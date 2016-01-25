Фото новости:

Фестиваль северной ягоды

[Индекс номера 119 (02.08.2018)]

Так говорит закон

В августе в силу вступает ряд законодательных изменений: пенсии работающих пенсионеров повысят, наказание за организацию подпольных казино — ужесточат, а неплательщикам алиментов снизят размер неустойки. Кроме того, увеличатся некоторые пошлины.

С 1 августа пенсии работающих пенсионеров будут увеличены. Повышение коснется лишь тех работающих пенсионеров, которые в 2016 году получали зарплату от 20 тысяч рублей и за которых работодатель платил взносы в социальные фонды. Размер корректировки зависит от того, сколько баллов люди набрали в 2017 году.
Елена Демина, специалист Норильского отделения ПФР:
— Для тех, кто вышел на пенсию с 2015 года и ранее, но продолжает трудиться, прибавка к пенсии составит 214,23 рубля. Для вышедших на пенсию в 2016 году — 222,81 рубля. Ежемесячная выплата работающим гражданам, вышедшим на пенсию в прошлом году, с 1 августа подрастет на 234,84 рубля.
Перерасчет производится в беззаявительном порядке, то есть гражданам не придется обращаться ни в Пенсионный фонд, ни в органы соцзащиты, ни в отдел кадров.
С 3 августа увеличивается размер государственной пошлины за выдачу ряда документов. В частности, это касается оформления загранпаспорта нового образца и водительских прав. Так, пошлина за загранпаспорт, содержащий электронный носитель информации, выросла с 3500 до 5000 рублей, для детей в возрасте до 14 лет — с 1500 до 2500 рублей. Пошлина за получение
водительских прав нового поколения составит 3000 рублей. Также до 1,5 тысячи рублей повышена госпошлина за государственную регистрацию транспортных средств.
При этом продолжит действовать скидка в размере 30% при оплате пошлины за оформление загранпаспорта и водительских прав через портал госуслуг. Жители Калининградской области, Крыма и Севастополя, как и прежде, будут полностью освобождены от пошлины за выдачу загранпаспортов.
Крепкие напитки в августе подорожают. Приказом Минфина скорректированы минимальные цены на алкогольную продукцию крепостью выше 28%. В частности, минимальная розничная цена за 0,5 литра водки с НДС и акцизом крепостью 38–39% включительно увеличена на
4 рубля и составит 205 рублей.
До сих пор минимальная розничная цена на водку крепостью 40% составляла 205 рублей, на водку крепостью от 37 до 38 процентов — 196 рублей, крепостью от 38 до 39 процентов — 201 рубль.

Татьяна Глебова
Коллаж Людмилы Кармановой
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
В августе в силу вступает ряд законодательных изменений: пенсии работающих пенсионеров повысят, наказание за организацию подпольных казино — ужесточат, а неплательщикам алиментов снизят размер неустойки. Кроме того, увеличатся некоторые пошлины.

Коммунальная проза 
Лето — пора ремонтов, и на многих домах Норильска он уже идет. О том, как в нашем городе проводятся работы, оплаченные из фонда регионального оператора, «Заполярной правде» рассказала заместитель начальника технического отдела управления жилищно–коммунального хозяйства Ирина Сатишур.

Крупным планом 
Рудная столица Таймыра за последние годы заметно похорошела. В 2020 году она отметит два юбилея — 55 лет с момента присвоения Талнаху статуса рабочего поселка и 60 лет с открытия Талнахского месторождения. Конечно, это само по себе отличный стимул к обновлению, но существуют для этого и другие поводы и причины, не зависящие от знаменательных дат.

Человек родился 
С 24 по 31 июля в Большом Норильске на свет появился 61 малыш: 27 девочек и 34 мальчика, среди них и двойня пацанчиков. А встречала «Заполярка» на выписке в роддоме Анжелику Фасхетдинову.

Невредно знать 
В тундру за грибами и ягодами потянулись пешие, водные и автотуристы. А у норильских спасателей началась горячая пора — выручать попавших в беду тундровиков. Чтобы ваш поход был безопасным, нужно подготовиться к нему заранее, советуют в службе спасения.

Вопрос недели 
Сегодня площади российских городов запестрят флагами, тельняшками и голубыми беретами, по улицам прокатится громогласный клич: «За ВДВ!» — десантура умеет гулять с размахом, праздники других родов войск на ее фоне выглядят куда скромнее. Что ж, герои дня, безусловно, заслужили все причитающиеся им почести и поздравления, но нам хотелось бы дать слово и другим служивым, у каждого из которых имеется свой ответ на вопрос:

Новости:
 2 августа 2018 
12:49 Осторожно: мошенники! Жительница Норильска стала жертвой мошенников при покупке телевизора.
12:45 Состоялись очередные встречи чемпионата Норильска по футболу. За прошедшую неделю сыграны матчи сразу двух туров.
12:43 Передвижная выставка значков «Норильск в металле» продолжает свою работу. На этот раз экспонаты обосновались в Талнахе.
12:32 30 воспитанников норильской общеобразовательной школы-интерната вернулись сегодня домой из «Солнечного-2».
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх