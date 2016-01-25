[Индекс номера 117 (31.07.2018)]



Парк культуры

Гитара не хочет молчать...

В Талнахе у нового арт–объекта, посвященного Владимиру Высоцкому, отметили день памяти актера, барда, поэта, не забываемого своим народом.



Талнахские барды Евгений Шанидзе и Владислав Логунов у нового арт-объекта «Гитара» Его поклонники с 1985 года, когда в кинотеатре «Талнах» родился Клуб любителей творчества Высоцкого «Нерв», собираются в рудной столице. В начале 1990–х этот кинотеатр уже стал культурно–досуговым центром, и благодаря кипучей деятельности подвижников клуба под руководством Валерия Сахарова был удостоен звания «имени Высоцкого». Даже после того как участники клуба разъехались по стране, традиция собираться в день рождения и в день ухода Владимира Высоцкого сохранилась. «Заполярка» в разные годы писала и о разнообразных киновечерах, бардовских концертах, театральных постановках, восхождении энтузиастов на местные вершины — в честь Высоцкого. В этом году народ впервые пригласили на концертную программу в сквер за КДЦ имени В. Высоцкого, где в канун 65–летия города Норильска установили новый арт–объект «Гитара». Идея его создания принадлежит жителям Талнаха. Автором оригинальной гитары, мастерски сваренной из различных технических деталей, стал известный умелец с рудника «Комсомольский» Альберт Туркин. «Дело его рук» — и необычная скульптура оленя на въезде в рудную столицу. А деньги на необходимые работы — от простых людей. Интересно, что с конца прошлого года в Большом Норильске проходила народная благотворительная акция по сбору средств на изготовление и установку в 5–м микрорайоне Талнаха киота с иконой святой великомученицы Варвары — покровительницы горняков. Но средств собрали столько (более миллиона рублей), что их хватило и на киот, икону для которого отлили на знаменитом Каслинском заводе художественного литья в Челябинской области, и на создание арт–объекта «Гитара». На дне памяти Владимира Высоцкого особо поблагодарили за вклад в общее дело и благотворительный фонд «Территория добра». Новый арт–объект, благодаря Заполярной строительной компании, установили на бетонный пьедестал. А к нему по периметру прикрепили небольшие металлические пластины с текстами из произведений Владимира Высоцкого. В этом помогло рекламное агентство «РИМ». На наш взгляд, на постаменте не хватает таблички с информацией о самом Владимире Семеновиче Высоцком. В сквер приходит немало детей, которые, как показал наш опрос, раньше и не слыхивали о Высоцком... Хорошо бы проинформировать народ и об истории арт-объекта и его создателе. Известные талнахские барды Наталья Газизова, Анатолий Гливенко и Владислав Логунов с Евгением Шанидзе из дуэта «Черное золото» исполнили песни любимого автора. Вечерний дождик не испугал публику, которая ради памяти Высоцкого приехала из разных районов Норильска. Поклонники барда, которого и сегодня называют совестью страны, после финального общего фото еще долго общались у «Гитары». Народ выразил желание, чтобы и в дальнейшем здесь проходили летние творческие встречи. У уютного зеленого сквера, который инициативная группа во главе с руководителем песенного клуба «Созвучие» Ларисой Лешковой предлагает назвать именем Высоцкого, есть все шансы стать особой площадкой для любителей авторской песни и поэзии. В КДЦ имени В. Высоцкого, который находится по соседству, этим летом начал работу и Клуб творческих инициатив «ТворЧетверг». Организаторы программы дня памяти Владимира Высоцкого «Гитара опять не хочет молчать...» выразили надежду, что, быть может, необычный арт–объект вдохновит норильчан на создание нового клуба или общественной организации, где усилиями талнахцев будут рождаться новые культурно–просветительские проекты, творческие идеи и где они будут находить свое воплощение.

Людмила и Ноний В этом году исполняется 85 лет со дня рождения замечательного норильского поэта Эдуарда Нонина. На прошлой неделе в Норильске побывала его жена Людмила Нонина, которая прилетела из Израиля, чтобы почтить память любимого человека. Людмила Нонина в центре литературного творчества Людмила Логиновна не была в наших краях четверть века. Норильчанка с 1966 года, инженер–металлург по профессии, она трудилась на комбинате, в ГМОИЦ. Норильск подарил ей встречу с Эдуардом Нониным, которому она родила дочь и сына. А в Святую землю уехала после кончины мужа, такова была его воля. Связи с Норильском она не теряла никогда, здесь до сих пор живут ее друзья. Конечно, Людмила Нонина хорошо помнит встречи с норильскими поэтами и писателями, которые в прошлые времена собирались в городском литературном объединении при редакции газеты «Заполярная правда». Гостья с радостью заглянула в «Заполярку», в которой много печатался поэт Эдуард Нонин. Так совпало, что путешественница прилетела в наш город в канун праздника–фестиваля «День полярного жирафа», который пройдет в рудной столице в воскресенье, 5 августа. Мы, поддерживая с ней связь, заранее сообщили, что во дворе Талнахской городской библиотеки год назад поселился необычный жираф. Норильчане дали ему имя Ноний, вдохновившись образом героя известного стихотворения Эдуарда Нонина «По белому снегу...». В честь этого персонажа и был учрежден праздник «День полярного жирафа», который будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье августа. Тот самый Ноний Людмила Нонина, посетив публичную и детскую библиотеки, побывала и в Талнахе, где во дворике городской библиотеки познакомилась с Нонием, пообещав связать ему новый теплый шарф всей дружной семьей Нониных, младшему члену которой — правнуку поэта, живущему в Канаде, — исполнился один год. К слову, младшие Нонины, родившиеся за границей, хорошо знают русский язык. Визиту Людмилы Нониной обрадовались и в Центре литературного творчества «Водолей». Руководитель Союза писателей Таймыра Татьяна Шайбулатова показала гостье экспонаты литературного музея, где есть и дары от семьи Нониных, вручила номер норильского альманаха «Аквариум», в который вошла переписка норильских поэтов Эдуарда Нонина и Юрия Бариева. Гостья сердечно поблагодарила за дружеский прием и экскурсию по библиотекам директора ЦБС Татьяну Кочеткову и ее коллег. Объездившая множество стран, она не скрывала своего восторга от увиденного в норильских библиотеках. Людмила Нонина пожелала успеха и проекту норильских библиотекарей «День полярного жирафа», который принимает участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Ревизор–2018» в номинации «Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных библиотек». Книги для детей Норильского поэта Эдуарда Нонина Людмила Нонина за короткий визит успела навестить и любимые места Норильска, отметив, что рада чистоте и зелени в городе. А еще на прощанье поделилась с «Заполяркой»: – Я перед отъездом побывала на Фестивале северной ягоды. Это незабываемо, обязательно расскажу об этом удивительном празднике друзьям и родным. Тундра объятиями встретила меня. Низкий поклон Норильску, не растерявшему за долгие годы нашей разлуки тепло искренней дружбы. Очень надеюсь на новые встречи. И навсегда остаюсь болельщицей Норильска!

Ирина Даниленко Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Его поклонники с 1985 года, когда в кинотеатре «Талнах» родился Клуб любителей творчества Высоцкого «Нерв», собираются в рудной столице. В начале 1990–х этот кинотеатр уже стал культурно–досуговым центром, и благодаря кипучей деятельности подвижников клуба под руководством Валерия Сахарова был удостоен звания «имени Высоцкого». Даже после того как участники клуба разъехались по стране, традиция собираться в день рождения и в день ухода Владимира Высоцкого сохранилась. «Заполярка» в разные годы писала и о разнообразных киновечерах, бардовских концертах, театральных постановках, восхождении энтузиастов на местные вершины — в честь Высоцкого.В этом году народ впервые пригласили на концертную программу в сквер за КДЦ имени В. Высоцкого, где в канун 65–летия города Норильска установили новый арт–объект «Гитара». Идея его создания принадлежит жителям Талнаха. Автором оригинальной гитары, мастерски сваренной из различных технических деталей, стал известный умелец с рудника «Комсомольский» Альберт Туркин. «Дело его рук» — и необычная скульптура оленя на въезде в рудную столицу. А деньги на необходимые работы — от простых людей. Интересно, что с конца прошлого года в Большом Норильске проходила народная благотворительная акция по сбору средств на изготовление и установку в 5–м микрорайоне Талнаха киота с иконой святой великомученицы Варвары — покровительницы горняков. Но средств собрали столько (более миллиона рублей), что их хватило и на киот, икону для которого отлили на знаменитом Каслинском заводе художественного литья в Челябинской области, и на создание арт–объекта «Гитара». На дне памяти Владимира Высоцкого особо поблагодарили за вклад в общее дело и благотворительный фонд «Территория добра».Новый арт–объект, благодаря Заполярной строительной компании, установили на бетонный пьедестал. А к нему по периметру прикрепили небольшие металлические пластины с текстами из произведений Владимира Высоцкого. В этом помогло рекламное агентство «РИМ». На наш взгляд, на постаменте не хватает таблички с информацией о самом Владимире Семеновиче Высоцком. В сквер приходит немало детей, которые, как показал наш опрос, раньше и не слыхивали о Высоцком... Хорошо бы проинформировать народ и об истории арт-объекта и его создателе.Известные талнахские барды Наталья Газизова, Анатолий Гливенко и Владислав Логунов с Евгением Шанидзе из дуэта «Черное золото» исполнили песни любимого автора. Вечерний дождик не испугал публику, которая ради памяти Высоцкого приехала из разных районов Норильска. Поклонники барда, которого и сегодня называют совестью страны, после финального общего фото еще долго общались у «Гитары». Народ выразил желание, чтобы и в дальнейшем здесь проходили летние творческие встречи. У уютного зеленого сквера, который инициативная группа во главе с руководителем песенного клуба «Созвучие» Ларисой Лешковой предлагает назвать именем Высоцкого, есть все шансы стать особой площадкой для любителей авторской песни и поэзии. В КДЦ имениВ. Высоцкого, который находится по соседству, этим летом начал работу и Клуб творческих инициатив «ТворЧетверг». Организаторы программы дня памяти Владимира Высоцкого «Гитара опять не хочет молчать...» выразили надежду, что, быть может, необычный арт–объект вдохновит норильчан на создание нового клуба или общественной организации, где усилиями талнахцев будут рождаться новые культурно–просветительские проекты, творческие идеи и где они будут находить свое воплощение.Людмила Логиновна не была в наших краях четверть века. Норильчанка с 1966 года, инженер–металлург по профессии, она трудилась на комбинате, в ГМОИЦ. Норильск подарил ей встречу с Эдуардом Нониным, которому она родила дочь и сына. А в Святую землю уехала после кончины мужа, такова была его воля. Связи с Норильском она не теряла никогда, здесь до сих пор живут ее друзья. Конечно, Людмила Нонина хорошо помнит встречи с норильскими поэтами и писателями, которые в прошлые времена собирались в городском литературном объединении при редакции газеты «Заполярная правда». Гостья с радостью заглянула в «Заполярку», в которой много печатался поэт Эдуард Нонин.Так совпало, что путешественница прилетела в наш город в канун праздника–фестиваля «День полярного жирафа», который пройдет в рудной столице в воскресенье, 5 августа. Мы, поддерживая с ней связь, заранее сообщили, что во дворе Талнахской городской библиотеки год назад поселился необычный жираф. Норильчане дали ему имя Ноний, вдохновившись образом героя известного стихотворения Эдуарда Нонина «По белому снегу...». В честь этого персонажа и был учрежден праздник «День полярного жирафа», который будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье августа.Людмила Нонина, посетив публичную и детскую библиотеки, побывала и в Талнахе, где во дворике городской библиотеки познакомилась с Нонием, пообещав связать ему новый теплый шарф всей дружной семьей Нониных, младшему члену которой — правнуку поэта, живущему в Канаде, — исполнился один год. К слову, младшие Нонины, родившиеся за границей, хорошо знают русский язык. Визиту Людмилы Нониной обрадовались и в Центре литературного творчества «Водолей». Руководитель Союза писателей Таймыра Татьяна Шайбулатова показала гостье экспонаты литературного музея, где есть и дары от семьи Нониных, вручила номер норильского альманаха «Аквариум», в который вошла переписка норильских поэтов Эдуарда Нонина и Юрия Бариева.Гостья сердечно поблагодарила за дружеский прием и экскурсию по библиотекам директора ЦБС Татьяну Кочеткову и ее коллег. Объездившая множество стран, она не скрывала своего восторга от увиденного в норильских библиотеках. Людмила Нонина пожелала успеха и проекту норильских библиотекарей «День полярного жирафа», который принимает участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Ревизор–2018» в номинации «Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных библиотек».Людмила Нонина за короткий визит успела навестить и любимые места Норильска, отметив, что рада чистоте и зелени в городе. А еще на прощанье поделилась с «Заполяркой»:– Я перед отъездом побывала на Фестивале северной ягоды. Это незабываемо, обязательно расскажу об этом удивительном празднике друзьям и родным. Тундра объятиями встретила меня. Низкий поклон Норильску,не растерявшему за долгие годы нашей разлуки тепло искренней дружбы. Очень надеюсь на новые встречи. И навсегда остаюсь болельщицей Норильска!

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