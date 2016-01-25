[Индекс номера 116 (27.07.2018)]



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Каждый день календаря в норильской истории наполнен чем–нибудь интересным. Сегодня «Заполярная правда» расскажет о событиях начала августа.



8 августа 1935 года Караван судов на Енисее. 1935 год В этот день первый пясинский караван судов с грузами для норильского строительства вышел из Дудинки. Сейчас нам сложно представить, но в годы норильского «младенчества» водный путь к нам из Красноярска и Дудинки лежал... через Северный Ледовитый океан. Пока до Дудинского порта не построили железную дорогу, грузы нужно было как–то доставлять, а это 100 км по тундровому бездорожью. Придумали вариант: по Енисею до Диксона, далее по Карскому морю до мыса Входного, в устье реки Пясины и по ней до фактории Валек на реке Норилке. 8 августа 1935 года стартовал первый такой пясинский караван. Несмотря на то что он состоял из речных судов и барж, совершенно не приспособленных для ледового плавания, в ту навигацию три каравана судов успешно пришли в порт Валёк. «Порт» — это громко сказано. Ни причалов, ни железнодорожного полотна там еще не было, зато от него до Норильска — всего 14 километров. В 1935 году на Вальке вручную, по пояс в воде, выгружали машины и цемент, продукты и одежду, рельсы и взрывчатку, горючее и медикаменты. Без каких–либо механизмов были переправлены на берег автомашины ГАЗ–АА и ЗИС–5, компрессоры и тракторы, даже два первых паровоза для узкоколейки. Всего — 5404 тонны материалов и оборудования для «Норильскстроя». Колесный пароход «Пясинец» Пясинский путь казался решением глобального логистического вопроса. От Норильска до Валька срочно начали тянуть железнодорожную ветку. В 1936 году город готовился принять еще больше грузов. Но Северный Ледовитый океан второй год показывал свой крутой нрав. Сначала караван застрял в Диксоне, потому что тяжелые льды не пускали его на восток, затем от сжатий и столкновений со льдинами дали течи несколько не приспособленных к полярным плаваньям судов. Пока боролись со льдами, август заканчивался, приближалась зима, река Пясина стремительно мелела... О том, как шел тот злополучный караван, можно прочесть в книгах Георгия Кублицкого, красноярского журналиста, который прошел весь путь с речниками и прямо по ходу судов издавал для них многотиражку. «С тревожащей быстротой падает уровень воды. Вынужденная задержка на Диксоне может оказаться для нас поистине роковой. Мелко, мелко... Разведочный катер мотается из стороны в сторону, нащупывая подходящий фарватер. И все же попадаем в ловушку, забиваемся в протоку, выход из которой преграждает подводная коса. Пятимся назад, баржа садится на мель, пароход «Лесник» застревает поперек протоки. Красный глаз его бортового огня кажется сигналом беды... Вторые сутки штурмуем Глуховский перекат. Теплоход перетаскивает баржи чуть не посуху. У них пробоины, поломаны рули. Железные, тяжелогруженые баржи пройти перекат не могут. Если оставить их здесь, погиб– нут при весеннем ледоходе. Впервые серьезно говорили о зимовке на Пясине. Часть людей будут вывозить самолеты. Срочно выпускаем номер газеты с передовой статьей: «Если придется зимовать, встретим зимовку в полной готовности!» Из 22 700 тонн грузов, направленных на строительство комбината в 1936 году, на Валек доставили только 6 тысяч тонн, 1700 тонн возвращены обратно и 15 тысяч тонн оставлены на зимовку на озере Пясино. Грузы вмерзли в лед в 85 км от Валька, откуда их забирали уже зимой тракторами. Пясинские экспедиции были признаны провалившимися. Валек не стал морским портом. Все силы были брошены на Дудинку и строительство дороги к ее порту.

1 августа 1958 года На улицах появились первые цистерны с квасом местного производства. Это маленький, но очень вкусный норильский юбилей. Многие горожане до сих пор вспоминают желтую бочку на летних улицах Норильска, эмалированный бидончик с гремящей крышечкой... Если разобраться, у норильского кваса своя длинная история. 1965 год То, что в 1958–м появились первые бочки–цистерны, не значит, что до этого в Норильске не было кваса. В 1944 году в городе создается бродильный цех, позже выросший в норильский пивзавод. Ассортимент 1944 года — квас хвойный, квас витаминный солодовый, пиво и брага. Через год добавились квас хлебный, газированная вода, сиропы и морсы. Производство пива и витаминных напитков тогда было не баловством — их делали, чтобы победить цингу. Говорят, хвойный квас был целебным, но очень горьким. А вот хлебный квас норильчане пили с удовольствием: он был на живых дрожжах, как домашний. К 1969 году по магазинам и в цистернах для уличной торговли развозилось по 8–10 тысяч литров кваса ежедневно. Летом к желтым бочкам выстраивались длинные очереди. Автоматы на углу Ленинского проспекта и улицы Дзержинского. 1988 год Квасных бочек летом было очень много: на Ленинском проспекте, возле «Ламы» и «Таймыра», на Октябрьской площади, около магазина «Москва», старого базара на улице Кирова, на пляже у Долгого озера и, конечно, возле городского стадиона. Норильчане в связи с квасом вспоминают такую городскую легенду. Бочку с пенным напитком у стадиона оставляли «ночевать» там же, только запирали горлышко цистерны и краны. Однажды ночью подростки из соседнего двора на ул. Б. Хмельницкого, 8, укатили такую бочку с квасом. Всю ночь квас пил весь двор, растаскивая по домам ведрами. А один из друзей припозднился: выходит с бидончиком в полпятого утра, а там уже милиция протокол пишет. «Куда это вы, молодой человек?» — «За молоком». Та самая украденная бочка с квасом. 1988 год В 1980–х годах в городе появились автоматы по продаже прохладительных напитков, быстро завоевавшие популярность у норильчан. Так разливались не только вода «газированная» и «с сиропом», но и пиво, и квас. В жаркие летние дни это приносило норильской торговле немалые деньги. Только газвода за три копейки ежедневно давала прибыль до трех тысяч рублей.

Светлана Гунина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В этот день первый пясинский караван судов с грузами для норильского строительства вышел из Дудинки. Сейчас нам сложно представить, но в годы норильского «младенчества» водный путь к нам из Красноярска и Дудинки лежал... через Северный Ледовитый океан. Пока до Дудинского порта не построили железную дорогу, грузы нужно было как–то доставлять, а это 100 км по тундровому бездорожью. Придумали вариант: по Енисею до Диксона, далее по Карскому морю до мыса Входного, в устье реки Пясины и по ней до фактории Валек на реке Норилке. 8 августа 1935 года стартовал первый такой пясинский караван. Несмотря на то что он состоял из речных судов и барж, совершенно не приспособленных для ледового плавания, в ту навигацию три каравана судов успешно пришли в порт Валёк. «Порт» — это громко сказано. Ни причалов, ни железнодорожного полотна там еще не было, зато от него до Норильска — всего 14 километров. В 1935 году на Вальке вручную, по пояс в воде, выгружали машины и цемент, продукты и одежду, рельсы и взрывчатку, горючее и медикаменты. Без каких–либо механизмов были переправлены на берег автомашины ГАЗ–АА и ЗИС–5, компрессоры и тракторы, даже два первых паровоза для узкоколейки. Всего — 5404 тонны материалов и оборудования для «Норильскстроя».Пясинский путь казался решением глобального логистического вопроса. От Норильска до Валька срочно начали тянуть железнодорожную ветку. В 1936 году город готовился принять еще больше грузов. Но Северный Ледовитый океан второй год показывал свой крутой нрав. Сначала караван застрял в Диксоне, потому что тяжелые льды не пускали его на восток, затем от сжатий и столкновений со льдинами дали течи несколько не приспособленных к полярным плаваньям судов. Пока боролись со льдами, август заканчивался, приближалась зима, река Пясина стремительно мелела...О том, как шел тот злополучный караван, можно прочесть в книгах Георгия Кублицкого, красноярского журналиста, который прошел весь путь с речниками и прямо по ходу судов издавал для них многотиражку. «С тревожащей быстротой падает уровень воды. Вынужденная задержка на Диксоне может оказаться для нас поистине роковой. Мелко, мелко... Разведочный катер мотается из стороны в сторону, нащупывая подходящий фарватер. И все же попадаем в ловушку, забиваемся в протоку, выход из которой преграждает подводная коса. Пятимся назад, баржа садится на мель, пароход «Лесник» застревает поперек протоки. Красный глаз его бортового огня кажется сигналом беды... Вторые сутки штурмуем Глуховский перекат. Теплоход перетаскивает баржи чуть не посуху. У них пробоины, поломаны рули. Железные, тяжелогруженые баржи пройти перекат не могут. Если оставить их здесь, погиб– нут при весеннем ледоходе. Впервые серьезно говорили о зимовке на Пясине. Часть людей будут вывозить самолеты. Срочно выпускаем номер газеты с передовой статьей: «Если придется зимовать, встретим зимовку в полной готовности!»Из 22 700 тонн грузов, направленных на строительство комбината в 1936 году, на Валек доставили только 6 тысяч тонн, 1700 тонн возвращены обратно и 15 тысяч тонн оставлены на зимовку на озере Пясино. Грузы вмерзли в лед в 85 км от Валька, откуда их забирали уже зимой тракторами. Пясинские экспедиции были признаны провалившимися. Валек не стал морским портом. Все силы были брошены на Дудинку и строительство дороги к ее порту.На улицах появились первые цистерны с квасом местного производства. Это маленький, но очень вкусный норильский юбилей. Многие горожане до сих пор вспоминают желтую бочку на летних улицах Норильска, эмалированный бидончик с гремящей крышечкой... Если разобраться, у норильского кваса своя длинная история.То, что в 1958–м появились первые бочки–цистерны, не значит, что до этого в Норильске не было кваса. В 1944 году в городе создается бродильный цех, позже выросший в норильский пивзавод. Ассортимент 1944 года — квас хвойный, квас витаминный солодовый, пиво и брага. Через год добавились квас хлебный, газированная вода, сиропы и морсы. Производство пива и витаминных напитков тогда было не баловством — их делали, чтобы победить цингу.Говорят, хвойный квас был целебным, но очень горьким. А вот хлебный квас норильчане пили с удовольствием: он был на живых дрожжах, как домашний. К 1969 году по магазинам и в цистернах для уличной торговли развозилось по 8–10 тысяч литров кваса ежедневно. Летом к желтым бочкам выстраивались длинные очереди.Квасных бочек летом было очень много: на Ленинском проспекте, возле «Ламы» и «Таймыра», на Октябрьской площади, около магазина «Москва», старого базара на улице Кирова, на пляже у Долгого озера и, конечно, возле городского стадиона. Норильчане в связи с квасом вспоминают такую городскую легенду. Бочку с пенным напитком у стадиона оставляли «ночевать» там же, только запирали горлышко цистерны и краны. Однажды ночью подростки из соседнего двора на ул. Б. Хмельницкого, 8, укатили такую бочку с квасом. Всю ночь квас пил весь двор, растаскивая по домам ведрами. А один из друзей припозднился: выходит с бидончиком в полпятого утра, а там уже милиция протокол пишет. «Куда это вы, молодой человек?» — «За молоком».В 1980–х годах в городе появились автоматы по продаже прохладительных напитков, быстро завоевавшие популярность у норильчан. Так разливались не только вода «газированная» и «с сиропом», но и пиво, и квас. В жаркие летние дни это приносило норильской торговле немалые деньги. Только газвода за три копейки ежедневно давала прибыль до трех тысяч рублей.

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