушных

Празднование юбилея Норильска не ограничилось развлекательными мероприятиями — молодые волонтеры помогли обновить территорию мемориального комплекса «Норильская Голгофа».

Музейный мемориальный комплекс «Норильская Голгофа» возведен на месте массовых захоронений жертв политических репрессий. В составе комплекса — памятники русским, литовцам, эстонцам, полякам, евреям, всем, кто нашел последнее пристанище в суровой земле Севера. Комплекс создавался с 1990 года. Инициаторами стали Музей истории освоения и развития НПР и общество
«Мемориал». К проекту присоединились норильские энтузиасты, жители стран Прибалтики, Польши, администрация города и компания «Норникель».
14 июля волонтеры, мобилизованные норильским отделением «Молодой гвардии» «Единой России», покрасили бордюры и привели в порядок территорию памятника.
– Чистоту наводили в два этапа. В акции приняли участие тридцать два добровольца. Переменчивая погода не помешала нам управиться с делами к юбилею города, — говорит Дмитрий Федосеев, руководитель аппарата «Молодой гвардии». — Но на этом наше участие в благоустройстве не заканчивается — в планах еще очень много работы. Вы обязательно заметите нас на улицах и во дворах города.
6 декабря на церемонии вручения ежегодной премии «Доброволец России — 2017» Владимир Путин объявил 2018 год Годом добровольца и волонтера. Законодатели оперативно отреагировали на этот шаг, и уже 1 мая вступили в силу поправки в законы Российской Федерации о добровольчестве. Теперь законом определен правовой статус граждан, занимающихся добровольческой деятельностью, а сами понятия «добровольчество» и «волонтерство» уравнены.

Николай Орлов
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