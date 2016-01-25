[Индекс номера 119 (02.08.2018)]



Так говорит закон

В августе в силу вступает ряд законодательных изменений: пенсии работающих пенсионеров повысят, наказание за организацию подпольных казино — ужесточат, а неплательщикам алиментов снизят размер неустойки. Кроме того, увеличатся некоторые пошлины.



С 1 августа пенсии работающих пенсионеров будут увеличены. Повышение коснется лишь тех работающих пенсионеров, которые в 2016 году получали зарплату от 20 тысяч рублей и за которых работодатель платил взносы в социальные фонды. Размер корректировки зависит от того, сколько баллов люди набрали в 2017 году. Елена Демина, специалист Норильского отделения ПФР: — Для тех, кто вышел на пенсию с 2015 года и ранее, но продолжает трудиться, прибавка к пенсии составит 214,23 рубля. Для вышедших на пенсию в 2016 году — 222,81 рубля. Ежемесячная выплата работающим гражданам, вышедшим на пенсию в прошлом году, с 1 августа подрастет на 234,84 рубля. Перерасчет производится в беззаявительном порядке, то есть гражданам не придется обращаться ни в Пенсионный фонд, ни в органы соцзащиты, ни в отдел кадров. С 3 августа увеличивается размер государственной пошлины за выдачу ряда документов. В частности, это касается оформления загранпаспорта нового образца и водительских прав. Так, пошлина за загранпаспорт, содержащий электронный носитель информации, выросла с 3500 до 5000 рублей, для детей в возрасте до 14 лет — с 1500 до 2500 рублей. Пошлина за получение водительских прав нового поколения составит 3000 рублей. Также до 1,5 тысячи рублей повышена госпошлина за государственную регистрацию транспортных средств. При этом продолжит действовать скидка в размере 30% при оплате пошлины за оформление загранпаспорта и водительских прав через портал госуслуг. Жители Калининградской области, Крыма и Севастополя, как и прежде, будут полностью освобождены от пошлины за выдачу загранпаспортов. Крепкие напитки в августе подорожают. Приказом Минфина скорректированы минимальные цены на алкогольную продукцию крепостью выше 28%. В частности, минимальная розничная цена за 0,5 литра водки с НДС и акцизом крепостью 38–39% включительно увеличена на 4 рубля и составит 205 рублей. До сих пор минимальная розничная цена на водку крепостью 40% составляла 205 рублей, на водку крепостью от 37 до 38 процентов — 196 рублей, крепостью от 38 до 39 процентов — 201 рубль.

Татьяна Глебова Коллаж Людмилы Кармановой www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда С 1 августа пенсии работающих пенсионеров будут увеличены. Повышение коснется лишь тех работающих пенсионеров, которые в 2016 году получали зарплату от 20 тысяч рублей и за которых работодатель платил взносы в социальные фонды. Размер корректировки зависит от того, сколько баллов люди набрали в 2017 году.— Для тех, кто вышел на пенсию с 2015 года и ранее, но продолжает трудиться, прибавка к пенсии составит 214,23 рубля. Для вышедших на пенсию в 2016 году — 222,81 рубля. Ежемесячная выплата работающим гражданам, вышедшим на пенсию в прошлом году, с 1 августа подрастет на 234,84 рубля.Перерасчет производится в беззаявительном порядке, то есть гражданам не придется обращаться ни в Пенсионный фонд, ни в органы соцзащиты, ни в отдел кадров.С 3 августа увеличивается размер государственной пошлины за выдачу ряда документов. В частности, это касается оформления загранпаспорта нового образца и водительских прав. Так, пошлина за загранпаспорт, содержащий электронный носитель информации, выросла с 3500 до 5000 рублей, для детей в возрасте до 14 лет — с 1500 до 2500 рублей. Пошлина за получениеводительских прав нового поколения составит 3000 рублей. Также до 1,5 тысячи рублей повышена госпошлина за государственную регистрацию транспортных средств.При этом продолжит действовать скидка в размере 30% при оплате пошлины за оформление загранпаспорта и водительских прав через портал госуслуг. Жители Калининградской области, Крыма и Севастополя, как и прежде, будут полностью освобождены от пошлины за выдачу загранпаспортов.Крепкие напитки в августе подорожают. Приказом Минфина скорректированы минимальные цены на алкогольную продукцию крепостью выше 28%. В частности, минимальная розничная цена за 0,5 литра водки с НДС и акцизом крепостью 38–39% включительно увеличена на4 рубля и составит 205 рублей.До сих пор минимальная розничная цена на водку крепостью 40% составляла 205 рублей, на водку крепостью от 37 до 38 процентов — 196 рублей, крепостью от 38 до 39 процентов — 201 рубль.

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