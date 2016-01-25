Рудная столица Таймыра за последние годы заметно похорошела. В 2020 году она отметит два юбилея — 55 лет с момента присвоения Талнаху статуса рабочего поселка и 60 лет с открытия Талнахского месторождения. Конечно, это само по себе отличный стимул к обновлению, но существуют для этого и другие поводы и причины, не зависящие от знаменательных дат.
|Илдар Мухаметзянов
Давно замечено, что талнахцы весьма деятельно любят свои родные места и всеми силами стараются сделать район особенным, подчеркнуть его индивидуальность. Есть здесь и умельцы–оригиналы, и стремящиеся повсюду навести красоту коммунальники, скромные и отзывчивые добродеятели. Важно и то, что несколько лет назад Талнахское территориальное управление администрации Норильска возглавил опытный производственник Михаил Шевченко. В народе его уже называют «талнахским Церетели». Наверное, за стремление украсить наш самый зеленый район, помимо прочего, необычными скульптурами и эксклюзивными арт–объектами.
|В сквере Рудный
На днях мы прошлись по Талнаху, с удовольствием подышали свежим воздухом, полюбовались пышными кустами и высокими лиственницами во дворах и скверах. Конечно, рассмотрели повнимательнее различные объекты благоустройства — от расставленных этим летом по всему району подставок с искусственными цветами до совсем недавно возникших белоснежного фонтана на площади Горняков и «Гитары» в сквере за КДЦ имени В. Высоцкого. Расспросили и талнахцев о том, как они относятся к появлению таких сооружений. Мнения, надо сказать, разнятся. Одни радуются преобразованиям, другие критикуют некоторые объекты за безвкусное оформление, советуют почаще обращаться хотя бы за советами к профессиональным дизайнерам и архитекторам. Но все сходятся во мнении, что работа по облагораживанию городской среды ведется активная, и это вызывает у людей искреннее уважение.Светло и зелено
Понятно, заглянули мы и в Талнахское территориальное управление — считай, главный центр всех здешних инициатив. О том, кто так старается для талнахцев, какие объекты установлены и какие виды на будущее имеются, «Заполярке» рассказал Илдар Мухаметзянов, и. о. начальника отдела городского хозяйства
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— Идей по благоустройству и украшению Талнаха много, но реализуются они не сразу. Например, создание нового сквера на улице Космонавтов, 17–23 — это проект, рассчитанный на три года. Первый год — разработка проектной документации, в этом нам часто помогает «Архбюро» во главе с Михаилом Волгиным, привлекаем мы и другие организации — из Красноярска, Москвы. На проектно–сметную документацию ежегодно закладывается 500 тысяч рублей, делим их между объектами. Над сквером на улице Космонавтов трудимся второй год, скоро здесь появятся спортивные площадки для баскетбола и мини– футбола, различные тренажеры. На следующий год планируем развить сквер с детской площадкой на улице Маслова — за поликлиникой, на пустующих площадях, не трогая зеленую зону. Хотим облагородить и пустырь на улице Рудной, 35а. Это идея Михаила Шевченко: он предлагает, сохранив существующий зеленый ландшафт, расположить там и детскую площадку, и что–то вроде беседки. Над проектом уже работает Михаил Волгин.
— А кто еще помогает в создании новых объектов, которыми вы украшаете Талнах?
|Полярный мишка. В Талнахе встречаются зеленые особи...
— Оригинальная фигура оленя на въезде в Талнах — подарок от рудника «Комсомольский». «Норникель» также помог с созданием сквера Рудный: инсталляция с кубами и ПДМ — вклад компании, а газоны, скамейки, асфальтирование — наших рук дело. Это теперь популярное место, люди специально приходят сюда, чтобы сфотографироваться на фоне необычного арт–объекта. Сейчас в планах привести в порядок территорию распложенной неподалеку автозаправки. На пустыре разобьем газончики, спилим 15 высохших деревьев, которые портят пейзаж. Кстати, по словам Михаила Волгина, этот сухостой может пригодиться при создании новых арт–объектов.
— Талнах по праву гордится своими зелеными зонами. У вас, вон, даже олень и медведь позеленели...
|Каменный шар с подсветкой
— Да, на лето мы решили обтянуть искусственной «зеленью» основы для светодиодных фигур. А когда наступят сумерки, скорее всего, снова украсим их светящейся лентой. Фигура оленя, если кто не знает, стоит на возвышении в 5–м микрорайоне, возле «Северного пассажа», а медведя решили поставить на площади Горняков. Ему уже здорово досталось — дети залезают на него, ткань рвется, уже несколько раз приходилось подшивать...— А новому фонтану, который еще и цветами украсили, от не самых воспитанных талнахцев не достается?
— Старый фонтан пришел в негодность, его снесли. Нашелся поставщик, который привез и установил новый. Людям он, похоже, нравится. Сейчас думаем о варианте консервации фонтана на зиму, возможно, укроем его прозрачным оргстеклом с подсветкой. Еще хотим установить светящиеся шары на ростверках на улице Спортивной, 4–6: десять — метрового диаметра, четыре — двухметровых. Они будут сиять в нашей полярной ночи. А семь елей обтянем зеленой светодиодной лентой.— Талнахцы рассказали, что им по душе памятный знак в районе улицы Бауманской, 9, установленный в честь студенческих отрядов МВТУ имени Баумана, которые работали здесь 50 лет назад. А почему его снова будут переносить?
— В этом районе решили возвести храм в честь святой великомученицы Варвары — покровительницы горняков, строить его будет компания «Норникель». Так что намечающийся сквер со всеми объектами перенесут поближе к медсанчасти, в зеленую зону. Эта территория гораздо лучше подходит для отдыха.
— Арки, подставки с искусственными цветами, которые расставлены по всему району, народ не разоряет?
|Олень у «Северного пассажа»
— На самом деле, люди рады тому, что заполярному лету добавили красок. 19 июня во главе с начальником отдела Юрием Шутовым мы все расставляли. Цветы, горшки закупили с запасом. Надеемся, что их хватит и на следующий год. Правда, за месяц уже украли 15 горшков, хотя в быту от них толку нет: горшки просверлены, стебли цветов зацементированы. Не пойму, зачем их утаскивают? Недавно смотрели запись с видеокамеры: шел себе мужчина с большим арбузом под мышкой, но умудрился–таки оторвать и унести еще и горшок с цветами... У нас есть двое рабочих, которые восстанавливают утраченное, в уходе за такими объектами стараемся обходиться своими силами. Иногда просим помощи у подрядчиков. Вот один из них берется за свой счет перенести площадку с крестом, которая находится у старой церкви, на улицу Строителей, 9. Там снесут ростверк, территорию в следующем году заасфальтируют. Работы по благоустройству на всех довольно, но какая же это радость — вместе делать наш Талнах уютнее и красивее.Главное — вместе, главное — дружноНачальник организационного отдела Талнахского территориального управления Оксана Кочергина
рассказала «Заполярке» о том, что к Дню шахтера на 5–м микрорайоне возведут новый объект — киот из высокомарочного бетона с изображением святой великомученицы Варвары. Деньги собирали всем миром. Икона, созданная на знаменитом Каслинском заводе художественного литья, пока хранится в управлении, как и колокол, и искусная маковка с крестом, которые увенчают киот, общая высота которого составит более трех метров.
|«Гитара» в честь Владимира Высоцкого
Понятно, был задан вопрос: какой объект из уже установленных нравится нам больше всего? Честно сказать, мне лично импонирует энтузиазм, устремленность талнахцев к лучшему, общая деятельная атмосфера в районе. Понятно, особо крупных средств, для того чтобы привлечь к созданию арт–объектов именитых мастеров, нет — в основном приходится полагаться на свои силы. Изделия умельца Альберта Туркина с рудника «Комсомольский» — «Олень» и «Гитара» — эксклюзивные, таких нигде больше не увидишь. Смотровая площадка в Талнахе — отрада для души северян в любое время года. Забавно смотрится игровая зона отдыха «Хуторок» для малышей, с ее деревянными гномами и трогательными сооружениями, заботливо установленная управляющей компанией «СеверныйБыт», немало преуспевшей в наведении чистоты и красоты в Талнахе.
5 августа многие норильчане соберутся на «День рождения полярного жирафа» в Книжном дворике талнахской библиотеки, где год назад установили одноименный арт–объект — так уж норильчане вдохновились стихотворением нашего поэта Эдуарда Нонина... Словом, в Талнахе есть оригинальные площадки, которые хочется посещать самим и показывать другим. А вот что об этом думают коренные талнашенки, учителя английского языка 48–й гимназии, сестры–двойняшки Ирина Сощенкова и Юлия Петрова, с которыми мы познакомились во время прогулки...
Юлия Петрова:
|Сестры-двойняшки Юлия Петрова и Ирина Сощенкова
— Замечательно, что Талнах облагораживают год за годом, что у нас появляются значимые для горожан памятные места и достопримечательности. Так проявляется интерес к истории нашего района, к лучшим его людям. Лично мне симпатичны и новый фонтан, и стойки с искусственными цветами. Приятно рассказывать и показывать такие яркие фотографии на материке: и тем, кто когда–то жил здесь, и тем, кто никогда не был на Крайнем Севере. Сердечное спасибо всем, кто украшает наш район и делает его комфортнее для людей, которые живут и ударно трудятся в сложных условиях Заполярья.Ирина Сощенкова:
— Лично я горжусь тем, что живу в Талнахе. Уверена, что это самый уютный район Норильска — города, который я люблю всем сердцем. Его главной особенностью считаю то, что совсем рядом находятся невероятно красивые Хараелахские горы — краешек уникального плато Путорана. Радует меня и разнообразие арт–объектов. Хорошо, что с каждым годом их становится все больше. Все подчеркивает уникальные черты Севера — тот же северный олень, инсталляция в Рудном сквере с мини–ПДМ. Приятно и то, что в Талнахе появляются памятники, посвященные творчеству, поэзии. Например, «Полярный жираф» или «Гитара», напоминающая нам о Владимире Высоцком. Здорово и то, что в Талнахе постоянно обновляют детские площадки, строят скверы и спортивные площадки: дети играют, родители отдыхают, все наслаждаются окружающими красотами. Когда есть такие места, не хочется сидеть дома, тянет на прогулки, на общение, на поиски новых интересных впечатлений.На сладкое
|«Шоколадка» от Ильи Марущака
Многие из встреченных нами талнахцев вспомнили, что напротив автовокзала год назад появилось сразу два арт–объекта. За это время народ привык и к «Шоколадке», и к шару из камней с разноцветной внутренней подсветкой. У 28–летнего предпринимателя Ильи Марущака
мы разузнали, что вдохновило его на такие необычные дары Талнаху и есть ли у него новые творческо–меценатские планы? Он рассказал нам, что ему понравился европейский опыт организации городской среды, вот и заработала фантазия. Нет, «Шоколадка» — это не реклама кондитерского магазина. Предприятие Ильи — сугубо техническое. Просто захотелось человеку доставить радость любимому Талнаху, где он родился. «Шоколадку» сделали сами из старого металла, который отшлифовали и покрасили — получилась весьма натуральная на вид темно–коричневая плитка лакомства, обернутого в белую жестяную «фольгу». Ребятишки частенько подбегают к ней и даже проверяют «сладость» на вкус. Ну, а каменный шар, выполненный в стиле модного нынче рокария — сада камней, сделан из булыжников, собранных в окрестностях Талнаха. В планах Ильи Марущака — установка нового арт–объекта. Подробности он пока разглашать не хочет, это будет подарок к юбилею рудной столицы.
Ирина ДаниленкоФото автора и Ирины Яринскойwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда
|Новый фонтан на площади Горняков