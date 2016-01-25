[Индекс номера 119 (02.08.2018)]



Крупным планом

Талнах удивляет и радует

Рудная столица Таймыра за последние годы заметно похорошела. В 2020 году она отметит два юбилея — 55 лет с момента присвоения Талнаху статуса рабочего поселка и 60 лет с открытия Талнахского месторождения. Конечно, это само по себе отличный стимул к обновлению, но существуют для этого и другие поводы и причины, не зависящие от знаменательных дат.



Илдар Мухаметзянов Давно замечено, что талнахцы весьма деятельно любят свои родные места и всеми силами стараются сделать район особенным, подчеркнуть его индивидуальность. Есть здесь и умельцы–оригиналы, и стремящиеся повсюду навести красоту коммунальники, скромные и отзывчивые добродеятели. Важно и то, что несколько лет назад Талнахское территориальное управление администрации Норильска возглавил опытный производственник Михаил Шевченко. В народе его уже называют «талнахским Церетели». Наверное, за стремление украсить наш самый зеленый район, помимо прочего, необычными скульптурами и эксклюзивными арт–объектами. В сквере Рудный На днях мы прошлись по Талнаху, с удовольствием подышали свежим воздухом, полюбовались пышными кустами и высокими лиственницами во дворах и скверах. Конечно, рассмотрели повнимательнее различные объекты благоустройства — от расставленных этим летом по всему району подставок с искусственными цветами до совсем недавно возникших белоснежного фонтана на площади Горняков и «Гитары» в сквере за КДЦ имени В. Высоцкого. Расспросили и талнахцев о том, как они относятся к появлению таких сооружений. Мнения, надо сказать, разнятся. Одни радуются преобразованиям, другие критикуют некоторые объекты за безвкусное оформление, советуют почаще обращаться хотя бы за советами к профессиональным дизайнерам и архитекторам. Но все сходятся во мнении, что работа по облагораживанию городской среды ведется активная, и это вызывает у людей искреннее уважение.

Светло и зелено Понятно, заглянули мы и в Талнахское территориальное управление — считай, главный центр всех здешних инициатив. О том, кто так старается для талнахцев, какие объекты установлены и какие виды на будущее имеются, «Заполярке» рассказал Илдар Мухаметзянов, и. о. начальника отдела городского хозяйства: — Идей по благоустройству и украшению Талнаха много, но реализуются они не сразу. Например, создание нового сквера на улице Космонавтов, 17–23 — это проект, рассчитанный на три года. Первый год — разработка проектной документации, в этом нам часто помогает «Архбюро» во главе с Михаилом Волгиным, привлекаем мы и другие организации — из Красноярска, Москвы. На проектно–сметную документацию ежегодно закладывается 500 тысяч рублей, делим их между объектами. Над сквером на улице Космонавтов трудимся второй год, скоро здесь появятся спортивные площадки для баскетбола и мини– футбола, различные тренажеры. На следующий год планируем развить сквер с детской площадкой на улице Маслова — за поликлиникой, на пустующих площадях, не трогая зеленую зону. Хотим облагородить и пустырь на улице Рудной, 35а. Это идея Михаила Шевченко: он предлагает, сохранив существующий зеленый ландшафт, расположить там и детскую площадку, и что–то вроде беседки. Над проектом уже работает Михаил Волгин. Полярный мишка. В Талнахе встречаются зеленые особи... — А кто еще помогает в создании новых объектов, которыми вы украшаете Талнах? — Оригинальная фигура оленя на въезде в Талнах — подарок от рудника «Комсомольский». «Норникель» также помог с созданием сквера Рудный: инсталляция с кубами и ПДМ — вклад компании, а газоны, скамейки, асфальтирование — наших рук дело. Это теперь популярное место, люди специально приходят сюда, чтобы сфотографироваться на фоне необычного арт–объекта. Сейчас в планах привести в порядок территорию распложенной неподалеку автозаправки. На пустыре разобьем газончики, спилим 15 высохших деревьев, которые портят пейзаж. Кстати, по словам Михаила Волгина, этот сухостой может пригодиться при создании новых арт–объектов. Каменный шар с подсветкой — Талнах по праву гордится своими зелеными зонами. У вас, вон, даже олень и медведь позеленели... — Да, на лето мы решили обтянуть искусственной «зеленью» основы для светодиодных фигур. А когда наступят сумерки, скорее всего, снова украсим их светящейся лентой. Фигура оленя, если кто не знает, стоит на возвышении в 5–м микрорайоне, возле «Северного пассажа», а медведя решили поставить на площади Горняков. Ему уже здорово досталось — дети залезают на него, ткань рвется, уже несколько раз приходилось подшивать... — А новому фонтану, который еще и цветами украсили, от не самых воспитанных талнахцев не достается? — Старый фонтан пришел в негодность, его снесли. Нашелся поставщик, который привез и установил новый. Людям он, похоже, нравится. Сейчас думаем о варианте консервации фонтана на зиму, возможно, укроем его прозрачным оргстеклом с подсветкой. Еще хотим установить светящиеся шары на ростверках на улице Спортивной, 4–6: десять — метрового диаметра, четыре — двухметровых. Они будут сиять в нашей полярной ночи. А семь елей обтянем зеленой светодиодной лентой. — Талнахцы рассказали, что им по душе памятный знак в районе улицы Бауманской, 9, установленный в честь студенческих отрядов МВТУ имени Баумана, которые работали здесь 50 лет назад. А почему его снова будут переносить? — В этом районе решили возвести храм в честь святой великомученицы Варвары — покровительницы горняков, строить его будет компания «Норникель». Так что намечающийся сквер со всеми объектами перенесут поближе к медсанчасти, в зеленую зону. Эта территория гораздо лучше подходит для отдыха. Олень у «Северного пассажа» — Арки, подставки с искусственными цветами, которые расставлены по всему району, народ не разоряет? — На самом деле, люди рады тому, что заполярному лету добавили красок. 19 июня во главе с начальником отдела Юрием Шутовым мы все расставляли. Цветы, горшки закупили с запасом. Надеемся, что их хватит и на следующий год. Правда, за месяц уже украли 15 горшков, хотя в быту от них толку нет: горшки просверлены, стебли цветов зацементированы. Не пойму, зачем их утаскивают? Недавно смотрели запись с видеокамеры: шел себе мужчина с большим арбузом под мышкой, но умудрился–таки оторвать и унести еще и горшок с цветами... У нас есть двое рабочих, которые восстанавливают утраченное, в уходе за такими объектами стараемся обходиться своими силами. Иногда просим помощи у подрядчиков. Вот один из них берется за свой счет перенести площадку с крестом, которая находится у старой церкви, на улицу Строителей, 9. Там снесут ростверк, территорию в следующем году заасфальтируют. Работы по благоустройству на всех довольно, но какая же это радость — вместе делать наш Талнах уютнее и красивее.

Главное — вместе, главное — дружно Начальник организационного отдела Талнахского территориального управления Оксана Кочергина рассказала «Заполярке» о том, что к Дню шахтера на 5–м микрорайоне возведут новый объект — киот из высокомарочного бетона с изображением святой великомученицы Варвары. Деньги собирали всем миром. Икона, созданная на знаменитом Каслинском заводе художественного литья, пока хранится в управлении, как и колокол, и искусная маковка с крестом, которые увенчают киот, общая высота которого составит более трех метров. «Гитара» в честь Владимира Высоцкого Понятно, был задан вопрос: какой объект из уже установленных нравится нам больше всего? Честно сказать, мне лично импонирует энтузиазм, устремленность талнахцев к лучшему, общая деятельная атмосфера в районе. Понятно, особо крупных средств, для того чтобы привлечь к созданию арт–объектов именитых мастеров, нет — в основном приходится полагаться на свои силы. Изделия умельца Альберта Туркина с рудника «Комсомольский» — «Олень» и «Гитара» — эксклюзивные, таких нигде больше не увидишь. Смотровая площадка в Талнахе — отрада для души северян в любое время года. Забавно смотрится игровая зона отдыха «Хуторок» для малышей, с ее деревянными гномами и трогательными сооружениями, заботливо установленная управляющей компанией «СеверныйБыт», немало преуспевшей в наведении чистоты и красоты в Талнахе. 5 августа многие норильчане соберутся на «День рождения полярного жирафа» в Книжном дворике талнахской библиотеки, где год назад установили одноименный арт–объект — так уж норильчане вдохновились стихотворением нашего поэта Эдуарда Нонина... Словом, в Талнахе есть оригинальные площадки, которые хочется посещать самим и показывать другим. А вот что об этом думают коренные талнашенки, учителя английского языка 48–й гимназии, сестры–двойняшки Ирина Сощенкова и Юлия Петрова, с которыми мы познакомились во время прогулки... Сестры-двойняшки Юлия Петрова и Ирина Сощенкова Юлия Петрова: — Замечательно, что Талнах облагораживают год за годом, что у нас появляются значимые для горожан памятные места и достопримечательности. Так проявляется интерес к истории нашего района, к лучшим его людям. Лично мне симпатичны и новый фонтан, и стойки с искусственными цветами. Приятно рассказывать и показывать такие яркие фотографии на материке: и тем, кто когда–то жил здесь, и тем, кто никогда не был на Крайнем Севере. Сердечное спасибо всем, кто украшает наш район и делает его комфортнее для людей, которые живут и ударно трудятся в сложных условиях Заполярья. Ирина Сощенкова: — Лично я горжусь тем, что живу в Талнахе. Уверена, что это самый уютный район Норильска — города, который я люблю всем сердцем. Его главной особенностью считаю то, что совсем рядом находятся невероятно красивые Хараелахские горы — краешек уникального плато Путорана. Радует меня и разнообразие арт–объектов. Хорошо, что с каждым годом их становится все больше. Все подчеркивает уникальные черты Севера — тот же северный олень, инсталляция в Рудном сквере с мини–ПДМ. Приятно и то, что в Талнахе появляются памятники, посвященные творчеству, поэзии. Например, «Полярный жираф» или «Гитара», напоминающая нам о Владимире Высоцком. Здорово и то, что в Талнахе постоянно обновляют детские площадки, строят скверы и спортивные площадки: дети играют, родители отдыхают, все наслаждаются окружающими красотами. Когда есть такие места, не хочется сидеть дома, тянет на прогулки, на общение, на поиски новых интересных впечатлений.

На сладкое «Шоколадка» от Ильи Марущака Многие из встреченных нами талнахцев вспомнили, что напротив автовокзала год назад появилось сразу два арт–объекта. За это время народ привык и к «Шоколадке», и к шару из камней с разноцветной внутренней подсветкой. У 28–летнего предпринимателя Ильи Марущака мы разузнали, что вдохновило его на такие необычные дары Талнаху и есть ли у него новые творческо–меценатские планы? Он рассказал нам, что ему понравился европейский опыт организации городской среды, вот и заработала фантазия. Нет, «Шоколадка» — это не реклама кондитерского магазина. Предприятие Ильи — сугубо техническое. Просто захотелось человеку доставить радость любимому Талнаху, где он родился. «Шоколадку» сделали сами из старого металла, который отшлифовали и покрасили — получилась весьма натуральная на вид темно–коричневая плитка лакомства, обернутого в белую жестяную «фольгу». Ребятишки частенько подбегают к ней и даже проверяют «сладость» на вкус. Ну, а каменный шар, выполненный в стиле модного нынче рокария — сада камней, сделан из булыжников, собранных в окрестностях Талнаха. В планах Ильи Марущака — установка нового арт–объекта. Подробности он пока разглашать не хочет, это будет подарок к юбилею рудной столицы. Новый фонтан на площади Горняков

Ирина Даниленко Фото автора и Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Давно замечено, что талнахцы весьма деятельно любят свои родные места и всеми силами стараются сделать район особенным, подчеркнуть его индивидуальность. Есть здесь и умельцы–оригиналы, и стремящиеся повсюду навести красоту коммунальники, скромные и отзывчивые добродеятели. Важно и то, что несколько лет назад Талнахское территориальное управление администрации Норильска возглавил опытный производственник Михаил Шевченко. В народе его уже называют «талнахским Церетели». Наверное, за стремление украсить наш самый зеленый район, помимо прочего, необычными скульптурами и эксклюзивными арт–объектами.На днях мы прошлись по Талнаху, с удовольствием подышали свежим воздухом, полюбовались пышными кустами и высокими лиственницами во дворах и скверах. Конечно, рассмотрели повнимательнее различные объекты благоустройства — от расставленных этим летом по всему району подставок с искусственными цветами до совсем недавно возникших белоснежного фонтана на площади Горняков и «Гитары» в сквере за КДЦ имени В. Высоцкого. Расспросили и талнахцев о том, как они относятся к появлению таких сооружений. Мнения, надо сказать, разнятся. Одни радуются преобразованиям, другие критикуют некоторые объекты за безвкусное оформление, советуют почаще обращаться хотя бы за советами к профессиональным дизайнерам и архитекторам. Но все сходятся во мнении, что работа по облагораживанию городской среды ведется активная, и это вызывает у людей искреннее уважение.Понятно, заглянули мы и в Талнахское территориальное управление — считай, главный центр всех здешних инициатив. О том, кто так старается для талнахцев, какие объекты установлены и какие виды на будущее имеются, «Заполярке» рассказал— Идей по благоустройству и украшению Талнаха много, но реализуются они не сразу. Например, создание нового сквера на улице Космонавтов, 17–23 — это проект, рассчитанный на три года. Первый год — разработка проектной документации, в этом нам часто помогает «Архбюро» во главе с Михаилом Волгиным, привлекаем мы и другие организации — из Красноярска, Москвы. На проектно–сметную документацию ежегодно закладывается 500 тысяч рублей, делим их между объектами. Над сквером на улице Космонавтов трудимся второй год, скоро здесь появятся спортивные площадки для баскетбола и мини– футбола, различные тренажеры. На следующий год планируем развить сквер с детской площадкой на улице Маслова — за поликлиникой, на пустующих площадях, не трогая зеленую зону. Хотим облагородить и пустырь на улице Рудной, 35а. Это идея Михаила Шевченко: он предлагает, сохранив существующий зеленый ландшафт, расположить там и детскую площадку, и что–то вроде беседки. Над проектом уже работает Михаил Волгин.— Оригинальная фигура оленя на въезде в Талнах — подарок от рудника «Комсомольский». «Норникель» также помог с созданием сквера Рудный: инсталляция с кубами и ПДМ — вклад компании, а газоны, скамейки, асфальтирование — наших рук дело. Это теперь популярное место, люди специально приходят сюда, чтобы сфотографироваться на фоне необычного арт–объекта. Сейчас в планах привести в порядок территорию распложенной неподалеку автозаправки. На пустыре разобьем газончики, спилим 15 высохших деревьев, которые портят пейзаж. Кстати, по словам Михаила Волгина, этот сухостой может пригодиться при создании новых арт–объектов.— Да, на лето мы решили обтянуть искусственной «зеленью» основы для светодиодных фигур. А когда наступят сумерки, скорее всего, снова украсим их светящейся лентой. Фигура оленя, если кто не знает, стоит на возвышении в 5–м микрорайоне, возле «Северного пассажа», а медведя решили поставить на площади Горняков. Ему уже здорово досталось — дети залезают на него, ткань рвется, уже несколько раз приходилось подшивать...— Старый фонтан пришел в негодность, его снесли. Нашелся поставщик, который привез и установил новый. Людям он, похоже, нравится. Сейчас думаем о варианте консервации фонтана на зиму, возможно, укроем его прозрачным оргстеклом с подсветкой. Еще хотим установить светящиеся шары на ростверках на улице Спортивной, 4–6: десять — метрового диаметра, четыре — двухметровых. Они будут сиять в нашей полярной ночи. А семь елей обтянем зеленой светодиодной лентой.— В этом районе решили возвести храм в честь святой великомученицы Варвары — покровительницы горняков, строить его будет компания «Норникель». Так что намечающийся сквер со всеми объектами перенесут поближе к медсанчасти, в зеленую зону. Эта территория гораздо лучше подходит для отдыха.— На самом деле, люди рады тому, что заполярному лету добавили красок. 19 июня во главе с начальником отдела Юрием Шутовым мы все расставляли. Цветы, горшки закупили с запасом. Надеемся, что их хватит и на следующий год. Правда, за месяц уже украли 15 горшков, хотя в быту от них толку нет: горшки просверлены, стебли цветов зацементированы. Не пойму, зачем их утаскивают? Недавно смотрели запись с видеокамеры: шел себе мужчина с большим арбузом под мышкой, но умудрился–таки оторвать и унести еще и горшок с цветами... У нас есть двое рабочих, которые восстанавливают утраченное, в уходе за такими объектами стараемся обходиться своими силами. Иногда просим помощи у подрядчиков. Вот один из них берется за свой счет перенести площадку с крестом, которая находится у старой церкви, на улицу Строителей, 9. Там снесут ростверк, территорию в следующем году заасфальтируют. Работы по благоустройству на всех довольно, но какая же это радость — вместе делать наш Талнах уютнее и красивее.рассказала «Заполярке» о том, что к Дню шахтера на 5–м микрорайоне возведут новый объект — киот из высокомарочного бетона с изображением святой великомученицы Варвары. Деньги собирали всем миром. Икона, созданная на знаменитом Каслинском заводе художественного литья, пока хранится в управлении, как и колокол, и искусная маковка с крестом, которые увенчают киот, общая высота которого составит более трех метров.Понятно, был задан вопрос: какой объект из уже установленных нравится нам больше всего? Честно сказать, мне лично импонирует энтузиазм, устремленность талнахцев к лучшему, общая деятельная атмосфера в районе. Понятно, особо крупных средств, для того чтобы привлечь к созданию арт–объектов именитых мастеров, нет — в основном приходится полагаться на свои силы. Изделия умельца Альберта Туркина с рудника «Комсомольский» — «Олень» и «Гитара» — эксклюзивные, таких нигде больше не увидишь. Смотровая площадка в Талнахе — отрада для души северян в любое время года. Забавно смотрится игровая зона отдыха «Хуторок» для малышей, с ее деревянными гномами и трогательными сооружениями, заботливо установленная управляющей компанией «СеверныйБыт», немало преуспевшей в наведении чистоты и красоты в Талнахе.5 августа многие норильчане соберутся на «День рождения полярного жирафа» в Книжном дворике талнахской библиотеки, где год назад установили одноименный арт–объект — так уж норильчане вдохновились стихотворением нашего поэта Эдуарда Нонина... Словом, в Талнахе есть оригинальные площадки, которые хочется посещать самим и показывать другим. А вот что об этом думают коренные талнашенки, учителя английского языка 48–й гимназии, сестры–двойняшки Ирина Сощенкова и Юлия Петрова, с которыми мы познакомились во время прогулки...— Замечательно, что Талнах облагораживают год за годом, что у нас появляются значимые для горожан памятные места и достопримечательности. Так проявляется интерес к истории нашего района, к лучшим его людям. Лично мне симпатичны и новый фонтан, и стойки с искусственными цветами. Приятно рассказывать и показывать такие яркие фотографии на материке: и тем, кто когда–то жил здесь, и тем, кто никогда не был на Крайнем Севере. Сердечное спасибо всем, кто украшает наш район и делает его комфортнее для людей, которые живут и ударно трудятся в сложных условиях Заполярья.— Лично я горжусь тем, что живу в Талнахе. Уверена, что это самый уютный район Норильска — города, который я люблю всем сердцем. Его главной особенностью считаю то, что совсем рядом находятся невероятно красивые Хараелахские горы — краешек уникального плато Путорана. Радует меня и разнообразие арт–объектов. Хорошо, что с каждым годом их становится все больше. Все подчеркивает уникальные черты Севера — тот же северный олень, инсталляция в Рудном сквере с мини–ПДМ. Приятно и то, что в Талнахе появляются памятники, посвященные творчеству, поэзии. Например, «Полярный жираф» или «Гитара», напоминающая нам о Владимире Высоцком. Здорово и то, что в Талнахе постоянно обновляют детские площадки, строят скверы и спортивные площадки: дети играют, родители отдыхают, все наслаждаются окружающими красотами. Когда есть такие места, не хочется сидеть дома, тянет на прогулки, на общение, на поиски новых интересных впечатлений.Многие из встреченных нами талнахцев вспомнили, что напротив автовокзала год назад появилось сразу два арт–объекта. За это время народ привык и к «Шоколадке», и к шару из камней с разноцветной внутренней подсветкой.мы разузнали, что вдохновило его на такие необычные дары Талнаху и есть ли у него новые творческо–меценатские планы? Он рассказал нам, что ему понравился европейский опыт организации городской среды, вот и заработала фантазия. Нет, «Шоколадка» — это не реклама кондитерского магазина. Предприятие Ильи — сугубо техническое. Просто захотелось человеку доставить радость любимому Талнаху, где он родился. «Шоколадку» сделали сами из старого металла, который отшлифовали и покрасили — получилась весьма натуральная на вид темно–коричневая плитка лакомства, обернутого в белую жестяную «фольгу». Ребятишки частенько подбегают к ней и даже проверяют «сладость» на вкус. Ну, а каменный шар, выполненный в стиле модного нынче рокария — сада камней, сделан из булыжников, собранных в окрестностях Талнаха. В планах Ильи Марущака — установка нового арт–объекта. Подробности он пока разглашать не хочет, это будет подарок к юбилею рудной столицы.

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