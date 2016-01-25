[Индекс номера 116 (27.07.2018)]



Мысли вслух

«ЧЕТВЁРКА» – ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО

Нет новости печальней этим летом — историческое здание легендарной четвёртой школы доживает свои последние дни. На его месте появится новая школа. Какой она будет, вот в чем вопрос.



Это здание было построено за 68 ударных дней и прослужило норильчанам в качестве учебного заведения 68 лет, есть знак в таком совпадении. Это вторая школа района сталинской застройки или Горстроя. В эксплуатацию ее сдали к 1 сентября, так же как и первую школу, годом раньше. Рекордные сроки строительства впечатляют и по сей день. Однако справедливости ради нужно напомнить, что возведение важных объектов велось в те дни методом народной стройки, когда в отделочных работах активно участвовали жители города, мечтающие о том, чтобы их дети пошли в самую современную школу. Сейчас, когда перед нами все более явственно маячит перспектива нового строительства, раздаются голоса: «Вот умели же тогда строить, не то что сейчас!». Я не согласен: построим сегодня и быстро, и на совесть. Но следует поговорить о качестве проектирования, комплексном подходе к использованию пространства вообще и высоком уровне организаторской работы. Все четыре школы–сталинки — суть одна: проектная основа, индивидуально адаптированная к климату, грунтам и ландшафту. Время отмеряло десятилетия, шли процессы старения. В 1980 году первая школа была реконструирована с заменой деревянных балок на усиленные железобетонные, а вот «четвёрку» тогда почему–то в очередь на реконструкцию не включили. Жизненный путь школы описан в замечательной книге Л. Н. Овчинниковой «Это было...», а вся история строительства норильских школ изложена в фундаментальном труде С. А. Стрючкова «История домов и людей» — рекомендую к ознакомлению. В 1992 году учебное заведение перепрофилировали в гимназию № 4, однако для меня это здание навсегда останется славной «четвёркой» моего детства, а затем и семейной школой. Там учился я, затем младшая сестра, потом дочь, а сейчас и младший сын. Вряд ли кто–либо может рассказать мне об этом архитектурном и социальном объекте что–то новое... Я её, родную, и сейчас вижу из окна своего дома. И вот случилось неизбежное. О, это будет грустная история, в ожидании сноса здания уже сжимается сердце... Думаю, то же самое чувствует любой неравнодушный горожанин. Подобное я ощущал, когда последовательно сносились надземные арочные переходы сетей ТВС и четырёхэтажки исторического квартала, в каждом из подъездов которого жили мои школьные друзья. Да, впереди комиссионные осмотры и экспертизы, однако лично у меня иллюзий не осталось — обветшалое строение придется сносить. И вот тут начинается самое интересное — что дальше? Первая хорошая новость — именно под «четвёркой» скала выходит практически на поверхность, то есть это место гарантированно выдержит любое сооружение. А по обе стороны от школы скала заглубляется, что и послужило одной из причин деформации фундаментов соседних жилых домов, об этом мне рассказывала моя мама, начальник техотдела УЖКХ. В те времена глубокое свайное фундирование еще не применялось. Сразу скажу, что я не верю в возможность продления срока эксплуатации этого объекта. Вряд ли кто–то поставит свою подпись под гарантиями безопасности детей. И первый же вопрос: что, если здание не сносить, а реконструировать, но капитально, вплоть до перекладки отдельных стен? Увы, такая работа не имеет не только экономического, но и общественно полезного смысла, потому что проблему комплексно не решит. А лет через десять– пятнадцать выплывут новые проблемы. Впрочем, можно попробовать заново построить архитектурную копию, в деталях совпадающую внешне, тут исторический опыт огромен. Весь Старый город разрушенной Варшавы выстроен после войны заново, я уж не говорю о немецком Дрездене. Однако полная историческая идентичность не нужна образовательным учреждениям, регламентные требования к которым давно возросли. Ну а если будет проведена серьезнейшая внутренняя перепланировка, вплоть до приведения в соответствие с современными требованиями размеров лестничных маршей? Тогда изменятся размеры актового и спортивного залов, или же придется сокращать количество других помещений, которых и так мало. Известно, что некоторые школы города вынужденно обзавелись вторыми корпусами, что чаще всего неудобно. Вот только другого выхода нет, здания старых школ в одиночку не справляются. Окна, кстати, при такой перестройке расположатся иначе. Впрочем, это же продиктует и требуемый размер новых классных комнат. Так что сохранение копии фасада окажется для строителей чертовски непростой задачей. А любые его изменения сведут на нет саму идею копии «четвёрки». Слышны предложения не реконструировать, а построить на месте копию такого же размера, в той же архитектурной эклектике и с максимальным приближением к оригиналу. Давайте представим, что из этого получится. Сейчас в «четвёрке» нет помещений для уроков технологии, то есть труда, если по–старому, и дети вынуждены были ходить на эти занятия в первую школу. Актовый зал в прошедшем учебном году не использовался в полную силу, так как простоял под ремонтами. Учащиеся начальных классов науки постигали во втором корпусе — бывшем двухэтажном детсаде без столовой, и подкрепляться они ходили под заполярным небом, не всегда ясным и не всегда тщательно укутанными. Ныне у нас одиннадцатилетний цикл обучения, в расписании много новых предметов, почти везде практикуется углубленное обучение. Итого, выверив цели и соблюдая все потребности процесса обучения и нормативы, мы получим новую школу, в которой смогут заниматься... одиннадцать классов, по одному на год обучения. И вряд ли получится наполнять классы 25 учащимися каждый. Да, мы получим новую, более или менее современную школу, но от силы всего для 120 учеников, а не для требуемых в демографическом запросе 850. Нет, товарищи, на месте бывшего здания «четвёрки» следует построить новое здание «четверки» — современное и передовое, если угодно. У этой школы будет не только всё необходимое для качественного обучения в XXI веке, но и определенный запас вместимости. Поверьте, будущие заказчики и проектанты, эта опция очень пригодится городу. Я не архитектор в базовом образовании и не методист, поэтому о необходимости бассейнов рассуждать не возьмусь. А вот настоящий школьный двор с открытой спортивной площадкой у «четверки» наконец–то появится, просторный и безопасный. В идеале он включит в себя и обновленный Пушкинский сквер. И лаборатории нужны школе — чем больше, тем лучше. Самое же главное — в перспективе. За годы накоплена огромная база современных проектов в северном исполнении, новые школы строят в ЯНАО, ХМАО и в Якутии. Если уж в давние времена за универсальную основу был взят проект материковский, то сейчас соблазн использовать готовое еще более велик. Взять на рынке проектов и доработать немного по требованиям заказчика. Однако вряд ли это позволит городу обойтись малой суммой, а мы имеем тот случай, когда скупой может заплатить дважды. Судьба «четвёрки» — первый звоночек, об этом нужно помнить. Как бы грустно нам ни было, здания сталинской застройки исторического центра неизбежно будут ветшать. Предстоящее проектирование и последующая стройка есть возможность именно сейчас отработать и обкатать новый архитектурный подход, когда вновь созданные здания будут преемственны обликом и благосклонно восприняты нашим небольшим историческим центром. Конечно, для этого нужна качественная архитектура, вкус, государственное мышление и, что скрывать, искренняя любовь к Норильску. И тогда мы получим большое современное здание, может, многокорпусное, сложное в объемах, которое к радости горожан окажется узнаваемым. Как в фасадных решениях, так и в оформлении территории с использованием тех самых очаровательных арок. И новая «четвёрка» не просто задаст актуальный комплексно–архитектурный стандарт, обозначив качественно новый этап организации городского пространства. Оно еще не раз выручит своими помещениями и другие норильские школы, когда настанет время обновляться и им. Она будет вместительной и, конечно же, красивой. Во всяком случае, мне очень хочется в это верить.

Вадим Денисов Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Это здание было построено за 68 ударных дней и прослужило норильчанам в качестве учебного заведения 68 лет, есть знак в таком совпадении. Это вторая школа района сталинской застройки или Горстроя. В эксплуатацию ее сдали к 1 сентября, так же как и первую школу, годом раньше.Рекордные сроки строительства впечатляют и по сей день. Однако справедливости ради нужно напомнить, что возведение важных объектов велось в те дни методом народной стройки, когда в отделочных работах активно участвовали жители города, мечтающие о том, чтобы их дети пошли в самую современную школу.Сейчас, когда перед нами все более явственно маячит перспектива нового строительства, раздаются голоса: «Вот умели же тогда строить, не то что сейчас!». Я не согласен: построим сегодня и быстро, и на совесть. Но следует поговорить о качестве проектирования, комплексном подходе к использованию пространства вообще и высоком уровне организаторской работы. Все четыре школы–сталинки — суть одна: проектная основа, индивидуально адаптированная к климату, грунтам и ландшафту.Время отмеряло десятилетия, шли процессы старения. В 1980 году первая школа была реконструирована с заменой деревянных балок на усиленные железобетонные, а вот «четвёрку» тогда почему–то в очередь на реконструкцию не включили. Жизненный путь школы описан в замечательной книге Л. Н. Овчинниковой «Это было...», а вся история строительства норильских школ изложена в фундаментальном труде С. А. Стрючкова «История домов и людей» — рекомендую к ознакомлению.В 1992 году учебное заведение перепрофилировали в гимназию № 4, однако для меня это здание навсегда останется славной «четвёркой» моего детства, а затем и семейной школой. Там учился я, затем младшая сестра, потом дочь, а сейчас и младший сын. Вряд ли кто–либо может рассказать мне об этом архитектурном и социальном объекте что–то новое... Я её, родную, и сейчас вижу из окна своего дома. И вот случилось неизбежное. О, это будет грустная история, в ожидании сноса здания уже сжимается сердце... Думаю, то же самое чувствует любой неравнодушный горожанин. Подобное я ощущал, когда последовательно сносились надземные арочные переходы сетей ТВС и четырёхэтажки исторического квартала, в каждом из подъездов которого жили мои школьные друзья.Да, впереди комиссионные осмотры и экспертизы, однако лично у меня иллюзий не осталось — обветшалое строение придется сносить. И вот тут начинается самое интересное — что дальше?Первая хорошая новость — именно под «четвёркой» скала выходит практически на поверхность, то есть это место гарантированно выдержит любое сооружение. А по обе стороны от школы скала заглубляется, что и послужило одной из причин деформации фундаментов соседних жилых домов, об этом мне рассказывала моя мама, начальник техотдела УЖКХ. В те времена глубокое свайное фундирование еще не применялось.Сразу скажу, что я не верю в возможность продления срока эксплуатации этого объекта. Вряд ли кто–то поставит свою подпись под гарантиями безопасности детей. И первый же вопрос: что, если здание не сносить, а реконструировать, но капитально, вплоть до перекладки отдельных стен?Увы, такая работа не имеет не только экономического, но и общественно полезного смысла, потому что проблему комплексно не решит. А лет через десять– пятнадцать выплывут новые проблемы.Впрочем, можно попробовать заново построить архитектурную копию, в деталях совпадающую внешне, тут исторический опыт огромен. Весь Старый город разрушенной Варшавы выстроен после войны заново, я уж не говорю о немецком Дрездене.Однако полная историческая идентичность не нужна образовательным учреждениям, регламентные требования к которым давно возросли.Ну а если будет проведена серьезнейшая внутренняя перепланировка, вплоть до приведения в соответствие с современными требованиями размеров лестничных маршей? Тогда изменятся размеры актового и спортивного залов, или же придется сокращать количество других помещений, которых и так мало.Известно, что некоторые школы города вынужденно обзавелись вторыми корпусами, что чаще всего неудобно. Вот только другого выхода нет, здания старых школ в одиночку не справляются. Окна, кстати, при такой перестройке расположатся иначе. Впрочем, это же продиктует и требуемый размер новых классных комнат. Так что сохранение копии фасада окажется для строителей чертовски непростой задачей. А любые его изменения сведут на нет саму идею копии «четвёрки».Слышны предложения не реконструировать, а построить на месте копию такого же размера, в той же архитектурной эклектике и с максимальным приближением к оригиналу. Давайте представим, что из этого получится.Сейчас в «четвёрке» нет помещений для уроков технологии, то есть труда, если по–старому, и дети вынуждены были ходить на эти занятия в первую школу. Актовый зал в прошедшем учебном году не использовался в полную силу, так как простоял под ремонтами. Учащиеся начальных классов науки постигали во втором корпусе — бывшем двухэтажном детсаде без столовой, и подкрепляться они ходили под заполярным небом, не всегда ясным и не всегда тщательно укутанными.Ныне у нас одиннадцатилетний цикл обучения, в расписании много новых предметов, почти везде практикуется углубленное обучение. Итого, выверив цели и соблюдая все потребности процесса обучения и нормативы, мы получим новую школу, в которой смогут заниматься... одиннадцать классов, по одному на год обучения. И вряд ли получится наполнять классы 25 учащимися каждый.Да, мы получим новую, более или менее современную школу, но от силы всего для 120 учеников, а не для требуемых в демографическом запросе 850. Нет, товарищи, на месте бывшего здания «четвёрки» следует построить новое здание «четверки» — современное и передовое, если угодно.У этой школы будет не только всё необходимое для качественного обучения в XXI веке, но и определенный запас вместимости. Поверьте, будущие заказчики и проектанты, эта опция очень пригодится городу. Я не архитектор в базовом образовании и не методист, поэтому о необходимости бассейнов рассуждать не возьмусь. А вот настоящий школьный двор с открытой спортивной площадкой у «четверки» наконец–то появится, просторный и безопасный. В идеале он включит в себя и обновленный Пушкинский сквер. И лаборатории нужны школе — чем больше, тем лучше.Самое же главное — в перспективе. За годы накоплена огромная база современных проектов в северном исполнении, новые школы строят в ЯНАО, ХМАО и в Якутии. Если уж в давние времена за универсальную основу был взят проект материковский, то сейчас соблазн использовать готовое еще более велик. Взять на рынке проектов и доработать немного по требованиям заказчика.Однако вряд ли это позволит городу обойтись малой суммой, а мы имеем тот случай, когда скупой может заплатить дважды. Судьба «четвёрки» — первый звоночек, об этом нужно помнить. Как бы грустно нам ни было, здания сталинской застройки исторического центра неизбежно будут ветшать. Предстоящее проектирование и последующая стройка есть возможность именно сейчас отработать и обкатать новый архитектурный подход, когда вновь созданные здания будут преемственны обликом и благосклонно восприняты нашим небольшим историческим центром.Конечно, для этого нужна качественная архитектура, вкус, государственное мышление и, что скрывать, искренняя любовь к Норильску. И тогда мы получим большое современное здание, может, многокорпусное, сложное в объемах, которое к радости горожан окажется узнаваемым. Как в фасадных решениях, так и в оформлении территории с использованием тех самых очаровательных арок.И новая «четвёрка» не просто задаст актуальный комплексно–архитектурный стандарт, обозначив качественно новый этап организации городского пространства. Оно еще не раз выручит своими помещениями и другие норильские школы, когда настанет время обновляться и им. Она будет вместительной и, конечно же, красивой. Во всяком случае, мне очень хочется в это верить.

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