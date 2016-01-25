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Фестиваль северной ягоды

[Индекс номера 117 (31.07.2018)]

 Фестиваль 
В нашем лукошке всего понемножку

Погода на Фестивале северной ягоды в этом году испытывала на прочность и организаторов, и участников, но желающих попасть на праздник это не остановило. Оба выходных дня народ «хороводил» на турбазе «Оль–Гуль», несмотря ни на что.

Дождь, зарядивший еще ночью, не прекращался все утро субботы, и казалось, что при таких условиях вряд ли кто поедет за город наслаждаться природой. Но к полудню в облаках появился просвет, и горожане постепенно стали подтягиваться на «Оль–Гуль». И даже когда водой залило аппаратуру на сцене и пришлось перенести концерт в здание лыжной базы, разгулявшихся норильчан это не смутило. В мастер– классах, фотосессиях и конкурсах приняли участие сотни неугомонных детей и взрослых. Все остались в полном восторге от фестиваля.

Гости фестиваля
Александр Байденко
Семья Байденко из Шушенского, Александр и Татьяна, недавно отметившие свою серебряную свадьбу, привезли в Норильск образцы варенья, сыров, которые они делают в своем имении «Велес». А еще прихватили с собой горшочки со свежей земляникой, совсем немножко — всего восемь штук, которые разошлись за считанные минуты.
Семья эта предпочитает жить на природе, пользуется ее дарами и приглашает всех желающих к себе в гости: можно летом приехать в их имение на контактную ферму, где вас поселят в домиках, научат доить козу, покажут, как делается сыр. Тут же приготовят шашлык. Те, кто хочет почувствовать себя фермером, смогут поработать на земляничном поле, помочь в сборе урожая, а заодно и полакомиться ягодами. Не так давно, кстати, семья получила государственную поддержку на развитие своего крестьянско–фермерского хозяйства.
Как рассказывают супруги, с путешествием в Норильск у них возникло немало организационных трудностей, связанных, в том числе, и с ремонтов взлетки.
– Честно скажу, город мы представляли себе по–другому. И были удивлены, что центр Норильска так похож на Железногорск. А природа у вас очень своеобразная, по мне, так наша тайга красивее. Но норильчане — очень контактный и приятный в общении народ, — делится впечатлениями Александр.
В воскресенье гости из Шушенского показали норильчанам старославянский обряд призывания солнца, условно закапывали в здании лыжной базы условную молнию, чтобы прогнать дождь. Народ увлеченно водил хоровод, те, кто замерз, успели в нем согреться от тепла ближнего.

Что нам дождик проливной?
Команда «Морошкино лукошко»
Были все предпосылки к тому, чтобы объявленный конкурс «На привале» не состоялся: моросящий дождь, температура воздуха +4 и ветерок. Организаторы уже подумывали отменить конкурс. Кто ж в такую погоду станет поляны для отдыха обустраивать? Но нет. Шесть команд, как и было заявлено, в условленный час заняли свои позиции. Героические люди, представлявшие детские сады № 5, 8, 14, 92, а также Центр семьи «Норильский» и школу–интернат № 2, из подручных материалов и домашних заготовок, согласно условиям конкурса, мастерили навесы, устанавливали палатки и обустраивали площадки для развлечений.
Маша ягодку нашла
Очень гостеприимной оказалась команда «Мастерская тундровичка» (д/с № 8): они присказками гостей завлекали, загадки им загадывали, чаем угощали и предлагали изготовить сувениры своими руками.
Команда «Гавайский коктейль»
Креативно к конкурсу подошли ребята из команды «Грибники на привале» (ЦС «Норильский»), которые представили зрителям картину норильского художника–самородка, а экскурсовод подробно рассказала о содержании и сверхидее данного полотна.
Команда «Грибники на привале»
Команда «КосмоСад» (д/с № 5) боролась с мусором с помощью инопланетян, а команды «Гавайский коктейль» и «Морошкино лукошко» великолепно исполняли частушки.
В итоге все получили дипломы победителей в разных номинациях.
Рисуют все – и стар...
... и млад

Сказочно
А пока команды работали над своими площадками, на импровизированной сцене в здании базы ребятишки смотрели сказку «Ягодная история», которую придумали и показали артисты норильского драмтеатра Денис Ганин и Юлия Новикова. Это была история о том, как хитрюга–лисица без конца воровала у медведя разные вкусности (и целую корзину ягод, между прочим, тоже украла!), но потом ее поймали (не без помощи юных зрителей), наказали, перевоспитали, и восторжествовали мир и дружба.
Оба фестивальных дня гостей согревали чаем и угощали блюдами национальной кухни в гостеприимном чуме родовой нганасанской общины «Ня–Танса». Малыши наслаждались общением с оленятами, обитающими в загончике рядом.
Ягодная история
Вообще, развлечений на «Оль–Гуле» в эти дни было много — только успевай. Большой популярностью у гостей пользовалась фотозона с огромными жарками, организованная кинокомплексом «Родина», за два дня там сфотографировались 552 человека. Все фотографии, кстати, можно увидеть в группах «Ягодный объектив» в соцсетях «ВК» и «Fb». В общем, воспоминаний об этом вкусном празднике хватит до следующего лета.
Хитрая лисичка очаровала всех

Вкусно и полезно
Стоит отметить, что северные ягоды — это не только неповторимый вкус, но и большая польза для здоровья, а на столе им найдется место и в десертах, и в холодных закусках, и в горячих блюдах. О самых известных дарах тундры нам рассказала Екатерина Лисовская, замначальника Дирекции заповедников Таймыра и автор книги «Растения Севера».
Брусника
В любой овощной салат добавьте немного ягод брусники и можете смело назвать «Северный». Ее листья, свежие и сушеные, заваривают как чай, готовят из них отвар. Это хорошее средство при почечнокаменной болезни, остеохондрозе и артритах. Собирать листья впрок нужно или весной до начала цветения, или осенью, после того как созреют ягоды. Летние листья при сушке чернеют и в чай не годятся. Брусничный сок рекомендуют пить при легких формах гипертонической болезни: полкилограмма ягод залить половиной стакана воды и кипятить 10 минут на медленном огне, после чего ягоды перетереть, отжать, процедить.
Голубика
Ягоды голубики — великолепное лакомство и прямо с куста, и дома, со сгущенкой. Отвар из сушеных ягод — хорошее жаропонижающее средство: берется одна часть ягод на десять частей воды, кипятить на медленном огне 20–30 минут. Интересно то, что голубика — растение очень древнее. А мы, северяне, можем гордиться тем, что Заполярье — родина голубики. Некоторые ученые считают, что первые виды голубики появились здесь, за полярным кругом, в мезозойскую эру.
Княженика
Большой урожай ягод княженики случается не каждый год. Изначально ее называли поленикой — она растет на полянах, а так как считалась вкуснейшей северной ягодой, то нередко доставлялась к княжескому столу, вот и стала княженикой. Еще ее называют арктической малиной, красной морошкой, что, с ботанической точки зрения, справедливо — княженика и морошка относятся к одному роду растений Rubus — малина. Ягоды княженики содержат рекордное количество витамина С — 200 мг в 100 граммах ягоды. Сушеные ягоды применяются как противоцинготное средство и как жаропонижающее. Листья княженики можно заваривать как чай.
Морошка
Морошка — предмет любви и гордости любого северянина, наш северный бренд. Морошка может похвастаться высоким содержанием калия и магния. В 100 граммах (это примерно полстакана ягод) содержится необходимая нашему организму суточная доза калия, который регулирует кислотно–щелочное равновесие крови, активизирует мышечную работу сердца, благотворно влияет на работу кожи и почек. Морошка — рекордсмен по содержанию каротина не только среди северных ягод, она превзошла в этом даже апельсин — в нем каротина в сто раз меньше, чем в северной красавице. Каротин в нашем организме превращается в витамин А.
Смородина
В красной смородине в большом количестве содержится пектин — желирующее вещество. Добавьте ее к чернике, бруснике или голубике, и она придаст варенью не только желейную консистенцию, но и кислинку (недаром красную смородину в народе прозвали кислицей). Ягоды красной смородины — признанное средство в борьбе с болезнью века — атеросклерозом (закупоркой кровеносных сосудов холестериновыми бляшками). Пектиновые вещества связывают и выводят из организма холестерин. Хороша она и при простуде в морсе в сочетании с брусникой.
Черника
Большое количество витамина А в составе черники делает ее полезной для глаз. Черничные препараты можно купить, а можно приготовить самостоятельно, например, черничную спиртовую настойку (200 г сухих ягод настаивать на 500 мл водки 10 дней) или водный настой (2 столовые ложки сухих ягод черники заливают стаканом холодной воды и настаивают 8 часов). Настой листьев может применяться при сахарном диабете. Содержащееся там вещество миртиллин действует подобно инсулину.
Шикша
Шикша черная, водяника сибирская, вороника — вечнозеленый кустарник, в ягодах которого содержится до 90 мг на 100 г витамина С. Узнать ее очень легко: черные блестящие ягоды рассыпаны в зеленых хвоинках. Шикша исстари использовалась как лекарственное растение, снимающее головные боли, излечивающее от цинги, паралича, дающее силы при переутомлении. На Тибете ею врачевали сибирскую язву, а в Канаде считали бактерицидной.

Марина Андриюк, Светлана Гунина
Фото Марины Андриюк и Ирины Яринской
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