[Индекс номера 119 (02.08.2018)]



Коммунальная проза

От фундамента до крыши

Лето — пора ремонтов, и на многих домах Норильска он уже идет. О том, как в нашем городе проводятся работы, оплаченные из фонда регионального оператора, «Заполярной правде» рассказала заместитель начальника технического отдела управления жилищно–коммунального хозяйства Ирина Сатишур.



— Производство капитального ремонта всех домов Норильска расписано в долгосрочной программе, рассчитанной на срок до 2043 года. С ней можно ознакомиться на сайте регионального оператора — • ремонт 80 крыш общей площадью 109 025 кв. м на сумму 1 197,8 млн рублей; • замена 41 лифта в 20 домах на сумму 116,4 млн рублей, • замена инженерных систем (электро–, тепло–, водоснабжения и канализации) в 18 домах на сумму 155,9 млн рублей; • ремонт и утепление шести фасадов зданий общей площадью 20 179 кв. м на общую сумму 99,8 млн рублей. К настоящему времени на капитальный ремонт крыш заключено 40 контрактов. По 27 лотам назначено повторное размещение извещений о проведении аукционов. Наиболее частая причина срыва конкурсов по различным видам работ — отсутствие заявок от подрядчиков. Ремонт пяти крыш перешел на этот год с 2017–го: подрядчик не успел завершить работы и вошел с ними «в зиму». Капремонт кровли еще одного дома перешел на текущий год аж с 2016 года. Работы с самого начала координирует сам регоператор, без нашего участия. — Давайте определимся с терминами. Что стоит за словами «региональный оператор»? — Региональный оператор — это юридическое лицо, созданное в форме фонда. Он обеспечивает проведение капремонта дома, а собственники квартир своими взносами формируют фонд на счете регионального оператора. Также региональный оператор обеспечивает финансирование капремонта, в том числе за счет средств, полученных от собственников других домов. Он ведет обязательный учет этих заимствованных средств и устанавливает сроки и условия их возврата. Региональный оператор несет ответственность за неисполнение обязательств по формированию фонда и за последствия неисполнения обязательств по проведению капремонта подрядчиками, контролирует качество и сроки выполнения ими работ. В Норильске функции технического заказчика выполняет управление жилищно–коммунального хозяйства. В этой роли УЖКХ проводит осмотр технического состояния жилого дома, устанавливает перечень ремонтных работ, проводит подготовку, сбор, утверждение и публикацию документации, заключение договоров, организацию работы проектировщика, ведет финансовый и оперативный учет, контроль и отчетность за средства, выделяемые на капремонт. Также технический заказчик передает жилой дом и все необходимые документы подрядчику, контролирует и организовывает работы, принимает объект, вводит его в эксплуатацию, принимает претензии по качеству выполненных работ. — Какие виды работ входят в программу капитального ремонта? — Жилищный кодекс РФ определил перечень услуг и работ по капремонту общего имущества, оказание и выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта. Это шесть основных направлений: • ремонт внутридомовых инженерных систем электро–, тепло–, газо–, водоснабжения, водоотведения; • ремонт или замена лифтового оборудования, выработавшего срок эксплуатации; • ремонт крыши; • ремонт подвалов, относящихся к общему имуществу; • ремонт фасада; • ремонт фундамента многоквартирного дома. По инициативе края в этот перечень также могут быть добавлены и другие виды услуг и работ. Очередность капремонта многоквартирных домов определена Законом Красноярского края № 4–1451 от 27 июня 2013 года. На ее определение влияют год ввода дома в эксплуатацию, дата последнего капремонта и степень износа конструктивных элементов и инженерных систем дома. — Расскажите о взносах на капитальный ремонт: кто и какую сумму должен платить? — Обязанность по уплате взносов на капремонт лежит на всех собственниках квартир, это касается и жилых, и нежилых помещений. Не платят за это только владельцы жилья в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. Также взносы не уплачиваются в случае, если принято решений об изъятии земельного участка и всех жилых помещений в доме для государственных или муниципальных нужд. Для домов, расположенных в Красноярском крае в районах Крайнего Севера, утвержден минимальный размер взноса на 2018 год: • дома до двух этажей — 10,1 рубля за кв. метр в месяц; • дома от трех этажей и выше, без лифтов — 9,7 рубля за кв. метр в месяц; • дома с лифтами — 10,1 рубля за кв. метр в месяц. Если владельцы квартир принимают решение об установлении большего размере взносов, полученная дополнительная сумма по решению общего собрания собственников может использоваться на финансирование любых услуг и работ. Взносы на капремонт уплачиваются ежемесячно, до 20–го числа месяца, следующего за истекшим. Помимо всего прочего, взносы на капитальный ремонт учитываются при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. — Куда пойдут ранее собранные взносы на капремонт, если дом признают аварийным? — Региональная программа капремонта включает в себя перечень всех многоквартирных домов, за исключением тех, которые признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Средства фонда по решению собственников помещений используются на цели сноса или реконструкции таких домов. Если для государственных или муниципальных нужд изымается земельный участок, на котором расположен аварийный многоквартирный дом, и, соответственно, каждое жилое помещение в нем изымается, региональный оператор обязан выплатить собственникам помещений средства фонда капитального ремонта пропорционально размерам уплаченных ими взносов на капитальный ремонт и размерам указанных взносов, уплаченных предшествующими собственниками соответствующих помещений в данном многоквартирном доме. — Какие вопросы по капремонту должны быть вынесены на общее собрание собственников? — Решением общего собрания должны быть определены или утверждены: • необходимость и перечень работ по капитальному ремонту; • смета расходов на капитальный ремонт; • сроки проведения капитального ремонта; • источники финансирования капитального ремонта. – Можно ли изменить вид работ капитального ремонта? Что делать собственникам, если срок капитального ремонта еще не наступил, а крыша уже протекает, фасад продувается, а состояние лифта вызывает беспокойство? — Собственники квартир могут в любое время принять решение о проведении работ по капитальному ремонту раньше сроков, установленных региональной программой, в том числе по отдельным видам работ, с привлечением дополнительных средств собственников. Надо только понимать, что на такой ремонт нужно будет собирать дополнительные средства. Эти затраты будут учтены, и на какое–то время собственники будут освобождены от уплаты ежемесячных взносов. Важно учесть, что латать крышу по частям, кусками ремонтировать фасад или выполнять другие работы малого объема в виде капремонта невозможно, поскольку в случае если требуется отремонтировать не более 30% конструктивных элементов дома, то это относится к текущему ремонту, который проводит управляющая компания. — Какие действия следует предпринять собственникам квартир, если их имуществу был причинен вред в процессе капремонта кровли дома? – Им необходимо обратиться в управляющую организацию для составления акта, подтверждающего факт причинения ущерба. Первое, что нужно сделать при затоплении квартиры, — это документально зафиксировать данный факт. Акт оформляется либо непосредственно в процессе затопления, либо в кратчайшие сроки после происшествия. Составляется он в произвольной форме, комиссионно — с участием представителей управляющей организации, собственника, регионального оператора, подрядчика. Следующий шаг — определение виновного в затоплении. Жильцам нужно обратиться в специализированную независимую организацию для оценки ущерба. На основании акта и отчета об оценке ущерба от затопления следует обратиться к подрядчику для возмещения ущерба.

Светлана Гунина Фото автора и Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — Производство капитального ремонта всех домов Норильска расписано в долгосрочной программе, рассчитанной на срок до 2043 года. С ней можно ознакомиться на сайте регионального оператора — www.fondkr24.ru . Кратко-срочным планом «Региональной программы капремонта общего имущества многоквартирных домов МО г. Норильск на 2018 год» запланирован капремонт в 104 домах на общую сумму 1 569,9 млн рублей, куда входит:• ремонт 80 крыш общей площадью 109 025 кв. м на сумму1 197,8 млн рублей;• замена 41 лифта в 20 домах на сумму 116,4 млн рублей,• замена инженерных систем (электро–, тепло–, водоснабжения и канализации) в 18 домах на сумму 155,9 млн рублей;• ремонт и утепление шести фасадов зданий общей площадью 20 179 кв. м на общую сумму 99,8 млн рублей.К настоящему времени на капитальный ремонт крыш заключено 40 контрактов. По 27 лотам назначено повторное размещение извещений о проведении аукционов. Наиболее частая причина срыва конкурсов по различным видам работ — отсутствие заявок от подрядчиков. Ремонт пяти крыш перешел на этот год с 2017–го: подрядчик не успел завершить работы и вошел с ними «в зиму». Капремонт кровли еще одного дома перешел на текущий год аж с 2016 года. Работы с самого начала координирует сам регоператор, без нашего участия.— Региональный оператор — это юридическое лицо, созданное в форме фонда. Он обеспечивает проведение капремонта дома, а собственники квартир своими взносами формируют фонд на счете регионального оператора. Также региональный оператор обеспечивает финансирование капремонта, в том числе за счет средств, полученных от собственников других домов. Он ведет обязательный учет этих заимствованных средств и устанавливает сроки и условия их возврата. Региональный оператор несет ответственность за неисполнение обязательств по формированию фонда и за последствия неисполнения обязательств по проведению капремонта подрядчиками, контролирует качество и сроки выполнения ими работ.В Норильске функции технического заказчика выполняет управление жилищно–коммунального хозяйства. В этой роли УЖКХ проводит осмотр технического состояния жилого дома, устанавливает перечень ремонтных работ, проводит подготовку, сбор, утверждение и публикацию документации, заключение договоров, организацию работы проектировщика, ведет финансовый и оперативный учет, контроль и отчетность за средства, выделяемые на капремонт. Также технический заказчик передает жилой дом и все необходимые документы подрядчику, контролирует и организовывает работы, принимает объект, вводит его в эксплуатацию, принимает претензии по качеству выполненных работ.— Жилищный кодекс РФ определил перечень услуг и работ по капремонту общего имущества, оказание и выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта. Это шесть основных направлений:• ремонт внутридомовых инженерных систем электро–, тепло–, газо–, водоснабжения, водоотведения;• ремонт или замена лифтового оборудования, выработавшего срок эксплуатации;• ремонт крыши;• ремонт подвалов, относящихся к общему имуществу;• ремонт фасада;• ремонт фундамента многоквартирного дома.По инициативе края в этот перечень также могут быть добавлены и другие виды услуг и работ.Очередность капремонта многоквартирных домов определена Законом Красноярского края№ 4–1451 от 27 июня 2013 года. На ее определение влияют год ввода дома в эксплуатацию, дата последнего капремонта и степень износа конструктивных элементов и инженерных систем дома.— Обязанность по уплате взносов на капремонт лежит на всех собственниках квартир, это касается и жилых, и нежилых помещений. Не платят за это только владельцы жилья в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. Также взносы не уплачиваются в случае, если принято решений об изъятии земельного участка и всех жилых помещений в доме для государственных или муниципальных нужд.Для домов, расположенных в Красноярском крае в районах Крайнего Севера, утвержден минимальный размер взноса на 2018 год:• дома до двух этажей — 10,1 рубля за кв. метр в месяц;• дома от трех этажей и выше, без лифтов — 9,7 рубля за кв. метр в месяц;• дома с лифтами — 10,1 рубля за кв. метр в месяц.Если владельцы квартир принимают решение об установлении большего размере взносов, полученная дополнительная сумма по решению общего собрания собственников может использоваться на финансирование любых услуг и работ. Взносы на капремонт уплачиваются ежемесячно, до 20–го числа месяца, следующего за истекшим. Помимо всего прочего, взносы на капитальный ремонт учитываются при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.— Региональная программа капремонта включает в себя перечень всех многоквартирных домов, за исключением тех, которые признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Средства фонда по решению собственников помещений используются на цели сноса или реконструкции таких домов.Если для государственных или муниципальных нужд изымается земельный участок, на котором расположен аварийный многоквартирный дом, и, соответственно, каждое жилое помещение в нем изымается, региональный оператор обязан выплатить собственникам помещений средства фонда капитального ремонта пропорционально размерам уплаченных ими взносов на капитальный ремонт и размерам указанных взносов, уплаченных предшествующими собственниками соответствующих помещений в данном многоквартирном доме.— Решением общего собрания должны быть определены или утверждены:• необходимость и перечень работ по капитальному ремонту;• смета расходов на капитальный ремонт;• сроки проведения капитального ремонта;• источники финансирования капитального ремонта.— Собственники квартир могут в любое время принять решение о проведении работ по капитальному ремонту раньше сроков, установленных региональной программой, в том числе по отдельным видам работ, с привлечением дополнительных средств собственников. Надо только понимать, что на такой ремонт нужно будет собирать дополнительные средства. Эти затраты будут учтены, и на какое–то время собственники будут освобождены от уплаты ежемесячных взносов.Важно учесть, что латать крышу по частям, кусками ремонтировать фасад или выполнять другие работы малого объема в виде капремонта невозможно, поскольку в случае если требуется отремонтировать не более 30% конструктивных элементов дома, то это относится к текущему ремонту, который проводит управляющая компания.– Им необходимо обратиться в управляющую организацию для составления акта, подтверждающего факт причинения ущерба. Первое, что нужно сделать при затоплении квартиры, — это документально зафиксировать данный факт. Акт оформляется либо непосредственно в процессе затопления, либо в кратчайшие сроки после происшествия. Составляется он в произвольной форме, комиссионно — с участием представителей управляющей организации, собственника, регионального оператора, подрядчика. Следующий шаг — определение виновного в затоплении. Жильцам нужно обратиться в специализированную независимую организацию для оценки ущерба. На основании акта и отчета об оценке ущерба от затопления следует обратиться к подрядчику для возмещения ущерба.

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