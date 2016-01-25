[Индекс номера 117 (31.07.2018)]



Спорт–тайм

Норильск футбольный

Давно ли вы были на футболе? На самом обычном футбольном матче, который не показывают по телевизору и на который можно попасть без входного билета? Если вы частенько посещаете такие игры, то, возможно, сами того не подозревая, являетесь приверженцем «олдскула» — направления, которым принято обозначать любителей чего–то самобытного.



Ну а если вас только недавно потянуло на «Заполярник», то вы, наверное, до сих пор находитесь под впечатлением от прошедшего чемпионата мира и теперь предвкушаете такой же самоотдачи от местных футболистов. В любом случае, если после мундиаля вы научились распознавать офсайд и знаете, кто такой Акинфеев, то вас уже можно назвать человеком, пусть даже косвенно, но все–таки причастным к миру большого футбола. Именно поэтому к месту будет рассказать, как сегодня в Норильске обстоят дела с самой популярной игрой в мире.

Мал, да удал Начнем с малого, то есть — с мини–футбола, наиболее заметного явления в спортивной жизни Норильска. Имея «на борту» профессиональный клуб, норильчане вполне могут поспорить с городами, команды которых составляют элиту отечественного мини–футбола. При этом, к сожалению, времена, когда наш МФК «Норильский никель» мог реально рассчитывать на победу в чемпионате, как это было в сезоне 2001/2002, остались позади. Тем не менее подопечные тренера Александра Соколова, ведомые гендиректором клуба Павлом Белкиным, за последние несколько лет проделали огромную работу в надежде вновь заполучить чемпионский кубок. Вот вам наглядный пример: в минувшем сезоне, завершив регулярный чемпионат в середине турнирной таблицы, в плей–офф никельщики дальше четвертьфинала не продвинулись, зато в розыгрыше Кубка России стали героями настоящей сенсации, дойдя аж до финала, в котором они, увы, уступили триумфатору всего сезона — «Газпром–Югре». По причине финансовой нестабильности в это межсезонье Суперлига недосчиталась четырех клубов, на смену которым из второй по значимости лиги пришел единственный дебютант. В своем недавнем интервью «Заполярной правде» Павел Белкин заверил, что его клубу финансовые неурядицы не страшны. Несмотря на наличие надежного спонсора в лице горно–металлургического гиганта, заполярная дружина скромна в расходах. В составе команды давно нет высокооплачиваемых иностранцев, а все траты, которые клуб несет на трансферном рынке, рассчитаны на перспективу. И это притом, что те же самые игроки с неохотой перебираются в клуб, который два года назад вновь прописался на Крайнем Севере. Тем не менее МФК «Норильский никель», в этом году отметивший свое 25–летие, живет и развивается, обладая, на минуточку, лучшей восстановительной базой в лиге. А в ближайшем будущем команду ожидает переезд на новую современную игровую площадку — ФОК, которая должна будет заменить собой перегруженную и морально устаревшую арену Дворца спорта «Арктика». Старт нового сезона состоится 2 сентября, когда северяне поедут в гости к новичку Суперлиги — самарскому «Динамо». А первую домашнюю игру «Норникель» проведет 2 ноября против екатеринбургской «Синары». МФК «Норильский никель» умеет радовать своих болельщиков Продолжая тему мини–футбола, стоит упомянуть о местном чемпионате, который с недавних пор получил статус регионального и теперь именуется чемпионатом России среди любительских команд Первой лиги зоны «Таймыр». Помимо коллективов Большого Норильска в состязаниях (чемпионате и первенстве) участвуют и команды из Дудинки. Приятной особенностью нашего розыгрыша является то, что, по мнению многих специалистов, любительский мини–футбол в Норильске на порядок сильнее, чем во многих других регионах. И действительно, здесь нередко можно встретить футболистов, успевших поиграть на полупрофессиональном и даже профессиональном уровне. В чемпионате Первой лиги выступают девять команд, которые выявляют сильнейшего в два круга. В прошлом сезоне триумфатором лиги стал «Ремонтник», с преимуществом в 13 очков обошедший серебряного призера «Океан». В этой же лиге, к слову, выступает резерв главной городской команды — «Норникель–М», к огорчению многих, занявший в итоговом протоколе лишь предпоследнее место. Первенство Второй лиги также проходит с участием девяти коллективов по такой же же схеме. Чемпионом стал «Механик», не без труда оставивший позади дубль все того же «Океана». Интересно, что «Океан», спонсируемый одноименной торговой сетью, — это, пожалуй, самый яркий пример того, каким образом любительский спорт может заручиться поддержкой бизнеса — руководство «Океана» смогло найти средства не только на оснащение игроков всем необходимым, но и на укрепление состава. Как следствие, команда демонстрирует живую динамичную игру на всех фронтах.

Большому футболу – большое плавание Перейдем к разговору о старшем брате мини–футбола и о чемпионате Норильска. Турнир долгое время фактически пребывал в коме — «Заполярник» находился на реконструкции почти шесть лет, а талнахский стадион «Солнышко» только–только построили. В данный момент он успел набрать значительную силу и мощь, что доставляет немалую радость болельщикам. Во многом это заслуга президента Федерации футбола и мини–футбола Таймыра Даниила Кота. Но говорить о ведущей роли одного человека, пусть даже искренне преданного своему делу, было бы неправильно. Над тем, чтобы норильские любители спорта могли наблюдать за игрой на открытом воздухе, трудятся сотни человек, начиная от управления по спорту и работников стадионов и заканчивая судейскими бригадами и, конечно же, самими футболистами, которые стойко переносят все капризы заполярной погоды. В прошлом году норильский большой футбол, как и ранее, был представлен двумя лигами. По итогам сезона, следуя спортивному принципу, на смену слабой команде Первой лиги приходил победитель Второй лиги. Новый сезон, стартовавший месяц назад, эту традицию прервал: теперь обе лиги объединены в одну, при этом 16 команд проводят матчи в один круг. Помимо чемпионата разыгрывается и Кубок Норильска, а также престижный Кубок «Заполярной правды» — в борьбу за него команды вступают в конце сезона, нередко пополнив свой состав вернувшимися из отпусков игроками. Кстати, именно отпускная пора, как это ни парадоксально, но является главной проблемой норильского футбола. Случается, что летом команды бывают настолько обескровлены, что некоторые встречи приносят откровенное разочарование болельщикам. Тем не менее, как показывает практика, зрелищных и принципиальных игр с каждым днем становится все больше. И если в нулевых единоличным лидером норильского футбола являлась «Алания», ей приходится сильно постараться, чтобы сохранить за собой звание сильнейшего коллектива. Упомянутый уже мастеровитый «Океан», крепкий «Строитель», непредсказуемый «Туран», сплоченный «ДинРем» — каждый из этих претендентов на приз не прочь подвинуть с пьедестала действующего чемпиона. «Алания» и «Океан» — одни из лидеров норильского футбола

То ли ещё будет Рассказывая о норильском футболе, нельзя обойти стороной работу ДЮСШ № 6 — единственной спортшколы, которая поставляет городу футбольные кадры. Через школу, основанную в 1993 году и сохранившую до наших дней два отделения — мини–футбола и лыжных гонок, прошло абсолютное большинство наших футболистов. Последние два года директором учреждения, в котором сейчас тренируются более 370 мини–футболистов, является Владимир Коновалов, в прошлом — один из отцов–основателей МФК «Норильск» (впоследствии — МФК «Норильский никель»). В связи с этим важно упомянуть, что во многом именно благодаря МФК «Норильский никель» местные мальчишки получают дополнительную игровую практику, выступая на серьезных выездных турнирах. Не будем забывать и о всероссийском проекте «Мини–футбол в школу», который проводится под эгидой Ассоциации мини–футбола России при поддержке «Норникеля» — именно в его рамках норильские школьники имеют возможность померяться силами с сильнейшими сверстниками со всей страны. Завершившийся чемпионат мира по футболу многим из нас запомнится не только достойным выступлением российской команды, но и блестящей организационной работой. Игры прошли на 12 стадионах в 11 городах, гостями турнира стали миллионы иностранцев. Чемпионат заложил мощную основу для появления новых талантов. Конечно, невозможно предугадать, кто из начинающих футболистов станет нашей опорой на мировой арене, но кто знает — может быть, тот, кому уготовлено славное футбольное будущее, сейчас тренируется не в столичных академиях, а совсем рядом с нами. Ведь такой пример ужен есть — Дмитрий Торбинский, коренной норильчанин, начинавший свой путь в местной ДЮСШ, вырос в первоклассного футболиста, призера чемпионата Европы–2008 в составе сборной России. То ли еще будет...

Михаил Туаев Фото автора и с официального сайта МФК «Норильский никель» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Ну а если вас только недавно потянуло на «Заполярник», то вы, наверное, до сих пор находитесь под впечатлением от прошедшего чемпионата мира и теперь предвкушаете такой же самоотдачи от местных футболистов. В любом случае, если после мундиаля вы научились распознавать офсайд и знаете, кто такой Акинфеев, то вас уже можно назвать человеком, пусть даже косвенно, но все–таки причастным к миру большого футбола. Именно поэтому к месту будет рассказать, как сегодня в Норильске обстоят дела с самой популярной игрой в мире.Начнем с малого, то есть — с мини–футбола, наиболее заметного явления в спортивной жизни Норильска. Имея «на борту» профессиональный клуб, норильчане вполне могут поспорить с городами, команды которых составляют элиту отечественного мини–футбола. При этом, к сожалению, времена, когда наш МФК «Норильский никель» мог реально рассчитывать на победу в чемпионате, как это было в сезоне 2001/2002, остались позади. Тем не менее подопечные тренера Александра Соколова, ведомые гендиректором клуба Павлом Белкиным, за последние несколько лет проделали огромную работу в надежде вновь заполучить чемпионский кубок. Вот вам наглядный пример: в минувшем сезоне, завершив регулярный чемпионат в середине турнирной таблицы, в плей–офф никельщики дальше четвертьфинала не продвинулись, зато в розыгрыше Кубка России стали героями настоящей сенсации, дойдя аж до финала, в котором они, увы, уступили триумфатору всего сезона — «Газпром–Югре».По причине финансовой нестабильности в это межсезонье Суперлига недосчиталась четырех клубов, на смену которым из второй по значимости лиги пришел единственный дебютант. В своем недавнем интервью «Заполярной правде» Павел Белкин заверил, что его клубу финансовые неурядицы не страшны. Несмотря на наличие надежного спонсора в лице горно–металлургического гиганта, заполярная дружина скромна в расходах. В составе команды давно нет высокооплачиваемых иностранцев, а все траты, которые клуб несет на трансферном рынке, рассчитаны на перспективу. И это притом, что те же самые игроки с неохотой перебираются в клуб, который два года назад вновь прописался на Крайнем Севере. Тем не менее МФК «Норильский никель», в этом году отметивший свое 25–летие, живет и развивается, обладая, на минуточку, лучшей восстановительной базой в лиге. А в ближайшем будущем команду ожидает переезд на новую современную игровую площадку — ФОК, которая должна будет заменить собой перегруженную и морально устаревшую арену Дворца спорта «Арктика».Старт нового сезона состоится 2 сентября, когда северяне поедут в гости к новичку Суперлиги — самарскому «Динамо». А первую домашнюю игру «Норникель» проведет 2 ноября против екатеринбургской «Синары».Продолжая тему мини–футбола, стоит упомянуть о местном чемпионате, который с недавних пор получил статус регионального и теперь именуется чемпионатом России среди любительских команд Первой лиги зоны «Таймыр». Помимо коллективов Большого Норильска в состязаниях (чемпионате и первенстве) участвуют и команды из Дудинки. Приятной особенностью нашего розыгрыша является то, что, по мнению многих специалистов, любительский мини–футбол в Норильске на порядок сильнее, чем во многих других регионах. И действительно, здесь нередко можно встретить футболистов, успевших поиграть на полупрофессиональном и даже профессиональном уровне.В чемпионате Первой лиги выступают девять команд, которые выявляют сильнейшего в два круга. В прошлом сезоне триумфатором лиги стал «Ремонтник», с преимуществом в 13 очков обошедший серебряного призера «Океан». В этой же лиге, к слову, выступает резерв главной городской команды — «Норникель–М», к огорчению многих, занявший в итоговом протоколе лишь предпоследнее место.Первенство Второй лиги также проходит с участием девяти коллективов по такой же же схеме. Чемпионом стал «Механик», не без труда оставивший позади дубль все того же «Океана».Интересно, что «Океан», спонсируемый одноименной торговой сетью, — это, пожалуй, самый яркий пример того, каким образом любительский спорт может заручиться поддержкой бизнеса — руководство «Океана» смогло найти средства не только на оснащение игроков всем необходимым, но и на укрепление состава. Как следствие, команда демонстрирует живую динамичную игру на всех фронтах.Перейдем к разговору о старшем брате мини–футбола и о чемпионате Норильска. Турнир долгое время фактически пребывал в коме — «Заполярник» находился на реконструкции почти шесть лет, а талнахский стадион «Солнышко» только–только построили. В данный момент он успел набрать значительную силу и мощь, что доставляет немалую радость болельщикам. Во многом это заслуга президента Федерации футбола и мини–футбола Таймыра Даниила Кота. Но говорить о ведущей роли одного человека, пусть даже искренне преданного своему делу, было бы неправильно. Над тем, чтобы норильские любители спорта могли наблюдать за игрой на открытом воздухе, трудятся сотни человек, начиная от управления по спорту и работников стадионов и заканчивая судейскими бригадами и, конечно же, самими футболистами, которые стойко переносят все капризы заполярной погоды.В прошлом году норильский большой футбол, как и ранее, был представлен двумя лигами. По итогам сезона, следуя спортивному принципу, на смену слабой команде Первой лиги приходил победитель Второй лиги. Новый сезон, стартовавший месяц назад, эту традицию прервал: теперь обе лиги объединены в одну, при этом 16 команд проводят матчи в один круг. Помимо чемпионата разыгрывается и Кубок Норильска, а также престижный Кубок «Заполярной правды» — в борьбу за него команды вступают в конце сезона, нередко пополнив свой состав вернувшимися из отпусков игроками. Кстати, именно отпускная пора, как это ни парадоксально, но является главной проблемой норильского футбола. Случается, что летом команды бывают настолько обескровлены, что некоторые встречи приносят откровенное разочарование болельщикам. Тем не менее, как показывает практика, зрелищных и принципиальных игр с каждым днем становится все больше. И если в нулевых единоличным лидером норильского футбола являлась «Алания», ей приходится сильно постараться, чтобы сохранить за собой звание сильнейшего коллектива. Упомянутый уже мастеровитый «Океан», крепкий «Строитель», непредсказуемый «Туран», сплоченный «ДинРем» — каждый из этих претендентов на приз не прочь подвинуть с пьедестала действующего чемпиона.Рассказывая о норильском футболе, нельзя обойти стороной работу ДЮСШ № 6 — единственной спортшколы, которая поставляет городу футбольные кадры. Через школу, основанную в 1993 году и сохранившую до наших дней два отделения — мини–футбола и лыжных гонок, прошло абсолютное большинство наших футболистов. Последние два года директором учреждения, в котором сейчас тренируются более 370 мини–футболистов, является Владимир Коновалов, в прошлом — один из отцов–основателей МФК «Норильск» (впоследствии — МФК «Норильский никель»). В связи с этим важно упомянуть, что во многом именно благодаря МФК «Норильский никель» местные мальчишки получают дополнительную игровую практику, выступая на серьезных выездных турнирах.Не будем забывать и о всероссийском проекте «Мини–футбол в школу», который проводится под эгидой Ассоциации мини–футбола России при поддержке «Норникеля» — именно в его рамках норильские школьники имеют возможность померяться силами с сильнейшими сверстниками со всей страны.Завершившийся чемпионат мира по футболу многим из нас запомнится не только достойным выступлением российской команды, но и блестящей организационной работой. Игры прошли на 12 стадионах в 11 городах, гостями турнира стали миллионы иностранцев. Чемпионат заложил мощную основу для появления новых талантов. Конечно, невозможно предугадать, кто из начинающих футболистов станет нашей опорой на мировой арене, но кто знает — может быть, тот, кому уготовлено славное футбольное будущее, сейчас тренируется не в столичных академиях, а совсем рядом с нами. Ведь такой пример ужен есть — Дмитрий Торбинский, коренной норильчанин, начинавший свой путь в местной ДЮСШ, вырос в первоклассного футболиста, призера чемпионата Европы–2008 в составе сборной России. То ли еще будет...

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