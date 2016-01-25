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Фестиваль северной ягоды

[Индекс номера 117 (31.07.2018)]

Пополнение

Норильская станция скорой медицинской помощи пополнилась новыми автомобилями. На линию они выйдут через месяц.

Семь абсолютно новых автомобилей ГАЗ, которые заменят аналогичное количество старых машин, прибыло из Нижнего Новгорода (Горьковский автомобильный завод) через Красноярск. Транспортировка осуществлялась по Енисею. Три из них класса А (фельдшерские), три — класса В (врачебные), еще один — класса С (реанимационный). Друг от друга они отличаются внутренней начинкой — комплектованием занималась специализированная фирма «Луидор», оборудовавшая автомобили преимущественно отечественной медицинской техникой. Существенным их отличием от старой техники является более усовершенствованная светосигнализация. Три автомобиля будут переданы в Талнах и еще один — в Кайеркан, остальные будут работать в Центральном районе.
По словам и. о. главного врача станции скорой медицинской помощи Норильска Игоря Хмары, новые автомобили, приобретенные за счет краевых средств, начнут эксплуатировать примерно через месяц после оформления всей необходимой документации и обкатки, которая должна составить 1,5 тысячи км. Пока что на спидометрах порядка 100 км — путь от Дудинки до Норильска.
Добавим, что гарантийный срок автомобилей — один год, при этом они рассчитаны на пятилетнюю эксплуатацию. Впрочем, сколько они прослужат, во многом зависит от пробега.
«После списания устаревших автомобилей и с учетом новых наш автопарк составит 29 единиц. Ежедневно на линию выходят 18 бригад, остальные — в резерве. В предыдущий раз наш парк обновлялся в 2016 году, тогда к нам поступило шесть машин», — отметил Игорь Хмара.

Михаил Туаев
Фото Ирины Яринской
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Норильская станция скорой медицинской помощи пополнилась новыми автомобилями. На линию они выйдут через месяц.

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