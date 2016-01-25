[Индекс номера 117 (31.07.2018)]



Коммунальная проза

Прямая выгода

Управляющие компании Норильска проводят среди горожан собрания собственников жилья — с тем, чтобы ускорить переход на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями.



Специалисты коммунальных служб не скрывают, что они сами заинтересованы в переходе на прямые платежи, тогда как для самих собственников жилья фактически ничего не изменится: люди по–прежнему будут вносить квартплату через расчетно–кассовый центр. Изменится лишь внутренняя система прохождения денег: теперь управляющая организация не будет выступать посредником между поставщиком услуги и собственником квартиры, избегая таким образом нагрузки, которая ложится на нее из–за неплательщиков. Изменения в Жилищный кодекс были внесены 59–м ФЗ еще 3 апреля 2018 года, однако нововведения могут вступить в силу только после проведения собраний жильцов и документального согласия собственников с переходом на новую схему оплаты. Такие собрания в Норильске проходят, но многолетняя практика показывает, что явка на них обычно бывает крайне низкой. Так что следующий этап — это организация заочных собраний, когда сотрудники управляющей компании проводят поквартирный обход и лично разговаривают с собственниками. Обходы планируется начать уже в сентябре. Так или иначе, к концу года переход на прямой расчет состоится, к новой системе работы должны подготовиться ресурсоснабжающие организации — АО «НТЭК», МУП «КОС», а также региональные операторы. В чем состоят плюсы прямых платежей, разъяснила нам Галина Дроздова, заместитель генерального директора УК «Город» по правовым вопросам.

Нет - банкротству Упомянем еще об одном преимуществе перехода на прямые расчеты с РСО: в этом случае снизится число управляющих организаций–банкротов. Договоры на предоставление коммунальных услуг между РСО и УК будут действовать только в части содержания общего имущества, все денежные средства собственников напрямую будут поступать на счета РСО, и задолженность УК перед РСО перестанет увеличиваться, что в конечном итоге будет способствовать финансовому оздоровлению ситуации. Как показывает негативный опыт, существующий в нашем городе — а за последние десять лет сразу несколько компаний заявили о своем банкротстве, — при этом возникает неразбериха с платежами населения, в первую очередь это касается платы, вносимой авансом. Некоторым собственникам и нанимателям приходилось дважды оплачивать счета за один и тот же период. Кроме того, когда УК объявляет о банкротстве, РСО вряд ли сможет получить с нее задолженность в полном объеме. Переход на прямые расчеты с РСО способен предотвратить подобный исход.

Каждый сам за себя Прежде всего, по прямым договорам с ресурсоснабжающими организациями каждый собственник будет отвечать только по своим долгам, а не по долгам соседей. Дело в том, что когда сбором коммунальных платежей занимается управляющая организация, она формирует некий «общий котел», из которого затем выделяются деньги: на оплату коммунальных услуг поставщикам; на зарплату наемным работникам (сантехникам, электрикам, инженерно–техническому персоналу и так далее); на содержание общедомового имущества дома — оплату коммунальных ресурсов, потраченных на освещение, обогрев мест общего пользования, уборку подъездов, обустройство придомовой территории; на текущий ремонт общего имущества дома. Единственный источник подпитки «общего котла» — средства жильцов, поэтому платежеспособность УК полностью зависит от своевременной и полной оплаты счетов собственниками и нанимателями жилых помещений. В каждом многоквартирном доме Норильска всегда найдутся жильцы, у которых копятся долги. Управляющие компании, недополучая планируемую сумму оплаты, вынуждены перераспределять имеющиеся у них средства: сперва необходимо оплатить счета РСО, поэтому все деньги идут туда, а содержание и ремонт дома финансируются по остаточному принципу. Получается, что добросовестные жильцы, в полной мере расплачиваясь за квартиру, услуги при этом недополучают: подъезд не ремонтируется, лифт не работает, двор от снега не чистят и прочее, прочее, прочее. Вместо того чтобы заниматься содержанием дома в порядке, УК вынуждена бесконечно латать дыры в бюджете. По новой схеме расчетов деньги будут напрямую уходить на оплату коммунальных услуг, а на счет УК будет переводиться только плата за содержание и текущий ремонт дома.

Строгий учёт Предстоящие нововведения, помимо прочего, позволят создать условия для повышения качества коммунальных услуг. Ресурсоснабжающие организации — это крупные компании, у них больше возможностей для совершенствования системы предоставления и учета услуг ЖКХ, организации контроля лицевого счета клиентами через личный кабинет, внедрения автоматической системы передачи показаний счетчиков и так далее.

Контроль качества Следует учесть, что за управляющей компанией сохраняется обязанность по осуществлению контроля за своевременной и качественной поставкой коммунальных услуг в дом, то есть собственникам не придется самим выяснять у различных РСО, на каком участке возникла проблема. Также при введении прямых договоров между РСО и собственниками в обязанности жилищной компании будет входить: обеспечение постоянной готовности инженерных сетей и другого оборудования, входящих в состав общедомового имущества, к предоставлению коммунальных услуг; предоставление РСО информации, необходимой для начисления платы за коммунальные услуги, в том числе о показаниях индивидуальных приборов учета, если они поступают от собственников и нанимателей помещений; контроль качества коммунальных ресурсов и непрерывности их подачи до границ общего имущества в доме; рассмотрение обращений о нарушении требований к качеству коммунальных услуг и непрерывности обеспечения такими услугами, нарушениях при расчете размера платы за коммунальные услуги и ряд других. При этом нужно отметить, что заключение прямого договора — это результат свободного волеизъявления собственников помещений в многоквартирном доме, для этого на общем собрании собственников должно быть принято соответствующее решение. Прямой договор считается заключенным между ресурсоснабжающей организацией и всеми собственниками помещений в доме с даты, определенной в решении общего собрания.

Марина Андриюк Фото Владимира Макушкина и Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Специалисты коммунальных служб не скрывают, что они сами заинтересованы в переходе на прямые платежи, тогда как для самих собственников жилья фактически ничего не изменится: люди по–прежнему будут вносить квартплату через расчетно–кассовый центр. Изменится лишь внутренняя система прохождения денег: теперь управляющая организация не будет выступать посредником между поставщиком услуги и собственником квартиры, избегая таким образом нагрузки, которая ложится на нее из–за неплательщиков.Изменения в Жилищный кодекс были внесены 59–м ФЗ еще 3 апреля 2018 года, однако нововведения могут вступить в силу только после проведения собраний жильцов и документального согласия собственников с переходом на новую схему оплаты. Такие собрания в Норильске проходят, но многолетняя практика показывает, что явка на них обычно бывает крайне низкой. Так что следующий этап — это организация заочных собраний, когда сотрудники управляющей компании проводят поквартирный обход и лично разговаривают с собственниками. Обходы планируется начать уже в сентябре. Так или иначе, к концу года переход на прямой расчет состоится, к новой системе работы должны подготовиться ресурсоснабжающие организации — АО «НТЭК», МУП «КОС», а также региональные операторы.В чем состоят плюсы прямых платежей, разъяснила намУпомянем еще об одном преимуществе перехода на прямые расчеты с РСО: в этом случае снизится число управляющих организаций–банкротов. Договоры на предоставление коммунальных услуг между РСО и УК будут действовать только в части содержания общего имущества, все денежные средства собственников напрямую будут поступать на счета РСО, и задолженность УК перед РСО перестанет увеличиваться, что в конечном итоге будет способствовать финансовому оздоровлению ситуации.Как показывает негативный опыт, существующий в нашем городе — а за последние десять лет сразу несколько компаний заявили о своем банкротстве, — при этом возникает неразбериха с платежами населения, в первую очередь это касается платы, вносимой авансом. Некоторым собственникам и нанимателям приходилось дважды оплачивать счета за один и тот же период.Кроме того, когда УК объявляет о банкротстве, РСО вряд ли сможет получить с нее задолженность в полном объеме. Переход на прямые расчеты с РСО способен предотвратить подобный исход.Прежде всего, по прямым договорам с ресурсоснабжающими организациями каждый собственник будет отвечать только по своим долгам, а не по долгам соседей. Дело в том, что когда сбором коммунальных платежей занимается управляющая организация, она формирует некий «общий котел», из которого затем выделяются деньги: на оплату коммунальных услуг поставщикам; на зарплату наемным работникам (сантехникам, электрикам, инженерно–техническому персоналу и так далее); на содержание общедомового имущества дома — оплату коммунальных ресурсов, потраченных на освещение, обогрев мест общего пользования, уборку подъездов, обустройство придомовой территории; на текущий ремонт общего имущества дома. Единственный источник подпитки «общего котла» — средства жильцов, поэтому платежеспособность УК полностью зависит от своевременной и полной оплаты счетов собственниками и нанимателями жилых помещений.В каждом многоквартирном доме Норильска всегда найдутся жильцы, у которых копятся долги. Управляющие компании, недополучая планируемую сумму оплаты, вынуждены перераспределять имеющиеся у них средства: сперва необходимо оплатить счета РСО, поэтому все деньги идут туда, а содержание и ремонт дома финансируются по остаточному принципу. Получается, что добросовестные жильцы, в полной мере расплачиваясь за квартиру, услуги при этом недополучают: подъезд не ремонтируется, лифт не работает, двор от снега не чистят и прочее, прочее, прочее. Вместо того чтобы заниматься содержанием дома в порядке, УК вынуждена бесконечно латать дыры в бюджете.По новой схеме расчетов деньги будут напрямую уходить на оплату коммунальных услуг, а на счет УК будет переводиться только плата за содержание и текущий ремонт дома.Предстоящие нововведения, помимо прочего, позволят создать условия для повышения качества коммунальных услуг. Ресурсоснабжающие организации — это крупные компании, у них больше возможностей для совершенствования системы предоставления и учета услуг ЖКХ, организации контроля лицевого счета клиентами через личный кабинет, внедрения автоматической системы передачи показаний счетчиков и так далее.Следует учесть, что за управляющей компанией сохраняется обязанность по осуществлению контроля за своевременной и качественной поставкой коммунальных услуг в дом, то есть собственникам не придется самим выяснять у различных РСО, на каком участке возникла проблема.Также при введении прямых договоров между РСО и собственниками в обязанности жилищной компании будет входить: обеспечение постоянной готовности инженерных сетей и другого оборудования, входящих в состав общедомового имущества, к предоставлению коммунальных услуг; предоставление РСО информации, необходимой для начисления платы за коммунальные услуги, в том числе о показаниях индивидуальных приборов учета, если они поступают от собственников и нанимателей помещений; контроль качества коммунальных ресурсов и непрерывности их подачи до границ общего имущества в доме; рассмотрение обращений о нарушении требований к качеству коммунальных услуг и непрерывности обеспечения такими услугами, нарушениях при расчете размера платы за коммунальные услуги и ряд других.При этом нужно отметить, что заключение прямого договора — это результат свободного волеизъявления собственников помещений в многоквартирном доме, для этого на общем собрании собственников должно быть принято соответствующее решение. Прямой договор считается заключенным между ресурсоснабжающей организацией и всеми собственниками помещений в доме с даты, определенной в решении общего собрания.

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