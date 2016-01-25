[Индекс номера 116 (27.07.2018)]



Сотрудничество

Плодись, рыбка!

475 тысяч молоди сибирского осетра выпустили в Енисей. Проект восполнения водных биоресурсов реализует компания «Норникель». Мероприятие обошлось в 45 миллионов рублей.



Работы, направленные на инкубацию и последующий выпуск молоди ценных пород рыб в водные объекты с целью их воспроизводства Заполярный филиал «Норникеля» ведет на протяжении многих лет. Выращивание осуществляется на производственных мощностях специализированной организации. В прошлом году в Енисей было выпущено 300 тысяч экземпляров сибирского осетра на общую сумму 27,6 миллиона рублей. В целом компания планирует выпустить в водные объекты Красноярского края до 900 тысяч единиц осетра на общую сумму свыше 90 миллионов рублей. «Норникель» в очередной раз бьет рекорды по объему финансирования экологических мероприятий, отмечает директор природоохранных программ организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов. До 2020 года компания планирует потратить на охрану природы более 250 миллиардов рублей. Нынешняя акция по масштабам не имеет себе равных — обычно компании выпускают в водоемы 10–20 тысяч мальков, максимум 100 000. Проблема с популяцией осетровых в стране от Волги до Енисея, Ангары, Байкала и Дальнего Востока стоит очень остро. Осетровые находятся на грани исчезновения, и немалые усилия, которые «Норникель» прилагает в области восстановления популяции ценных пород рыб, на деле подтверждают тот факт, что защита окружающей среды является одним из приоритетов компании. Иван Аникевич, начальник отдела по воспроизводству водных биологических ресурсов Енисейского территориального управления Росрыболовства: – Енисей — самая важная жизненная артерия Красноярского края, Тывы и Хакасии. Он нуждается в пополнении водных и рыбных запасов. Согласно заключению экспертов, только сибирского осетра в год требуется выпускать до 100 000 тонн — это 8 миллионов мальков только одного осетра сибирского. В прошлом году в реку было выпущено более 2 миллионов молоди, это хороший, но все же недостаточный результат. Нам нужна большая вовлеченность хозяйствующих субъектов, и участие «Норникеля» играет заметную роль в данном процессе.

На примерку становись На «Надежде» открылся новый салон по выдаче спецодежды. Здесь работника предприятия оденут с головы до ног, выдадут все: от нательного белья до пуховика, от тапочек до резиновых сапог. Каждому сотруднику «Норникеля», особенно представителям рабочих профессий положен довольно внушительный гардероб: одежда и обувь и на зиму, и на лето. В 2014 году вступили в силу новые отраслевые нормы, которые еще больше расширили перечень выдаваемой спецодежды. Соответственно персонал стал чаще получать новую спецовку, а на помещения для ее выдачи повысилась нагрузка, возле них вырастали очереди. В среднем каждый сотрудник посещает пункт выдачи спецодежды не реже раза в месяц: срок годности, например, рабочих ботинок — полгода, а облачение плавильщика может прийти в негодность и до истечения срока носки. Полтора года назад рабочие НМЗ озвучили назревшую проблему перед своим руководством. На «Надежде» она усугублялась еще и тем, что основное количество раздевалок находится в центральном бытовом комплексе, а старое помещение выдачи спецодежды располагалось в южном АБК, куда нужно было идти около 800 метров. Такая ситуация, безусловно, доставляла неудобство работникам, положение дел требовалось исправить. В среду в ЦБК «Надежды» в отремонтированном помещении открылся новый салон спецодежды. Теперь он обеспечивает униформой весь персонал НМЗ, а это порядка двух тысяч человек. Как рассказал директор Надеждинского металлургического завода Владислав Любезных, новое помещение с двумя примерочными втрое больше старого — 348 квадратных метров против 108. Проходимость — до ста посетителей в сутки. Как уверяют сотрудники салона, они смогут обеспечить всем необходимым рабочих любого роста и телосложения — в наличии имеется обувь от 35 до 49 размера и одежда от 40 до 76 размера. Кроме того, на предприятии постоянно ведется обновление и подбор новых типов спецодежды — с улучшенными качествами, обладающих более эффективной защитой от вредных и опасных производственных факторов. В 2017 году затраты на спецодежду и средства индивидуальной защиты работников ЗФ «Норникеля» составили свыше 1 миллиарда 40 миллионов рублей. Таким образом, средние затраты на одного работника ЗФ — а всего на предприятии трудятся около 22 тысяч человек — составили почти 47 000 рублей.

Светлана Гунина Фото Ростислава Золотарева

Законные требования В ЮАР оценили вклад «Норникеля» в дело борьбы с незаконным оборотом сырья драгоценных металлов. Третья Российско–Южноафриканская конференция по металлам платиновой группы состоялась в Йоханнесбурге. Мероприятие проводилось в рамках программы действий межправительственного комитета России и ЮАР. В работе конференции приняли участие министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин и министр минеральных ресурсов ЮАР Гведе Манташе. Особое внимание участники конференции уделили вопросам усиления борьбы с незаконным оборотом сырья драгоценных металлов. Опыт «Норникеля» представили начальник отдела международных программ блока корпоративной защиты Владимир Загоскин и главный научный сотрудник Николай Харьков. Они рассказали о положительном опыте использования химико–криминалистических средств борьбы с контрабандой и трансграничным незаконным оборотом сырья драгметаллов. Был отмечен положительный эффект взаимодействия с правоохранительными органами, в первую очередь, с подразделениями Федеральной таможенной службы России. Это позволило эффективно пресекать попытки незаконного перемещения через границу материалов, содержащих драгметаллы — в том числе произведенные на предприятиях группы компаний «Норникель». Разработанные в химико–криминалистическом бюро (ХКБ) «Норникеля» ноу–хау — своего рода «ДНК–тест» по выявлению содержания и идентификации происхождения драгметаллов в составе любой продукции, перемещаемой через границу — после комплексного тестирования и верификации получили одобрение и признание как у специалистов ведущих мировых горно–металлургических предприятий, так и правоохранительных органов России и ЮАР. Рассматривается возможность расширения банка ХКБ за счет образцов продукции горно–металлургических компаний ЮАР, что позволит в перспективе применять уникальные идентификационные методики «Норникеля» в международной практике. Это станет возможным после прохождения соответствующей сертификации европейской сетью криминалистических институтов. Предложения представителей компании вызвали живой интерес у участников конференции. Председатель Национального регулятора ЮАР по алмазам и драгоценным металлам Сесил Кхоза особо отметил роль «Норникеля» и его инициатив. Он также поддержал идею создания объединенного банка данных продуктов и сырья мировых производителей МПГ–металлов. Одним из итогов конференции явилась разработка и согласование «дорожной карты», содержащей мероприятия на ближайшую перспективу как в контексте межгосударственного сотрудничества, так и по взаимодействию платинодобывающих компаний России и ЮАР.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Работы, направленные на инкубацию и последующий выпуск молоди ценных пород рыб в водные объекты с целью их воспроизводства Заполярный филиал «Норникеля» ведет на протяжении многих лет. Выращивание осуществляется на производственных мощностях специализированной организации. В прошлом году в Енисей было выпущено 300 тысяч экземпляров сибирского осетра на общую сумму 27,6 миллиона рублей. В целом компания планирует выпустить в водные объекты Красноярского края до 900 тысяч единиц осетра на общую сумму свыше 90 миллионов рублей.«Норникель» в очередной раз бьет рекорды по объему финансирования экологических мероприятий, отмечает. До 2020 года компания планирует потратить на охрану природы более 250 миллиардов рублей. Нынешняя акция по масштабам не имеет себе равных — обычно компании выпускают в водоемы 10–20 тысяч мальков, максимум 100 000. Проблема с популяцией осетровых в стране от Волги до Енисея, Ангары, Байкала и Дальнего Востока стоит очень остро. Осетровые находятся на грани исчезновения, и немалые усилия, которые «Норникель» прилагает в области восстановления популяции ценных пород рыб, на деле подтверждают тот факт, что защита окружающей среды является одним из приоритетов компании.– Енисей — самая важная жизненная артерия Красноярского края, Тывы и Хакасии. Он нуждается в пополнении водных и рыбных запасов. Согласно заключению экспертов, только сибирского осетра в год требуется выпускать до 100 000 тонн — это 8 миллионов мальков только одного осетра сибирского. В прошлом году в реку было выпущено более 2 миллионов молоди, это хороший, но все же недостаточный результат. Нам нужна большая вовлеченность хозяйствующих субъектов, и участие «Норникеля» играет заметную роль в данном процессе.Каждому сотруднику «Норникеля», особенно представителям рабочих профессий положен довольно внушительный гардероб: одежда и обувь и на зиму, и на лето. В 2014 году вступили в силу новые отраслевые нормы, которые еще больше расширили перечень выдаваемой спецодежды. Соответственно персонал стал чаще получать новую спецовку, а на помещения для ее выдачи повысилась нагрузка, возле них вырастали очереди. В среднем каждый сотрудник посещает пункт выдачи спецодежды не реже раза в месяц: срок годности, например, рабочих ботинок — полгода, а облачение плавильщика может прийти в негодность и до истечения срока носки.Полтора года назад рабочие НМЗ озвучили назревшую проблему перед своим руководством. На «Надежде» она усугублялась еще и тем, что основное количество раздевалок находится в центральном бытовом комплексе, а старое помещение выдачи спецодежды располагалось в южном АБК, куда нужно было идти около 800 метров. Такая ситуация, безусловно, доставляла неудобство работникам, положение дел требовалось исправить.В среду в ЦБК «Надежды» в отремонтированном помещении открылся новый салон спецодежды. Теперь он обеспечивает униформой весь персонал НМЗ, а это порядка двух тысяч человек. Как рассказалновое помещение с двумя примерочными втрое больше старого — 348 квадратных метров против 108. Проходимость — до ста посетителей в сутки. Как уверяют сотрудники салона, они смогут обеспечить всем необходимым рабочих любого роста и телосложения — в наличии имеется обувь от 35 до 49 размера и одежда от 40 до 76 размера. Кроме того, на предприятии постоянно ведется обновление и подбор новых типов спецодежды — с улучшенными качествами, обладающих более эффективной защитой от вредных и опасных производственных факторов.В 2017 году затраты на спецодежду и средства индивидуальной защиты работников ЗФ «Норникеля» составили свыше 1 миллиарда 40 миллионов рублей. Таким образом, средние затраты на одного работника ЗФ — а всего на предприятии трудятся около 22 тысяч человек — составили почти 47 000 рублей.Третья Российско–Южноафриканская конференция по металлам платиновой группы состоялась в Йоханнесбурге. Мероприятие проводилось в рамках программы действий межправительственного комитета России и ЮАР. В работе конференции приняли участиеОсобое внимание участники конференции уделили вопросам усиления борьбы с незаконным оборотом сырья драгоценных металлов. Опыт «Норникеля» представили. Они рассказали о положительном опыте использования химико–криминалистических средств борьбы с контрабандой и трансграничным незаконным оборотом сырья драгметаллов. Был отмечен положительный эффект взаимодействия с правоохранительными органами, в первую очередь, с подразделениями Федеральной таможенной службы России. Это позволило эффективно пресекать попытки незаконного перемещения через границу материалов, содержащих драгметаллы — в том числе произведенные на предприятиях группы компаний «Норникель».Разработанные в химико–криминалистическом бюро (ХКБ) «Норникеля» ноу–хау — своего рода «ДНК–тест» по выявлению содержания и идентификации происхождения драгметаллов в составе любой продукции, перемещаемой через границу — после комплексного тестирования и верификации получили одобрение и признание как у специалистов ведущих мировых горно–металлургических предприятий, так и правоохранительных органов России и ЮАР. Рассматривается возможность расширения банка ХКБ за счет образцов продукции горно–металлургических компаний ЮАР, что позволит в перспективе применять уникальные идентификационные методики «Норникеля» в международной практике. Это станет возможным после прохождения соответствующей сертификации европейской сетью криминалистических институтов.Предложения представителей компании вызвали живой интерес у участников конференции.особо отметил роль «Норникеля» и его инициатив. Он также поддержал идею создания объединенного банка данных продуктов и сырья мировых производителей МПГ–металлов.Одним из итогов конференции явилась разработка и согласование «дорожной карты», содержащей мероприятия на ближайшую перспективу как в контексте межгосударственного сотрудничества, так и по взаимодействию платинодобывающих компаний России и ЮАР.

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